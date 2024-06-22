УКР
Зробити українські дрони незалежними від Китаю: оголошено збір на українські польотні контролери для FPV-дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Українців закликають допомогтии зробити українські дрони незалежними від Китаю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наразі оголошено збір на унікальні українські польотні контролери для FPV-дронів "Дикі шершні". Виробники дронів "Дикі шершні" хочуть поставити на 500 "пташок" український мозок, щоб військові отримали найкращі дрони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 33-ї ОМБр нищать ворожу бронетехніку дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Для цього нам потрібна ваша допомога - будь ласка закиньте 100-200 грн або будь-яку іншу суму на нашу банку.

За них буде виготовлено 500 стеків, а це - 500 найкращих дронів для українських захисників!

Український польотний контролер - це не копія іноземних інженерних рішень, це абсолютно унікальна розробка, яка по своїм характеристикам перевищує китайські аналоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці знищили ворожу вогнеметну систему ТОС "Солнцепьок" за допомогою дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

Реквізити:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Збір на українські польотні контролери для FPV-дронів Дикі шершні

благодійність (592) допомога (8667) волонтери (1351) Дикі шершні (234) fpv-дрон (154)
Топ коментарі
+11
підсоблю
22.06.2024 21:11 Відповісти
22.06.2024 21:11 Відповісти
+8
+100
22.06.2024 21:12 Відповісти
22.06.2024 21:12 Відповісти
+7
+
22.06.2024 21:14 Відповісти
22.06.2024 21:14 Відповісти
підсоблю
22.06.2024 21:11 Відповісти
22.06.2024 21:11 Відповісти
І процесори теж українські будуть?
22.06.2024 21:11 Відповісти
22.06.2024 21:11 Відповісти
не пишить дурниць !!! своїх процесорів навіть Китай не має, усе робиться на Тайвані !!!
22.06.2024 21:33 Відповісти
22.06.2024 21:33 Відповісти
Має. І Китай і рф. Китай відстає від Інтел на 10-15 років, рф - на 15-20.
22.06.2024 21:43 Відповісти
22.06.2024 21:43 Відповісти
ха-ха..це московія на 20 років від Інтел відстає? якщо точніше то на 150 років.
22.06.2024 22:32 Відповісти
22.06.2024 22:32 Відповісти
Телемарафон намагається вкинути якусь чергову дурість? рф виробляє мікропроцесори, хоча і не найновіші. Це факт, який гуглиться за лічені секунди. Не треба йти в бібліотеку.
22.06.2024 22:46 Відповісти
22.06.2024 22:46 Відповісти
Ну так, колись купили у АМД фотолітографічне обладнання і обладнання для вирощування кристалів. Проте, чи працездатне те обладнання і чи виробляють каци чіпи, питання відкрите.
22.06.2024 23:04 Відповісти
22.06.2024 23:04 Відповісти
А Intel сам виробляє обладнання? Або все-таки визнаємо, що TSMC, Intel, Samsung, всі працюють на лiтографах ASML (Нідерланди) і Canon (Японія)? До Вашого відома Китай і рф вже вбухують величезні гроші у власні літографи, але результат буде через 5-10 років.
22.06.2024 23:19 Відповісти
22.06.2024 23:19 Відповісти
"Результат" - це або ішак здохне, або - падішах.
23.06.2024 08:40 Відповісти
23.06.2024 08:40 Відповісти
Нахера вироблять криві чіпи на застарілому обладнанні? Вірно! Щоб потім на форумах верещать про чіпи заліського виробництва.
23.06.2024 14:06 Відповісти
23.06.2024 14:06 Відповісти
Хіба хтось заважає умовній Польщі чи Україні придбати обладнання по 32 нм техпроцесу? Думаю що придбати цілком можливо, проте, нахіра воно потрібно, кому потрібні такі чіпи?
23.06.2024 14:09 Відповісти
23.06.2024 14:09 Відповісти
Може і продадуть, а може і ні. ОАЕ не продали. Україні та Польщі точно не потрібно. А ось Китаю і рф потрібно. Протистояти решті світу без власної мікроелектроніки зараз неможливо.
23.06.2024 14:26 Відповісти
23.06.2024 14:26 Відповісти
