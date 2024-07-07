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Новини Відео Війна
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Як відбувалась евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру: фільм 24-ї бригади. ВIДЕО 18+

24-а бригада показала, як проходила евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру. Увага! Відео містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці 24-ї бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Ці кадри були зняті за декілька днів до відходу Сил оборони з мікрорайону "Канал" в Часовому Яру.

Після місяців запеклих боїв та наступу значно переважаючих сил противника, наші підрозділи залишили майже повністю знищений район. Тепер фактичною лінією зіткнення є канал Сіверський Донець — Донбас, а воїни 24 бригади контролюють більшу частину Часового Яру.

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Ми хочемо показати, в яких надскладних умовах відбувалась евакуація поранених бійців з "Каналу". Механіки-водії та медики 24 ОМБр імені короля Данила героїчно працювали на межі людських можливостей та ризикували життям, щоб витягнути своїх побратимів з пекла.

Кожен такий виїзд міг стати дорогою в один кінець, але наші бійці робили та продовжують робити все можливе для порятунку життя поранених.

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В цьому відео буквально показані дев’ять кіл пекла евакуації. Ви побачите підготовку до бойового виїзду, втрату бронемашини після обстрілів, евакуацію пораненого на руках, кадри з екшн-камер та нічного дрону, а також інтерв’ю з евакуаційною групою.

Фільм складається з двох паралельних частин: перша знята на пункті збору до та після виїзду, а друга — безпосередньо на полі бою під час евакуації", - йдеться у дописі бригади до фільму.

24-а бригада про евакуацію поранених з Часового Яру
24-а бригада про евакуацію поранених з Часового Яру

Автор: 

поранення (2816) 24 омб імені князя Данила Галицького (260) Часів Яр (372)


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Конечно надо отходить если позиции невозможно удержать.Главное сохранить жизни солдат.У нас уже был ДАП и Азовсталь. И тогда уже было понятно что нет смысла в обороне если это приведет к неминуемой гибели солдат и все равно утраты позиций
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07.07.2024 01:41 Відповісти
Надо ставить макеты техники как в осажденном Ленинграде,пусть московиты обстреливают их,а курва Конашенков уничтожает их своим змеиным языком.
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07.07.2024 05:27 Відповісти
Саме цiне це людськi життя! 😢
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07.07.2024 09:54 Відповісти
Поки дивилась, серце ледь не стало. Відважні, розумні, прості люди. Просто роблять свою "роботу" зі спокійним усвідомленням того, що кожен робочий день може стати останнім! Честь і шана. Слава ЗСУ!
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07.07.2024 08:50 Відповісти
Це приклад того, як САМЕ зеленський, з єрмаком стефанчуком і шмигалем, «завчасно» та ПОТУЖНО, за млрд грн, підготували інженерні споруди, для Захисників України! Наслідки, їх допомоги рашистам, очевидні…
А для дурнів, продажні ЗМІ, будуть і далі розводити теревені про саміт миру та підписання якоїсь галіматні щодо ОБОРОНИ України!
А реально, привладні з 2022 року, знищують Українців, допомагаючи таким чином, рашистам!!!
Де ж реакція, отих керівників, на ОЧЕВИДНЕ, ГПУ ДБР СБУ МВС Верховного Суду???….. Вони, мабуть, у шпиталях, надають посильну допомогу пораненим Захисникам України???
Це і є,оті «мирні здобутки», прострочених осіб, з банкової та Урядового кварталу??
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07.07.2024 09:25 Відповісти
Казалось бы оборона. Оборудованные за годы позиции, минные поля, пристрелянные квадраты, налаженная логистика.
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07.07.2024 10:21 Відповісти
 
 