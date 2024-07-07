Ворожий склад з боєприпасами злетів у повітря від атаки бійців 47 ОМБр. ВIДЕО

Воїни роти розвідки 47-ої окремої механізованої бригади та пілоти підрозділу "Бродяги" на Покровському напрямі фронту у Донецькій області знищили ворожий склад з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як відбувалась евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру: фільм 24-ї бригади. ВIДЕО 18+