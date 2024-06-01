Бійці 3 ОШБр виявили та знищили ще одну ворожу артсистему "Нона-С". ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади виявили та знищили ще одну ворожу артсистему "Нона-С". За нею вдарили безпілотниками три гаубиці Д-30 окупантів.
Як повідомляють бійці бригади, - знищені артилерійські засоби противника 120-мм калібру призначені для підтримки ворожих наступів, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищив зброю і випалив піхоту з окопів підрозділ "Paskuda group" з Протитанкового бату", - додали військові.
Топ коментарі
+4 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар01.06.2024 17:12
+2 Evgeny N
показати весь коментар01.06.2024 17:19
+2 ingrid
показати весь коментар01.06.2024 17:40
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Нє! Я розумію, що у нас мало (а то й зовсім відсутня) музика відповідного ритму та змісту, але дуже хотілося, щоб було...
Але це стосовно відео.
А по суті - бережи вас Боже, воїни, і жарте рашистів ще!
От коли писав перший свій допис, то на думку відразу впало "Маленька зграя" від "Брати Карамазови". Якщо її перекласти на мову, то вийде гарна тема для супроводу відео. І замість "наша малєнькая стая уходіт в нєбо" було б щось на кшталт "наша невеличка зграя злітає в небо"...
Але навряд чи вони зберуться її переспівати...
Зате як би палало на московії у всіляких скабєєво-соловйових! "А-а-а! Хахли варуют наши пєсні"!
Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Сполучених Штатах ти щастя знайшла.
Між рівними рівна, між вільними вільна,
Під сонцем свободи, як цвіт, розцвіла.