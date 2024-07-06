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Понад 600 КАБів, більш ніж 60 "Шахедів" і майже 40 ракет застосувала РФ проти України лише цього тижня, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом лише цього тижні Росія застосувала для атак на Україну понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "Шахедів" і майже 40 ракет різних типів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів.

Ми ще більше зміцнили наш повітряний щит за цей тиждень. Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські "петріоти" ще краще покажуть себе в захисті від російського терору", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Вчора окупанти запустили на Харківщину 19 КАБів

Він наголосив, що для захисту всіх українських міст і сіл, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень.

"І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень – вже їх готуємо", - додав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни за тиждень скинули на Україну понад 800 КАБів: Ми потребуємо сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) ракети (4073) КАБ (392)


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Топ коментарі
+10
Вова продай свої апартаменти Шерлока в центрі Лондоні та купи, як Порох, немало для ЗСУ.

ВВС"Студія Квартал 95", яку очолював Володимир Зеленський, могла створити мережу офшорів у період 2012-2019 років, аби уникнути сплати податків в Україні, йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо", що є частиною Pandora Papers. Ці фірми могли отримувати десятки мільйонів доларів від Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58785831

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06.07.2024 15:41 Відповісти
+6
Саме так, ЗЄля, і виглядає мир в очах Путєра.
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06.07.2024 15:49 Відповісти
+5
Цікаво, хоча б один відосик відбив хоча б одне крило чи хвіст в "шахеда"..
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06.07.2024 15:50 Відповісти
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Понад 600 КАБів, більш ніж 60 "Шахедів" і майже 40 ракет застосувала РФ проти України лише цього тижня, - Зеленський

"Дух захватывает при одной мысли, что..."
(хф "Операция "Ы"...)
Ге ж?
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06.07.2024 15:39 Відповісти
Відчувається гордість за братушєк.
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06.07.2024 15:41 Відповісти
Відчитується в нашому безсиллі?
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06.07.2024 15:41 Відповісти
оті 600 кабів це єдина причина чому московити просуваються.
і це одночасно відповідь чому минулого літа наше військо так моцно наступало аж на 10 км за літо.
і якщо не знайти відмичку на московитську авіацію то рано чи пізно лінія оборони буде під Києвом
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06.07.2024 15:48 Відповісти
не буде,навіть не сподівайся.
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06.07.2024 15:50 Відповісти
ОДнозначно,або літаки ,і це найдієвіший спосіб,збивати над місцями запуску Кабів,або склади з Кабами чи аеродроми.
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06.07.2024 16:01 Відповісти
Вова продай свої апартаменти Шерлока в центрі Лондоні та купи, як Порох, немало для ЗСУ.

ВВС"Студія Квартал 95", яку очолював Володимир Зеленський, могла створити мережу офшорів у період 2012-2019 років, аби уникнути сплати податків в Україні, йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо", що є частиною Pandora Papers. Ці фірми могли отримувати десятки мільйонів доларів від Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58785831

показати весь коментар
06.07.2024 15:41 Відповісти
ВСУ сожгли две нефтебазы под Краснодаром. Не могут потушить! в ніч на 6м липня
чудові відео-Кушнарь

https://www.youtube.com/watch?v=Purnm6jkZi8
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06.07.2024 15:44 Відповісти
К чему постоянно с таким упорством этого Чухнаря рекламировать ? Цензор не для этого .
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06.07.2024 16:40 Відповісти
Саме так, ЗЄля, і виглядає мир в очах Путєра.
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06.07.2024 15:49 Відповісти
Ага саме той проект миру АРХІТЕКТУРУ котрого Умеров- Арахамія -Регіонал Чалий -та КО затвердили у Стамбулі як каже ВОВКА як архітектуру мирних угод - в рамках типу зернових тьорок в перші тижні повнормасшатбоного в торгненя .
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06.07.2024 15:58 Відповісти
Цікаво, хоча б один відосик відбив хоча б одне крило чи хвіст в "шахеда"..
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06.07.2024 15:50 Відповісти
Хотілось би знати, де наші ракети - Нептун, Грім, де наші "шахєди", казали ж що там нічого складного, проте нічого не відновлено. Ракетні програми розбомбили.
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06.07.2024 15:55 Відповісти
Вони в асфальті! Таран з зеленським гадили, як могли…
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06.07.2024 16:06 Відповісти
Таран зараз в прекрасному місці, в Словенії, на курорті! І робота, і відпочинок, і гроші можна витрачати, щоб ніхто не бачив, бо тут в Україні все помічають різні активісти.
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06.07.2024 16:09 Відповісти
Де твої каби і ракети, недоносок?
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06.07.2024 15:56 Відповісти
Санич,ти про шашлички забув згадати.
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06.07.2024 15:59 Відповісти
Зеля, запиши встревоженный видосик, курни айкосик и заткнись. ВСУ без тебя знают что им делать. И научи курить что-то дерьмака, чтобы он кремлю всю серетную инфу не сливал, зелидор обдолбанный.
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06.07.2024 15:59 Відповісти
Удары по Миргороду…

Пока все новостные ленты пестрят сообщениями об ударах по российским НПЗ, что не может не радовать, практически на нуле сообщения об очередном ударе по Миргороду, где были потеряны комплексы ЗРК С-300ПС.

