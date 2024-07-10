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Повідомлено про підозру ще 7 військовослужбовцям ЗС РФ, які під час окупації розстрілювали цивільних у Бучі, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Ідентифіковано та повідомлено про підозру сімом російським військовослужбовцям, причетним до вчинення воєнних злочинів під час окупації м. Буча на Київщині. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, у тому числі поєднані з умисним вбивством цивільного населення.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрювані - військовослужбовці ЗС РФ, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Троє належали до командного складу, ще четверо обіймали рядові посади. Вік військових - від 19 до 29 років.

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Воєнні злочини РФ у Бучі: Ідентифіковано ще 7 військових

Встановлено, що підозрювані розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року. Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Усі загиблі місцеві жителі були цивільними та не брали участі у збройному конфлікті. Наразі справу щодо 6 підозрюваних вже передано до суду.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що розслідування злочинів, вчинених під час окупації Бучі, триває, як і робота зі встановлення усіх причетних до масових вбивств цивільного населення.

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У межах кримінального провадження здійснено 2000 допитів потерпілих та свідків, 500 судових експертиз (судово-медичні, молекулярні, балістичні, вибухо-технічні, хімічні та інші), 400 різних оглядів, 120 слідчих експериментів та 130 упізнань осіб.

Варто нагадати, що Буча перебувала під російською окупацією 33 дні. За цей час встановлено понад 1200 воєнних злочинів.

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Раніше повідомлялося, що правоохоронці ідентифікували близько тисячі загарбників, які були в Бучі, встановлено понад 100 окупантів, які безпосередньо вчиняли воєнні злочини

Автор: 

Буча (542) воєнні злочини (1880) Офіс Генпрокурора (3283)


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чого їхні пики заблюрені? кого або чого ми соромимось? якихось довбаних конвенцій?
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10.07.2024 15:52 Відповісти
Вбивали за списками Портнова.
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10.07.2024 16:07 Відповісти
Ну які підозри ворожим солдатам під час війни?! Ну як діти малі, немає чим зайнятись.
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10.07.2024 16:20 Відповісти
Ну от дійсно,немає чим зайнятись. Ну які можуть бути підозри військовим РФ, що вбивали мирне населення, вони ж невинні. Так ви вважаєте? Вам напевне видніше.
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10.07.2024 16:48 Відповісти
Ти реально ідіот, чи просто рюзьгє?
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10.07.2024 17:54 Відповісти
 
 