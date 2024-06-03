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"Слуга народу" Безугла - військовозобов’язаним українцям за кордоном: Нехай здають паспорти. ВIДЕО

Військовозобов’язані українці за кордоном, які у визначений термін не оновлять дані у застосунку "Резерв+" і не повернуться в Україну стати на військовий облік в ТЦК та СП, мають відмовитись від громадянства України.

Про це в ефірі токшоу Суспільного "Новий відлік" заявила нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну №563, військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад 3 місяці, до 16 червня мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік.

Читайте: Командир роти ЗСУ звернувся до "слуги" Безуглої: "Мізки вмикати не пробували? Що ви творите?"

Обговорюючи цю постанову, Мар’яна Безугла сказала, що її виконання чи невиконання впиратиметься у волю кожної людини і не нестиме за собою правових наслідків. У відповідь народна депутатка від "Голосу" Юлія Клименко спростувала це твердження: адже якщо військовозобов'язаний не оновить дані і не стане на військовий облік, в Україні його буде оголошено у розшук і відкрите кримінальне провадження.

На це Мар’яна Безугла сказала: "Окей, добре, нехай здає український паспорт і бере інший". На питання Юлії Клименко, чи готова вона внаслідок цієї постанови втратити 11 мільйонів наших громадян, Безугла перепитала: "А вони наші?"

"Наші. Це наші громадяни. Двадцять років вони надсилали в Україну 18 млрд доларів щорічно. Це наші гастарбайтери, які годували вас в тому числі податками. Вони не вивозили свої сім’ї, а сюди слали гроші. 18 млрд - це в десять разів більше, ніж нам дають міжнародні організації", - заявила Юлія Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Її задача пхати палки в колеса будь-якому військовому керівництву, - волонтер про Безуглу

Автор: 

громадянство (1074) паспорт (1156) мобілізація (3074) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+44
Тупая корова (как всегда) озвучила мечту своего хозяина- Ху#ла.
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03.06.2024 12:53
+30
то за логікою і 4ди ухилянт разом з лисим і пікалорм з кварталу теж мають здати паспорти -вони теж ухилянти -іліето другоє?????
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03.06.2024 12:55
+30
Біженці після 2022 року?
Російські танки за левадою, влада не організовує евакуацію, люди тікають, куди бачать. Але претензії їм, а не тим, хто у березні 2022 року здав Путлу 20% нашої території. Цікаво!
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03.06.2024 13:04
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всі ця "зелена" зграя має висіти на ліхтарях вздовж хрещатика.
саме ця влада це просто верх цинізму та бездонне падіння, вони можуть говорити, що завгодно, а суд вже вказав на те, що висловлювання глави держави на пресконференціях які ми чуємо є його оціночними судженнями і не підлягають спростуванню або визнанню їх недостовірними...
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03.06.2024 18:14 Відповісти
Безмозглая зебилка, верной дорогой идете, тааваристч.
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03.06.2024 18:32 Відповісти
між іншим. а ви промоніторте ютуб. там з початком війни, ну просто засилля "блогерів-біженців", по типу "орёл нє рашка". мандрують молоді пари, й не тільки, по світу під майже однотипними ніками "как живут бєженці в .....", "какіє цени в магазінах ......", "што єдят .........цы",...
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03.06.2024 18:56 Відповісти
....це представниця правлячої партії, недолуга, ,недалека....
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03.06.2024 19:09 Відповісти
Тобто,є два варіанти розвитку подій?)Або 11 млн.новомобілізованих або 11млн. кримінальних справ?)
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03.06.2024 19:47 Відповісти
100 500 мільйонів
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03.06.2024 20:13 Відповісти
Не парься, слідчих в Україні вистачить.
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04.06.2024 12:07 Відповісти
ХТО ЦЕ?????*?*
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03.06.2024 20:03 Відповісти
Марьяна, епнутая дура, ну что ты понимаешь в армии более твоего кумира-четырежды уклониста? Твой верх эрудиции искать пластмассовых ракообразных в борще украинских курсантов. С этими силиконовыми штучками ты всегда находишь обший язык.
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03.06.2024 20:17 Відповісти
На Мар'яну і ображатися не можна. Вона ж не сьогодня такою стала? Вона ж у 2019 році виступала перед виборцями, промови виголошувала ну невже ніхто не помічав, що вона *сихічно хвора? Проголосували "по приколу"? Тепер ковтайте не розжовуючи.
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03.06.2024 20:39 Відповісти
А коли зе-команда буде мобілізована чи вже зригнули з України?!...
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03.06.2024 21:07 Відповісти
У безумной морда в экран уже не влазит,ермак с клоуном видно хорошо прикормили.
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03.06.2024 21:55 Відповісти
Я никого не сужу, тех, кто выехал не по закону, а за деньги. А почему они выехали? Потому, что страшно. Жизнь одна, умирать не хочется. Но, почему не хочется? Потому что им, как пролетариям, нечего терять, кроме своих цепей. У них нет бизнеса. У многих нет собственности или ею можно пренебречь. У них нет семьи в Украине, или семейные узы разрушены. Может самое важное, они видят, что власти и олигархи (владельцы большого бизнеса), а также другие богатые и влиятельные люди, хозяева жизни, такие как руководители полиции, прокуроры, судьи руководители громад на любом уровне до районного, не спешат отправлять своих детей на фронт. Они думают, что их защитят другие. А они и дальше продолжат этот же народ грабить, неправомерно судить, отбирать заработанные крохи. Они берегут своих детей. Их почти нет на передовой. Народ все это видит. Он видит большое военное воровство, которое не наказывается. Народ видит торговлю на крови. Вспомним яйца по 17 гривен или имитация линий обороны в Харьковской области. И таких случаев миллион. Никто не наказан. Значит, все в порядке. Жизнь удалась. И Безуглая ожидает, что в такой стране будут патриоты и добровольцы умирать? За что? За кого? Что человек честно работающий, может купить для своей семьи квартиру? Он может каждый год повезти семью на нормальный отдых? Он сможет оплатить хорошее образование своих детей? Регулярно покупать авто? Не вор может обеспечить достойную жизнь своей семьи? Он получит пенсию?

