Невідомі привезли отруєну питну воду на місце ракетного удару по "Охматдиту": Поліція Києва перевіряє інформацію. ВIДЕО

Київська волонтерка та очільниця благодійного фонду "HELP IN MUKACHEVO" Катерина Терехова, яка допомагала розбирати завали на місці російського ракетного удару по лікарні "Охматдит", повідомила, що невідомі особи привезли отруйну рідину.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За її словами, вода призначалася волонтерам, які допомагали розбирати завали на місці влучання російської ракети по лікарні "Охматдит".

Волонтерка зазначила, що двоє поліцейських, які контактували з водою, дістали хімічне отруєння.

Так, розповідає вона, один з поліціянтів вмився цієї водою, а інший - лише трохи її надпив.

За словами волонтерки, їх відкачувала швидка. Вода, як зазначається, була запакована, але потім, коли її порівняли з іншою подібною водою, то виявилося, що на них відрізнялися етикетки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про удар РФ по "Охматдиту": Цивільна інфраструктура не повинна бути ціллю військових атак

Реакція поліції Києва

У поліції Києва заявили, що перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Інформацію слідчі отримали із соцмереж.

Там зауважили, що "до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило".

Читайте також: Командир "Грузинського легіону" Мамулашвілі заявив про отруєння. В організмі виявили високий рівень миш’яку та ртуті, - ЗМІ

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту", - ISW

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Також читайте: Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні "Охматдит"