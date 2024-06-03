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В Одесі 20-річну поліціянтку змило хвилею в море: тіло дівчини шукають водолази. ВIДЕО

У неділю, 2 червня, 20-річну співробітницю поліції з міста Рівне, яка відпочивала в Одесі, змило хвилею у Чорне море. Наразі тіло дівчини шукають водолази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області та у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку.

Ввечері 2 червня вона вирішила сфотографуватися на пірсі на згадку про перебування в місті. В цей час перша хвиля збила її з ніг, друга - змила в море. Наразі проводяться пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині найближчими днями відкриють 20 пляжів, - ОВА 

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "зникла безвісти".

Рятувальники вкотре закликали не відвідувати пляжі, оскільки поки в регіоні немає офіційно визначених місць для купання.

Автор: 

море (223) Одеса (5473) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+35
Ну якщо вона вперше на морі...
А ось НЕ огородити ці слизькі камені,
там і досвідчений пловець не впорається
Бідні батьки((
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03.06.2024 16:13
+25
Жах який. Просто змило дівчину в воду, співчуття рідним
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03.06.2024 16:06
+24
дуже важливо, що це була поліціянтка була б швачка, або вчителька... хто б згадав?
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03.06.2024 15:58
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Ну якщо вона вперше на морі...
А ось НЕ огородити ці слизькі камені,
там і досвідчений пловець не впорається
Бідні батьки((
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03.06.2024 16:13 Відповісти
Там ніхто не впорався б. Скоріше за все вдарилась головою коли змило та втратила свідомість.
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03.06.2024 16:16 Відповісти
в піні заглибнеться й майкл фелпс.
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03.06.2024 20:18 Відповісти
Я такое видел в Крыму в 93 г .Шторм.Народ впервые на море.Лезут в воду.Волна уносит .Люди не знают того,что хоть волны и накатывают на берег,но если ты в воде ,то тебя затягивает в море.Народ тонет.
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03.06.2024 17:05 Відповісти
огородить все побережье? вы серьезно?
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05.06.2024 14:36 Відповісти
Чому? Нещасний випадок.
І дівча видно гарне, дуже шкода...
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03.06.2024 16:15 Відповісти
Атож премію Дарвіна заслужила .Молодняк з тими селфі геть з глузду з'їхав .
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03.06.2024 16:25 Відповісти
Да, селфи опасно для жизни...
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03.06.2024 21:41 Відповісти
хто не робив помилок в 20 років ?

