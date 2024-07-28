УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11831 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
1 371 28

Близько 700 КАБів і більш як 100 "Шахедів" застосувала РФ проти України за цей тиждень. ВIДЕО

Протягом тижня Росія використала проти України близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "Шахедів".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Достатня наша далекобійність має бути відповіддю на російський терор, - Зеленський. ВIДЕО

Він також подякував усім, хто допомагає українцям у подоланні терору.

Автор: 

безпілотник (4158) Зеленський Володимир (23829) КАБ (357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Повідомлянт.
показати весь коментар
28.07.2024 13:16
+4
"Близько 700" і "більш як 100"
Шо: дійшов до круглих чисел а далі стало влом рахувати?
показати весь коментар
28.07.2024 12:31
+4
Протягом тижня Росія використала проти України близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "Шахедів". Про це повідомив президент Володимир Зеленський

А цей сидить і рахує.
Такий собі Дядечко *****.
показати весь коментар
28.07.2024 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Близько 700" і "більш як 100"
Шо: дійшов до круглих чисел а далі стало влом рахувати?
показати весь коментар
28.07.2024 12:31 Відповісти
Знищених російських військових щодня рахують поштучно, не округляючи.
А тут такий чавун з неба на голову летить, точно не прорахуєшся.
показати весь коментар
28.07.2024 12:51 Відповісти
Це обмилок прутін, так готується до отих, дивних саммітів від зелєрмака, -«міру-мір»… Тексти вчить…
Він же не отой СРАТЬєх, ТВО ПУ ..
показати весь коментар
28.07.2024 13:01 Відповісти
І за це тобі, гнида воровита та неголена, особисте дяка.
Шоб тобі за це повилазило.
показати весь коментар
28.07.2024 13:10 Відповісти
і кулачком зморщеним для переконливості у небо погрози.
показати весь коментар
28.07.2024 13:12 Відповісти
*******? Образився за свого підера чи він для тебе лідер?
показати весь коментар
28.07.2024 16:50 Відповісти
З якою метою цікавишся, щоб у сбу стуканути? Може я Путіна чекаю чи маєш щось проти, старий пень?
показати весь коментар
28.07.2024 17:50 Відповісти
Да кому ти, недоумку, всрався, турбувати СБУ, за тебе. Цікавить статистика таких як ти, розумово недоразвинених і ********* на Цензор нет, і не більше.
показати весь коментар
28.07.2024 18:55 Відповісти
Ти обіцяв адресу сказати де живеш, щоб я туди російську ракету навів. Щоб прямо в голову.
Форум нарешті відпочине від твоїх безглуздих патріотичних висерiв. Давай адресу, пес.
показати весь коментар
28.07.2024 19:03 Відповісти
Не напружуйся, всі вже зрозуміли шо ти дебіл від народження.
показати весь коментар
28.07.2024 19:43 Відповісти
Ще будеш тут проти Путіна шось гнати - упіймаю і яйця відірву, зрозумів?
показати весь коментар
28.07.2024 19:16 Відповісти
Починай ловити.
показати весь коментар
28.07.2024 19:44 Відповісти
Я мало дивуюсь придуркам тут на цензорі і взагалом у житті. Тому і такому придурку як ти не здивований.
показати весь коментар
28.07.2024 19:50 Відповісти
Протягом тижня Росія використала проти України близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "Шахедів". Про це повідомив президент Володимир Зеленський

А цей сидить і рахує.
Такий собі Дядечко *****.
показати весь коментар
28.07.2024 13:11 Відповісти
Ему рахує статуправление, которое раньше, при Залужном, называлось "Генштаб",
показати весь коментар
28.07.2024 15:17 Відповісти
В пін-понг він грає і нюхає кокс,а коли змучується,то біжить ніжитись в теплу ванночку Наташі Мосейчук.***** все Єрмак,і то на російських телегрампомийках.
показати весь коментар
28.07.2024 16:13 Відповісти
Повідомлянт.
показати весь коментар
28.07.2024 13:16 Відповісти
Найпотужніший повідомлянт.
показати весь коментар
28.07.2024 16:14 Відповісти
потужний математик!
показати весь коментар
28.07.2024 13:32 Відповісти
Спочатку були вечірні відосики.
Тепер зачитує новини.
Далі перейде на астрологічний прогноз.
Прогноз погоди.
Курс гривні.
В "потужного" ще роботи-непочатий край🤭
показати весь коментар
28.07.2024 13:38 Відповісти
математик фіговий,які наші дії?
показати весь коментар
28.07.2024 14:22 Відповісти
Когда, ты ***** ВОНЮЧАЯ, скажешь, что Украина использовала за неделю 700 кабов.
Наверное никогда - так как ты, ****, только за ДЕРИБАН БАБЛА отвечаешь.
показати весь коментар
28.07.2024 14:37 Відповісти
Працюй прессекретарем, нарік кончений!
Тоді можна буде офіс твоїх нероб скоротити.
показати весь коментар
28.07.2024 15:06 Відповісти
Посоветуйте сайт где Новости а НЕ ежедневные посты с Гундостком.

p.s. кроме того я считаю, что зеленая плесень должна быть уничтожена ©
показати весь коментар
28.07.2024 15:26 Відповісти
Посоветуйте сайт где Новости а НЕ ежедневные посты с Гундосиком.

p.s. кроме того я считаю, что зеленая плесень должна быть уничтожена!
показати весь коментар
28.07.2024 15:27 Відповісти
Порахував і пішов наступний відос готувати про мирний план
показати весь коментар
29.07.2024 06:54 Відповісти
Це ж скільки асфальту твої оманські партнери з кремля могли покласти, да Вован?
показати весь коментар
29.07.2024 12:17 Відповісти
 
 