УКР
5 346 57

Радіолокаційні станції та скорострільні зенітні установки: Порошенко розповів, про що домовляється на виставці озброєнь Eurosatory 2024. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко бере участь у міжнародній виставці передових систем наземної та повітряної безпеки Eurosatory 2024 та веде переговори із виробниками військової техніки.

Ця виставка відбувається у Парижі раз на два роки і є однією з найголовніших міжнародних подій у світі озброєнь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як розповів пʼятий Президент, свої експозиції тут представили 2 тисячі виробників з усього світу. Порошенко зазначає: його мета – посилити ефективність комплексу протидії засобам радіоелектронної розвідки "Ай-Петрі", у розробку та виробництво якого він інвестував 200 млн грн. На Eurosatory 2024 Порошенко провів переговори щодо постачання в Україну найсучасніших радіолокаційних станцій.

Порошенко на Eurosatory 2024

Серед обʼєктів уваги – радіолокаційна система Leonardo. "Вона має унікальні технічні характеристики, при цьому дуже компактна. Ми обговорили можливості поставки їх в Україну за рахунок коштів Фонду Порошенка. Для чого це робиться? Щоб ми могли ще далі знаходити російські Орлани, Ланцети, Суперками, Лани і ще ефективніше їх зупиняти та знищувати. Це – нове покоління, ми його ще не маємо на нашій війні. Ми розглядаємо й спільне виробництво цієї техніки в Україні", – говорить пʼятий Президент.

Порошенко на Eurosatory 2024
Порошенко на Eurosatory 2024

Ще один компонент, який ефективно б доповнив "Ай-Петрі" – це скорострільні зенітні установки. "Ми проводимо переговори про те, щоб налагодити спільне виробництво на території України", – пояснює Порошенко. "Комплекс, який буде знаходити ворожий дрон радаром, захоплювати "Ай-Петрі" і знищувати бойовим модулем артилерії – це моя мрія і це мета", – зазначив Петро Порошенко.

Порошенко на Eurosatory 2024

"І, до речі, ми маємо погану новину для путіна – посеред двох тисяч компаній, які сьогодні присутні на цій найбільшій виставці в Європі, – тут немає жодної російської компанії, жодного покупця. Бо вони тут не потрібні. А ми зміцнюємо солідарність всього світу для прискорення нашої перемоги. І кожен з нас робить те, що від нього залежить, кожного дня для того, щоб перемога була якнайшвидше", – резюмує пʼятий Президент.

+47
Озброює ЗСУ як може.
Дивіться люди, проти кого і чого ви голосували. За шашлики і анекдоти.
22.06.2024 19:54
+34
Ні, тупе бидло проголосувало за повномасштабну війну, сотні тисяч загиблих, за зруйновані міста, за темряву тощо.
22.06.2024 19:58
+26
Порох!
22.06.2024 19:54
Кому що, а Гетьману - зброя !

Україні потрібен Порох !
23.06.2024 06:05
Самі процитували чи то Зеленський?
22.06.2024 20:18
кацапчику заспокійся. чи ти тут чорний пакет для себе клянчиш?
22.06.2024 20:18
Брись в норку , щур брехливий і ботяра 😡
22.06.2024 20:20
22.06.2024 20:30
Яка падлюка насрала тобі в голову?
22.06.2024 21:26
Це сталось можливо тільки завдяки найвялічайшому лідору ********** Володимиру Олександровичу сонцесяйному та наймудрійшему якій дав дозвіл на випуск клятого барігі за кордон. А не дав би дозвіл хер би він за шоб там домовлявся. СЛАВА ZE!
22.06.2024 19:57
А в цей час ті, кого не Пускав в Україну Порох, а у Зеленськогого були істерики з цього приводу

22.06.2024 19:58
@банаріум..
22.06.2024 20:00
https://t.me/kremlin_secrets Кремлевская табакерка

Враг хитро и подло атаковал Россию беспилотниками. В Крыму и Краснодарском крае погибли почти 30 военных

Часть https://t.me/mod_russia/40054 дронов , запущенных врагом в ночь на пятницу, 21 июня, к сожалению, прорвалась через нашу ПВО. Есть погибшие среди военных.

«Всего у нас 28 погибших военных на разных объектах в Крыму и Краснодарском крае. Атака была слишком масштабной, отбить ее полностью не удалось. Особенно серьезны потери на объекте возле Ейска и еще в нескольких районах. Удар противника на этот раз был очень подлым - много беспилотников, летели по хитрой траектории», - сказал наш источник в Минобороны.

Мы не будем раскрывать, куда именно попали вражеские дроны. Отметим лишь, что среди погибших - очень ценные специалисты. Часть из них играли важную роль в ударах по территории противника, в том числе, по военной инфраструктуре в украинском тылу.

Также потеряны ценное оборудование и элементы системы ПВО. Есть информация о попадании беспилотников в две установки С-300, но она до конца не подтверждена.

Источники подтверждают и https://t.me/milinfolive/124493 потерю вертолета Ка-29. Кто его сбил, мы не будем говорить. Но надеемся, что больше такая ситуация не повторится.

При этом https://t.me/kremlin_secrets/4151 в очередной раз призываем Минобороны: усильте нашу ПВО! Теперь не только в Крыму, у врага появились новые регионы, куда он наносит масштабные удары.

