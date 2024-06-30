Полонений окупант запевняє, що краще відсидіти у в’язниці, ніж воювати проти України: "В последнее время ужас какой-то творится". ВIДЕО

Росіянин Карагузі Єрбулат Бісінбінович родом з Оренбурзької області. Мобілізований був у жовтні 2022 року, полігон проходив у Білорусі. Був узятий у полон під час заходу на позиції в районі Куп'янська під час зустрічного штурму ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Я теж сам дивуюсь, де контрактники, які служать 10, 15 років? Чогось їх взагалі не чути і не видно! Більшість мобілізованих не хотіли сюди йти. Як нам казали, професійна контрактна армія буде попереду завжди, а ви там ззаду, в тилу. А виявляється не так. Краще було відсидіти у в'язниці або взагалі не піти, поїхати кудись!", - розповів російський загарбник.

"Залякали нас командири, що в українському полоні яйця відріжуть, коліна прострілять. А за фактом тільки обізвали нас тут як годиться і все", - каже окупант.

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