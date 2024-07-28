Близько 700 КАБів і більш як 100 "Шахедів" застосувала РФ проти України за цей тиждень. ВIДЕО
Протягом тижня Росія використала проти України близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "Шахедів".
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", - зазначив Зеленський.
Він також подякував усім, хто допомагає українцям у подоланні терору.
Топ коментарі
+7 Юрий #499168
показати весь коментар28.07.2024 13:16
+4 Алекс Скела
показати весь коментар28.07.2024 12:31
+4 Алекс Скела
показати весь коментар28.07.2024 13:11
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Шо: дійшов до круглих чисел а далі стало влом рахувати?
А тут такий чавун з неба на голову летить, точно не прорахуєшся.
Він же не отой СРАТЬєх, ТВО ПУ ..
Шоб тобі за це повилазило.
Форум нарешті відпочине від твоїх безглуздих патріотичних висерiв. Давай адресу, пес.
А цей сидить і рахує.
Такий собі Дядечко *****.
Тепер зачитує новини.
Далі перейде на астрологічний прогноз.
Прогноз погоди.
Курс гривні.
В "потужного" ще роботи-непочатий край🤭
Наверное никогда - так как ты, ****, только за ДЕРИБАН БАБЛА отвечаешь.
Тоді можна буде офіс твоїх нероб скоротити.
p.s. кроме того я считаю, что зеленая плесень должна быть уничтожена ©
p.s. кроме того я считаю, что зеленая плесень должна быть уничтожена!