На Харківщині за допомогою РЕБ "Ай-Петрі" нейтралізували російський ударний дрон "Ланцет". ВIДЕО

Петро Порошенко у соцмережах поділився відео знищеного російського дрона "Ланцет", який нейтралізували за допомогою РЕБ "Ай-Петрі". Відео надіслали військові з Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Це не просто знищений росіянський "Ланцет". Поясню це відео в цифрах. Це одна збережена українська САУшка, щонайменше п’ятеро врятованих життів екіпажу артилеристів і безліч знищених російських складів БК та одиниць важкої техніки на території рф і на Харківщині, де зараз точаться тяжкі бої.

Це відео прислали наші бійці з підрозділу "Ай-Петрі". З приміткою, що на кожному напрямку комплекс щодня душить і допомагає знищити 4-5 таких "пташок". Тож порахуйте його ефективність самі. Я пишаюся крутою командою, яка працює над цим інноваційним продуктом. І передаю привіт "богам війни". Скоро комплексів, які вас прикриватимуть, стане ще більше", – зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ЗСУ отримали ще 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Порошенко у листопаді 2023 року повідомив, що інвестував у розробку новітньої системи РЕБ 150 млн грн. Наразі сума інвестицій сягнула 200 млн грн, два десятки комплексів вже працюють на фронті. Одними з перших їх отримали артилеристи.