"РОзшифровую":
Ударили по базах "Шахедів" Побили пускові установки та склади з БПЛА Попутно побили "спеців" з їх обслуговування Тепер чекатимемо літака на Іран - можливо туди повезуть іранських "ихтамнетов"
22.06.2024 20:43

Дякую! Ви зробили мені файний фечір!!!
22.06.2024 21:18
то був https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B040 726-й учбовий центр ПВО , де готувались до запуску ішакєди.
https://x.com/i/status/1804521070759702968 Це фото центра до і після влучання.

Ка-29 наїбнули френдліфайром. Мінус чотири кацольотчика (не знаю, що там робили ті двоє).
22.06.2024 22:56
Гераньщики, напевно.
23.06.2024 00:08
Какая отвратительная мерзость...
22.06.2024 20:02
вони остаточно *********, і це невиправно до кінця їх життя.
22.06.2024 20:04
Цензор прогресує - прізвище Пороха вже виніс у заголовок новини.
22.06.2024 20:06
22.06.2024 21:32
О, ці придурки таки додумалися випустити Порошенка за кордон
22.06.2024 20:10
Дякуємо Петро Олексіївичу ❤
22.06.2024 20:13
Це порох, який в обмін на своі цукерні фабрики у рашки у липні 2014 надав наказ війсковим стояти на місці. Хочь до кордону залишалося десь км 150. За день наши проходили 20 км. Встали. Доки у серпні 2014 не зайшли регулярни війська рашки. Так що Іловайськ повністью на совісті пороха! Цукерошник хренов! Хто коштує рошен, той підтиримує зрадника.
22.06.2024 20:19
Тобі туди
22.06.2024 20:27
......"Хто коштує рошен, той підтиримує зрадника."....

Немає сечі терпіти пекельні борошна?
22.06.2024 20:29
а може на совісті зеленого прихвостня хомчака? сирського?
22.06.2024 20:35
Перестаньте писать такое. У него дети на войне! Он не мог бы нас предать!
22.06.2024 21:01
Сергій Слинькоеа813318 ...Та ненапрягайся, кому треба було всі знають скільки було зради ,навколо Пороха , він розібрався з цим ! А українці від гарного житт'я, яке Порошенко влаштувавдля них , свій нюх загубили ,і вибрали фсб у вигляді 🤡, тепер він нюх має ...у кожному сенсі ...то тобі нах туди
22.06.2024 21:04
а что зелёный фидерок привёз в Ураину за СВОИ деньги ? Кроме обещаний для лохов ?
22.06.2024 20:22
"Я нікому і нічого не винен" (с) ЗЕ
22.06.2024 21:37
Вова таки да , рояль таки привёз , чтоб на нём играть. Чем он играет , Вы знаете.
22.06.2024 20:23
22.06.2024 21:38
Порошенко завжди був та є прагматичною та розумною людиною. Скоро окрім цукерок Рошен буде військове обладнання та зброя Рошен. і вона буде високої якості.
22.06.2024 20:24
100% так буде 👍🏼👍🏼👍🏼
22.06.2024 20:26
Наші Воїни безмежно вдячні Петру Олексійовичу , який постійно
їм привозить дуже цікаві і корисні для війни ,, іграшки " 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
22.06.2024 20:25
Слюні не пускай, живи сьогоднішнім днем, а він ой як не райдужний. В 2014 актор виступав на Донбасі перед сепарами і вихваляв їх, так, для памʼяті акваріумних рибок
22.06.2024 20:32
Може бути нове кримінальне провадження - гвидон дерьмакович так це просто не залишить - не вірно домовлявся.
22.06.2024 20:32
Щира подяка,пане Президент!
22.06.2024 20:38
Вот это мой президент !
22.06.2024 20:48
Твій пафосний актор-трагік, зробив все щоб до влади заперся артист клован. Обоє ці персонажі з одного кагалу та одного поля ягоди, отруйні для України. А вам порекомендую провітрити довбешку, може якась свіжа думка промелькне в ній.
22.06.2024 23:22
Все, торба, Петра Олексійовичя більше за кордон не випустять.
22.06.2024 20:52
Спасибо за НАТО в Конституции. Молодец! И дети у него воюют, а не как у некоторых!
22.06.2024 21:00
Дякуємо, пане Петре, за Армію, за Мову, за Віру, за НАТО та євроінтеграцію в Конституції.

Ви заклали фундамент Української Держави

Ви заклали фундамент Української Держави
23.06.2024 06:13
А могло бути все інакше, але вибрали ''д'єрмака''!
22.06.2024 21:00
Все просто - або Порох, або кокс.
22.06.2024 21:15
Потому М.Безумная и требовала ввести статью специально против Президента! ( Не путать с клованом)
22.06.2024 21:27
Порох є Порох!!! Молодець!!!
22.06.2024 22:17
Один мій знайомий служив у 60 у ПВО, був у Єгипті як інструктор РЛС. Розповідав, що у кунгу були постійно відкриті двері, при нальоті ВВС ЦАХАЛУ екіпаж чимдуж втікав подалі від РЛС. І били вони як раз під час молитви мусульман. Так і ПВО рашкостану - оператори теж чимдуж тікають, тому і патєрь нєт.
23.06.2024 00:15
Таки плакат виявився пророчим.
23.06.2024 06:00
Передбачуваним для розумних
23.06.2024 06:15
https://www.instagram.com/_sh.vitaliy_/reel/CZM_QC5hrKd/?hl=es И если есть порох дай огня
23.06.2024 09:
 
 