Да, вот так. Что нужно делать, когда по Миргороду регулярно прилетают баллистические 9М723? Конечно же, поставить С-300ПС, который эти ракеты не перехватывает, который не видит малогабаритные объекты, типа Орлан-10 и которых у нас по пальцам можно сосчитать.

Прекрасное решение, не знаю кем принятое, но заслуживающее вручения ордена Героя Украины, который будет висеть рядом с орденом герой россии. В данном конкретном случае будет одновременно синергировать как очередное нивелирование значения высшей государственной награды, что уже происходило не раз и как действительное признание достижений у врага. Так всрать С-300ПС надо уметь…

С другой стороны, это яркий пример того, почему истории про ЗРК Patriot в Харькове это самоубийственное плацебо, а не решение проблемы.

С такими успехами нам не то, что ЗРК Patriot бессмысленно передавать, не спрашивайте, почему F-16 до сих пор нет. Потому, что нет возможности создать эшелонированную ПВО для прикрытия хотя бы одного аэродрома. И при этом, в настолько сложных условиях острого дефицита, кто-то ещё решает принять решение, которое тянет на премию Дарвина, с катастрофическими последствиями…

Пока не будет создана полноценная эшелонированная ПВО, с комплексами малого и среднего радиуса действия, говорить о следующем этапе прикрытия таких локаций бессмысленно.

Отдельно возникает вопрос… А в Полтавской области не хотят решить проблему с разведывательными БПЛА посредством, например, лёгкой авиации? Какой-нибудь там Як-52, чтобы вылетал на перехват, или нет дурных, так рисковать… в тыловой области?

Коваленко
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06.07.2024 15:59 Відповісти
От можна було наробити резінок під вигляд літачків, бігом зробити ВПС(благо діло профі по шляхам дохрініща у зеленского) - та хай собі розносять ту резину кожного дня.
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06.07.2024 16:09 Відповісти
Щоб прикрити один аеродром треба 2 Патріоти і 4 гепарди для малих цілей і шахедів

Але розміщувати стільки літаків в Миргороді де дістає Іскандер і немає чим його збивати, саме по собі ...... це говорить про рівень управління
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06.07.2024 18:30 Відповісти
Як же це класно розказувати, на скільки в ворожій армії більше засобів знищенні, і одночасто брехати про втрати 1 до 5.
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06.07.2024 16:05 Відповісти
В кінці червня десь бачив навіть 1 до 7, ну звісно від верховного.
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06.07.2024 16:11 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, минулого тижня так само були обстріли ракетами і КАБами. І позаминулого тижня.
Виходить цифри, названі Зеленським, це виробничі потужності РФ? В тиждень?!
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06.07.2024 16:11 Відповісти
Це на радбезі ООН президент розпівідає?
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06.07.2024 16:14 Відповісти
Не зря же у верховного ВУС "деловод".
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06.07.2024 16:28 Відповісти
А ти що? Відосики все знімаєш? Вони від кабів якось херово допомагають

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06.07.2024 16:28 Відповісти
де наші Каби а асфальті
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06.07.2024 16:43 Відповісти
З язика зняв
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06.07.2024 16:51 Відповісти
Їх немає чим запускати, ті літаки що є вразливі для орківських су35... і це буде просто марне витрачання техніки і пілотів
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06.07.2024 18:31 Відповісти
Воно цей 🤡 таки да ,тормознуте " повсеместно " ...ну чого ж ти нарік не розказуєш ,скільки українськи війска зкинули кабів, які ти дав добро виготовляти з асфальту ...?!
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06.07.2024 16:50 Відповісти
Ось вам "братский народ" і "русский мир" це варвари які хочуть вас знищити ,порозумнішайте і зрозумійте, що рашиські варвари прийшли що б вас вбити, чи перетворити на рабів імперії зла.
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06.07.2024 16:51 Відповісти
Просроченный не только комик, он ещё и математик.
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06.07.2024 16:56 Відповісти
Та ти шо?!
Це тобі шепнув на вухо потужний підрахуй дЄрьмак, у жОПі якого ти працюєш Пріпіздєнтіком?
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06.07.2024 17:02 Відповісти
А скільки КАБів за цей час зробили в Україні і скільки проклали асфальта в км?
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06.07.2024 19:04 Відповісти
Надо выдавать статистику по действиям Украины - мол столько-то ударов нанесли, столько-то целей поразили и т д ... Он чё, заделался прессекретарем МО РФ?
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06.07.2024 19:40 Відповісти
зєлєннскаво взяли у центр статистики на халтуру ? Так він же артіст аРИГіанального жанру. Може ж на балалайці в трусах, і на піяніно перед олігархами московії Яблучко зіграти.
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06.07.2024 20:36 Відповісти
 
 