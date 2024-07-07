Ворожий склад з боєприпасами злетів у повітря від атаки бійців 47 ОМБр. ВIДЕО
Воїни роти розвідки 47-ої окремої механізованої бригади та пілоти підрозділу "Бродяги" на Покровському напрямі фронту у Донецькій області знищили ворожий склад з боєприпасами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+10 Fish Man
показати весь коментар07.07.2024 10:50 Відповісти Посилання
+10 Владислав Сварчевський
показати весь коментар07.07.2024 10:53 Відповісти Посилання
+7 JuopunutBear #591990
показати весь коментар07.07.2024 10:51 Відповісти Посилання
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Жителів Підгоренського району де вибухає готують до евакуації.
- У Дебальцевому вражено логістичний центр з танковим обладнанням та ************. -
У Новолуганському знищено російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".
От же ж хитрі рузьге: теперка летючі склади винайшли!
А чиї склади "злітали у повітря" при піРізиденті путлера в Україні пётрі порошенкі?
Тільки ЗСУ.
рукоцілувальне стадо якого засрало собою весь цей ресурс.