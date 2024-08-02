Росія не зупиниться, допоки існує в нинішніх кордонах, - казахський історик Албані. ВIДЕО

До погроз захоплення півночі Казахстану російськими військами, які лунають з боку російських пропагандистів, треба ставитися дуже серйозно, вважає історик і публіцист Бахтіяр Албані, племінник Дінмухамеда Кунаєва (першого секретаря ЦК Компартії Казахстанської РСР, який потрапив в опалу до керівництва СРСР у 80-ті роки). За його словами, Росія не зупиниться, допоки існує в нинішніх кордонах.

"Ми маємо це завжди мати на увазі і завжди пам'ятати історичні традиції самої російської держави, незалежно від її устрою. Вся російська імперія вона завжди розвивалася екстенсивно, тільки за рахунок захоплених територій. Якісного зростання не було ніколи", — сказав Албані у подкасті "Dope Soz", передає Цензор.НЕТ.

Історик нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну російська пропаганда говорила про те, як "8 років бомбили Донбас", а до цього "пригноблювали всіх мешканців Криму" і "примушували українську мову вчити".

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"І на мову постійно ж у них посилання. Те, що було з українською мовою, те саме кажуть про казахську мову, що ось, примушують, змушують", — зазначив Албані.

За словами історика, навіть під час СРСР, хто б ним не керував, кремлівська влада постійно вторгалася і захоплювала нові території — Чехія, Фінляндія, Угорщина. Одразу ж після розвалу СРСР, кремль "відтяпав" від Молдови Придністров'я ще коли "путіна не було ніякого".

"Ця тенденція тривала і буде тривати. Після Карабаху проходить час і трапляється Грузія, Аджарія і Південна Осетія. Ще якийсь час проходить і хлоп — Крим. Ну процес іде ж, не можна ж сліпими бути. Ми ж бачимо, що знову йде те саме. І цей задум, ідея, ніколи Кремль не покидала. Вона там сидить і буде сидіти завжди, поки існує кремлівський режим, у нинішньому своєму вигляді, і Росія в нинішніх своїх кордонах", — сказав Албані.

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При цьому публіцист зазначає, що на тлі російської війни в Україні, в окремих російських суб'єктах прокидається національна самосвідомість

"Це є, з'явилося в Якутії, сплески, навіть у Комі активісти, яких переслідують скрізь, Бурятія", — уточнив історик.