її помилка невинна, роблять і гірші помилки . . .
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03.06.2024 16:34 Відповісти
дуже важливо, що це була поліціянтка була б швачка, або вчителька... хто б згадав?
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03.06.2024 15:58 Відповісти
Цензор згадав
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03.06.2024 16:02 Відповісти
А поліціянти не уклоністи?
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03.06.2024 16:18 Відповісти
А ви хочте, щоб за вас жінки йшли до армії? Стаття - про дівчину, якщо ви не помітили.
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03.06.2024 19:42 Відповісти
а что могли сделать? утопиться вместе с ней?
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03.06.2024 16:20 Відповісти
маглі не прієжжжжжать бухать на морє во врємя вайни
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03.06.2024 17:11 Відповісти
ніхто там не волав, не треба нагнітать! вони мовчки бігали та теж дєлали селфі!
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03.06.2024 16:27 Відповісти
Хлопці гинуить на фронті а мусора на морі коли підсмажують свої дупи...вибачте за сорказм ніякого жалю щодо поліції.
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03.06.2024 16:46 Відповісти
Зразу видно--пупкін-кацап.
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03.06.2024 17:03 Відповісти
...аж воняе.
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03.06.2024 18:42 Відповісти
Дуже жаль. Невезіння фантастичне...
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03.06.2024 16:02 Відповісти
Жах який. Просто змило дівчину в воду, співчуття рідним
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03.06.2024 16:06 Відповісти
сумна новина, та мабуть так на роду написано ,побачити париж і ....
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03.06.2024 16:10 Відповісти
Недбалість міської влади!
Плити слизькі від водоростей та ще й вітер страшний, там можна посковзнутися на раз
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03.06.2024 16:15 Відповісти
Більше чого там огорожі немає ніякої
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03.06.2024 16:27 Відповісти
У будь- якій цивілізованій країні, на міську владу, що незапобігла нещасним випадкам подали б такі позови, що мер на новий строк точно б не переобрався.
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03.06.2024 16:28 Відповісти
...а там бывшие рыги, все мазано -перемазано. Но даже для рыгов свисток свистит по делам их. Вон, *****.ую в его будинок со шпилями, приветик пришел от любимых кацапов, даже в душ курву нашел. Ща гузно латае поди за бугром, шо-та о нем ни гу-гу.
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03.06.2024 18:48 Відповісти
а можна не виходити на слизькі плити та ще й під страшним вітром дорослій людині за власним россудом, без встановлення клітки?
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05.06.2024 14:38 Відповісти
А що ті долбаки, що там бігають? Могли ж її моментально схопити! була ж секунда!
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03.06.2024 16:16 Відповісти
Якщо не вмієш й не знаєш як поводитись на таких волнах то страшно. Й дуже близько до бетону, полізеш тебе шмякне об нього й привіт.
Питання чому немає огорожі хочь якої?
Жалко людину.
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03.06.2024 16:21 Відповісти
"Зазначається, що дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку. Джерело: " Тоді до чого те що вона 20-річна поліціянтка , щоб решта розуміла хто у нас у поліції працює ? ((
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03.06.2024 16:20 Відповісти
Поліцейський має обов'язки навіть не в робочий час.
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03.06.2024 16:26 Відповісти
Які саме , показувати свою дурість під час шторму ? (( Чи то вона потопельника намагалася порятувати , випендрюючися на краю пірсу при такій хвилі ?
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03.06.2024 16:29 Відповісти
"і сія пучина поглотіла єя в адін момєнт", мабуть поліціянтка в 3-й генерації, коли такий ажіотаж.
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03.06.2024 16:26 Відповісти
а тому, що пафос, егос...селфі-шмелфі.Всім треба драйву
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03.06.2024 16:40 Відповісти
інстасамочки вони такі. точно ж для цього позувала. "жизнь нішто - сторіз фсё!"
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03.06.2024 16:53 Відповісти
Де таблички ,,На пірс виходити заборонено!,,? Там же штормова хвиля. Друге, де рятувальний круг яким має бути обладнаний цей пірс?Третє, що за дебілів вона мала за знайомих, які робили фото. Та й інші дебіли поруч, які скоріше за все заржали як коняки коли вона впала замість підбігти домопогти.
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03.06.2024 16:27 Відповісти
Де таблички ,,На пірс виходити заборонено!,,? Там же штормова хвиля
======
Скоріше за все при вході вони і стоять, а ті пройшли далі. Чи ви все море зібралися стрічкою загородити?

Та й інші дебіли поруч, які скоріше за все заржали як коняки коли вона впала замість підбігти домопогти.
======
Яким чином?
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03.06.2024 16:30 Відповісти
Я тобі розкажу як це робиться у Франції, чи Іспанії- звичайна поліцейська стрічка, перегородити одне місце- 3 хвилини для однієї людини. І городять " не все море", а саме небезпечні підходи.
Було б бажання, а не поху..зм із боку влади.
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03.06.2024 16:33 Відповісти
Нікому це робити, поліціянти ховаються десь, по місту психопати носяться на дорогих авто вище за 100 км, серед дня, на людних вулицях -нікого не зупиняють. Зате нещодавно переслідували нещасного мопедиста, поки він не перевернувся.
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03.06.2024 18:00 Відповісти
Все правильно, жоден мер би у Європі на пепеобрався за таку недбалість. А у нас " поржуть" і на тому скінчиться.
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03.06.2024 16:30 Відповісти
Цікаво, багатьох у нас спинили такі таблички?
Або "пофарбовано", "нє влєзай убйот", "проходу немає" "не плавати", "не пірнати" і т.п.?
Якщо в голові немає клепки, жодні таблички не вбережуть.
Прикро, що людина загинула.
Але це повнолітня, що повністю відповідає сама за свої вчинки, і ціна буває непомірно високою.
За дурні вчики теж.
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05.06.2024 14:46 Відповісти
Шкода... Але здавалося що присутнi не дуже зауважилися тим що трапилося...
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03.06.2024 16:30 Відповісти
Назавжди залишилася її душа в Одесі...
або
коли секунди і розгубленість вирішують все.
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03.06.2024 16:38 Відповісти
20 років і вже міліціантка? Там дітей ще не беруть? Наскільки пам"ятаю, в радянські часи в міліцію брали хлопців після служби в армії коли і м"язи наросли, і в голові вже щось там з"явилося.
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03.06.2024 16:39 Відповісти
И сколько лет было тем,кто отслужил не на флоте?
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03.06.2024 17:21 Відповісти
Сколько лет было этим хлопцам?
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03.06.2024 17:23 Відповісти
21...бо треба було ще закінчити школу міліції...

