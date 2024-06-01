Бійці 3 ОШБр виявили та знищили ще одну ворожу артсистему "Нона-С". ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади виявили та знищили ще одну ворожу артсистему "Нона-С". За нею вдарили безпілотниками три гаубиці Д-30 окупантів.

Як повідомляють бійці бригади, - знищені артилерійські засоби противника 120-мм калібру призначені для підтримки ворожих наступів, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищив зброю і випалив піхоту з окопів підрозділ "Paskuda group" з Протитанкового бату", - додали військові.

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