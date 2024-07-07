Як відбувалась евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру: фільм 24-ї бригади. ВIДЕО 18+
24-а бригада показала, як проходила евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру. Увага! Відео містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці 24-ї бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Ці кадри були зняті за декілька днів до відходу Сил оборони з мікрорайону "Канал" в Часовому Яру.
Після місяців запеклих боїв та наступу значно переважаючих сил противника, наші підрозділи залишили майже повністю знищений район. Тепер фактичною лінією зіткнення є канал Сіверський Донець — Донбас, а воїни 24 бригади контролюють більшу частину Часового Яру.
Ми хочемо показати, в яких надскладних умовах відбувалась евакуація поранених бійців з "Каналу". Механіки-водії та медики 24 ОМБр імені короля Данила героїчно працювали на межі людських можливостей та ризикували життям, щоб витягнути своїх побратимів з пекла.
Кожен такий виїзд міг стати дорогою в один кінець, але наші бійці робили та продовжують робити все можливе для порятунку життя поранених.
В цьому відео буквально показані дев’ять кіл пекла евакуації. Ви побачите підготовку до бойового виїзду, втрату бронемашини після обстрілів, евакуацію пораненого на руках, кадри з екшн-камер та нічного дрону, а також інтерв’ю з евакуаційною групою.
Фільм складається з двох паралельних частин: перша знята на пункті збору до та після виїзду, а друга — безпосередньо на полі бою під час евакуації", - йдеться у дописі бригади до фільму.
Будь ласка, зачекайте...
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А для дурнів, продажні ЗМІ, будуть і далі розводити теревені про саміт миру та підписання якоїсь галіматні щодо ОБОРОНИ України!
А реально, привладні з 2022 року, знищують Українців, допомагаючи таким чином, рашистам!!!
Де ж реакція, отих керівників, на ОЧЕВИДНЕ, ГПУ ДБР СБУ МВС Верховного Суду???….. Вони, мабуть, у шпиталях, надають посильну допомогу пораненим Захисникам України???
Це і є,оті «мирні здобутки», прострочених осіб, з банкової та Урядового кварталу??