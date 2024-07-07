Як відбувалась евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру: фільм 24-ї бригади. ВIДЕО 18+

24-а бригада показала, як проходила евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру. Увага! Відео містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідне відео опубліковано на фейсбук-сторінці 24-ї бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Ці кадри були зняті за декілька днів до відходу Сил оборони з мікрорайону "Канал" в Часовому Яру.

Після місяців запеклих боїв та наступу значно переважаючих сил противника, наші підрозділи залишили майже повністю знищений район. Тепер фактичною лінією зіткнення є канал Сіверський Донець — Донбас, а воїни 24 бригади контролюють більшу частину Часового Яру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Ми хочемо показати, в яких надскладних умовах відбувалась евакуація поранених бійців з "Каналу". Механіки-водії та медики 24 ОМБр імені короля Данила героїчно працювали на межі людських можливостей та ризикували життям, щоб витягнути своїх побратимів з пекла.

Кожен такий виїзд міг стати дорогою в один кінець, але наші бійці робили та продовжують робити все можливе для порятунку життя поранених.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Потужна детонація російського самохідного міномету "Тюльпан" після влучання українського дрона. ВIДЕО

В цьому відео буквально показані дев’ять кіл пекла евакуації. Ви побачите підготовку до бойового виїзду, втрату бронемашини після обстрілів, евакуацію пораненого на руках, кадри з екшн-камер та нічного дрону, а також інтерв’ю з евакуаційною групою.

Фільм складається з двох паралельних частин: перша знята на пункті збору до та після виїзду, а друга — безпосередньо на полі бою під час евакуації", - йдеться у дописі бригади до фільму.



