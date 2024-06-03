В Одесі 20-річну поліціянтку змило хвилею в море: тіло дівчини шукають водолази. ВIДЕО

У неділю, 2 червня, 20-річну співробітницю поліції з міста Рівне, яка відпочивала в Одесі, змило хвилею у Чорне море. Наразі тіло дівчини шукають водолази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області та у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку.

Ввечері 2 червня вона вирішила сфотографуватися на пірсі на згадку про перебування в місті. В цей час перша хвиля збила її з ніг, друга - змила в море. Наразі проводяться пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС.

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісти".

Рятувальники вкотре закликали не відвідувати пляжі, оскільки поки в регіоні немає офіційно визначених місць для купання.