Розвідники обороняють Часів Яр: бійці ведуть ближній стрілецький бій з ворогом та берть у полон окупанта. ВIДЕО

Воїни групи Delta Knights Міжнародного легіону Головного управління розвідки продовжують оборону поблизу Часового Яру Донецької області.

На відео, яке опубліковане у соцмережі з нашоломної камери розвідника, — епізоди евакуації з червоної зони, ближній стрілецький бій з ворогом та взяття у полон російського загарбника, передає Цензор.НЕТ.

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