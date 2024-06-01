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Бійці 3 ОШБр виявили та знищили ще одну ворожу артсистему "Нона-С". ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади виявили та знищили ще одну ворожу артсистему "Нона-С". За нею вдарили безпілотниками три гаубиці Д-30 окупантів.

Як повідомляють бійці бригади, - знищені артилерійські засоби противника 120-мм калібру призначені для підтримки ворожих наступів, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищив зброю і випалив піхоту з окопів підрозділ "Paskuda group" з Протитанкового бату", - додали військові.

Також дивіться: Українські захисники знищили 6 одиниць техніки, а також ліквідували російського офіцера разом з піхотою. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) 3 Окрема штурмова бригада (432)


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Топ коментарі
+4
Нона стала ненуной.
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01.06.2024 17:12
+2
От якби ще звуковий супровід був нашою музикою...
Нє! Я розумію, що у нас мало (а то й зовсім відсутня) музика відповідного ритму та змісту, але дуже хотілося, щоб було...
Але це стосовно відео.
А по суті - бережи вас Боже, воїни, і жарте рашистів ще!
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01.06.2024 17:19
+2
👍🤣
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01.06.2024 17:40
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Нона стала ненуной.
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01.06.2024 17:12 Відповісти
👍🤣
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01.06.2024 17:40 Відповісти
От якби ще звуковий супровід був нашою музикою...
Нє! Я розумію, що у нас мало (а то й зовсім відсутня) музика відповідного ритму та змісту, але дуже хотілося, щоб було...
Але це стосовно відео.
А по суті - бережи вас Боже, воїни, і жарте рашистів ще!
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01.06.2024 17:19 Відповісти
Музика то є - шукати тре ліпше ( крім того то це класичний твір який знають у всьому світі - і де тіко він не звучав , крім того рок-ролу звісно слава як первлпроходцю але Гільгамеш чогось зараз не топах читання , хоча Гільгамеш це напевно перший художній твір в історії людства - а в топаз Одісея або Ілліада ).
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01.06.2024 17:31 Відповісти
Краще не "шукати", а "популізувати" НАШУ музику! ІМХО
От коли писав перший свій допис, то на думку відразу впало "Маленька зграя" від "Брати Карамазови". Якщо її перекласти на мову, то вийде гарна тема для супроводу відео. І замість "наша малєнькая стая уходіт в нєбо" було б щось на кшталт "наша невеличка зграя злітає в небо"...
Але навряд чи вони зберуться її переспівати...
Зате як би палало на московії у всіляких скабєєво-соловйових! "А-а-а! Хахли варуют наши пєсні"!
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01.06.2024 17:46 Відповісти
Нашо вам ті Брати Карамазови якшо є гурти які завжди були україномовними і такіж древні - https://www.youtube.com/watch?v=3FnlUfydbaw&list=TLPQMDEwNjIwMjS7NOAC2OQgrQ&index=4 , ось вам Карна
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01.06.2024 17:58 Відповісти
Кузьма ранній теж норм - https://www.youtube.com/watch?v=EYw6c_sczKg
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01.06.2024 18:01 Відповісти
Може й Гімн усср оновити...?

Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Сполучених Штатах ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт, розцвіла.
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01.06.2024 18:18 Відповісти
Якщо хочеться українського рок.н.ролу то є група OtVinta
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02.06.2024 16:31 Відповісти
Ще й з озвучкою від Джеррі Лі Льюїса- просто чудова робота!
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02.06.2024 16:29 Відповісти
 
 