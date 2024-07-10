Дуже скоро буде рішення щодо F-16 і дві нові безпекові угоди, - Зеленський. ВIДЕО

Триває робота у Вашингтоні, і вже дуже скоро буде рішення щодо F-16 для України. Крім того, будуть дві нові безпекові угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення щодо F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще п’ять "патріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення щодо літаків", - зазначив президент.

Також Зеленський анонсував нові безпекові угоди.

"Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, – підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови – усе це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, президент розповів, що має відбутися щонайменше десять перемовин із лідерами країн.

"Вдячний усій нашій команді за активність. Сьогодні ж будуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних. Дякую всім, хто допомагає! Кожного дня – більше сили та ближче до справедливого миру", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія ухвалила рішення відправити Україні шість винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть у 2024 році.