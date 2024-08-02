Порошенко: ТСК з питань фортифікацій за 2,5 місяці так і не розпочала роботу - вимагаємо звільнити голову та змінити статус комісії. ВIДЕО
Голова парламентської комісії від "Слуг народу" по фортифікаціям і закупівлі БПЛА має бути звільнений, а статус ТСК змінений на слідчу. Потрібно терміново розблокувати роботу ТСК, бо з бюджету вже профінансовано 38 мільярдів гривень, а роботи по будівництву майже на 90% не завершені.
Про це Петро Порошенко сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко наголосив, що створена в травні цього року парламентська тимчасова спеціальна комісія з питань фортифікацій та закупівлі БПЛА досі не може отримати в повному обсязі інформацію від державних органів про нам вартість матеріалів і послуг та обсяг проведених будівельних робіт. Чиновники приховують відповіді за грифом "для службового користування" та "цілком таємно".
Більше того, сама комісія вже декілька тижнів не збиралася на засідання.
"Куди ділися, як мінімум 38 мільярдів гривень, які були спрямовані урядом для будівництва фортифікаційних споруд? Ділися в завищені ціни на послуги, в завищені ціни на матеріали, в неправильний вибір місць побудови фортифікаційних споруд. І величезну – 90% незавершеність будівництва", – підкреслив п’ятий Президент України.
"А ціна, яку заплатити ми за це – десятки життів, може і сотні. Починаючи від Авдіївського напрямку і закінчуючи Вовчанськом. На сьогоднішній день просування ворога на Покровському та на більшості напрямків пояснюється тим, що ми не маємо фортифікаційних споруд", – наголосив Порошенко.
При цьому, зауважує він, гроші на дорожнє будівництво виділяються: у 2023 році 44 мільярди гривень; у 2024 році вже витрачено 17 мільярдів гривень витрачені.
"Фортифікації не будують, дороги будують, бо навчилися красти", – каже він.
Порошенко заявив, що "Європейська Солідарність" має жорсткі вимоги для вирішення проблеми з фортифікаціями.
"Негайно відновити працездатність комісії по БПЛА і фортифікаційним спорудам. Для цього треба негайно звільнити голову комісії від "Слуг народу", якому офіційно висунута підозра в скоєнні кримінального злочину, пов’язаного з корупцією. Бо він виконує дуже важливу функцію –ховає злочини влади", – зазначив він.
Порошенко зауважив, що згідно матеріалів Рахункової палати, журналістських розслідувань чітко доведено, що ціни завищувалися від 20% до 4 разів. "Ціни на деревину, метал, послуги будівництва і жоден з них не було завершено. Пояснення чому не проводяться прозорі конкурси – бо вони все утаємничили", – додав він.
Порошенко також підкреслив, що статус тимчасової комісії має бути змінений на слідчу. "Тимчасова слідча комісія буде розслідувати корупційні злочини і під час будівництва фортифікаційних споруд, і під час закупівлі безпілотних літальних апаратів", – зазначив він.
"Європейська Солідарність" також вимагає збільшити чисельність Державної спеціальної служби транспорту, чисельність сил підтримки. "На них покласти, забезпечивши їх технікою, фінансами, всім необхідним обладнанням, матеріалами, будівництво фортифікаційних споруд", – сказав Порошенко.
"Я кожен тиждень на фронті і бачу як працюють наші військові – блискуче. Вони все зроблять. Дайте їм машини, гроші матеріали", – сказав він.
Порошенко також зазначив, що відповідальні посадовці, які ігнорують запити парламентської ТСК мають бути покарані. "За підсумками вже майже трьох місяців роботи комісії негайно треба притягти до відповідальності тих посадових осіб, які мають нахабство не відповідати на запити комісії, або не надавати інформацію, приховуючи це під грифом таємності. Ні тимчасова спеціальна комісія, ні антикорупційний комітет не мають доступу до цієї інформації", – зауважив він.
Він зазначив, що ТСК має окремо вивчити ціни, за якими держава закупає матеріали та роботи для зведення укріплень. "Сьогодні позиція цін, позиція якості і позиція добропорядності підрядників має бути під мікроскопом досліджена тимчасовою, у майбутньому слідчою, комісією", – наголосив Порошенко.
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Чому "розумний нарід" голосував не за "бариг", а за Безуглих та Тищенків?
