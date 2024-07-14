Від початку тижня РФ застосувала проти України понад 700 КАБів, 170 БпЛа та майже 80 ракет, - Зеленський. ВIДЕО
Лише від початку цього тижня Росія застосувала проти України понад 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору. І Україна вдячна всім нашим друзям, хто саме так робить. Разом здолаємо зло", - зазначає глава держави.
