Бійці бригади "Хартія" провели вдалий штурм позицій ворога на Харківському напрямку. ВIДЕО
Бійці 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" провели вдалий штурм позицій ворога на Харківському напрямку.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
З підтримкою броньованої техніки та завдяки вдало спланованій операції бійці змогли покращити тактичне положення та закріпитись в районі н.п. Глибоке.
Також вдалося швидко евакуювати поранених та доставити підкріплення для штурмової групи.
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Pavel Bortsevych
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Dust
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