Так, комуністичний китай має свої процесори, і непогані.
23.06.2024 01:13 Відповісти
23.06.2024 01:13 Відповісти
Вони якби і не їхні - вони купили ліцензію на архітектуру проців і шось допиляли ( а це набагато простіше ніж починати з нуля - це те саме шо в помешканні зробити новий дизайн в кімнатах а стіни фундамент і дах вже є ).
23.06.2024 05:35 Відповісти
23.06.2024 05:35 Відповісти
+100
22.06.2024 21:12 Відповісти
22.06.2024 21:12 Відповісти
Йесссс!!!! Ще б моторчики мотати і всьо.
22.06.2024 21:14 Відповісти
22.06.2024 21:14 Відповісти
+
22.06.2024 21:14 Відповісти
22.06.2024 21:14 Відповісти
+
22.06.2024 21:17 Відповісти
22.06.2024 21:17 Відповісти
+
22.06.2024 21:17 Відповісти
22.06.2024 21:17 Відповісти
+
22.06.2024 21:19 Відповісти
22.06.2024 21:19 Відповісти
А в нас держава взагалі є?
22.06.2024 21:24 Відповісти
22.06.2024 21:24 Відповісти
22.06.2024 21:32 Відповісти
22.06.2024 21:32 Відповісти
так українці і є держава.
23.06.2024 08:36 Відповісти
23.06.2024 08:36 Відповісти
там такого відбірного біосміття навибирали, рахуй що нема
так що вивертай кишеню...
...зараз закину 100 або 200
22.06.2024 21:36 Відповісти
22.06.2024 21:36 Відповісти
Боже, добре що є приватні сили для захисту країни, бо Держава....
22.06.2024 21:33 Відповісти
22.06.2024 21:33 Відповісти
часом не *******?
чому Китай, а не Тайвань?
22.06.2024 21:33 Відповісти
22.06.2024 21:33 Відповісти
а можна вже десь замовляти? бо чекати 15-18 днів з Китаю це важко.. правда рама, моторчики, vtx все рівно китайські(
22.06.2024 21:38 Відповісти
22.06.2024 21:38 Відповісти
Вроде раму самі робимо
22.06.2024 22:04 Відповісти
22.06.2024 22:04 Відповісти
там ще купа дороблювати треба, і рама гуляє, при вітру чи висоті - невесело хлопцям, але, добрий початок.. з радістю би купляв наше. і клепав, клепав далі, скільки можу, скільки вистачить грошей..
22.06.2024 22:08 Відповісти
22.06.2024 22:08 Відповісти
....закину....! 👍
22.06.2024 21:43 Відповісти
22.06.2024 21:43 Відповісти
+
22.06.2024 21:50 Відповісти
22.06.2024 21:50 Відповісти
Десь місяць тому попадалась інформація що рашка домовилась з китайцями про побудову фабрики в московії по виробництву агродронів. а це на хвилиночку ті ж самі дрони баба-яга
22.06.2024 22:04 Відповісти
22.06.2024 22:04 Відповісти
кто мешает производить пайку контроллеров в Украине? и к сожалению основная часть bldc мотор, не производится у нас, хотя могли. он является основной частью fpv дрона, в отличии от контроллера. Контроллер можно и на другом микроконтроллере сделать, а вот мотор так не поменяешь и не сделаешь, нужны магниты или неодимовые магниты, сердечник феромагнитный, вот если бы речь шла о производстве bldc моторов безщёточных в кол-ве 20-30тыс в мес. тогда да, тогда можно говорить о независимости от китая.
22.06.2024 22:09 Відповісти
22.06.2024 22:09 Відповісти
Знову збір. Агов, Притула супутник де? та і остальні грошенята невідомо де.
22.06.2024 22:19 Відповісти
22.06.2024 22:19 Відповісти
Годі вже цей хернею займатися зі зборами. Це повинна робити держава! "будь ласка, по 100 гривень..." А там десь мусора по 200 млн на своіх тьолок переписують...

Ці всі донати, то медвежа послуга. І ведуть нас у пропасть. Працювати повинні державні інститути, а не волонтери по 100-200 гривень.

Клятий цирк, якийсь. Соромно за державу, і чехів між собою спілкуються, що дивіться - нашо ім допомагати, там крадій на крадієві, все розворовують.
22.06.2024 22:56 Відповісти
22.06.2024 22:56 Відповісти
задоначено!
22.06.2024 23:20 Відповісти
22.06.2024 23:20 Відповісти
Я в шоке! Это должна быть Украинская национальная секретная программа. А мы тут по 100 грн. кидаем.
23.06.2024 00:13 Відповісти
23.06.2024 00:13 Відповісти
і десь поглибше у бункері, під паруметровим бетоном.
23.06.2024 08:37 Відповісти
23.06.2024 08:37 Відповісти
Оце діло!
23.06.2024 00:53 Відповісти
23.06.2024 00:53 Відповісти
 
 