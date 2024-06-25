УКР
Z-блогер хвалиться, як здав дівчину в окупованому Бердянську за українську мову: "Поехали на подвал отдыхать". ВIДЕО

Російський Z-блогер Кирило Федоров разом із другом вихвалявся історією про те, як вони здали "на підвал" дівчину з окупованого Бердянська, яка працювала на заправці та поговорила з ними українською мовою. Уся її провина полягала в тому, що вона сказала російським нацистам українську фразу "прикладайте картку".

Відповідне відео опублікував журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає журналіст, те, що російські Z-патріоти знаходять особливу насолоду в тому, щоб мучити беззахисних жінок - давно не секрет. Це вони й у Росії регулярно роблять. Головне в цих словах те, що вони доводять – на окупованих теренах України відбувається геноцид.

"Окупанти переслідують і мучать людей навіть не за вчинки чи політичні погляди, а просто за факт приналежності до українського народу. Говориш українською, є українцем - ось такі садисти заберуть тебе на підвал, піддадуть тортурам і радісно  будуть хвалитися цим на своїх стримах, знаючи, що в Росії їм за це нічого не буде", - пише Казанський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бердянську підірвано автівку, ліквідовано організатора катівні Ананьєвського, - ГУР. ВІДЕО+ФОТО

Бердянськ (474) окупація (6828) Казанський Денис (308)
Топ коментарі
+50
Нічого падло кацапське ще послужеш кормом для хробаків. Земля кругла спермоусов і кива не дадуть збрехати.
показати весь коментар
25.06.2024 20:53 Відповісти
+28
статуетку ублюдку...
показати весь коментар
25.06.2024 20:50 Відповісти
+26
ці випадки слід документувати. Законна ціль
показати весь коментар
25.06.2024 21:05 Відповісти
статуетку ублюдку...
показати весь коментар
25.06.2024 20:50 Відповісти
В дупу, і провернути...
показати весь коментар
25.06.2024 20:52 Відповісти
9-тиграмову...
показати весь коментар
25.06.2024 20:54 Відповісти
Таки, да. Давайте заданатим на сюрпрайз этому козлу. В рашке много добрых людей, которые за деньги могут все...
показати весь коментар
26.06.2024 01:00 Відповісти
Нічого падло кацапське ще послужеш кормом для хробаків. Земля кругла спермоусов і кива не дадуть збрехати.
показати весь коментар
25.06.2024 20:53 Відповісти
кірюша алконафтер себе чомусь привязуе до роду зброяра Федорова але сам родом зі скопців чомусь не одяг рузге форму і кудахче в інтернеті
показати весь коментар
25.06.2024 20:54 Відповісти
Допоки тривають бойові дії в екзістенційній війні українського народу і його держави України з рашистською пітьмою, доти геноцидні практики раша-нацизму щодо населення окупованих територій України не набувають масштабних розмірів. Спостерігається лише втілення рашистської політики етноциду українців. Як от у даному випадку "денацифікації" української дівчини.
Пітьма не може в повній мірі проявити свою україноненависницьку суть, оскільки не впевнена у збереженні контролю над окупованими територіями в найближчому майбутньому, та остерігається викриття й міжнародного осуду тисяч випадків етнічних чисток і нових "Буч".
Більше - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1804517673411252706?t=NyELUWjYiJ5Tkc4pwZNSCg&s=19 тут .
показати весь коментар
25.06.2024 20:55 Відповісти
Це на замітку ждунам, які вважають що з кацапами можна якось домовитись. Ви для них завжди будете другим сортом, витратним матеріалом, рабами.
показати весь коментар
25.06.2024 21:00 Відповісти
да ти що? рашисти ще не прийшли, а всі бідні\хворі вже сталив рідній країні "другим сортом\витратним матеріалом\рабами" з легкої подачі зеленої щобли та їх сраколизів.
показати весь коментар
26.06.2024 12:56 Відповісти
от тіщенко чим займатися потрібно а не тим лайном що ти все життя звик робити
проникнути в логово фашистів і ліквідувати цих істот , ось куди свою енергію прикладати потрібно
