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Росія не зупиниться, допоки існує в нинішніх кордонах, - казахський історик Албані. ВIДЕО

До погроз захоплення півночі Казахстану російськими військами, які лунають з боку російських пропагандистів, треба ставитися дуже серйозно, вважає історик і публіцист Бахтіяр Албані, племінник Дінмухамеда Кунаєва (першого секретаря ЦК Компартії Казахстанської РСР, який потрапив в опалу до керівництва СРСР у 80-ті роки). За його словами, Росія не зупиниться, допоки існує в нинішніх кордонах.

"Ми маємо це завжди мати на увазі і завжди пам'ятати історичні традиції самої російської держави, незалежно від її устрою. Вся російська імперія вона завжди розвивалася екстенсивно, тільки за рахунок захоплених територій. Якісного зростання не було ніколи", — сказав Албані у подкасті "Dope Soz", передає Цензор.НЕТ.

Історик нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну російська пропаганда говорила про те, як "8 років бомбили Донбас", а до цього "пригноблювали всіх мешканців Криму" і "примушували українську мову вчити".

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"І на мову постійно ж у них посилання. Те, що було з українською мовою, те саме кажуть про казахську мову, що ось, примушують, змушують", — зазначив Албані.

За словами історика, навіть під час СРСР, хто б ним не керував, кремлівська влада постійно вторгалася і захоплювала нові території — Чехія, Фінляндія, Угорщина. Одразу ж після розвалу СРСР, кремль "відтяпав" від Молдови Придністров'я ще коли "путіна не було ніякого".

"Ця тенденція тривала і буде тривати. Після Карабаху проходить час і трапляється Грузія, Аджарія і Південна Осетія. Ще якийсь час проходить і хлоп — Крим. Ну процес іде ж, не можна ж сліпими бути. Ми ж бачимо, що знову йде те саме. І цей задум, ідея, ніколи Кремль не покидала. Вона там сидить і буде сидіти завжди, поки існує кремлівський режим, у нинішньому своєму вигляді, і Росія в нинішніх своїх кордонах", — сказав Албані.

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При цьому публіцист зазначає, що на тлі російської війни в Україні, в окремих російських суб'єктах прокидається національна самосвідомість

"Це є, з'явилося в Якутії, сплески, навіть у Комі активісти, яких переслідують скрізь, Бурятія", — уточнив історик.

Автор: 

агресія (1194) історія (1071) Казахстан (873) росія (65162)


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Топ коментарі
+9
Цілком слушна думка, а в Європах поки що переважає рібентропщина. Та й в колись зубатих США переважає думка про можливість замирення агресора.
ІМХО, тільки ті, хто перебував під п'ятою недоімперії (окрім деяких країн) та UK розуміють кровожерливість московитів
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02.08.2024 18:06
+8
Для виконання задач прутіна, по захопленню території, зокрема, і України, задіяна ота група осіб з Оманської зустрічі зеленського, на лижах з Буковеля… Тому, ним і ларьочником, усіляко мусоляться, оті «мірнаї» самміти, які жодного реального звільнення територій, окупованих ******, не принесуть! Від слова, ВЗАГАЛІ!
Це лише, мильна опера, з відтягуванням часу свого кінця/фінішу бездарного для України сидіння на посадах, для тво ПУ та його осіб з ОПУ!!
Вони, лише заробітчани, квартиранти тимчасові в Україні, іфсьо….
Але ж їх посади, передбачають і кримінальну відповідальність ….
В ГПУ, це добре знають….!
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02.08.2024 18:19
+8
Вже Остін висловив стурбованість маштабами просування русні.....а на все показують,як кацап підірвався гранатою,як у кацапа зад горить,як кацап кидає в дрон ботинок тощо....Де Сир,що з Содолем,чому відступаємо-тиша....Лише щоденні відосики хриплоголосого клоуна та статті про всемогутнього ларьочника Йермачилу....
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02.08.2024 18:29
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На казахів рашка не піде - там Китаи лапки наклав таи турки підтримають
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02.08.2024 18:01 Відповісти
Кто вам такое сказал? Да срать Китай хотел на казахов. Китай может тупо сдать Казахстан ***** чтобы тот в НАТО не вступил, а потом заберет себе всю рашку вместе с Казахстаном.
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02.08.2024 18:18 Відповісти
Цілком слушна думка, а в Європах поки що переважає рібентропщина. Та й в колись зубатих США переважає думка про можливість замирення агресора.
ІМХО, тільки ті, хто перебував під п'ятою недоімперії (окрім деяких країн) та UK розуміють кровожерливість московитів
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02.08.2024 18:06 Відповісти
100 років назад росія не зникла лише через беззубу політику Києва, який більш опікувався правами національних меншин, а ніж становленням української нації.
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02.08.2024 18:23 Відповісти
100 років тому, нажаль, не було української нації.

не вірите - біографії та діянія батька Махна і батька Зелеоного (той що із Трипілля під Києвом) вам у поміч
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02.08.2024 18:40 Відповісти
Оце тобі....
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02.08.2024 18:50 Відповісти
"Напис «100 карбованців» на купюрі був чотирма мовами: українською на аверсі та трьох найбільших національних меншин, які жили на території України - російською, польською та єврейською."
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02.08.2024 19:04 Відповісти
Українській нації понад 1000 років, невігласе з москальським ніком.
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03.08.2024 00:18 Відповісти
рібентропщина?
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02.08.2024 19:32 Відповісти
Угу. Від прізвища Рібентроп
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02.08.2024 20:18 Відповісти
При ньому Польщу поділили між Німеччиною і СРСР. Порівняння дивне.
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02.08.2024 20:33 Відповісти
Саме так. Але згадайте-но його слова після повернення з Німеччини: "Я вам привіз мир!" і всі аплодували. Наслідки: через де-який час - Друга Світова...
Зараз те саме: не треба ескалації, це приведе до ескалації і т.д. І (майже) кожен лідер своєї країни - то такий собі Рібентроп, що несе мир своїй країні, але не розуміє того, що якщо зараз московитів не спинити, то буде Третя світова. І не "гібридна" (як зараз), а реальна.
Тому так, на мій погляд, саме рібентропщина переважає в ЄС
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02.08.2024 20:44 Відповісти
Зрозумів тепер. Просто плутаєте Рібентропа з Чемберленом.
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02.08.2024 20:54 Відповісти
Ой, точно! Вибачаюсь! Чогось згадав про "пані рібентроп" (А. Меркель) і замість "чемберленщини" написав про "рібентропщину".

