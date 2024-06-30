Полонений окупант запевняє, що краще відсидіти у в’язниці, ніж воювати проти України: "В последнее время ужас какой-то творится". ВIДЕО
Росіянин Карагузі Єрбулат Бісінбінович родом з Оренбурзької області. Мобілізований був у жовтні 2022 року, полігон проходив у Білорусі. Був узятий у полон під час заходу на позиції в районі Куп'янська під час зустрічного штурму ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Я теж сам дивуюсь, де контрактники, які служать 10, 15 років? Чогось їх взагалі не чути і не видно! Більшість мобілізованих не хотіли сюди йти. Як нам казали, професійна контрактна армія буде попереду завжди, а ви там ззаду, в тилу. А виявляється не так. Краще було відсидіти у в'язниці або взагалі не піти, поїхати кудись!", - розповів російський загарбник.
"Залякали нас командири, що в українському полоні яйця відріжуть, коліна прострілять. А за фактом тільки обізвали нас тут як годиться і все", - каже окупант.
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На камеру і полоненим, ще не те скажеш
а вата головного мозку зазвичай діагностується з перших же коментів.
Це ази, якими більшість виборців нехтує. А через те, що життя закоротке, то не встигаєте зробити правильних висновків. Тому і проживаєте своє життя з усвідомленням себе людиною другого сорту.
Огоссди...
Аленина поперлась воевать в чужую страну. Рабы вонючие, самый омерзительный вид рабов!!
Відрубати ноги і нах.. в мордор нехай далі молиться на Путіна.
На москаля -
І ніби справді він людина,
Сидить собі, мов сиротина,
Очима- блим, губами - плям,
І десь трапляються людські слова,
Його буває майже жаль,
Але не вірте москалю, бо він скотина!