показати весь коментар
25.06.2024 21:02 Відповісти
Ви все очікуєте, що віслюки перетворяться на левів?
показати весь коментар
26.06.2024 08:44 Відповісти
ці випадки слід документувати. Законна ціль
показати весь коментар
25.06.2024 21:05 Відповісти
Ці істоти навіть не розуміють НАСКІЛЬКИ вони жалюгідні!
показати весь коментар
25.06.2024 21:07 Відповісти
Це вже явка з повиною.
показати весь коментар
25.06.2024 21:16 Відповісти
Це ще раз підтверджує що рашиські варвари і колоборанти творят етноцид на окупованих територіях ,тому треба викорінювати в Україні все що повязане з нациським "русским миром "та і так звані недоумки "какая разніца " пора порозумнішати.
показати весь коментар
25.06.2024 21:17 Відповісти
Зате в нас ''кака-я разніца'' дуже привільно почувається!
показати весь коментар
25.06.2024 21:21 Відповісти
морди видомі - стаття та на підвал..на органи.все як вони *******
показати весь коментар
25.06.2024 21:24 Відповісти
Нацисты. Еще у кого то челюсть поворачивается что мы с етими мразями должны заключить мир отдав им на растерзание нашу землю и миллионы наших людей.
показати весь коментар
25.06.2024 21:24 Відповісти
от як буває...
тільки щось з головами
у багатьох українців не так
або вони не українці,
якщо кидаються на захист росмови
замість того, щоб за росмову
язика відривати
показати весь коментар
25.06.2024 21:25 Відповісти
вообще то ета тварь призналась в преступлении против человека. Почему его не подали в международный розыск? И на весь мир показать за что рашисты ненавидят и убивают украинцев. А то некоторым кажется что ничего страшного если мы отдадим Украину рашистам. Так что же тогда было страшного когда Гитлер сжигал и растреливал евреев только за то что они евреи
показати весь коментар
25.06.2024 21:29 Відповісти
ничего страшного если мы отдадим Украину рашистам
Тупорылые, которые так гоорят даже не способны понять что их всех паРаша мобилизирует поголовно и отправит в Польшу или страны Балтии воевать с НАТО.
показати весь коментар
25.06.2024 21:33 Відповісти
Так говорят не "ждуны", а наши зарубежные "друзья", типа Трампа или Си. Именно они выкатывают "мирный план" - "просто прекратить стрелять и отдать пу всё, что он уже захватил".
Они думают, что кадавр удовлетворится! Х-ха! Не те книжки читали...
показати весь коментар
26.06.2024 09:10 Відповісти
У евреев шансов было поменьше - их нацисты убивали, даже если они говорили на русском или украинском, или даже на немецком. И даже тех, которые сами забыли, что они евреи (были такие случаи) - если немцы раскапывали их происхождение, то туда же.

До Гитлера ***** пока не дотянул, но расстояние быстро сокращается. Если ***** не остановить, в его больной голове может появиться план окончательного решения вопроса - украинского.
показати весь коментар
25.06.2024 21:44 Відповісти
Вы очень ошибаетесь если думаете что ***** в вопросе геноцида не дотянул до Гитлера. Именно что ***** сейчас старается уничтожить не только украинцев разговаривающих на украинском а и вообще всех в том числе тех кого даже мы называем сепаратистами и поклонниками рузкого мира. Посмотрите например что рашисты творят с так называемыми росийскоговорящими регионами типо дамбаса и Харькова. Они стирают их слицаземли и убивают всех чтобы стереть вообще память про Украину чтобы потом заселить ету территорию рашистами переписать историю что Украины никогда и небыло и и начать историю с чистого лица.
показати весь коментар
25.06.2024 22:25 Відповісти
etih dvuh treba vyloviti , ta na kameru remņom po dupe - do krovi a potim na podval-k svoim , sdati jak agentiv.
показати весь коментар
25.06.2024 21:36 Відповісти
це чистий російський фашизм. чому світ мовчить про це? тому що у теперішнього фашизму є ядерна зброя? сподіваються на якісь домовленості з фашистами в майбутньому?
показати весь коментар
25.06.2024 21:39 Відповісти
Ні, бо бабла для затулювання пельок у кацабаду -- хоч дупою жуй.

