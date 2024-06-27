Зеленський та Фіала поговорили про підготовку безпекової угоди та боєприпаси: "Снаряди від ініціативи Чехії вже на полі бою". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на зустрічі у Брюсселі обговорили підготовку двосторонньої безпекової угоди.
Про це розповів Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ключові теми нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою - снаряди, рух до ЄС і НАТО. Відзначив важливість ініціативи Чехії щодо закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів. Вони вже посилюють наших воїнів на полі бою.
Обговорили підготовку до укладення двосторонньої безпекової угоди, а також результати інавгураційного Саміту миру.
Дякую Чехії за вагому підтримку України!" - повідомив Зеленський.
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Хто "масштабує проблему корупції"?
Андрій Єрмак написав про таємничого когось, хто "масштабує проблему корупції".
Правий він в тому, що Україна точно НЕ є найкорумпованішою державою.
Але помиляється голова офісу Зеленського в головному - адресаті свого звернення.
Найбільше з пропагандистським наративом про супер-корумповану Україну руск*м допомагає … влада, яка покриває виявлених суспільством схемарів.
Як це було з Резніковим, якого після скандалу з "яйцями по 17 грн" влада тримала на посаді ще СІМ місяців.
Або як це зараз відбувається з головою Антимонопольного комітету, який не може пояснити 70 млн статків (і якого направляють одним із переговорників про вступ України в ЄС).
Або як влада покриває заступника генпрокурора (Вербицького), який купляє "порш" для своєї подруги та орендує елітний котедж за незрозумілі гроші.
Або як покривають заступника директора ДБР Удовиченка - з Mercedes і елітною квартирою у центрі Києва за майже 1 млн доларів.
Зважаючи на усю владу Єрмака, сьогодні він впродовж години може вирішити усі ці (та купу інших) проблем, якими ворожа пропаганда точно скористається проти України.
Джерело:
Бо було б, як з Отою ГумДопомогою, десь пропали на теренах України більше 650 партій цієї ДОПОМОГИ, а кінці у воду… Можливо, що отой тимошенко, щось проглаголить у свій час…