Зеленський: Від початку червня росіяни застосували більш 2400 КАБів, із них 700 - на Харківщині. Україна потребує засобів для знищення російських носіїв бомб. ВIДЕО
Україна потребує засобів для знищення російських носіїв бомб, якими окупанти атакують українські міста та цивільне населення.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз у Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті. Усім надається необхідна допомога. Три людини у Харкові загинули від сьогоднішніх ударів. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальна операція складна – був обвал конструкцій будинку. Але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, усі, хто залучений, роблять усе, щоб допомогти людям максимально. І так само максимально ми працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор. Лише від початку цього червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 – проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст і громад на Харківщині.
Завдаються такі російські удари й по Донеччині, і по інших наших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно. Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб. Тому сучасні системи ППО для України – "петріоти", і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї – це те, що справді необхідно. Необхідно для захисту життя – і виключно для цього. Я дякую всім у світі, хто нас у цьому підтримує. Російський терор повинен програти, і це – інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку терористи завжди поширюють – завжди, коли не програють. І сьогодні я заслухав доповідь Головкома Сирського та міністра оборони України Умєрова щодо забезпечення наших сил, постачання від партнерів. Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, і наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з Президентом Байденом, було реалізовано.
Також я хочу відзначити рятувальників ДСНС України – увесь колектив служби, кожного й кожну, хто працює, щоб зберегти якнайбільше життів наших людей. В усіх регіонах, у кожному місті. Дякую вам! Харківщина – особливо проявили себе цими тижнями Михайло Тебенев, Іван Лобанов, Олександр Омеляненко, Олександр Мазур та Юрій Мацаєнко. Дякую, хлопці! І ще Київщина, пожежно-рятувальні частини області: Ярослав Бровченко, Олександр Борозенець, Богдан Каченко, Сергій Неділько, Тимофій Вишня. Дякую вам та всім працівникам ДСНС України, усім місцевим службам, які працюють для людей, кожному поліцейському та волонтеру, які допомагають…
І ще одне.
Донеччина. Наші воїни. Покровський напрямок, Торецький, Курахівський, Краматорський. Дуже жорсткі бої, десятки російських штурмів щодня. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають наші позиції та стримують окупанта. Дякую всім нашим воїнам за силу!" - заявив Зеленський.
'Прихід', скоріше..,чи згадав, що просто міг здати аналізи 5+ рочків тому та жити собі весело, стрибати в кварталі та глузувати на корпоративах, як був.
Загрався, дурник, дуже хотів насмішити *****..., в очі тому заглядав..., в Парижі особисто ***** руку жав..., аж в Оман домовлятись літав..., ще навколішки був стати годивсь..., розмінував все..., шатли пустив, шляхи для його танків 'набудівництвів'..., ракетні програми закрив..., вагнерів віддав і навіть Червінського посадив...... Все робив для валадіміра-валадіміравіча... і колись забрати себе просив "хоть за дАлгі"...
Так? Вова? Все згадав? Тому й погляд такий скляний. Міцний, крва!
І країну, як той велосипед, зкалічив...
І сотні тисяч життів українців.. загубив..
Міць, крва...
Прохаємо кнопки "Керування спамом" (спам) для цілих СТАТЕЙ (репортажів, новин)!
Вкладати гроші в оборонпром? Нє, не чули.
Українці так мріяли побороти кумівство Порошенко, що тепер мають на чолі країни незрозумілу хєрню без повноважень та відповідальності, куми якої вище за закон. Сдєлалі сєбя вмєстє.
Сметанат борщу:
Але українцям фантастично повезло.
На чолі партії #СлугаНароду, де повно колаборантів, зрадників, корупціонерів, українофобів, непрофесіоналів, стоїть кристально чистий політик.
BigRedFox:
Це все клятий Порошенко підсунув бубочкє тіщєнка!!!
А заодно - дубинського, богуцкую, бєзумную, ярему, трухіна та все інше зелене лайно.
В Україні вся влада належить
Зеленському, а вся відповідальність лежить на Порошенку, Байдені, Макроні та Шольцу.
"Зеленський налаштований довести війну до кінця за свого президентства»
А ПОПЕРЕДНІ ТРИ КІНЦЯ
(БІДНОСТІ, ЖАДІБНОСТІ, БРЕХНІ) ХТОСЬ БАЧИВ?
