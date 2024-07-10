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Дуже скоро буде рішення щодо F-16 і дві нові безпекові угоди, - Зеленський. ВIДЕО

Триває робота у Вашингтоні, і вже дуже скоро буде рішення щодо F-16 для України. Крім того, будуть дві нові безпекові угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення щодо F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще п’ять "патріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення щодо літаків", - зазначив президент.

Також Зеленський анонсував нові безпекові угоди.

"Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, – підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови – усе це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо війська РФ залишаться на території України, це буде заморожений конфлікт. Нам потрібно, щоб Путін програв, - Зеленський

Крім того, президент розповів, що має відбутися щонайменше десять перемовин із лідерами країн.

"Вдячний усій нашій команді за активність. Сьогодні ж будуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних. Дякую всім, хто допомагає! Кожного дня – більше сили та ближче до справедливого миру", - підсумував він.

Також читайте: F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз, - Блінкен

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія ухвалила рішення відправити Україні шість винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть у 2024 році.

Автор: 

безпека (946) Зеленський Володимир (24391) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+19
**** зеленая подавись ты своими "безпековыми угодами" бестабол бункерный
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10.07.2024 17:28 Відповісти
+15
Йому бункер не потрібен, кацапня береже його, навіть перед атакою на Київ сказали в Польщу звалити, щоб не дай боже не зачепило.
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10.07.2024 17:41 Відповісти
+14
Простими словами: скоро буде потужне відео про нову чергову обіцянку літаків та два папірчика без будь яких зобов'язань для країни, яка її підписала (бо спойлер - ні одна така угода не ратифікована ні верховною радою, ні парламентами інших країн, а тому сюрприз - не мають взагалі ніякої юридичної сили)
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10.07.2024 17:29 Відповісти
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Звіздіти,не мішки тягати!! ))
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10.07.2024 17:27 Відповісти
**** зеленая подавись ты своими "безпековыми угодами" бестабол бункерный
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10.07.2024 17:28 Відповісти
Йому бункер не потрібен, кацапня береже його, навіть перед атакою на Київ сказали в Польщу звалити, щоб не дай боже не зачепило.
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10.07.2024 17:41 Відповісти
Простими словами: скоро буде потужне відео про нову чергову обіцянку літаків та два папірчика без будь яких зобов'язань для країни, яка її підписала (бо спойлер - ні одна така угода не ратифікована ні верховною радою, ні парламентами інших країн, а тому сюрприз - не мають взагалі ніякої юридичної сили)
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10.07.2024 17:29 Відповісти
Виконані обіцянки Зеленського:
Про..рати НАТО!
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10.07.2024 17:37 Відповісти
Охмадит обклеишь безпековими угодами?
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10.07.2024 17:43 Відповісти
Натрудился.
ИБД с отличием.
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10.07.2024 17:45 Відповісти
Ставити вже немає де, ці безпекові угоди
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10.07.2024 17:50 Відповісти
Рішення і угоди не гарантують безпеку України. Передайте там наверх...
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10.07.2024 18:01 Відповісти
А можна вмикнути задній звуковий фон, щоб було чутно як там гроші пилять.
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10.07.2024 18:03 Відповісти
Президент "майбутнього".Все в майбутньому часі.
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10.07.2024 18:08 Відповісти
Тільки з таким "президентом" у нас його, того майбутнього, не буде. Падло квартальне.
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10.07.2024 20:21 Відповісти
Так не можна. Його вибрали 73% ворогів України, їх звинувачуйте. А ЗЕ! потужно робить, що вміє.
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11.07.2024 07:07 Відповісти
Бла бла бла, какой год зелох балабонит.
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10.07.2024 18:34 Відповісти
Ппц сильно эти эти соглашения безопасности работаю , все оценили.
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10.07.2024 19:19 Відповісти
Потужно перднув.
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10.07.2024 19:34 Відповісти
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10.07.2024 20:48 Відповісти
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10.07.2024 21:10 Відповісти
Заткни свою пельку.
Тобі зайнятися нічим, що ти по годині в день теревені розводиш?!
Наркоман тупоголовий!
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10.07.2024 21:57 Відповісти
Цей штемпок більше ні є президентом України👈
Він вже не може і не має права взагалі просто знаходитеся в кабінеті президента України.
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11.07.2024 10:36 Відповісти
"безпєковий угоднік"
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11.07.2024 12:00 Відповісти


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11.07.2024 12:54 Відповісти
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12.07.2024 11:56 Відповісти
 
 