А у 2010 році той проросійський Бандюкович легко переміг успішного Президента і проєвропейського діяча, патріота Ющенка, якому наш мудрий народ дав аж 5,2% і 5-е місце. У 2014 році , якби Бандюкович не втік, наш народ знову би за нього проголосував. А так народу прийшлось вимушено голосувати за іншого проросійського кандидата - Порошенка (бо за ним колишня робота в уряді Януковича на високих посадах, ліпєцкая фабрика в росії і т.д., диякон в РПЦ тощо), бо не дай Бог - буде Ярош та Правий сектор. І цей вибір, пам'ятаємо, сподобався Лаврову. Але, несподівано, після бурхливої, проєвропейської, проукраїнської і дуже успішної державницької каденції Президента Порошенка ( одна Автокефалія ПЦУ - вперше за 300 років - чого варта), безвіз та ін.. Такий Президент на 2-й термін для більшості нашого народу, УПЦ-МП та путіна вже зовсім не підходив - їм треба було когось гарантовано максимально більш проросійського. Тим більше, що у них вже був плацдарм після Зека у вигляді окупованої частини Донбасу і Криму. Саме Такого і вибрали у 2019 році. Я після цих злощасних виборів Зе та його слуг братові сказав - наш народ свідомо чи бездумно більшістю проголосував за погибель держави Україна.
У нас весь час народом обирались проросійські президенти - всі 6. От тільки непарні президенти Кравчук, Ющенко і Порошенко виявились ще й проукраїнськими . А , пізніше вже, всі вони, як політики, мають розповідати на публіку, який наш народ дуже мудрий. Ну, дуже.
девьять із десятих пересічних на вулиці вперто будут долдонити що Порох барига і "А ліпєцькая фабріка...."
Я тоді працював в держструктурі і в нас і в інших установах начальники управлінь поставали люди які колись були на керівних посадах і на яких клеймо небуло де ставити... вони просто очолили старі потоки та і всі зміни які відбулись
Усе інше, то лише теліпання, отією єрундою, для дурнів зкацаплених і ЗМІ хохломарафону, за їх же гроші…
Взагалі по Харківських укріпленнях давно контррозвідка мала б вивчати питання... тому що деякі фірми із власниками що мають зв'язки в раші та це взагалі може бути диверсією а не просто розкрадання бюджетних коштів
Ну не можна допомогти суіциднику проти його волі.
Бачив ?
У вас, адептів зеленої сволоти, геть відсутня оцінка причин та наслідків.
Влада краде на Охматдиті та Військовому кладовищі! Зараз ми пожинаємо плоди їхніх махінацій: маємо шалені корупційні скандали.
Один з них - на житті та здоров'ї маленьких пацієнтів «Охматдита», які попали під ракетну атаку російського ворога. Фірма не має жодного досвіду, проте володіє зв'язками з чинною владою, виграє тендери на сотні мільйонів.
Така ж перевага у компанії, що виграла тендер, розміром у 2 млрд гривень, на будівництво Національного військового кладовища. Уявіть собі, вона була створена вже ПІД ЧАС проведення тендеру.
І тільки реакція суспільства зупиняє корупційні оборудки на сотні мільярдів гривень.
🌀 Порошенко про будівництво фортифікацій (за матеріалами брифінгу).
Ще рік тому ЄС поставила питання про необхідність негайно розгорнути будівництва фортифікаційних споруд. Влада відмовила, бо це, мовляв дискредитує наш «контрнаступ».
У грудні 2023 року за рахунок коштів Фонду Порошенка, почалося фінансування зведення фортифікацій.
У лютому 2024 року влада відповіла відмовою на пропозицію Фонду Порошенка виділити ділянку фронту для облаштування Фондом фортифікацій під ключ.
В 2016 році фортифікації будувалися 2-2,5 місяці. Приблизно за такий само термін була збудована ворогом «лінія Суровикіна». Чому ж фортифікації, які нібито будує влада тепер, не завершено й досі?
Брехня влади про нібито підготовку фортифікаційних споруд виявилася під час виступу під Авдіївкою, де нашим воїнам на другій лінії просто не було за зо зачепитись, де замість фортифікацій були траншеї.
В лютому ЄС почала вимагати створити ТСК, яка б перевірила будівництво фортифікацій, але комісію змогли створити лише у травні. Крім того влада засекретила інформацію про вартість матеріалів для зведення фортифікацій.
ТСК не збиралася вже кілька тижнів. Ця комісія, як і всі попередні, була створена, щоб відмазати владу. Куди поділися 38 млрд грн?
Неправильно обрані локації, не завершені у 90% випадках роботи. Ми не маємо фортифікаційних споруд. Зате 363 млн було витрачено на дорогу Вовчанськ-Харків перед наступом росіян.
Фонд Порошенка викупив усю продукцію заводу українських екскаваторів до кінця року, бо влада не купила у виробника жодної машини.
ЄС вимагає негайно:
Відновити роботу ТСК по фортифікаційних спорудах.
Звільнити голову ТСК, якому висунута підозра у корупції.
У майбутньому Комісія має звертати увагу насамперед на ціни, на якість та на добропорядність підрядників.
Вже і про літаки, і про медалі і зброю (нагродну) за ще не засудженого вбивцю фаріон, і про брехуна галущенка, і про діру в бюджеті і податках.
І ту на тобі - фортифікацій не було і не має бо всім три останні місяці насрати. Всі подумки ділили майбутні вливання.