Дякую, пане, що виправили 👍
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02.08.2024 21:03 Відповісти
UK cамі були кровожерливими з купою рабів і колоній. Невдалий приклад
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03.08.2024 01:17 Відповісти
Тільки демократична, ніжна і...зазравшаяся Європа цього не бачить
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02.08.2024 18:15 Відповісти
Для виконання задач прутіна, по захопленню території, зокрема, і України, задіяна ота група осіб з Оманської зустрічі зеленського, на лижах з Буковеля… Тому, ним і ларьочником, усіляко мусоляться, оті «мірнаї» самміти, які жодного реального звільнення територій, окупованих ******, не принесуть! Від слова, ВЗАГАЛІ!
Це лише, мильна опера, з відтягуванням часу свого кінця/фінішу бездарного для України сидіння на посадах, для тво ПУ та його осіб з ОПУ!!
Вони, лише заробітчани, квартиранти тимчасові в Україні, іфсьо….
Але ж їх посади, передбачають і кримінальну відповідальність ….
В ГПУ, це добре знають….!
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02.08.2024 18:19 Відповісти
Це ляльковий балаган,а режисери та сценаристи знаходяться в кремлі!! А українці спостерегають цю лялькову виставу кремлівського зеленого балагана !!))
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02.08.2024 18:26 Відповісти
А що таке "кремлівський режим"? Ну що це? Це приходить до влади якесь маргінальне тіло,якому взагалі ***** на все,потім риється в архівах, потім десь накурюється в сатанинській секті під назвою "РПЦ" потім переймається нацистськими ідеями які стимулюються безмежною владою і багатовіковим дебілізмом тих,ким він править..і в визначений момент ..опа....хуйло намалювалося....чергове. Ось і вся тисячолітня історія цієї проклятої території.
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02.08.2024 18:20 Відповісти
Московити(росєянє) споконвіку жили під впливом панівної ідеології параноїдного великодержавного шовінізма !!))
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02.08.2024 18:30 Відповісти
всі все розуміють - буба ні
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02.08.2024 18:22 Відповісти
Бо він не наш , він їх-радянський хлопчик .
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02.08.2024 19:07 Відповісти
він не наш
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02.08.2024 19:36 Відповісти
Якщо не пристрелити цього шаленого бика він буде перти де може. Сама Україна не пристрелить, розумію ситих у безпеці союзників але вам прийдеться закатувати рукава і вступати в бій... краще раніше ніж пізніше ...
на думку тимчасової влади в Україні зважати непотрібно , цілий народ може зникнути і загарбатись самі родючі землі вссвіті по вашій толерантності і нерішучості 🫵
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02.08.2024 18:23 Відповісти
Щосі він наприкінці плутає стосовно свідомих активістів з Бурятії, Комі, Якутії. Тут їх, під Клєщієвкою, песики доїдають. Доактивничалися, цілком свідомо, за плєшивого карліка та білу ладу родині.
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02.08.2024 18:24 Відповісти
***** зелену ви зробили, хлопці...
яку і будемо відригати кровью...
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02.08.2024 18:29 Відповісти
Вже Остін висловив стурбованість маштабами просування русні.....а на все показують,як кацап підірвався гранатою,як у кацапа зад горить,як кацап кидає в дрон ботинок тощо....Де Сир,що з Содолем,чому відступаємо-тиша....Лише щоденні відосики хриплоголосого клоуна та статті про всемогутнього ларьочника Йермачилу....
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02.08.2024 18:29 Відповісти
У казахов в отличии от нас есть крыша в виде Китая
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02.08.2024 18:44 Відповісти
і з якого дива чайна раптом стане на захист Казахстану? Сі союзник *****, воювати проти раші не буде
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02.08.2024 20:37 Відповісти
Как они будут бороться с русскими, если даже на родном языке не говорят. Лол.
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02.08.2024 19:02 Відповісти
По глозам.
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02.08.2024 19:08 Відповісти
та пободаємося щє ...
сестра он схроника підмете і пацанам якись банкі оставить.... - а би стріляли в русню...
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02.08.2024 19:20 Відповісти
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02.08.2024 19:39 Відповісти
"В'язниця народів" має бути знищена ...
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02.08.2024 19:40 Відповісти
так це порошенко за вас всіх проголосував? не ви нє?
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02.08.2024 20:16 Відповісти
всі ці народи нацменшин ерефії мусять усвідомити прості історичні факти і зробити висновки. А казахи мають шанс і час на озброєння і зміцнення своєї обороноздатності. Вчіться на гірких помилках України. Наша влада не готувалась до війни
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02.08.2024 20:24 Відповісти
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02.08.2024 20:42 Відповісти
Норм так поработали над ним. Теперь уже свой агент🤣
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02.08.2024 20:52 Відповісти
Так у цьому веь змiст обмiну - заслати козачкiв туди, а кiллерiв сюди для виконання нових завданнь ФСБ.
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02.08.2024 21:09 Відповісти
 
 