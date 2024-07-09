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Невідомі привезли отруєну питну воду на місце ракетного удару по "Охматдиту": Поліція Києва перевіряє інформацію. ВIДЕО

Київська волонтерка та очільниця благодійного фонду "HELP IN MUKACHEVO" Катерина Терехова, яка допомагала розбирати завали на місці російського ракетного удару по лікарні "Охматдит", повідомила, що невідомі особи привезли отруйну рідину. 

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За її словами, вода призначалася волонтерам, які допомагали розбирати завали на місці влучання російської ракети по лікарні "Охматдит".

Волонтерка зазначила, що двоє поліцейських, які контактували з водою, дістали хімічне отруєння.

Так, розповідає вона, один з поліціянтів вмився цієї водою, а інший - лише трохи її надпив.

За словами волонтерки, їх відкачувала швидка. Вода, як зазначається, була запакована, але потім, коли її порівняли з іншою подібною водою, то виявилося, що на них відрізнялися етикетки.

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Отруєна вода

Реакція поліції Києва

У поліції Києва заявили, що перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Інформацію слідчі отримали із соцмереж.

Там зауважили, що "до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило".

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

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СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Також читайте: Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні "Охматдит"

Автор: 

Київ (19688) отруєння (945) Охматдит (250) волонтери (1341)


