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Спецпризначенці ССО дроном з палицею намагалися збити ворожий безпілотник. ВIДЕО

Українські спецпризначенці показали, як намагалися безпілотником, до якого прикріпили палицю, збити розвідувальний дрон "Supercam" окупантів.

Відео опублікували у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант конає від влучного скиду боєприпасу наших бійців на Харківщині. ВIДЕО

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знищення (7227) ССО (519)


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Топ коментарі
+12
Так збили чи ні?
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24.07.2024 22:12
+10
треба легкий сіткомет - с такої дистанції (1-2 м) було б збити легше
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24.07.2024 22:15
+6
Маячня, все канає:
Трубка закріплюється легко, на неї противага.
Капсуль електричний.
При пострілу картеч летить в один бік, трубка в інший.
На 5-10 м все гарно працює.
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24.07.2024 22:41
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24.07.2024 22:09 Відповісти
Та ще посміявся над орками та iх палицею... 😁😂
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25.07.2024 09:12 Відповісти
Так збили чи ні?
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24.07.2024 22:12 Відповісти
Вочевидь, що ні, інакше показали б.
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25.07.2024 03:02 Відповісти
Або обоє збиті.
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25.07.2024 09:32 Відповісти
Як? Ви ж бачили, що навіть сування палиці до гвинта призводить просто до зупинки гвинта - при цьому планер проводжує летіти далі, лише трохи збиваючись з курсу - від не падає від того. Тобто на гвиннті явно запобіжник від поломки стоїть, тобто збити цей дрон отак тикаючи палицею неможливо.
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25.07.2024 12:28 Відповісти
От якби до палиці прив'язали якусь сітку, то, можливо, гвинт заплутався б і зупинився назажди.
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25.07.2024 12:29 Відповісти
А якщо зробити на дрона навісну конструкцію, щось на зразок їжака? З дроту десь 5 мм, робляться загострені шпиці, рівномірно прикручуються до кільця діметром трохи більше самого дрона, щоб виступали на 30-50 см навколо нього, десь 6 шт вистачить. І це кільце чіпляється до дрона, як зручніше пілотам, навколо дрона або нижче. І вийде така собі зірка кацапської смерті) Можливо доцільно викостати пластик, якщо він не буде ламатися
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25.07.2024 07:53 Відповісти
ППЦ, мля, "технології"!

Що, волонтери не можуть їм до дрона причинити самопал с набоєм з картеччю?!
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24.07.2024 22:14 Відповісти
через віддачу від пострілу й легкість нашого дрона ця штука не канає
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24.07.2024 22:24 Відповісти
Маячня, все канає:
Трубка закріплюється легко, на неї противага.
Капсуль електричний.
При пострілу картеч летить в один бік, трубка в інший.
На 5-10 м все гарно працює.
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24.07.2024 22:41 Відповісти
Тайзер нада!!
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24.07.2024 22:28 Відповісти
треба легкий сіткомет - с такої дистанції (1-2 м) було б збити легше
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24.07.2024 22:15 Відповісти
Палицею треба було махати…., село не асфальтоване…
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24.07.2024 22:18 Відповісти
Згадалось як в Зоряних Війнах пілоти повстанців валили крокуючі машини Імперії. Щось схоже мало б тут краще спрацювати ніж палиця...
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24.07.2024 22:52 Відповісти
Щось по типу сачка для риби
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24.07.2024 23:31 Відповісти
Звисаюча мотузка з крючками, чи щось типу того...
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24.07.2024 23:34 Відповісти
Якщо на палицю надіти котушку з волосінню і петлю, тоді буде чудово намотувати на гвинт. Або на вістря конусоподібну решітку.... Трохи погіршить аеродинаміку але ідею з палицею варто допрацювати, щоб блокувати гвинт
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24.07.2024 22:55 Відповісти
Так а до чого прикріплена палка? До їхнього дрону чи вертольота якого?
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24.07.2024 22:58 Відповісти
На кінець палиці тра було сітку з-під картоплі вчепити...чи шматок рибальскої...тоді шанси збиття значно зросли...👍
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24.07.2024 23:03 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/u_mbda_rozrobili_dron_kamikadze_dlja_protidiji_bpla_fpv_dron_z_monkoju_po_jevropejski-16086.html У MBDA розробили дрон-камікадзе для протидії БПЛА: FPV-дрон з МОНкою по європейські
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24.07.2024 23:30 Відповісти
Може на кінець палки привід з пластиковими вусами, як в газонокосарки, він легко поріже ворожого дрона. Або можна задути монтажною піною, вона липка і якшо наліпити добру кучу, то ворожий дрон втратить аеродінаміку.
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24.07.2024 23:38 Відповісти
Пизичний дець...
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25.07.2024 00:16 Відповісти
На кінець палки причипити аналог тризуба з гострими лезами.
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25.07.2024 00:38 Відповісти
Все капець. Тепер після цього відео москальня почне на свої безпілотники мангали наварювати.
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25.07.2024 00:42 Відповісти
Палиця - це, звичайно, грізна зброя... Але ворожий безпілотник збити, схоже, не вдалося.
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25.07.2024 01:28 Відповісти
На палицю треба сітку начепити
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25.07.2024 02:36 Відповісти
Аж не віриться, що у нас в ССО таких дебілів набрали...
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25.07.2024 03:57 Відповісти
Хороша ідея, буде вдосконалюватися
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25.07.2024 06:35 Відповісти
Чому у кацапів все super? Superjet... supercam... а йому у дупу звичайний держак від граблів.
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25.07.2024 07:13 Відповісти
"Спецпризначенці ССО намагалися".
Є чим похвалитись,сюрр...
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25.07.2024 08:43 Відповісти
А кусок риболвної сітки на кончик цієї швабри ,легко зловив би цей пропеллер.
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25.07.2024 09:11 Відповісти
Навіщо тоді булу цю немічь показувати, щоб кацапи на перед придумали захист?
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25.07.2024 09:12 Відповісти
Антипалку
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25.07.2024 13:21 Відповісти
А що вони там придумають, клєтку для свого дрона чи як 🤣
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25.07.2024 15:36 Відповісти
Ну хочаб для гвинта якийсь захист....
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25.07.2024 19:31 Відповісти
Потрібно використовувати fpv-шки по їх прямому призначенню - вибух.
Чи нам шкода $500 на кацапський розвідник?
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25.07.2024 09:25 Відповісти
Кусок колючого дроту б до палиці прікріпити, щоб на гвинт намотався.
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25.07.2024 14:17 Відповісти
Взагалі треба в такому випадку над містами України піднімати кукурузники і легкі спортивні літаки для збиття каацпських Орланів і супекамів, але Зе влада не чешеться, нафіг треба, Захід надай.
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25.07.2024 15:35 Відповісти
 
 