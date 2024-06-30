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Полонений окупант запевняє, що краще відсидіти у в’язниці, ніж воювати проти України: "В последнее время ужас какой-то творится". ВIДЕО

Росіянин Карагузі Єрбулат Бісінбінович родом з Оренбурзької області. Мобілізований був у жовтні 2022 року, полігон проходив у Білорусі. Був узятий у полон під час заходу на позиції в районі Куп'янська під час зустрічного штурму ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Я теж сам дивуюсь, де контрактники, які служать 10, 15 років? Чогось їх взагалі не чути і не видно! Більшість мобілізованих не хотіли сюди йти. Як нам казали, професійна контрактна армія буде попереду завжди, а ви там ззаду, в тилу. А виявляється не так. Краще було відсидіти у в'язниці або взагалі не піти, поїхати кудись!", - розповів російський загарбник.

"Залякали нас командири, що в українському полоні яйця відріжуть, коліна прострілять. А за фактом тільки обізвали нас тут як годиться і все", - каже окупант.

Дивіться: Захисники 3 ОШБр ліквідували російську гаубицю МСТА-С, танк, бронеавтомобіль та вантажівки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) полон (1580)


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Топ коментарі
+13
Мы с тобой атиннарот, брателло.
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30.06.2024 17:33
+12
Три роки воює і лише в полоні прозрів що "ваєвать ненадо"
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30.06.2024 19:10
+8
Карагузі Єрбулат Бісінбінович

