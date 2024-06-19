Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проводить спеціальну подію за участю послів G7. ВIДЕО

19 червня Київський Безпековий Форум проводить спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, зустріч лідерів Групи Семи відбулася в Італії 13-15 червня, а Саміт Миру пройшов 15-16 червня в Швейцарії. У центрі уваги публічної дискусії КБФ будуть рішення, прийняті на обох міжнародних заходах, а також практичні кроки для зміцнення світової солідарності з Україною і подолання російської агресії.

На запрошення Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка учасниками розмови, зокрема, стануть Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, Посол Канади Наталка Цмоць, Посол Франції Гаель Весьєр, Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова та інші дипломати і політики. Модератор події – директор КБФ Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

