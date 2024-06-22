Зробити українські дрони незалежними від Китаю: оголошено збір на українські польотні контролери для FPV-дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Українців закликають допомогтии зробити українські дрони незалежними від Китаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наразі оголошено збір на унікальні українські польотні контролери для FPV-дронів "Дикі шершні". Виробники дронів "Дикі шершні" хочуть поставити на 500 "пташок" український мозок, щоб військові отримали найкращі дрони.

Для цього нам потрібна ваша допомога - будь ласка закиньте 100-200 грн або будь-яку іншу суму на нашу банку.



За них буде виготовлено 500 стеків, а це - 500 найкращих дронів для українських захисників!



Український польотний контролер - це не копія іноземних інженерних рішень, це абсолютно унікальна розробка, яка по своїм характеристикам перевищує китайські аналоги.

Реквізити:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb



Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected]