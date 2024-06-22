Радіолокаційні станції та скорострільні зенітні установки: Порошенко розповів, про що домовляється на виставці озброєнь Eurosatory 2024. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Петро Порошенко бере участь у міжнародній виставці передових систем наземної та повітряної безпеки Eurosatory 2024 та веде переговори із виробниками військової техніки.
Ця виставка відбувається у Парижі раз на два роки і є однією з найголовніших міжнародних подій у світі озброєнь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
Як розповів пʼятий Президент, свої експозиції тут представили 2 тисячі виробників з усього світу. Порошенко зазначає: його мета – посилити ефективність комплексу протидії засобам радіоелектронної розвідки "Ай-Петрі", у розробку та виробництво якого він інвестував 200 млн грн. На Eurosatory 2024 Порошенко провів переговори щодо постачання в Україну найсучасніших радіолокаційних станцій.
Серед обʼєктів уваги – радіолокаційна система Leonardo. "Вона має унікальні технічні характеристики, при цьому дуже компактна. Ми обговорили можливості поставки їх в Україну за рахунок коштів Фонду Порошенка. Для чого це робиться? Щоб ми могли ще далі знаходити російські Орлани, Ланцети, Суперками, Лани і ще ефективніше їх зупиняти та знищувати. Це – нове покоління, ми його ще не маємо на нашій війні. Ми розглядаємо й спільне виробництво цієї техніки в Україні", – говорить пʼятий Президент.
Ще один компонент, який ефективно б доповнив "Ай-Петрі" – це скорострільні зенітні установки. "Ми проводимо переговори про те, щоб налагодити спільне виробництво на території України", – пояснює Порошенко. "Комплекс, який буде знаходити ворожий дрон радаром, захоплювати "Ай-Петрі" і знищувати бойовим модулем артилерії – це моя мрія і це мета", – зазначив Петро Порошенко.
"І, до речі, ми маємо погану новину для путіна – посеред двох тисяч компаній, які сьогодні присутні на цій найбільшій виставці в Європі, – тут немає жодної російської компанії, жодного покупця. Бо вони тут не потрібні. А ми зміцнюємо солідарність всього світу для прискорення нашої перемоги. І кожен з нас робить те, що від нього залежить, кожного дня для того, щоб перемога була якнайшвидше", – резюмує пʼятий Президент.
