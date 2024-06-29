"Ну, как засекли, так и сбили": військові РФ обговорюють збиття їхньою системою ППО ракети ATACMS над пляжем в Севастополі. АУДIО
В мережі опублікували розмови російських військових, в яких вони сам визнають що російська ППО збила запущену Україною ракету над пляжем у Севастополі.
Відповідні записи розмов російських окупантів опублікував журналіст Богдан Буткевич на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Пам'ятаєте, нещодавно рашисти волали, що українська ракета ATACMS вдарила по пляжу в Севастополі?
Виплодки навіть пробували ООН скликати.
А ось дуже цікаве відео з рашистського військового пабліку. З записом реальної розмови.
Де вони самі визнають, що самі ж і збили ракету. Прямо над пляжем.
Чим самим і вбили бажаючих позасмагати на окупованому півострові.
Навіть попрошу вас про репост.
Люди мають знати правду.
Яка проста як двері: ЗСУ ніколи не стріляють по мирняку.
А за ракету над пляжем варто сказати "дякую" криворукому рашистському ППО", - розповів Буткевич.
На записі розмови російські військові говорять: "- Там п##да в чем. Отработали-то, впринципе, хорошо. Сбили ракеты. Но, блядь, они одну ракету сбили прям над пляжем. ATACMS этот е#учий, касетный.
- Ну, как засекли, так и сбили. Его вобще только керченский батальон засек и все. Другие части его не засекли. Никто".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А взагалі, в мене є деякі сумніви відносно збиття тієї ATACMS. Суть у тому, що Украині постачали тільки модифікацію MGM-140B ATACMS Block 1A - це ракета з касетною БГ з 900+ касет. Збиття такої ракети з розсипанням 900+ касет на пляжі.... Ви уявляєте скільки б там було трупів????? Рахували б не загиблих, а тих хто вижив!
"Управление Россией до сих пор проходит по системе, заложенной в Золотой Орде. Об этом идет речь в книге российского ученого Геннадия Тюньдешева «Великий хан Батый - основатель Российской государственности». То, что останки Киевской Руси и Золотой Орды существовали в своеобразном симбиозе, это основа не только евразийской теории (возникшей в первой трети ХХ века), но и система мировоззрения множества российских историков. Поэтому Геннадий Тюньдешев, доцент Института истории и права Хакасского государственного университета и кандидат юридических наук, в своей книге лишь систематизировал эти теории. Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственным языком теперь является русский (смесь славянского с тюркским), о языке основателя Российской империи напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: «казначейство», «таможня», «закон», «деньги», «дума», «ямская служба», «кара», «караул» и т.д. «Нынешняя Россия формировалась не на почве Киевской Руси, которая распалась на несколько суверенных государств еще в XII веке, за век до появления «монголов», не в соперничестве с ордынцами, с которыми не было у русских трений на религиозной или культурной почве. Россия возникла на совершенно новой московской почве, которая была органической частью золотоордынской государственности; она выросла из соперничества Московии с ханствами, входившими ранее в Золотую Орду, за право наследия распадающегося великого государства», - пишет автор книги. Традиции Золотой Орды надолго укоренились в жизни России. Многие законы и элементы культуры Золотой Орды были настолько прочны, что существовали не только в эпоху немецких царей России, но и дожили до наших дней."
россия - это Золотая Орда, а не Киевская Русь.
это всё объясняет! это объясняет эту войну!
Золотая Орда распалась и на ее землях начались войны между ханствами за земли распавшейся Орды. Куликовская битва - это была не битва за выход Московии с состава Золотой Орды, как ее пытаются представить российские историки-фальсификаторы. Это была междоусобная война между двумя ханствами за земли орды. Самых больших успехов в этих войнах междоусобных достигла московия и она пересобрала орду уже под новой столицей.
Золотая орда была многонациональным государством и россия есть многонациональным государством. Орда была страной с многими религиями, россия - страна с многими религиями.
