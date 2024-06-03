"Слуга народу" Безугла - військовозобов’язаним українцям за кордоном: Нехай здають паспорти. ВIДЕО
Військовозобов’язані українці за кордоном, які у визначений термін не оновлять дані у застосунку "Резерв+" і не повернуться в Україну стати на військовий облік в ТЦК та СП, мають відмовитись від громадянства України.
Про це в ефірі токшоу Суспільного "Новий відлік" заявила нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну №563, військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад 3 місяці, до 16 червня мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік.
Обговорюючи цю постанову, Мар’яна Безугла сказала, що її виконання чи невиконання впиратиметься у волю кожної людини і не нестиме за собою правових наслідків. У відповідь народна депутатка від "Голосу" Юлія Клименко спростувала це твердження: адже якщо військовозобов'язаний не оновить дані і не стане на військовий облік, в Україні його буде оголошено у розшук і відкрите кримінальне провадження.
На це Мар’яна Безугла сказала: "Окей, добре, нехай здає український паспорт і бере інший". На питання Юлії Клименко, чи готова вона внаслідок цієї постанови втратити 11 мільйонів наших громадян, Безугла перепитала: "А вони наші?"
"Наші. Це наші громадяни. Двадцять років вони надсилали в Україну 18 млрд доларів щорічно. Це наші гастарбайтери, які годували вас в тому числі податками. Вони не вивозили свої сім’ї, а сюди слали гроші. 18 млрд - це в десять разів більше, ніж нам дають міжнародні організації", - заявила Юлія Клименко.
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саме ця влада це просто верх цинізму та бездонне падіння, вони можуть говорити, що завгодно, а суд вже вказав на те, що висловлювання глави держави на пресконференціях які ми чуємо є його оціночними судженнями і не підлягають спростуванню або визнанню їх недостовірними...
Итак, им некого и нечего защищать, кроме своих цепей, будучи бесправными и безденежными, без собственности и бизнеса. Мотивация жить, сильнее чем умереть за Украину. Вот и все. Сделайте мотивацию защищать Украину сильнее, чем желание умереть. И тогда люди вернуться. Если они увидят, что Шмыгаль сидит в тюрьме за свои художества. Если будут объявлены виновники неготовности харьковской линии обороны, которую, кстати, освятил президент. Если нам объяснят почему в разгар войны понадобилось поменять боевых генералов, при которых мы не теряли землю, а отвоевывали. Если герои Украины, которые сидят, будут выпущены и им воздано по заслугам, если воры и предатели будут наказаны по законам военного времени, если в тысячах и тысячах подобных случаев народ увидит справедливость, если дети депутатов и владельцев большого бизнеса пойдут воевать, то будет все по-другому. Только тогда у людей появится ощущение гражданства, того, что они часть этого целого. А сегодня мы все не часть той жуткой вакханалии безнаказанной коррупции и воровства, мы не часть кумовства и несправедливости. Уехавшие не хотят с этим государством иметь ничего общего. Никогда. И все эти пугалки насчет документов смешны. Люди мечтали и до войны уехать из Украины от того, что творилось. Война просто сделала это возможным и облегчила путь для всех, кто хотел это сделать. Так как на Западе порядок, высокий уровень жизни, безопасность для них и для их детей, реальные перспективы заработать на жилье и создать семью, иметь нормальное образование и нормальный отдых. Вот и весь вам ответ Безуглая.