Огоссди...
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30.06.2024 17:56
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Мы с тобой атиннарот, брателло.
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30.06.2024 17:33 Відповісти
Три роки воює і лише в полоні прозрів що "ваєвать ненадо"
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30.06.2024 19:10 Відповісти
То то у них в'язниці спорожніли.
На камеру і полоненим, ще не те скажеш
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30.06.2024 17:33 Відповісти
Вася, а хде тата?)))
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30.06.2024 17:34 Відповісти
тата-батько
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30.06.2024 18:13 Відповісти
Тоді - "татО"
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30.06.2024 18:32 Відповісти
может и так, всё смешалось с этими языками...
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30.06.2024 18:41 Відповісти
А кацапу узкому не прийшло в голову, чого це його з сара ова направляють в бульбондію стояти на кордоні з Польщею?
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30.06.2024 17:45 Відповісти
та *****, бо де б не жив кацап, хоч в степу, хоч в пустелі - там все одно болото.
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30.06.2024 22:59 Відповісти
ну ужас. Но пока же ещё не ужас-ужас-ужас!...
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30.06.2024 17:51 Відповісти
Ще один пітекантроп!!
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30.06.2024 17:53 Відповісти
Який же він кацап ,він або татарин або башкир.
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30.06.2024 17:53 Відповісти
Казах.
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30.06.2024 17:59 Відповісти
казах-кацах-кацап
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30.06.2024 18:44 Відповісти
-пацак
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30.06.2024 20:31 Відповісти
это уставший кацап на отдыхе и реабилитации в украинском лагере военнопленных. Осенью снова припрётся в свой *********** военкомат по новообъявленой мобилизации. В тех васюганских болотах уже давно нет ни нации, ни этносов - просто стадо тупых баранов.
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30.06.2024 18:00 Відповісти
В Оренбурзі проблеми з болотами. Там в основному степ.
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30.06.2024 18:18 Відповісти
Так швидше нас "бусифікують "тецекашники ,ніж їх їхні воєнкомати ,в них і контрактників вистачає і народов африканських країн теж. і ,до речі , наші рідні тецекашники теж вважають нас таким самим стадом і це аж ніяк не кацапське іпсо( скільки вже мобілізованих померло ,але наші тєлємарафонівські пропагандисти про це чомусь мовчать )
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30.06.2024 22:58 Відповісти
у білорусії поки що нема призову, спробуй туди олевськими лісами.
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30.06.2024 23:05 Відповісти
А ти ще не побував в "дружніх" обіймах тецекашників ,видно що ні, бо ти в на заброньований герой ,через те і такий розумний - нехай дурні мобілізуються ,а я ти сидиш на "цезорі" і всіх вчиш патріотизму ,от і мобілізуйся ,ти ж в нас такий "крутий".
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30.06.2024 23:14 Відповісти
якщо ссикотно лісами, то можно винайняти однокімнатну у райцентрі поряд з супермаркетом, викинути права і банківські картки, купити нову сімку з кнопочним телефоном, і перечекати 2-3 роки. Варіант робочий, я такого одного знаю.
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30.06.2024 23:21 Відповісти
Так давай шуруй ,, чого ти ще тут сидиш.
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30.06.2024 23:36 Відповісти
даю поради тим, хто у розпачі, і ******* виїхати навесні двадцять другого.
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01.07.2024 00:00 Відповісти
Так я ,на відміну від нашої бидлоеліти не втік в лютому -березні 2022 за кордон ,а залишився в Києві. Пам"ятаю забитий машинами в чотири ряди Берестейський проспект ,і як багатії рятували свої шкури на дорогих іномарках ,а тепер росповідають які вони герої ,так вони для мене така сама мерзота ,як і кацапи.
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01.07.2024 14:04 Відповісти
ну то бережи себе і далі. Якщо стане зовсім скрутно - звертайся до "Ідітє лєсом".
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01.07.2024 14:07 Відповісти
Як казав наш вождь - "я вам нічєго нє должен".
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01.07.2024 14:22 Відповісти
я і сумніву не мав, що він таки ваш вождь.
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01.07.2024 14:29 Відповісти
Як за цього кварталівського"вождя " не голосував ,так він не мій вождь ,
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01.07.2024 14:42 Відповісти
вибачай, але виходячи з твоїх коментарів на Цензорі, не вірю. Це у вас як з "брєвном лєніна", яке несли тринадцять з половиною мільйонів, яких сьогодні днем з вогнем не знайдеш, і "вождя" нам начебто з Марса у 2019-му закинули.
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01.07.2024 14:49 Відповісти
Не віриш ,так не вір ,а мені особисто по@уй ,хто що про мене думає ,мені вже 54 роки і нічого мене повчати жити .
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01.07.2024 15:45 Відповісти
повчати таких безглуздо, бо ви невиправні. І це від віку не залежить.
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01.07.2024 16:03 Відповісти
Будеш своїх батьків повчати ,а не мене.
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01.07.2024 16:10 Відповісти
нажаль їх вже давно нема. А щодо таких як ти, то через років десять, коли\якщо ти доживеш до мого віку, то я впевнений, що десь у черзі ти чистою українською мовою будеш волати "а я вас туди не посилав".
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01.07.2024 16:28 Відповісти
Ну так воно тобі треба на старості літ ?
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01.07.2024 17:04 Відповісти
тільки повні довбойоби не думають про те, як і де будуть жити його онуки, тому і прожили наче висрались під бєрьозкою.