ой не годен я робити, а красти боюся
та й поїду до Києва в міліцію наймуся....

ми з миколою вдвоєм вдягли амуніцію
і тепер чорти сільскії робими в міліції...

Нагадую до міліції брали тільки хлопців із села
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03.06.2024 20:11 Відповісти
Жодне 60-70-річне тіло нікуди змило, хоч воно гірше тримається на ногах і ходить з паличкою.
"Змиває" чомусь тільки 20-річних ...
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03.06.2024 16:43 Відповісти
А чого ця поліціянта робила на пляжі? Загоряла? до речі як більшість мусорів...дупку смажила для керівницва))))
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03.06.2024 16:43 Відповісти
З тими дебільними фоточками для бидлоінсти вже зовсім іппанулись... А ще питання не зовсім по темі: в іншому матеріали прочитав, що вона закінчила університет минулого року і мала звання лейтенанта - хтось підкаже, як можна закінчити університет в 19 років і отримати звання молодшого офіцера?..
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03.06.2024 17:00 Відповісти
Это фишка такая - заканчивая учебное заведение МВД получаешь звание. Качество личного состава, который выпускается из подобного рода заведений, можно видеть по этому случаю.
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03.06.2024 22:20 Відповісти
Я навіть не про звання (це нормально), а про те, як вона примудрилась закінчити УНІВЕРСИТЕТ в 19 років?
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04.06.2024 08:13 Відповісти
Нажаль людина не віддупляла наскільки небезпечне море.
Коли мені було 20 я стрибав з також пірса, але море тоді було спокійне, геть не було хвиль. І все одно мене так добряче кинуло об бетон, коли намагався вибратись, шо я чуть не всрався з переляку, паніка одразу почалась, запам'ятав на все життя.
А тут такі хвилі, шо аж вода на пірс заходить. А дівчина спокійно ходила по краю.
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03.06.2024 17:00 Відповісти
не одеситка
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03.06.2024 17:10 Відповісти
За бажання зробити селфі премію Дарвіна треба давати....
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03.06.2024 17:04 Відповісти
Відчуваю за коментарями, жодного одесита. Це не пірс, це пляж і називається "плити". Мені далеко за 50, а він існує ще до мене. Вздовж пляжу йде "Траса здоров'я" та велосипедна доріжка. Нічого там не перекриєш. До покоління Тік Току жодного нещасного випадку. Для молоді без мізків немає перешкод. Було б перекрито, однаково лізли. Задля їх, на їхню думку, чудового фото вони зриваються з урвища в горах, змиваються в морі, лізуть на дах поїзда тощо. Це не виліковно!
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03.06.2024 17:21 Відповісти
Відчуваю за коментарями, жодного одесита. Це не пірс, це пляж і називається "плити". Мені далеко за 50, а він існує ще до мене. Вздовж пляжу йде "Траса здоров'я" та велосипедна доріжка. Нічого там не перекриєш. До покоління Тік Току жодного нещасного випадку. Для молоді без мізків немає перешкод. Було б перекрито, однаково лізли. Задля їх, на їхню думку, чудового фото вони зриваються з урвища в горах, змиваються в морі, лізуть на дах поїзда тощо. Це не виліковно!
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03.06.2024 17:22 Відповісти
Інстаграм робе з людей ...(потрібне вставити)
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03.06.2024 17:27 Відповісти
і дійсно, чого той пірс не був перекритий, в тому ж Єгіпті закривають прохід на пірси, за непогоди
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03.06.2024 17:28 Відповісти
Єгіпет у ЄС не пхнеться
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03.06.2024 18:51 Відповісти
