Зробити українські дрони незалежними від Китаю: оголошено збір на українські польотні контролери для FPV-дронів "Дикі шершні". ВIДЕО
Українців закликають допомогтии зробити українські дрони незалежними від Китаю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, наразі оголошено збір на унікальні українські польотні контролери для FPV-дронів "Дикі шершні". Виробники дронів "Дикі шершні" хочуть поставити на 500 "пташок" український мозок, щоб військові отримали найкращі дрони.
Для цього нам потрібна ваша допомога - будь ласка закиньте 100-200 грн або будь-яку іншу суму на нашу банку.
За них буде виготовлено 500 стеків, а це - 500 найкращих дронів для українських захисників!
Український польотний контролер - це не копія іноземних інженерних рішень, це абсолютно унікальна розробка, яка по своїм характеристикам перевищує китайські аналоги.
Реквізити:
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Картка банки: 5375411207988499
PayPal: [email protected]
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так що вивертай кишеню...
...зараз закину 100 або 200
чому Китай, а не Тайвань?
Ці всі донати, то медвежа послуга. І ведуть нас у пропасть. Працювати повинні державні інститути, а не волонтери по 100-200 гривень.
Клятий цирк, якийсь. Соромно за державу, і чехів між собою спілкуються, що дивіться - нашо ім допомагати, там крадій на крадієві, все розворовують.