Олекса Моцно Лютий:
Майже 30% українців живуть в бідності, - Світовий банк
Зате, в українців найбагатші слуги в світі!
Ссанич, це вже «Кінець епохи бідності», чи ще ні?
Одягатись у мілітарі робу і мавпувати з себе воєнного
стратега, коли 4 рази
ухилився від армії, яку потім розвалював, може лише моральна потвора.
Ну найгірший президент і що? Зате керує найдовше.
Віталій Гайдукевич:
Проблема не в тому, що Тищенко і його гобліни бикують на людину на вулиці.
Проблемо не в тому, що Безугла поводить себе як психічно неадекватна людина в парламенті і спамить інфопростір своїм глупством.
Проблема не в тому, що Стефанчук поводить себе як рагульский хамський боров і тим гробить крихти репутації ВР.
Проблема не втому, що Гетьманцев як той соціалістичний голуб, гадить на голови громадянам абсурдними ідеями…
Проблема, навіть, не в тому, що вище згадані роблять все спокійно…
Ні. Проблема в тому, що населення країни досі відповідає соціологам, що довіряє Зеленському і його оточенню. Менше, але довіряє. Мав би бути нуль, а там десятки відсотків довіри - це діагноз.
Олексій Петров:
А найбільша проблема, що коли прийде час (колись же це буде) знову ставити галочку вибору, овердофіга людей знову приведе у владу нинішнє шопопало. Навіть Безуглу (правда, Оболонь, рука ж не здригнеться?). А інші прості люди повірять у чергову вивіску нових «нових людей.
Павло Нусс:
Нагадаю. Ось це - 2019 рік. Телевізійний серіал «Слуга народу», у котрому головну роль виконує Володимир Зеленський, розповідає про воєнне захоплення влади в Україні та поділ держави на 28 федерацій. Там і про багатомільярдні кредити, і про «Захід втомився», і все інше, про що ми час від часу чуємо з московської пропаганди.
Події, за сценарієм, відбуваються 2019-2023 р.р…
Так от, цікаво, і все-таки, хто і де писав цей сценарій…
Це так, для роздумів, щоб не забували.
https://t.me/dmitriy_chekalkyn Чекалкин
Відриваєш від себе рідного пару пускових установок того ж Патріота або SAMP-T, + радар, які тебе захищають в Києві і ставиш біля Харківа.
І тоді буде можливість збивати літаки рашистів, які несуть КАБи для враження Харківа, ще на території Білгородської області рашки.
Так от якраз Патріоти і будуть збивати ці літаки, ще над територією рашки...
Це очевидно.
А коли про невідворотність скочування в «незламне середньовіччя»( бо цьому сприяє призупинка всіх Прав/Свобод, тотальна корупція, кумовство ) , мало придатне для функціонування нормальної країни, пишуть у західній пресі - наші піжами називають це ворожим іпсо. Ясна річ, що так.
А за вікном - 21 сторіччя. А за вікном - 3 тисячоліття.
краще би він втік..
Українська версія "Сапсан" на
500400 км рік тому була готова на 70% (посилання: https://focus.ua/uk/*******-novosti/573320-otrimaye-dalnist-400-km-ukrajinskiy-otrk-sapsan-gotoviy-na-65-70 1 https://nv.ua/ukr/ukraine/events/sapsan-na-yakiy-stadiji-rozrobki-ukrajinskiy-otrk-ta-yaka-yogo-dalnist-50332802.html 2 ).
Була версія "Нептуна" для враження наземних цілей. Морська літає на 280 км.
Була "Вільха-М" на 202 км.
Захід сциться кацапської ядерної зброї, всі сцикуни в один голос кажуть, що НАТО спровокувало агресію #уйла проти України - https://censor.n/ua/n3495908 Трамп , Фіцо, Орбан, до них скоро приєднається Ле Пен, яка казала, що Україна не зможе перемогти могутніх кацапів без прямого втручання військ НАТО, а вона проти такого втручання.
Треба мати своє. А де своє? ДЕ С*** БЛ*** СВОЄ?!?!?!?! Чим ви там займаєтесь на своїх "ставках"?
Можливо, і проти носіїв цей техпроцес матиме частковий успіх.