Причому вони його викопують з-під землі, у прямому сенсі цього слова.
показати весь коментар
25.06.2024 22:59 Відповісти
будь они прокляты ******** кацапские,горите в аду вечно!
показати весь коментар
25.06.2024 21:53 Відповісти
Кацапи - покидьки Людства! Горіти всім у Вогні...
показати весь коментар
25.06.2024 22:04 Відповісти
зато як ******* у нас поверещати в екстазі про те що " ребята в акопе гаварят на рускам і я буду". Це хлопцям в окопі на замітку : ватна наволоч буде завжди вас юзати в усі дірки допоки ви не позбудетеся свинособачої мови..
показати весь коментар
25.06.2024 22:34 Відповісти
З іншого боку ті, з Донбасу чи кримчан, хто перейшов на сторону росіян, знають українську мову добре. Навіть в Росії є ті, що можуть розмовляти українською.

Сама по собі мова не зробить людину патріотом. Тому принижувати тих, хто на фронті ризикує життям через не таку мову така собі ідея.
показати весь коментар
25.06.2024 22:42 Відповісти
"сама по собі мова" збереже націю
якщо всі будуть росмовою розмовляти
бо так зручніше
бо "не зробить патріотом"
то українців не стане.
Не знаю, що потрібно влупити в голову
Щоб дехто це назавжди зрозумів
показати весь коментар
26.06.2024 06:18 Відповісти
Так всі вони такі. Навіть розумні з них, ті, що не хочуть вбивати. Заражені ідеєю своєї вищості і бажанням бути головними над всім, що завоюють.
показати весь коментар
25.06.2024 22:37 Відповісти
Висновок: поки ми розмовляємо на мові, ми нація українців.
Якщо з вами розмовляє український кацап на язіке, тримайте планку вище і розмовляйте на мові, і тільки це заставить його вчити мову.
показати весь коментар
25.06.2024 22:45 Відповісти
Земля ему огнем и бетоном и на весь род его...
показати весь коментар
25.06.2024 23:24 Відповісти
Готові кандидати для слуги народу
показати весь коментар
26.06.2024 00:32 Відповісти
Только мочить ********* и все.
показати весь коментар
26.06.2024 00:32 Відповісти
Казанский, подай в суд, ты же медийная личность. Сделай хорошее дело, аудитория позволяет дать огласку.
показати весь коментар
26.06.2024 00:34 Відповісти
гандоны...
показати весь коментар
26.06.2024 00:49 Відповісти
З ліва клоун жив в Латвії по моєму.Розповідав раніше казочки,про військову техніку.
показати весь коментар
26.06.2024 01:27 Відповісти
два педика обиделись, что их не пригласили на парад геев в Украине)))))
показати весь коментар
26.06.2024 07:39 Відповісти
********!
показати весь коментар
26.06.2024 07:53 Відповісти
Кожний "руzгєчелюсной какаяразніца" по суті є в одному строю з цими мерзотами.
показати весь коментар
26.06.2024 08:38 Відповісти
Запам'ятай'мо ці рила! Коли воно потім буде верещати: "Я українець! Я свій! Я був у Спротиві!!!" - показати оцей ролик і із задоволенням стратити.
показати весь коментар
26.06.2024 09:14 Відповісти
Божечки....нещасна дівчина.....
показати весь коментар
26.06.2024 09:51 Відповісти
 
 