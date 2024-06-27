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Новини Відео Війна
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На Харківщині за допомогою РЕБ "Ай-Петрі" нейтралізували російський ударний дрон "Ланцет". ВIДЕО

Петро Порошенко у соцмережах поділився відео знищеного російського дрона "Ланцет", який нейтралізували за допомогою РЕБ "Ай-Петрі". Відео надіслали військові з Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Це не просто знищений росіянський "Ланцет". Поясню це відео в цифрах. Це одна збережена українська САУшка, щонайменше п’ятеро врятованих життів екіпажу артилеристів і безліч знищених російських складів БК та одиниць важкої техніки на території рф і на Харківщині, де зараз точаться тяжкі бої.

Це відео прислали наші бійці з підрозділу "Ай-Петрі". З приміткою, що на кожному напрямку комплекс щодня душить і допомагає знищити 4-5 таких "пташок". Тож порахуйте його ефективність самі. Я пишаюся крутою командою, яка працює над цим інноваційним продуктом. І передаю привіт "богам війни". Скоро комплексів, які вас прикриватимуть, стане ще більше", – зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ЗСУ отримали ще 5 комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Порошенко у листопаді 2023 року повідомив, що інвестував у розробку новітньої системи РЕБ 150 млн грн. Наразі сума інвестицій сягнула 200 млн грн, два десятки комплексів вже працюють на фронті. Одними з перших їх отримали артилеристи.

Автор: 

Порошенко Петро (15190) Харківщина (6054) РЕБ (157)


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Топ коментарі
+23
Це дуже корисна річ-розробникам респект...
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27.06.2024 19:31
+23
Ай Петро! Ай молодець!
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27.06.2024 19:34
+17
Ніт щоб подякувати Порошенку - і тут кусочок гімна потрібно підкласти.
300 доларів йому платив Порошенко 30 років. Харя не лопнула?
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27.06.2024 19:48
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Це дуже корисна річ-розробникам респект...
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27.06.2024 19:31 Відповісти
Це зараз респект, а всі тридцять років до того - на тобі 300$ в зуби і скажи за це спасибі, інжєнєгр.
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27.06.2024 19:42 Відповісти
Ніт щоб подякувати Порошенку - і тут кусочок гімна потрібно підкласти.
300 доларів йому платив Порошенко 30 років. Харя не лопнула?
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27.06.2024 19:48 Відповісти
Йому іще тридцяти від народження немає , тому такий активний.
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27.06.2024 20:00 Відповісти
Ай Петро! Ай молодець!
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27.06.2024 19:34 Відповісти
Рустем Умєров:
"А зате у нас є фляжки по 355 грн.!"
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27.06.2024 19:43 Відповісти
Хороша новина добре б було розвернути маштабне виробництво....

І друге ланцет неушкоджений що дає змогу вивчити слабкі сторони і скопіювати
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27.06.2024 19:43 Відповісти
кацапы у израиля скопировали
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27.06.2024 19:47 Відповісти
https://flot2017.com/rossiya-proizvodit-drony-kamikadze-lancet-po-licenzii-izrailya-kotoruju-ne-otozvali/ https://flot2017.com/rossiya-proizvodit-drony-kamikadze-lancet-po-licenzii-izrailya-kotoruju-ne-otozvali/