россия - наследник орды. россия унаследовала у орды законы, правила, способ управления государством, способ воевать (захватывать другие народы и потом заставлять воевать их за себя), методы внешней политики.
орда вела захватническую политику, потом российская империя вела захватническую политику, потом ссср, потом рф. столетия прошли, а орда не изменилась.
PS И это ошибка европы, что они смотрят на россиян, думают "вроде бы такие как мы белые европейцы" и пытаются их интегрировать в европейские организации, ес и нато.
им нужно понять, что европа, россия-орда, китай - это разные цивилизации и им вместе не быть.
нужно построить высокую бетонную стену на границе с россией и забыть о ее существовании.
А куликовской битвы не было, это миф. Князья уже тогда любили приписывать себе героические подвиги, битвы... В то время, действительно была похожая битва, но была она на территории Украины и московиты в ней участия не брали!
Отвлекся, паяльник застрял между ног,
Жареным мясом запахло вокруг...
Девочкам Ваня - больше не друг
впали їх ракети і вбили підарів
"Его вообще только керченский батальон засек и все. Другие части его не засекли. Никто. "
Россия изначально заявила, что сбила ATACMS, но потом отказалась от этой версии и обвинила Украину в преднамеренной атаке.
Аргументы против:
▪️Пляж расположен в 4 км от военного аэродрома и в 3 км от базы ВМФ.
▪️На пляже найдены осколки ракет ЗРК «Тор», что говорит о работе российской ПВО.
▪️У каждого ATACMS 950 небольших осколочных суббоеприпасов M74, призванных нанести как можно больший урон. Именно они и разлетелись во все стороны, когда ракету сбили.
▪️Большинство осколков падает в море не вдоль пляжа, а поперёк - значит ракета летела к другой цели, но была сбита на подлёте.
▪️На сам пляж упала малая часть осколков. Если бы ВСУ намеренно хотели атаковать гражданских - урон был бы намного больше.
Ну дык ёлы-палы! (с)
Брешуть московіти, як і історію собі «пишуть» ….
Дотримуймося інформ Гігієни!!! Мийте руки і вуха, після зустрічі з рашистами
Там не було ніякого атакамса - це балістична ракета вона на кінцевому етапі падає майже вертикально. Щоб потрапити в той пляж вона мала промахнуться на півтора кілометр або ППО її збило ще в стратосфері. Якби це було так то вибух бачив би весь Крим. Насправді це був підрив промазавшої ракети ППО і не факт що кацапи не шмальнули по пляжу спеціально щоб був привід підняти хай...
Знову каSSаби брешуть.
Привіт, друже. Що, десь загубив мого лінка? Нічого, буває. Лови: тут https://smile.uaze.net/?home головна сторінка . Зліва - менюшка: там тематичні категорії, по яких згруповано смайли. А далі - пірнай і вибирай усе, що забажаєш.
А щоб запустити третю брехню, чого їм ще бракує? Натхнення? Бухла? Наркоти? Фантазії? Чи всього разом?
кацап іздох на пляжі дякуючи власному пєпєо.
якось пох на трупи кацапських викидишей.
Если б рвануло над пляжем то:
а) мясорубка была б больше чем все фильмы ужасов за неделю.
б) кассетные фрагменты это шарики, аналогичные гранатам, их там около тыщи !
Ни одного шарика не нашли ( иначе бы сразу видосили доказательства)
в) была бы серия из тысячи взрывов по всей территории .
Итого : людей поразила росейская ракета. Зенитная БЧ как раз имеет кучу "шрапнели" - поражающих элементов для уничтожения самолетов
Не дуже віриться, що елементи ураження в ракеті ППО настільки величезні (там же кульки невеличкі, чи не так?), але якщо це "касети", то жодна з них не вибухнула - хіба так може бути?
Думаю, що то уламки ракети або кількох ракет (для однієї ракети забагато уламків). Можливо, навіть не ATACMS і навіть взагалі не українських, хоча, Україна тоді б сказала, що то не ми.