Z-блогер хвалиться, як здав дівчину в окупованому Бердянську за українську мову: "Поехали на подвал отдыхать". ВIДЕО
Російський Z-блогер Кирило Федоров разом із другом вихвалявся історією про те, як вони здали "на підвал" дівчину з окупованого Бердянська, яка працювала на заправці та поговорила з ними українською мовою. Уся її провина полягала в тому, що вона сказала російським нацистам українську фразу "прикладайте картку".
Відповідне відео опублікував журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає журналіст, те, що російські Z-патріоти знаходять особливу насолоду в тому, щоб мучити беззахисних жінок - давно не секрет. Це вони й у Росії регулярно роблять. Головне в цих словах те, що вони доводять – на окупованих теренах України відбувається геноцид.
"Окупанти переслідують і мучать людей навіть не за вчинки чи політичні погляди, а просто за факт приналежності до українського народу. Говориш українською, є українцем - ось такі садисти заберуть тебе на підвал, піддадуть тортурам і радісно будуть хвалитися цим на своїх стримах, знаючи, що в Росії їм за це нічого не буде", - пише Казанський.
Пітьма не може в повній мірі проявити свою україноненависницьку суть, оскільки не впевнена у збереженні контролю над окупованими територіями в найближчому майбутньому, та остерігається викриття й міжнародного осуду тисяч випадків етнічних чисток і нових "Буч".
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1804517673411252706?t=NyELUWjYiJ5Tkc4pwZNSCg&s=19 тут .
проникнути в логово фашистів і ліквідувати цих істот , ось куди свою енергію прикладати потрібно
тільки щось з головами
у багатьох українців не так
або вони не українці,
якщо кидаються на захист росмови
замість того, щоб за росмову
язика відривати
Тупорылые, которые так гоорят даже не способны понять что их всех паРаша мобилизирует поголовно и отправит в Польшу или страны Балтии воевать с НАТО.
Они думают, что кадавр удовлетворится! Х-ха! Не те книжки читали...
До Гитлера ***** пока не дотянул, но расстояние быстро сокращается. Если ***** не остановить, в его больной голове может появиться план окончательного решения вопроса - украинского.
Причому вони його викопують з-під землі, у прямому сенсі цього слова.
Сама по собі мова не зробить людину патріотом. Тому принижувати тих, хто на фронті ризикує життям через не таку мову така собі ідея.
якщо всі будуть росмовою розмовляти
бо так зручніше
бо "не зробить патріотом"
то українців не стане.
Не знаю, що потрібно влупити в голову
Щоб дехто це назавжди зрозумів
Якщо з вами розмовляє український кацап на язіке, тримайте планку вище і розмовляйте на мові, і тільки це заставить його вчити мову.