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27.06.2024 19:58 Відповісти
Мы и евреев перепрыгнули
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27.06.2024 20:02 Відповісти
Хто ми? ти хто по національності?
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27.06.2024 20:06 Відповісти
Не "допригнули". Всі ключові посади в Україні займають євреї.
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28.06.2024 09:47 Відповісти
шоб мы без тебя делали Петя
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27.06.2024 19:46 Відповісти
Смоктав би у бурята.
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27.06.2024 19:49 Відповісти
Й Він і так смокче у чечена, бо сам бурят!
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27.06.2024 19:55 Відповісти
Коментуючи назву комплексу, Петро Порошенко сказав, що «тут є певна кримська складова» та висловив надію що він сприятиме звільненню https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму та в майбутньому буде розташований на горі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96 Ай-Петрі .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%A1%D0%92#cite_note-%D0%9F%D0%BF%D0%9D-3 [3]
За твердженням Петра Порошенка, комплекс РЕБ «Ай-Петрі СВ» здатний «придушити» російські
БПЛА в радіусі 20 кілометрів.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%A1%D0%92#cite_note-%D0%9F%D0%BF%D0%9A-1 [1] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%A1%D0%92#cite_note-%D1%84%D0%9F%D0%B2-2 []
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З радіусом дії 20 км Крим звільнити не вийде.)
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27.06.2024 19:52 Відповісти
Ну і кумедні Ви. Який вам потрібен радіус? Замовляйте.
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27.06.2024 19:55 Відповісти
З ******** твойого зєлоха то запросто
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27.06.2024 19:57 Відповісти
маєш більший радіус , так чого ж ти оце в цензорі строчиш , бігом хлопців від ФПВ захищати (( Ідоте , у тому радіусі ні чужі .ні свої не літають, як пропонуєш із кацапнею боротися з "більшим радіусом " ?
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27.06.2024 20:05 Відповісти
Навіть 20 км. радіус- це дуже добре. Бо 10 шт. - як мінімум, 200 км. А, якщо він працює на 360○, то , виходить, закриває 40 км.
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30.09.2024 13:47 Відповісти
Здоровий будь, Гетьмане!
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27.06.2024 19:56 Відповісти
Не російський, а ізраїльській, зроблений в Росії на заводі, що теж збудував Ізраїль.
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27.06.2024 19:59 Відповісти
Халтурять піарники, халтурять. Зняли в кущах уламки "Ланцета", заявивши, що дрон упав, пригнічений РЕБ "Ай-Порошенко". Скоро зніматимуть інверсійні сліди в небі після пусків зенітних ракет "Петріот", заявляючи, що якби не ***риг - то не літали б американські ракети, не світило б сонце. Помолимось, дорогі браття і сестри, нашому солодкому божеству 🤣🤣🤣
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27.06.2024 20:36 Відповісти
ти мільйон в Поршенка вже отримав? Він же обіцяв виплатити тому, хто доказово доведе, що він бреше - наприклад, що не відає ЗСУ техніку, а забирає взад; чи от як ти заявляєш - мовляв халтурить піаром...
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27.06.2024 20:40 Відповісти
Він може отримати ,баланду в драну миску!
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27.06.2024 22:51 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3722 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Тема пристроїв "Ванільний Цукорок" стала настільки гострою, що пишу окремий та дуже важливий допис.
Маленька коробочка з двома антенами, за відносно невеликі гроші, що дає шанс вижити! Саме так та ніяк інакше. Як бронежилет чи каска, як броня автомобіля - не дає 100% гарантії, але дає реальний шанс врятуватися! У випадку з "Ванільним Цукорком" йдеться про ворожі ФПВ та Ланцети, адже пристрій встигає попередити про наближення ворожого дрона. Це шанс! Шанс врятувати життя! Такі пристрої потрібні на кожну машину, кожен бліндаж, кожній групі. Потреба - сотні тисяч!
Перша партія в 1 000 пристроїв була нами роздана протягом півтора тижня. Другу партію у 2 000 штук ми повністю оплатили, вчора Петро Порошенко сплатив фінальний рахунок за виготовлення українських компонентів. За 3 тижні ми знову передаватимемо до ЗСУ готові пристрої.
Але це знову крапля у морі!
І тут ми взяли... і замовили ЩЕ 2 000 комплектів! І хочемо замовляти кожні два місяці, більше плат просто не встигають зробити.
Ще 2 000 комплектів - нам потрібно сплатити 1 239 142 гривень❗️ Виробництво розпочнеться лише після повної оплати, це не в Україні та на це йде час.
Я прошу дати шанс нашим військовим! Я прошу допомогти нам врятувати якнайбільше наших захисників!
Також я дуже прошу допомогти поширити цей допис, допомогти знайти когось у когось є ще трохи вільних ресурсів для допомоги. Так, репост також може зберегти життя військового.
Це важливо. Це про порятунок.

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27.06.2024 20:36 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7607 Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер і письменник, сержант-інструктор ЗСУ, співзасновник ГО "Справа Громад" та "АрміяСОС" :
Волонтерський фонд АрміяСОС продовжує збір - на планшети з "Кропивою". У планах передати ЗСУ 2000 планшетів. Кожен комплект включатиме власне планшет, картку пам'яті на 128 гігабайт і захисний підсумок.
Бо "Кропива" потрібна всім. Ця електронна мапа з можливістю позначати на ній свої і ворожі позиції, передавати їх їншим користувачам, та робити потрібні розрахунки для арти, ракет і ППО - неймовірно полегшує життя нашим воїнам. "Кропива" потрібна всім - стрільцям, розвідникам, інженерам, артилеристам, фахівцям ППО і мобільним вогневим групам. Навіть медикам - для полегшення евакуації.
І знаєте що найбільш цікаво? Саме активісти АрміїСОС були творцями "Кропиви". Ті хто воювали і волонтерили в часи АТО, обов'язково пам'ятають легендарні планшети від "АрміїСОС". Згодом програмне забезпечення планшетів було розвинуте і вдосконалене. І з'явилася "Кропива" - яка тепер потрібна всім.
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27.06.2024 20:47 Відповісти
У Петра Порошенка є з чим виходити до народу. За його 5 років Президенства Укрїна розвивалася, а ЗСУ відродилися і переозброїлися. Я не буду перераховувати його досягнення, хто бажає, той відшукає, хоча всі притомні знають. Просто в ці дні команда Петра Порошенка замовила за свої гроші такий необхідний для ЗСУ РЕБ, який в цьому випадку спас життя хлопців і дівчат, а команда Зеленського може похвстатися злочином організованної злочинної группи Колі Котлєти, які створили "криші" для колцентрів по обдурюванню українців і побили героя-військового, самі одягнувшись у військову, коли і для не служили в ЗСУ. Точно як зелене шобло все до єдиного напялили на себе військову форму і мародерть армію, розкрдають бюджет.
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28.06.2024 09:53 Відповісти
Не треба було цим відео ділитися. Його не тільки Ми дивимося!
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28.06.2024 10:23 Відповісти
Гарна паратура, файно спрацювала.
Кацапам тільки кирдик.
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29.06.2024 02:26 Відповісти
 
 