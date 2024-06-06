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Новини Відео Війна
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Нічні скиди з дронів бригади "Азов" на російську піхоту на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Окупанти продовжують перевіряти на міцність лінію оборони 12-ої бригади НГУ "Азов"  на Кремінському напрямку. Для перешкоджання пересуванню ворога, азовці з дронів вражають живу силу ще на підході до "сірої зони", як вдень, так і вночі.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як бійці 12 бригади "Азов" захопили новітній танк Т-72 Б3М окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Азов (777) дрони (4722)


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06.06.2024 19:24 Відповісти
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06.06.2024 20:28 Відповісти
Улыбнитесь, вас бомбит ночная камера
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06.06.2024 23:07 Відповісти
«Харошєго рускава» у тепловізор не побачиш!
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06.06.2024 20:47 Відповісти
Останній особливо сподобався, жвавенький такий був...
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06.06.2024 22:14 Відповісти
"Не лежи на сирій землі - простудишся!".
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07.06.2024 09:39 Відповісти
🤣 best comment
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07.06.2024 11:54 Відповісти
Wake up Orcs... Its your time! 💀
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07.06.2024 11:53 Відповісти
 
 