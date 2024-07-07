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Ворожий склад з боєприпасами злетів у повітря від атаки бійців 47 ОМБр. ВIДЕО

Воїни роти розвідки 47-ої окремої механізованої бригади та пілоти підрозділу "Бродяги" на Покровському напрямі фронту у Донецькій області знищили ворожий склад з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як відбувалась евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру: фільм 24-ї бригади. ВIДЕО 18+

Автор: 

ліквідація (4081) Донецька область (8812) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+10
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07.07.2024 10:50 Відповісти
+10
Бешкетують Бродяги 47-ї)))) Велика подяка бійцям!!!!
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07.07.2024 10:53 Відповісти
+7
https://t.me/voynareal/93198 🔥 ГУР атакували два російські військові об'єкти на окупованій території Донецької області
- У Дебальцевому вражено логістичний центр з танковим обладнанням та ************. -
У Новолуганському знищено російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".
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07.07.2024 10:51 Відповісти
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Намацали - таи злетів
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07.07.2024 10:39 Відповісти
І тока абосраниє парткі і лапті с астаткамі кацапав взмилі в нєба...
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07.07.2024 10:49 Відповісти
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07.07.2024 10:50 Відповісти
💥Вже кілька годин детонують ********** на військовому обʼєкті Воронєжу

Жителів Підгоренського району де вибухає готують до евакуації.
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07.07.2024 10:52 Відповісти
Вопрос почему его раньше не взорвали? Нечем или не было желания? Или там такое пво что все дроны сбивали?
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07.07.2024 22:15 Відповісти
https://t.me/voynareal/93198 🔥 ГУР атакували два російські військові об'єкти на окупованій території Донецької області
- У Дебальцевому вражено логістичний центр з танковим обладнанням та ************. -
У Новолуганському знищено російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".
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07.07.2024 10:51 Відповісти
Воронеж , шо там пепео ?
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07.07.2024 10:53 Відповісти
Бешкетують Бродяги 47-ї)))) Велика подяка бійцям!!!!
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07.07.2024 10:53 Відповісти
Ворожий склад з ************ злетів у повітря

От же ж хитрі рузьге: теперка летючі склади винайшли!
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07.07.2024 11:34 Відповісти
Это новый вид маскировки - летать.
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07.07.2024 22:17 Відповісти
Це та сама 47-ма, якій ?
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07.07.2024 11:44 Відповісти
"Ворожий склад з ************ злетів у повітря"
А чиї склади "злітали у повітря" при піРізиденті путлера в Україні пётрі порошенкі?
Тільки ЗСУ.
рукоцілувальне стадо якого засрало собою весь цей ресурс.
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08.07.2024 00:00 Відповісти
Тут за такі відвертості банять))
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08.07.2024 09:19 Відповісти
 
 