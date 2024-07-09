Невідомі привезли отруєну питну воду на місце ракетного удару по "Охматдиту": Поліція Києва перевіряє інформацію. ВIДЕО
Київська волонтерка та очільниця благодійного фонду "HELP IN MUKACHEVO" Катерина Терехова, яка допомагала розбирати завали на місці російського ракетного удару по лікарні "Охматдит", повідомила, що невідомі особи привезли отруйну рідину.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За її словами, вода призначалася волонтерам, які допомагали розбирати завали на місці влучання російської ракети по лікарні "Охматдит".
Волонтерка зазначила, що двоє поліцейських, які контактували з водою, дістали хімічне отруєння.
Так, розповідає вона, один з поліціянтів вмився цієї водою, а інший - лише трохи її надпив.
За словами волонтерки, їх відкачувала швидка. Вода, як зазначається, була запакована, але потім, коли її порівняли з іншою подібною водою, то виявилося, що на них відрізнялися етикетки.
Реакція поліції Києва
У поліції Києва заявили, що перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Інформацію слідчі отримали із соцмереж.
Там зауважили, що "до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило".
Удар по "Охматдиту"
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.
За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.
Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.
З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо неможливо кожну шпаринку контролювати
ось цей приклад наглядний
і знайшлись же скотиняки таке зробити
Неизменным остается то, что побеждает тот, кто действует, а не сидит и ждет у моря погоды.
Скільки вони там втратили вбитими за десять років? Менше, ніж русня за три дні. Пораненими - менше, ніж русня за місяць.
Це для першої економіки світу з населенням втричі більшим за росію - дрібниці.
Пішли з інших причин: заїбало втрачали людей у намаганнях перевиховати одвічних варварів.
"Поліція каже, що ані цивільні ані поліцейські, щодо можливого отруєння водою, до медичних працівників не зверталися"
вибачте, це як?
це, як подивитися.
Як і всі Ашани по Україні.
А в Ашані був декілька разів ("за компанію"), та навіть один раз купив там кетчуп та пляшку мінералки (дуже соромно за це, але було дуже треба.).
Стосовно "у вас" - тут трохи мимо. В мене - це десь за пару сотень кілометрів від Дніпра.
Если бы СБУ и ВСУ получали бы информацию с нашего форума, то ракеты бы обстреливали Иркутск и Читу, а половина форумчан тянуло тяжелые срока как кацапское ИПСО.
Меня бы расстреляли, или послали на (нет не туда) разминирование.
Оставшиеся бы вешали слуг на столбах
а колись ця небезпека була лише щодо пальоної горілки.