Зеленський та Фіала поговорили про підготовку безпекової угоди та боєприпаси: "Снаряди від ініціативи Чехії вже на полі бою". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на зустрічі у Брюсселі обговорили підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це розповів Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ключові теми нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою - снаряди, рух до ЄС і НАТО. Відзначив важливість ініціативи Чехії щодо закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів. Вони вже посилюють наших воїнів на полі бою.

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Обговорили підготовку до укладення двосторонньої безпекової угоди, а також результати інавгураційного Саміту миру.

Дякую Чехії за вагому підтримку України!" - повідомив Зеленський.





