"Ну, как засекли, так и сбили": військові РФ обговорюють збиття їхньою системою ППО ракети ATACMS над пляжем в Севастополі. АУДIО

В мережі опублікували розмови російських військових, в яких вони сам визнають що російська ППО збила запущену Україною ракету над пляжем у Севастополі.

Відповідні записи розмов російських окупантів опублікував журналіст Богдан Буткевич на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте, нещодавно рашисти волали, що українська ракета ATACMS вдарила по пляжу в Севастополі?

Виплодки навіть пробували ООН скликати.

А ось дуже цікаве відео з рашистського військового пабліку. З записом реальної розмови.

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Де вони самі визнають, що самі ж і збили ракету. Прямо над пляжем.

Чим самим і вбили бажаючих позасмагати на окупованому півострові.

Навіть попрошу вас про репост.

Люди мають знати правду.

Яка проста як двері: ЗСУ ніколи не стріляють по мирняку.

А за ракету над пляжем варто сказати "дякую" криворукому рашистському ППО", - розповів Буткевич.

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На записі розмови російські військові говорять: "- Там п##да в чем. Отработали-то, впринципе, хорошо. Сбили ракеты. Но, блядь, они одну ракету сбили прям над пляжем. ATACMS этот е#учий, касетный.

- Ну, как засекли, так и сбили. Его вобще только керченский батальон засек и все. Другие части его не засекли. Никто".