Від початку тижня РФ застосувала проти України понад 700 КАБів, 170 БпЛа та майже 80 ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Лише від початку цього тижня Росія застосувала проти України понад 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору. І Україна вдячна всім нашим друзям, хто саме так робить. Разом здолаємо зло", - зазначає глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) обстріл (30991) ракети (4183) дрони (5660)
+13
пане президент ЗЄлєнський, де наші, українські каби ?
невже немає в Україні фахівців, які могли б прикрутити до бомби крильця та блок керування ?
де каби, мля ???!!!

14.07.2024 13:13 Відповісти
+8
.... зе-статист.Найшов себе.
14.07.2024 13:14 Відповісти
+6
14.07.2024 13:17 Відповісти
Нічого ім не мішає - таи луплять
14.07.2024 13:11 Відповісти
пане президент ЗЄлєнський, де наші, українські каби ?
невже немає в Україні фахівців, які могли б прикрутити до бомби крильця та блок керування ?
де каби, мля ???!!!

14.07.2024 13:13 Відповісти
КАБи не є настільки високоточною зброєю, як західні аналоги. Крім того, у нас зараз нема змоги безпечно піднімати борти на необхідний ешелон для скиду такого пристрою.
14.07.2024 13:31 Відповісти
Щоб ми могли застосовувати КАБи, треба винести всі комплекси С300-С400 біля наших кордонів, тому що радіус їх дії набагато перевищую радіус дії КАБів. А з висоти 50-100м скинути КАБ можна хіба що на свої позиції...
14.07.2024 14:53 Відповісти
планирующая бомба с реактивным двигателем (ускорителем)
14.07.2024 15:33 Відповісти
.... зе-статист.Найшов себе.
14.07.2024 13:14 Відповісти
Статистик..статист - то з фільмів - масовка.
14.07.2024 14:11 Відповісти
Статист, сатаніст, піаніст - одним словом - гей-наркоман.
14.07.2024 14:22 Відповісти
Гей-один,Гей Люсак,всі другі-пі....си.
14.07.2024 16:17 Відповісти
а літаки будуть але пізніше ... коли від України лишаться лише руїни і звинуватять українців - ну ви ж самі хотіли воювати !
14.07.2024 13:15 Відповісти
Ніяких парканадцять літаків не допоможуть, перестаньте собі брехати. Ф16 цього року виповнилося 50 років, він не набагато молодший за кукурудзяник, перестаньте надіятись на байки
14.07.2024 16:36 Відповісти
я не сподіваюсь на байки , але як воювати без авіації ?
14.07.2024 17:13 Відповісти
Наші вороги мають кілька сотень Су 30СМ, Су 34, Су 35, МиГ 31К, плюс ще кілька сотень, Су 27, Су 30, МиГ 29, Су 24, МиГ 25 стоять в резерві. І що, окрім скидання Кабів і поодинокого використання штурмовиків Су 25 вони не взмозі використовувати штурмову авіацію, використання ударних вертольотів К 52 і Ми 28 теж зведене майже до 0. Забудьте про авіацію, вона в цій війні помножена на 0 і не допоможе і ніякі Ф16 чи Ф35 не змінять ситуації
14.07.2024 17:57 Відповісти
розкажіть це ти хто сидить в окопі під кабами ! контрнаступ провалився теж по причині відсутності авіації .
14.07.2024 23:18 Відповісти
14.07.2024 13:17 Відповісти
міжнародні імпотенти мастурбовані,хоча і дєрьмак із віслюком радіють теж
14.07.2024 13:21 Відповісти
Це просто план міжнародних імпотентів разом з путлером щоб просадити Україну і не взяти її в західні альянси, а путлер просто цією війною зачистить всіх неугодних для себе, а зелений з дєрмаком вибрані ними як куратори цієї місії. Що ж тут за 3 роки не зрозуміло
14.07.2024 16:42 Відповісти
ФАБ-3000 з УМПК

14.07.2024 13:25 Відповісти
Володимир Олександрович, є таке гарне прислів'я, на партнерів надійся - але і сам не паси задніх! Тим паче, якщо ти не лох і не тряпка якась! Що зроблено свого потужного для ППО країни вашою владою більш ніж за п'ять років?
14.07.2024 13:27 Відповісти
700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет Джерело:

Намагаюся не думати про цифри загиблих при цьому українських солдатів. Але сльози все-одно в очах з'являються.
14.07.2024 13:29 Відповісти
Ну не все так страшно, як тобі здається. Шість, із семисот КАБів прилетіло до нас, і це тільки за вчора. За тиждень близько сорока. Загинуло двоє цивільних, четверо поранено
14.07.2024 14:29 Відповісти
До вас це де?
14.07.2024 16:48 Відповісти
Район Купіка.
14.07.2024 17:58 Відповісти
ракетні удари по прикордонним авіабазам зменшать кількість КАБів, які скидає російська авіація, щонайменше вдвічі.
14.07.2024 13:34 Відповісти
я, так розумію, ф16 нам дали, але пуляти з них неможна!
тобто, всі в миргород, а там з ними буде чьотко...
*******!
14.07.2024 13:36 Відповісти
я так розумію, що поки що борти не на бойових на нашій теріторії.
14.07.2024 13:59 Відповісти
А ти сам без партнерів хоч щось робиш? (відосики і паперова безпека до уваги не береться)
14.07.2024 14:05 Відповісти
Я хочу бачити і чути ПРЕЗИДЕНТА,а не прес-секретаря і базіку.
14.07.2024 14:17 Відповісти
Оце так през... през... президент. Хвацько доповідає народу, як нас нищать і б"ють, і жодного слова, що він зі своїм кодляком зробив, щоб цього не трапилося! А не зробили вони нічого: ППО і ПРО країни досі не організовані і не забезпечені. Катається падлюка по закордонах, екскурсує і гастролює зі своєю "(б)лєді" показує народу відосіки і монологи (читай - дулі). І рже.
14.07.2024 14:18 Відповісти
Від початку тижня РФ застосувала проти України понад 700 КАБів, 170 БпЛа та майже 80 ракет, - Зеленський

Так старанно перерахував!
Тащишся?
14.07.2024 14:20 Відповісти
Какой-то пресссекретарь случайно зашел в кабинет президента...
14.07.2024 14:43 Відповісти
Статист квартальний......
14.07.2024 14:45 Відповісти
Главное слушать розовых пони и ни в коем случае не стрелять по москве.
14.07.2024 17:13 Відповісти
 
 