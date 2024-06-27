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Зеленський та Фіала поговорили про підготовку безпекової угоди та боєприпаси: "Снаряди від ініціативи Чехії вже на полі бою". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на зустрічі у Брюсселі обговорили підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це розповів Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ключові теми нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою - снаряди, рух до ЄС і НАТО. Відзначив важливість ініціативи Чехії щодо закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів. Вони вже посилюють наших воїнів на полі бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія виділить на постачання боєприпасів Україні майже 35 млн євро

Обговорили підготовку до укладення двосторонньої безпекової угоди, а також результати інавгураційного Саміту миру.

Дякую Чехії за вагому підтримку України!" - повідомив Зеленський.

Зеленський про зустріч з Фіалою

Автор: 

боєприпаси (2290) Зеленський Володимир (24213) Фіала Петр (106)


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У Зеленського був вдома теж був свій Фіала з ПРикарманеними УП та НВ . НО ШО ТА ПАШЛО НЄ ТАК... Світовий соросячий табір йому зробив пред"яву! Й заговорили УП та НВ трішки вже по-іншому ...
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27.06.2024 22:33 Відповісти
А втарая палавінка нетряпки скасувала Фіалі держфінансування партії ГОЛОС ...
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27.06.2024 22:52 Відповісти
ШАБУНІН БЛОГ ЦН

Хто "масштабує проблему корупції"?

Андрій Єрмак написав про таємничого когось, хто "масштабує проблему корупції".

Правий він в тому, що Україна точно НЕ є найкорумпованішою державою.

Але помиляється голова офісу Зеленського в головному - адресаті свого звернення.

Найбільше з пропагандистським наративом про супер-корумповану Україну руск*м допомагає … влада, яка покриває виявлених суспільством схемарів.

Як це було з Резніковим, якого після скандалу з "яйцями по 17 грн" влада тримала на посаді ще СІМ місяців.

Або як це зараз відбувається з головою Антимонопольного комітету, який не може пояснити 70 млн статків (і якого направляють одним із переговорників про вступ України в ЄС).

Або як влада покриває заступника генпрокурора (Вербицького), який купляє "порш" для своєї подруги та орендує елітний котедж за незрозумілі гроші.

Або як покривають заступника директора ДБР Удовиченка - з Mercedes і елітною квартирою у центрі Києва за майже 1 млн доларів.

Зважаючи на усю владу Єрмака, сьогодні він впродовж години може вирішити усі ці (та купу інших) проблем, якими ворожа пропаганда точно скористається проти України.

Джерело:
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27.06.2024 22:58 Відповісти
Дякуємо, Чехіє !!
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28.06.2024 00:29 Відповісти
яка ж бридка опухша шашлична харя
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27.06.2024 22:57 Відповісти
Добре, що до цього питання, не був причетний отой Криворотий з ОПУ….
Бо було б, як з Отою ГумДопомогою, десь пропали на теренах України більше 650 партій цієї ДОПОМОГИ, а кінці у воду… Можливо, що отой тимошенко, щось проглаголить у свій час…
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27.06.2024 23:22 Відповісти
Отак розводить лохів політичне керівництво України - головне крикнути - ДАйте нам все. Ті самі збирають кошти і починають постачати. А тут ще в інтернеті підляцьки боти- мало, с..ки. Зате міліарди можна відложити у банківськи ячейки і сказати - розслідування - не начасі - то все рюськіє придумали, шоб очорнити благородних.
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28.06.2024 06:00 Відповісти
А тим часом, північнокорейці вже на полі бою(
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28.06.2024 06:15 Відповісти
 
 