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Топ коментарі
+16
"Волонтерка каже, що отруєння дістали 2 поліцейських, яких відкачувала швидка"
"Поліція каже, що ані цивільні ані поліцейські, щодо можливого отруєння водою, до медичних працівників не зверталися"
вибачте, це як?
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09.07.2024 10:31 Відповісти
+16
У кацапських антилюдей гальм немає. Агентура тиняється по Києву як у себе вдома. Військовий стан,хулє.
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09.07.2024 10:33 Відповісти
+15
На пляшці тм "ашан" - вони досі торгують на кацапії? Ну, тоді нічого дивного.
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09.07.2024 10:27 Відповісти
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На пляшці тм "ашан" - вони досі торгують на кацапії? Ну, тоді нічого дивного.
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09.07.2024 10:27 Відповісти
Більше на хайп цієї баришні схоже. Якщо і були отруєння то від диму тих хто був безпосередньо на руїнах. Там на першому заваленому поверсі шось дуже смердюче горіло, чи то ракетне паливо вигорало чи може якийсь пластик. Дуже їдучий дим був.
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09.07.2024 11:07 Відповісти
Спалився кацап.
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09.07.2024 11:42 Відповісти
Саатєчєствєннікі,курва(((
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09.07.2024 10:27 Відповісти
Тероризм - зброя слабких.
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09.07.2024 10:30 Відповісти
зате сильні часто перед нею безпомічні
бо неможливо кожну шпаринку контролювати
ось цей приклад наглядний
і знайшлись же скотиняки таке зробити
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09.07.2024 10:39 Відповісти
Скажите это талибану. Многие громкие словосочетания уже давно не работают.
Неизменным остается то, что побеждает тот, кто действует, а не сидит и ждет у моря погоды.
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09.07.2024 11:52 Відповісти
Американці, будь у них політична воля, могли б в Афганістані ще півстоліття сидіти.
Скільки вони там втратили вбитими за десять років? Менше, ніж русня за три дні. Пораненими - менше, ніж русня за місяць.
Це для першої економіки світу з населенням втричі більшим за росію - дрібниці.
Пішли з інших причин: заїбало втрачали людей у намаганнях перевиховати одвічних варварів.
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09.07.2024 18:15 Відповісти
це з відчаю ті що не вміють плавати?
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09.07.2024 10:31 Відповісти
"Волонтерка каже, що отруєння дістали 2 поліцейських, яких відкачувала швидка"
"Поліція каже, що ані цивільні ані поліцейські, щодо можливого отруєння водою, до медичних працівників не зверталися"
вибачте, це як?
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09.07.2024 10:31 Відповісти
це, по різному.
це, як подивитися.
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09.07.2024 10:52 Відповісти
хєлп ін мукачєво - що це за організація? Случаєм не під патронатом балогі та шухрічя?
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09.07.2024 14:11 Відповісти
У кацапських антилюдей гальм немає. Агентура тиняється по Києву як у себе вдома. Військовий стан,хулє.
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09.07.2024 10:33 Відповісти
Так в Україні ще повно громадян кацапської *********, яких ніхто і не думає депортувати нах з України.
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09.07.2024 11:44 Відповісти
да какая-то полова...
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09.07.2024 10:35 Відповісти
Гугли, побутовий сатуратор. Розумник.
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09.07.2024 10:51 Відповісти
Нові пластикові пляшки з закрутками, продаються навіть в продуктових магазинах, будь якої форми і об'єму. За 2-3 гривні. Саме дороге і муторне в тій пляшкі з отрутою, це етикетка, яку ймовірно замовляли, десь на виробництві по ній і можна було би вирахувати причетних. Але ж нема заяви, не на часі. Краще не давати справі хід, а то ще на себе вийдуть. Хоча, по суті це теракт. Звиняй, якщо образив.
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09.07.2024 12:58 Відповісти
Не можливо?))))) Да срані малороси власники таких підприємств ,якщо захочеш за гроші тобі туди собачий кізяк запхають і запакують як потрібно.
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09.07.2024 11:46 Відповісти
Ті що до влади привели ворогів, ті і тут приклалися.
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09.07.2024 10:41 Відповісти
А реакція поліціі?
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09.07.2024 10:41 Відповісти
"до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило"
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09.07.2024 10:57 Відповісти
Тоді для чого іі цеи кіпіш?
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09.07.2024 11:00 Відповісти
Не до звернень ім було Забрала швидка .Все просто.
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09.07.2024 11:18 Відповісти
Лише одне. Навіщо інстаграм? Чому не заяву в поліцію? ГПУ? ДБР?
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09.07.2024 10:47 Відповісти
А що не зрозуміло чому? Відповідь мусорні бачиш? Бо в країні пздець повний. Ти ще запитай чому військові просять допомоги у простих людей та волонтерів, а не в міністерстві яєчної промисловості.
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09.07.2024 11:51 Відповісти
Секта московського патріархату,шістки суркісів,уродци коломоя???Хто ще може це здіснити?
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09.07.2024 10:55 Відповісти
Пдараси лугандони рінаха гамналідавіча акмєтава ,які привели війну в Україну, а тепер їх як собачих гнид по всій країні?
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09.07.2024 11:54 Відповісти
яка вода, скоріше ракетне паливо на місці прильоту
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09.07.2024 10:55 Відповісти
Ага, розсортоване і запечатане в пляшках)))
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09.07.2024 12:03 Відповісти
де лабораторне дослідження води..
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09.07.2024 12:05 Відповісти
Де українська влада вже 5 років? В рифмі. От там і дослідження води.
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09.07.2024 14:24 Відповісти
єрмаки бувають великі і маленькі, але шкодять згідно розміру...
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09.07.2024 10:59 Відповісти
ХЗ. Дуже схоже на дешевий піздьож та піар блохерші.
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09.07.2024 11:17 Відповісти
як варіант, якісь препарати (а там були відділення онкології та токсикології), розсіялись з пилом, коли їх намочили на обличчі то пішли реакції, але так як це були легкі подразнення то ніхто до медиків не звертався
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09.07.2024 11:35 Відповісти
Хай слідство розбереться, як би це був пил, то погано було б всім біля завалів, а не тільки тим хто пив воду і вмивався нею.
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09.07.2024 11:51 Відповісти
Не потрібно відповідати цім фсбешним дєрьмакровцям. Вони ж гниди хочуть запздіти тему.
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09.07.2024 11:56 Відповісти
Ашан в Харкові вже два роки як закритий ......
Як і всі Ашани по Україні.
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09.07.2024 11:50 Відповісти
В Дніпрі працює. Можу завтра прогулятися туди, як не вірите.
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09.07.2024 17:27 Відповісти
Цікаво як він може в Дніпрі працювати як що вінших містах закртиий, Макдональдс у вас випадково не відкритий часом, бо був проїздом не звернув уваги.
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09.07.2024 21:06 Відповісти
Макдональдс, як я знаю, теж працює (в 2022му не працював, а потім збиралися відкрити). Я в них ніколи не ходив, тож не впевнений. Доречі один є прямо навпроти Ашану - бачив колись черги там - мабуть працює.
А в Ашані був декілька разів ("за компанію"), та навіть один раз купив там кетчуп та пляшку мінералки (дуже соромно за це, але було дуже треба.).
Стосовно "у вас" - тут трохи мимо. В мене - це десь за пару сотень кілометрів від Дніпра.
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10.07.2024 01:01 Відповісти
Від Харкова до Дніпра 200 км, ясніще викладати свою думку треба.
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10.07.2024 20:08 Відповісти
Тоді великий брат зовсім облінується. Нехай сам хочь трохи попрацює для різноманіття. А то все їм готове поклади, та ще й сам мотузку з милом принеси і шибеницю собі сам збудуй!))
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10.07.2024 22:43 Відповісти
Як скажеш кац
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11.07.2024 14:21 Відповісти
У вас до мене якісь притензії чи просто настрій поганий?
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11.07.2024 15:30 Відповісти
сходи в ліс - і не пиши свої висери під моїм коментом
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12.07.2024 11:10 Відповісти
Дивний ви, дядько. Розумію, що війна і всі нервують (сам такий), але ж треба якось себе контролювати і не кидатись на незнайомих людей з образливими словами. Чи може ми з вами знайомі та я вам щось поганого зробив? Якщо так - я не знаю про це і гадаю, що це було випадково, бо я не маю звички ображати людей (окрім росіян, але то вже не люди). Вважаєте, що я вас якось образив - прошу вказати як саме. Вибачте, якщо щось не так.
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12.07.2024 12:40 Відповісти
Адекватний вже б зрозумів
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12.07.2024 22:45 Відповісти
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12.07.2024 11:11 Відповісти
Розслідуйте, поліція. Це ваша компитенція, доведіть свою профпридатнісь. Якщо фейк, то фейк. Якщо диверсія-знайдіть тварюку, а не так "поліція затримала деяких осіб, бо вони намагалися де-що зробити".
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09.07.2024 11:54 Відповісти
Якогось "підозрілого" наводчика вони за пів години знайшли, а тут навіть не реагують на повідомлення про можливе отруєння.
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09.07.2024 11:58 Відповісти
Информацию следователи получили из соцсетей. Источник:
Если бы СБУ и ВСУ получали бы информацию с нашего форума, то ракеты бы обстреливали Иркутск и Читу, а половина форумчан тянуло тяжелые срока как кацапское ИПСО.
Меня бы расстреляли, или послали на (нет не туда) разминирование.
Оставшиеся бы вешали слуг на столбах
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09.07.2024 20:39 Відповісти
Українською будь-ласка бл.
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10.07.2024 11:50 Відповісти
Тепер кожен задумується, пити чи не пити газводу...
а колись ця небезпека була лише щодо пальоної горілки.
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09.07.2024 14:23 Відповісти
 
 