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Розвідники обороняють Часів Яр: бійці ведуть ближній стрілецький бій з ворогом та берть у полон окупанта. ВIДЕО

Воїни групи Delta Knights Міжнародного легіону Головного управління розвідки продовжують оборону поблизу Часового Яру Донецької області.

На відео, яке опубліковане у соцмережі з нашоломної камери розвідника, — епізоди евакуації з червоної зони, ближній стрілецький бій з ворогом та взяття у полон російського загарбника, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Миколаївські десантники зупинили російську колону та відбили ворожий штурм в районі Новомихайлівки. ВIДЕО

Автор: 

ГУР (517) Часів Яр (343)


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Well done, dudes! Keep goin' and take care of yourselves!
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04.06.2024 19:09 Відповісти
Good job 👏 …
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04.06.2024 19:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.06.2024 19:39 Відповісти
Навіки СЛЛАВА!
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04.06.2024 19:48 Відповісти
перебинтували, води дали папіроску... а тепер порівняйте з босими українськими воїнами з мішками на голові бляха
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04.06.2024 20:21 Відповісти
 
 