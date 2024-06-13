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Бійці бригади "Хартія" провели вдалий штурм позицій ворога на Харківському напрямку. ВIДЕО

Бійці 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" провели вдалий штурм позицій ворога на Харківському напрямку.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

З підтримкою броньованої техніки та завдяки вдало спланованій операції бійці змогли покращити тактичне положення та закріпитись в районі н.п. Глибоке.

Також вдалося швидко евакуювати поранених та доставити підкріплення для штурмової групи.

Також дивіться: Молодіжний взвод 13-ї бригади НГУ "Хартія" закриває прориви: Очеретине, Терни Серебрянський ліс. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Національна гвардія (1540)


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Слава ЗСУ
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13.06.2024 20:50 Відповісти
То так Бушмайстер насипає?
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13.06.2024 21:21 Відповісти
та ні, там Емки, отже - М-2
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13.06.2024 23:31 Відповісти
Для Браунінга забагато...
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14.06.2024 00:59 Відповісти
 
 