Неможливо перекрити все узбережжя штормуючого моря тысячами рядами колючої проволоки щоби не допустити до берега осіб які зовсім не мають елементарного інстинкту самозбереження.
Це як заявляти що потрібно огороджувати Гімалаї та інші високогірні вершини від альпіністів, які, як божевільні, лізуть туди ні за який хрін.
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03.06.2024 18:52 Відповісти
яка безглузда та жахлива смерть...
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03.06.2024 17:38 Відповісти
Що там жахливого? Штормова хвиля приклала селфістку головою об плити, і у неусвідомленому стані потонула.
Жахіття це коли, наприклад, нелюдь-водій автобуса вночі силоміць висаджує 20-річну дівчину Ірину Дворецьку посеред лісу, і та потім https://znaj.ua/events/206113-zamerzla-na-zhitomirshchini-studentka-provalilasya-u-boloto-shokuyuchi-podrobici-incidentu всю ніч повільно помирає в холодному болотяному трясовищі.
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03.06.2024 19:24 Відповісти
Alex Sokolov , пздц історія...
Що за люди , хто й як їх ростив ? Щоб отак висадити людину серед лісу/поля у мороз за якихось 24 грн..... й нікого не знайшлося у маршрутці заплатить чи запобігти таким діям водія-мразоти!!!
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03.06.2024 21:53 Відповісти
..кавалєр її, походу, годиться тільки кофтинку потримать, та те що в кофтинці - потіскать і пофоткать спєціаліст...
для початку, попередити-застерегти легковажну супутницю (ніби ж то "навчену" рятівницю людей по мєнтовской спеціальності "служить і защищать"), якщо не дослухалася і вже сталося, то рятувати, ну хоча б кричати-телефонувати рятувальникам.. і не намагався - стоять, очима клІпають.. не зима ж все ж таки
глупо й сумно...
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03.06.2024 18:01 Відповісти
Мужики ,просто по факту были обязаны сигануть,все в море и утонуть тоже.Какие "ненастаящие" мужчины пошли.ужас.ужас
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03.06.2024 18:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uSbiYoTE1Vs ..ось приклад із "загнІвающЄй гейропи" с "ненастаящим" мужчиной", який вирішував "складну задачу" аж одну секунду..
морський лев, при гострому бажанні, міг би легко і покусати-потопити.. хоча хвиль, справді, не було...
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03.06.2024 18:51 Відповісти
Премія Дарвіна або природній відбір.
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03.06.2024 18:07 Відповісти
вона свідомо зробила свій вібір, бо знала, куди йшла служити
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03.06.2024 18:50 Відповісти
До чого її професія до бажання похизуватися селфі у відпустці? Хоча, під час воєнного стану, отримати відпустку рідко кому щастить, а отже...
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03.06.2024 19:36 Відповісти
Безглузда смерть. Дівчину дуже жалко.
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03.06.2024 18:54 Відповісти
Ну, це не безглузда смерть, а нещасний випадок, якщо бути точним. Безглузда смерть - це після півлітри покурити в ліжку.
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03.06.2024 19:39 Відповісти
При прийомі в поліцію нормативи здають? Чи заповнюють гендерні квоти від послиць іноземних големіатів?
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03.06.2024 19:03 Відповісти
Здуріти, як легко людина може пропасти на цьому світі. Щирі співчуття батькам дівчини.
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03.06.2024 19:37 Відповісти
Якщо не вмієш плавати не лізь до води. Але також і досвідчених плавців хвиля може кинути добряче об каміння головою. Руками ногами якщо вдарило об каміння, то це ще нічого виплисти можна. В морі набагато легше плисти чим у річці. Тільки
голову берегти потрібно.
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03.06.2024 20:52 Відповісти
 
 