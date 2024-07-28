Близько 700 КАБів і більш як 100 "Шахедів" застосувала РФ проти України за цей тиждень. ВIДЕО

Протягом тижня Росія використала проти України близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "Шахедів".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", - зазначив Зеленський.

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Він також подякував усім, хто допомагає українцям у подоланні терору.