Спецпризначенці ССО дроном з палицею намагалися збити ворожий безпілотник. ВIДЕО
Українські спецпризначенці показали, як намагалися безпілотником, до якого прикріпили палицю, збити розвідувальний дрон "Supercam" окупантів.
Відео опублікували у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Aleks Wav
показати весь коментар24.07.2024 22:12
+10 Ukr1648
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+6 Small Jerboa
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Що, волонтери не можуть їм до дрона причинити самопал с набоєм з картеччю?!
Трубка закріплюється легко, на неї противага.
Капсуль електричний.
При пострілу картеч летить в один бік, трубка в інший.
На 5-10 м все гарно працює.
Є чим похвалитись,сюрр...
Чи нам шкода $500 на кацапський розвідник?