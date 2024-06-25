Z-блогер хвалиться, як здав дівчину в окупованому Бердянську за українську мову: "Поехали на подвал отдыхать". ВIДЕО

Російський Z-блогер Кирило Федоров разом із другом вихвалявся історією про те, як вони здали "на підвал" дівчину з окупованого Бердянська, яка працювала на заправці та поговорила з ними українською мовою. Уся її провина полягала в тому, що вона сказала російським нацистам українську фразу "прикладайте картку".

Відповідне відео опублікував журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає журналіст, те, що російські Z-патріоти знаходять особливу насолоду в тому, щоб мучити беззахисних жінок - давно не секрет. Це вони й у Росії регулярно роблять. Головне в цих словах те, що вони доводять – на окупованих теренах України відбувається геноцид.

"Окупанти переслідують і мучать людей навіть не за вчинки чи політичні погляди, а просто за факт приналежності до українського народу. Говориш українською, є українцем - ось такі садисти заберуть тебе на підвал, піддадуть тортурам і радісно будуть хвалитися цим на своїх стримах, знаючи, що в Росії їм за це нічого не буде", - пише Казанський.

