В Одесі 20-річну поліціянтку змило хвилею в море: тіло дівчини шукають водолази. ВIДЕО
У неділю, 2 червня, 20-річну співробітницю поліції з міста Рівне, яка відпочивала в Одесі, змило хвилею у Чорне море. Наразі тіло дівчини шукають водолази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області та у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, що дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку.
Ввечері 2 червня вона вирішила сфотографуватися на пірсі на згадку про перебування в місті. В цей час перша хвиля збила її з ніг, друга - змила в море. Наразі проводяться пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС.
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До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісти".
Рятувальники вкотре закликали не відвідувати пляжі, оскільки поки в регіоні немає офіційно визначених місць для купання.
Будь ласка, зачекайте...
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А ось НЕ огородити ці слизькі камені,
там і досвідчений пловець не впорається
Бідні батьки((
І дівча видно гарне, дуже шкода...
її помилка невинна, роблять і гірші помилки . . .
Плити слизькі від водоростей та ще й вітер страшний, там можна посковзнутися на раз
Питання чому немає огорожі хочь якої?
Жалко людину.
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Скоріше за все при вході вони і стоять, а ті пройшли далі. Чи ви все море зібралися стрічкою загородити?
Та й інші дебіли поруч, які скоріше за все заржали як коняки коли вона впала замість підбігти домопогти.
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Яким чином?
Було б бажання, а не поху..зм із боку влади.
Або "пофарбовано", "нє влєзай убйот", "проходу немає" "не плавати", "не пірнати" і т.п.?
Якщо в голові немає клепки, жодні таблички не вбережуть.
Прикро, що людина загинула.
Але це повнолітня, що повністю відповідає сама за свої вчинки, і ціна буває непомірно високою.
За дурні вчики теж.
або
коли секунди і розгубленість вирішують все.
ой не годен я робити, а красти боюся
та й поїду до Києва в міліцію наймуся....
ми з миколою вдвоєм вдягли амуніцію
і тепер чорти сільскії робими в міліції...
Нагадую до міліції брали тільки хлопців із села
"Змиває" чомусь тільки 20-річних ...
Коли мені було 20 я стрибав з також пірса, але море тоді було спокійне, геть не було хвиль. І все одно мене так добряче кинуло об бетон, коли намагався вибратись, шо я чуть не всрався з переляку, паніка одразу почалась, запам'ятав на все життя.
А тут такі хвилі, шо аж вода на пірс заходить. А дівчина спокійно ходила по краю.
Це як заявляти що потрібно огороджувати Гімалаї та інші високогірні вершини від альпіністів, які, як божевільні, лізуть туди ні за який хрін.
Жахіття це коли, наприклад, нелюдь-водій автобуса вночі силоміць висаджує 20-річну дівчину Ірину Дворецьку посеред лісу, і та потім https://znaj.ua/events/206113-zamerzla-na-zhitomirshchini-studentka-provalilasya-u-boloto-shokuyuchi-podrobici-incidentu всю ніч повільно помирає в холодному болотяному трясовищі.
Що за люди , хто й як їх ростив ? Щоб отак висадити людину серед лісу/поля у мороз за якихось 24 грн..... й нікого не знайшлося у маршрутці заплатить чи запобігти таким діям водія-мразоти!!!
для початку, попередити-застерегти легковажну супутницю (ніби ж то "навчену" рятівницю людей по мєнтовской спеціальності "служить і защищать"), якщо не дослухалася і вже сталося, то рятувати, ну хоча б кричати-телефонувати рятувальникам.. і не намагався - стоять, очима клІпають.. не зима ж все ж таки
глупо й сумно...
морський лев, при гострому бажанні, міг би легко і покусати-потопити.. хоча хвиль, справді, не було...
голову берегти потрібно.