Понад 600 КАБів, більш ніж 60 "Шахедів" і майже 40 ракет застосувала РФ проти України лише цього тижня, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом лише цього тижні Росія застосувала для атак на Україну понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "Шахедів" і майже 40 ракет різних типів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів.



Ми ще більше зміцнили наш повітряний щит за цей тиждень. Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські "петріоти" ще краще покажуть себе в захисті від російського терору", - зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що для захисту всіх українських міст і сіл, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень.

"І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень – вже їх готуємо", - додав президент.

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