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01.07.2024 17:09 Відповісти
Ну так ти і думай ,а в мене дітей немає і нема за кого думати.
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01.07.2024 17:15 Відповісти
ну значить я про берьозку в точку попав.
а вата головного мозку зазвичай діагностується з перших же коментів.
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01.07.2024 17:18 Відповісти
До речі ,а тобі як жити ,пенсії вистачає ?
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01.07.2024 17:17 Відповісти
Вистачає. Я ще другу пенсію від Гонтарєвої отримую, за що їй від мене дяка.
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01.07.2024 17:19 Відповісти
Так куди ж нам простолюдинам до вас, ви ж еліта , а ми бидло ,от через таких як ти розумників і ми опинились в лайні . Вишиватники і ватники нічимчим відрізняються ,в обох пропаганда промила мізки ,А я ватником ніколи не був ,на відміну від тебе вишиватника.
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01.07.2024 17:43 Відповісти
Так, я еліта, бо верстатник п'ятого розряду. А перевод стрілок явно вказує на ваш синдром Данінга_Крюгера і повну відсутність самокритичності.
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01.07.2024 18:03 Відповісти
Так в теперішній Україні в пошані багатії з вищою освітою, а простих робітників( якими були я і мій батько- слюсар 5 і 6 розрядів ,а мати була звичайною вахтеркою) вважають бидлом ,бо вони не мають вищої освіти і мають низьку зарплатню, ось такі наші реалії всі більш ніж 30 років незалежності ,ну і до чого тут самокритичність .
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01.07.2024 21:47 Відповісти
це твоя особиста меншовартісна оцінка, і ти маєш на неї право. Тому я нічого не маю проти.
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01.07.2024 22:35 Відповісти
Так це не я так вважаю ,а наша рідна держава вважає нас людьми другого сорту.
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02.07.2024 16:26 Відповісти
яку владу вибираєте - так держава і буде до вас ставитись.
Це ази, якими більшість виборців нехтує. А через те, що життя закоротке, то не встигаєте зробити правильних висновків. Тому і проживаєте своє життя з усвідомленням себе людиною другого сорту.
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02.07.2024 16:38 Відповісти
Владу обирає більшість ,так що всі притензії до більшості ,а не до мене. А якщо до вас не дійшло з першого разу скажу .ще раз це не я себе усвідомлюю людиною другого сорту ,а це наша держава так вважає ,ми для неї гарматне м"ясо ,яке потрібно мобілізувати і відправити на фронт.
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02.07.2024 16:45 Відповісти
тоді ситуація ще гірше - ви себе усвідомлюєте навіть не людиною, і навіть не другого сорту, а просто гарматним м'ясом. І я точно не збираюсь нічого виправляти або змінювати у вашому світосприйнятті.
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02.07.2024 16:49 Відповісти
Так це наша рідна держава усвідомлює нас гарматним м" ясом .коли багатії відкуповуються ,а біднякам роздають повістки і відправляють на фронт ,чи може у вас інше світосприйняття і ви живете в паралельній реальності ,так що швидше повертайтесь з тієі реальності в нашу справжню українську реальність і не пишіть більше дурниць.
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02.07.2024 17:00 Відповісти
так, я живу у іншій реальності, і я не можу, та і не маю бажання міняти вашу реальність, у якій ви живете, бо у цьому світі немає чарівників, щоби повернути вас років на сорок назад, та щоб вкласти вам у голову щось інше. ніж вкладали ваші батьки, чи ті книжки, які вам давали читати... Ніхто не збирається вас перевиховувати, тому ви самі зробили свій єдиний вибір - переховуватись від мобілізації, бо ваш вік вже не дозволяє вам плисти через Тису або Дністер. І у вашій реальності нема такої опції мобілізуватись як висококласний слюсар у 414-ту. Тому ваша доля така - переховуватись від реальності до скону, і писати ваші жалосливі ватні дурниці на форумі Цензора.
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02.07.2024 20:14 Відповісти
Ну що вже тут коментувати ,в людини замість мізків телемарафон - це вже невиліковне. І до речі ,де ваші діти і нехрін мене повчати вчіть своїх ,дітей ,якщо вони у вас є . А що до армії ,я в совітській не служив і в українській не збираюсь служити , і через Тису і Дністер не збираюсь плисти забагато честі для такої держави як наша.
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02.07.2024 20:41 Відповісти
щодо тєлємарафону, то це не до мене, бо я вже 19 років принципово не маю дома телевізора. Де мої діти - то не твоя справа. І взагалі мені якось похєр, що ти збираєшся робить.
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02.07.2024 20:47 Відповісти
Більше на ваші моралізаторські "опусти" відповідати не буду .
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02.07.2024 20:43 Відповісти
це добре. Бо я витрачав свій час тільки задля демонстрації форумчанам Цензора позиції окремої і досить великої частки населення.
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02.07.2024 20:53 Відповісти
Да піщов ти нахрін моралізатор доморощений.
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02.07.2024 20:55 Відповісти
Кацапи (московити) - це нація. Не важливо, якого він етносу (національности). Нема у башкирів національної держави, значить, башкири ще не нація.
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30.06.2024 21:22 Відповісти
В татарів була своя держава -Казанське ханство ,а в башкирів своєї держави ніколи не було .
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30.06.2024 22:46 Відповісти
Нахер он нам нужен тут в новостях?! Писать больше не о чем?
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30.06.2024 17:54 Відповісти
Если не нужен - забирайте - взамен отдайте Украица.
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30.06.2024 19:11 Відповісти
Ага, головне відосикі з клоуном є ...
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30.06.2024 21:47 Відповісти
Карагузі Єрбулат Бісінбінович

