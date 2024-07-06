Понад 600 КАБів, більш ніж 60 "Шахедів" і майже 40 ракет застосувала РФ проти України лише цього тижня, - Зеленський. ВIДЕО
Протягом лише цього тижні Росія застосувала для атак на Україну понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "Шахедів" і майже 40 ракет різних типів.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів.
Ми ще більше зміцнили наш повітряний щит за цей тиждень. Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські "петріоти" ще краще покажуть себе в захисті від російського терору", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що для захисту всіх українських міст і сіл, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень.
"І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень – вже їх готуємо", - додав президент.
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"Дух захватывает при одной мысли, что..."
(хф "Операция "Ы"...)
Ге ж?
і це одночасно відповідь чому минулого літа наше військо так моцно наступало аж на 10 км за літо.
і якщо не знайти відмичку на московитську авіацію то рано чи пізно лінія оборони буде під Києвом
ВВС"Студія Квартал 95", яку очолював Володимир Зеленський, могла створити мережу офшорів у період 2012-2019 років, аби уникнути сплати податків в Україні, йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо", що є частиною Pandora Papers. Ці фірми могли отримувати десятки мільйонів доларів від Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58785831
чудові відео-Кушнарь
https://www.youtube.com/watch?v=Purnm6jkZi8
Пока все новостные ленты пестрят сообщениями об ударах по российским НПЗ, что не может не радовать, практически на нуле сообщения об очередном ударе по Миргороду, где были потеряны комплексы ЗРК С-300ПС.
Да, вот так. Что нужно делать, когда по Миргороду регулярно прилетают баллистические 9М723? Конечно же, поставить С-300ПС, который эти ракеты не перехватывает, который не видит малогабаритные объекты, типа Орлан-10 и которых у нас по пальцам можно сосчитать.
Прекрасное решение, не знаю кем принятое, но заслуживающее вручения ордена Героя Украины, который будет висеть рядом с орденом герой россии. В данном конкретном случае будет одновременно синергировать как очередное нивелирование значения высшей государственной награды, что уже происходило не раз и как действительное признание достижений у врага. Так всрать С-300ПС надо уметь…
С другой стороны, это яркий пример того, почему истории про ЗРК Patriot в Харькове это самоубийственное плацебо, а не решение проблемы.
С такими успехами нам не то, что ЗРК Patriot бессмысленно передавать, не спрашивайте, почему F-16 до сих пор нет. Потому, что нет возможности создать эшелонированную ПВО для прикрытия хотя бы одного аэродрома. И при этом, в настолько сложных условиях острого дефицита, кто-то ещё решает принять решение, которое тянет на премию Дарвина, с катастрофическими последствиями…
Пока не будет создана полноценная эшелонированная ПВО, с комплексами малого и среднего радиуса действия, говорить о следующем этапе прикрытия таких локаций бессмысленно.
Отдельно возникает вопрос… А в Полтавской области не хотят решить проблему с разведывательными БПЛА посредством, например, лёгкой авиации? Какой-нибудь там Як-52, чтобы вылетал на перехват, или нет дурных, так рисковать… в тыловой области?
Коваленко
Але розміщувати стільки літаків в Миргороді де дістає Іскандер і немає чим його збивати, саме по собі ...... це говорить про рівень управління
Виходить цифри, названі Зеленським, це виробничі потужності РФ? В тиждень?!
Це тобі шепнув на вухо потужний підрахуй дЄрьмак, у жОПі якого ти працюєш Пріпіздєнтіком?