Итак, им некого и нечего защищать, кроме своих цепей, будучи бесправными и безденежными, без собственности и бизнеса. Мотивация жить, сильнее чем умереть за Украину. Вот и все. Сделайте мотивацию защищать Украину сильнее, чем желание умереть. И тогда люди вернуться. Если они увидят, что Шмыгаль сидит в тюрьме за свои художества. Если будут объявлены виновники неготовности харьковской линии обороны, которую, кстати, освятил президент. Если нам объяснят почему в разгар войны понадобилось поменять боевых генералов, при которых мы не теряли землю, а отвоевывали. Если герои Украины, которые сидят, будут выпущены и им воздано по заслугам, если воры и предатели будут наказаны по законам военного времени, если в тысячах и тысячах подобных случаев народ увидит справедливость, если дети депутатов и владельцев большого бизнеса пойдут воевать, то будет все по-другому. Только тогда у людей появится ощущение гражданства, того, что они часть этого целого. А сегодня мы все не часть той жуткой вакханалии безнаказанной коррупции и воровства, мы не часть кумовства и несправедливости. Уехавшие не хотят с этим государством иметь ничего общего. Никогда. И все эти пугалки насчет документов смешны. Люди мечтали и до войны уехать из Украины от того, что творилось. Война просто сделала это возможным и облегчила путь для всех, кто хотел это сделать. Так как на Западе порядок, высокий уровень жизни, безопасность для них и для их детей, реальные перспективы заработать на жилье и создать семью, иметь нормальное образование и нормальный отдых. Вот и весь вам ответ Безуглая.
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04.06.2024 00:16 Відповісти
хвате пиз*іть
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04.06.2024 11:55 Відповісти
Владі вигідно мати такий відбійник,а народ ведеться.Це відпрацьовані технології.Не звертайте уваги.
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04.06.2024 11:17 Відповісти
Олежа, це твоя Ванга. Міняй прапорець, на семикольоровий.
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04.06.2024 12:09 Відповісти
Ігоре,твоє прізвище ближче до півника.Тому я і за кордоном вже 8 років,щоб менше слухати кудахтання таких пернатих.Не хворай.
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04.06.2024 19:17 Відповісти
тупа п&зда, яку обрали таке ж тупе народонасєлєніє
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04.06.2024 11:27 Відповісти
Как легко они отказываются от 10 миллионов населения ) Ну... тут уж, что уж...
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04.06.2024 13:33 Відповісти
Та нам похер скільки ти за кордоном, головне громадянство. Не сподівайся, що ти, хитрожопе чмо, відсидися біля європейських дуп. Ти потрібен Країні тут і зараз. І країна має фахівців які швидко тебе повернуть додому. Для цього потрібна тільки політична воля. Ваші дописи щодо зневажання українців в Україні це тільки прискорять.
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05.06.2024 16:28 Відповісти
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