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У Дніпрі представники ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в бус: у військкоматі кажуть, що це мобілізований, який здійснив спробу втечі. ВIДЕО

У соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано конфліктну ситуацію, що сталась 1 червня у місті Дніпро між військовослужбовцями Збройних Сил України та громадянином у цивільному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Що кажуть у ТЦК?

Як зазначається, на відео зафіксовано не роботу групи оповіщення військовозобов’язаних, про що заявляють ворожі пропагандистські канали, завдання яких - ускладнити комплектування Сил оборони України.

"На відео – намагання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину", - йдеться у повідомленні.

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Чоловік здійснив спробу втечі

У обласному ТЦК інформують, що цей громадянин - чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі.

"Таким чином, випадкові громадяни, які "співчували" особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП - по суті сприяли вчиненню кримінального правопорушення", - наголошують у ТЦК.

Нагадується також, військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу - це посадові особи, які виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану і перебувають під захистом закону. Будь-які спроби перешкоджання їх діяльності – тягнуть неминучі наслідки у вигляді адміністративної чи кримінальної відповідальність.

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Дніпропетровський обласний ТЦК та СП закликає громадськість та представників засобів масової інформації "не довіряти подібним інформаційним "вкидам" з відповідними фейковими описами і коментарями, які не відповідають дійсності, працюють на ворожу пропаганду або самі є складової частиною інформаційних операцій ворога".

Автор: 

Дніпро (3282) ТЦК та СП (580)


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Топ коментарі
+29
Ще раз передивися відео, 2 молодих хлопці тягнуть діда, щоб він їх захищав.
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02.06.2024 14:34
+28
У нас сьогодні відео виклали як ці здоровенні бугаї піймали на вулиці громадянина і відмудохали ногами. Це звичайна практика, їх хтось кришує і дозволяє робити все що завгодно.....
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02.06.2024 14:18
+26
Військовослужбовцем, людина стає після присяги. До присяги - це цивільний
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02.06.2024 14:35
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Ну ось і підтвердив
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03.06.2024 12:39 Відповісти
Що підтвердив,ідіотик ти?
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03.06.2024 12:51 Відповісти
І що ж я вчинив? Назвав мудаків що в Тисі топляться мудаками?
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03.06.2024 00:31 Відповісти
Чи списаний в тил мобік це вже не воювавший? Чи що ти там ще вигадаєш?
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02.06.2024 21:59 Відповісти
Оту дуру разом з молодиком в окулярах теж треба було в бус за перешкоджання виконувати службові обов"язки.
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02.06.2024 20:11 Відповісти
Стаття 149 ККУ. Торгівля людьми 1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, -караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Вот за это полетят тыцыкуны
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02.06.2024 21:33 Відповісти
Так його бажають. Дядько має якісь дуже сильні характеристики.
Як ріп'яхи. Аж наче щось дуже особисте, бентежить такі надмірні прояви уваги.
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02.06.2024 22:14 Відповісти
Родині треба наняти нормального адвоката і домогтись реальної посадки підарів з тцк.
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02.06.2024 23:32 Відповісти
Ранее ПОХИЩЕННЫЙ ОПГ самоименуемым "тцк" человек пытается вырваться на свободу!!!
Я не верю, что он мобилизован!!!
Зато я верю, что ОПГ самоименуемое "тцк" СФАБРИКОВАЛО ВСЕ бумаги на него!!!!
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03.06.2024 00:30 Відповісти
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