Огоссди...
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30.06.2024 17:56 Відповісти
Иссконный шахтер, коренной этнический луганскоговорящий
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30.06.2024 18:08 Відповісти
"Старший брат", блть...
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30.06.2024 18:37 Відповісти
"братішка родной, от мами другой!"
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30.06.2024 20:53 Відповісти
Так и должно быть! Хюндешвайне на фарш а ихних выплятков и "государственных жен" будут жарить ашоты с васгенами.
Аленина поперлась воевать в чужую страну. Рабы вонючие, самый омерзительный вид рабов!!
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30.06.2024 18:07 Відповісти
Истинный российский славянин однако.
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30.06.2024 18:10 Відповісти
Не російський, а казахський "славянін".
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30.06.2024 18:38 Відповісти
Ще дають говорити кацапу.
Відрубати ноги і нах.. в мордор нехай далі молиться на Путіна.
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30.06.2024 18:28 Відповісти
У тебе нікого нема в полоні?
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01.07.2024 15:06 Відповісти
У Єрбулата Бісінбіновича розчарування - як у Віслюка від питань про корупцію.
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30.06.2024 18:41 Відповісти
Слова полоненого окупанта нічого не нагадують?
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30.06.2024 18:46 Відповісти
Як і всі їхав на навчання, які затягнулися ...
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30.06.2024 21:50 Відповісти
"Устали ребята...": - ах, сволочь! А що ти забув в Україні????
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30.06.2024 19:08 Відповісти
Хера сє, адін нарот, касаглазий
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30.06.2024 19:12 Відповісти
До сраки. Не читав і не збираюсь. Не вірю жодному слову
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30.06.2024 19:24 Відповісти
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30.06.2024 19:46 Відповісти
Байден с банкой Coca-Cola!
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01.07.2024 10:44 Відповісти
Як попадуть в полон, то одразу всі такі мальчики-одуванчики,хоч картини з них пиши!
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30.06.2024 19:58 Відповісти
Звичайно це пропаганда. Опитайте їх до полону - ось це і буде насправді те шо вони хочуть в Україні.
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30.06.2024 20:27 Відповісти
Нічого,побуде трошки в укр.санаторії-колонії для росполонених,підлікується,від"їсться,відпочине,поправить зуби,по обміну повернеться в Рашку....і знову піде на смертний бій з "нацизмом",знищувати міравоє зло в особі України,СЩА,НАТИ...
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30.06.2024 21:25 Відповісти
зразу видно - ісконно руський арієць
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30.06.2024 22:53 Відповісти
Отак подивишся на Цензорі
На москаля -
І ніби справді він людина,
Сидить собі, мов сиротина,
Очима- блим, губами - плям,
І десь трапляються людські слова,
Його буває майже жаль,
Але не вірте москалю, бо він скотина!
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01.07.2024 06:39 Відповісти
Його треба ще і годувати..Скільки на місяць треба грошей...В Україні мінімальна пенсія злиденна.. ..
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02.07.2024 08:53 Відповісти
 
 