Спецпризначенці ССО дроном з палицею намагалися збити ворожий безпілотник. ВIДЕО

Українські спецпризначенці показали, як намагалися безпілотником, до якого прикріпили палицю, збити розвідувальний дрон "Supercam" окупантів.

Відео опублікували у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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