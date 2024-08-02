Росія не зупиниться, допоки існує в нинішніх кордонах, - казахський історик Албані. ВIДЕО
До погроз захоплення півночі Казахстану російськими військами, які лунають з боку російських пропагандистів, треба ставитися дуже серйозно, вважає історик і публіцист Бахтіяр Албані, племінник Дінмухамеда Кунаєва (першого секретаря ЦК Компартії Казахстанської РСР, який потрапив в опалу до керівництва СРСР у 80-ті роки). За його словами, Росія не зупиниться, допоки існує в нинішніх кордонах.
"Ми маємо це завжди мати на увазі і завжди пам'ятати історичні традиції самої російської держави, незалежно від її устрою. Вся російська імперія вона завжди розвивалася екстенсивно, тільки за рахунок захоплених територій. Якісного зростання не було ніколи", — сказав Албані у подкасті "Dope Soz", передає Цензор.НЕТ.
Історик нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну російська пропаганда говорила про те, як "8 років бомбили Донбас", а до цього "пригноблювали всіх мешканців Криму" і "примушували українську мову вчити".
"І на мову постійно ж у них посилання. Те, що було з українською мовою, те саме кажуть про казахську мову, що ось, примушують, змушують", — зазначив Албані.
За словами історика, навіть під час СРСР, хто б ним не керував, кремлівська влада постійно вторгалася і захоплювала нові території — Чехія, Фінляндія, Угорщина. Одразу ж після розвалу СРСР, кремль "відтяпав" від Молдови Придністров'я ще коли "путіна не було ніякого".
"Ця тенденція тривала і буде тривати. Після Карабаху проходить час і трапляється Грузія, Аджарія і Південна Осетія. Ще якийсь час проходить і хлоп — Крим. Ну процес іде ж, не можна ж сліпими бути. Ми ж бачимо, що знову йде те саме. І цей задум, ідея, ніколи Кремль не покидала. Вона там сидить і буде сидіти завжди, поки існує кремлівський режим, у нинішньому своєму вигляді, і Росія в нинішніх своїх кордонах", — сказав Албані.
При цьому публіцист зазначає, що на тлі російської війни в Україні, в окремих російських суб'єктах прокидається національна самосвідомість
"Це є, з'явилося в Якутії, сплески, навіть у Комі активісти, яких переслідують скрізь, Бурятія", — уточнив історик.
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ІМХО, тільки ті, хто перебував під п'ятою недоімперії (окрім деяких країн) та UK розуміють кровожерливість московитів
не вірите - біографії та діянія батька Махна і батька Зелеоного (той що із Трипілля під Києвом) вам у поміч
Зараз те саме: не треба ескалації, це приведе до ескалації і т.д. І (майже) кожен лідер своєї країни - то такий собі Рібентроп, що несе мир своїй країні, але не розуміє того, що якщо зараз московитів не спинити, то буде Третя світова. І не "гібридна" (як зараз), а реальна.
Тому так, на мій погляд, саме рібентропщина переважає в ЄС
Дякую, пане, що виправили 👍
Це лише, мильна опера, з відтягуванням часу свого кінця/фінішу бездарного для України сидіння на посадах, для тво ПУ та його осіб з ОПУ!!
Вони, лише заробітчани, квартиранти тимчасові в Україні, іфсьо….
Але ж їх посади, передбачають і кримінальну відповідальність ….
В ГПУ, це добре знають….!
на думку тимчасової влади в Україні зважати непотрібно , цілий народ може зникнути і загарбатись самі родючі землі вссвіті по вашій толерантності і нерішучості 🫵
яку і будемо відригати кровью...
сестра он схроника підмете і пацанам якись банкі оставить.... - а би стріляли в русню...