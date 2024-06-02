У Дніпрі представники ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в бус: у військкоматі кажуть, що це мобілізований, який здійснив спробу втечі. ВIДЕО

У соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано конфліктну ситуацію, що сталась 1 червня у місті Дніпро між військовослужбовцями Збройних Сил України та громадянином у цивільному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Що кажуть у ТЦК?

Як зазначається, на відео зафіксовано не роботу групи оповіщення військовозобов’язаних, про що заявляють ворожі пропагандистські канали, завдання яких - ускладнити комплектування Сил оборони України.

"На відео – намагання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину", - йдеться у повідомленні.

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Чоловік здійснив спробу втечі

У обласному ТЦК інформують, що цей громадянин - чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі.

"Таким чином, випадкові громадяни, які "співчували" особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП - по суті сприяли вчиненню кримінального правопорушення", - наголошують у ТЦК.

Нагадується також, військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу - це посадові особи, які виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану і перебувають під захистом закону. Будь-які спроби перешкоджання їх діяльності – тягнуть неминучі наслідки у вигляді адміністративної чи кримінальної відповідальність.

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Дніпропетровський обласний ТЦК та СП закликає громадськість та представників засобів масової інформації "не довіряти подібним інформаційним "вкидам" з відповідними фейковими описами і коментарями, які не відповідають дійсності, працюють на ворожу пропаганду або самі є складової частиною інформаційних операцій ворога".