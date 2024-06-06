Нічні скиди з дронів бригади "Азов" на російську піхоту на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Окупанти продовжують перевіряти на міцність лінію оборони 12-ої бригади НГУ "Азов" на Кремінському напрямку. Для перешкоджання пересуванню ворога, азовці з дронів вражають живу силу ще на підході до "сірої зони", як вдень, так і вночі.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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