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Порошенко: ТСК з питань фортифікацій за 2,5 місяці так і не розпочала роботу - вимагаємо звільнити голову та змінити статус комісії. ВIДЕО

Голова парламентської комісії від "Слуг народу" по фортифікаціям і закупівлі БПЛА має бути звільнений, а статус ТСК змінений на слідчу. Потрібно терміново розблокувати роботу ТСК, бо з бюджету вже профінансовано 38 мільярдів гривень, а роботи по будівництву майже на 90% не завершені.

Про це Петро Порошенко сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко наголосив, що створена в травні цього року парламентська тимчасова спеціальна комісія з питань фортифікацій та закупівлі БПЛА досі не може отримати в повному обсязі інформацію від державних органів про нам вартість матеріалів і послуг та обсяг проведених будівельних робіт. Чиновники приховують відповіді за грифом "для службового користування" та "цілком таємно".

Більше того, сама комісія вже декілька тижнів не збиралася на засідання.

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"Куди ділися, як мінімум 38 мільярдів гривень, які були спрямовані урядом для будівництва фортифікаційних споруд? Ділися в завищені ціни на послуги, в завищені ціни на матеріали, в неправильний вибір місць побудови фортифікаційних споруд. І величезну – 90% незавершеність будівництва", – підкреслив п’ятий Президент України.

"А ціна, яку заплатити ми за це – десятки життів, може і сотні. Починаючи від Авдіївського напрямку і закінчуючи Вовчанськом. На сьогоднішній день просування ворога на Покровському та на більшості напрямків пояснюється тим, що ми не маємо фортифікаційних споруд", – наголосив Порошенко.

При цьому, зауважує він, гроші на дорожнє будівництво виділяються: у 2023 році 44 мільярди гривень; у 2024 році вже витрачено 17 мільярдів гривень витрачені.

"Фортифікації не будують, дороги будують, бо навчилися красти", – каже він.

Порошенко заявив, що "Європейська Солідарність" має жорсткі вимоги для вирішення проблеми з фортифікаціями.

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"Негайно відновити працездатність комісії по БПЛА і фортифікаційним спорудам. Для цього треба негайно звільнити голову комісії від "Слуг народу", якому офіційно висунута підозра в скоєнні кримінального злочину, пов’язаного з корупцією. Бо він виконує дуже важливу функцію –ховає злочини влади", – зазначив він.

Порошенко зауважив, що згідно матеріалів Рахункової палати, журналістських розслідувань чітко доведено, що ціни завищувалися від 20% до 4 разів. "Ціни на деревину, метал, послуги будівництва і жоден з них не було завершено. Пояснення чому не проводяться прозорі конкурси – бо вони все утаємничили", – додав він.

Порошенко також підкреслив, що статус тимчасової комісії має бути змінений на слідчу. "Тимчасова слідча комісія буде розслідувати корупційні злочини і під час будівництва фортифікаційних споруд, і під час закупівлі безпілотних літальних апаратів", – зазначив він.

"Європейська Солідарність" також вимагає збільшити чисельність Державної спеціальної служби транспорту, чисельність сил підтримки. "На них покласти, забезпечивши їх технікою, фінансами, всім необхідним обладнанням, матеріалами, будівництво фортифікаційних споруд", – сказав Порошенко.

"Я кожен тиждень на фронті і бачу як працюють наші військові – блискуче. Вони все зроблять. Дайте їм машини, гроші матеріали", – сказав він.

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Порошенко також зазначив, що відповідальні посадовці, які ігнорують запити парламентської ТСК мають бути покарані. "За підсумками вже майже трьох місяців роботи комісії негайно треба притягти до відповідальності тих посадових осіб, які мають нахабство не відповідати на запити комісії, або не надавати інформацію, приховуючи це під грифом таємності. Ні тимчасова спеціальна комісія, ні антикорупційний комітет не мають доступу до цієї інформації", – зауважив він.

Він зазначив, що ТСК має окремо вивчити ціни, за якими держава закупає матеріали та роботи для зведення укріплень. "Сьогодні позиція цін, позиція якості і позиція добропорядності підрядників має бути під мікроскопом досліджена тимчасовою, у майбутньому слідчою, комісією", – наголосив Порошенко.

Автор: 

ВР (14974) ТСК (373) Порошенко Петро (15173) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+42
Піарицця! Пєці віри нема! Євросолідарності рейтингу не дамо! Зробимо їх ще раз! Ось такі коментарі я вже читав на просторах інтернету стосовно цього. Тупі гуппі-коментатори, як і упороті зефани не розуміють, що мова не про Порошенка, не про Євросолідарність - млва про виживання. В тому числі і їхнє. Пора на залишках асфальту пошукати залишки зелених мізків.
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02.08.2024 18:54
+31
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02.08.2024 19:10
+26
Народ в 2019 обрав СУЇЦИД. І знали ж що обирають. Вони казали "ми все зруйнуємо", "ми нічого не вміємо"
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02.08.2024 18:56
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Але вас дуже мало у Раді, слуги вас навіть слухать не будуть...(
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02.08.2024 18:50 Відповісти
Чому же їх так мало в Раді?
Чому "розумний нарід" голосував не за "бариг", а за Безуглих та Тищенків?
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02.08.2024 19:04 Відповісти
Скажу заборонене, може мудрий нарід не такий вже і розумний?
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02.08.2024 19:07 Відповісти
Мудрий нарід так голосує з 1994 року !!))
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02.08.2024 19:08 Відповісти
До 1994 у ВР була комуністична проросійська більшість та Президент бувший завідувач ідеологічного відділу цк кпу.
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02.08.2024 19:42 Відповісти
А скількі на виборах 1994 р. було кандидатів на Президента від нацпатріотів? Результат,отримали міцного господарника(з партквітком КПРС),бацька українського олігархата Кучму!!))
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02.08.2024 20:21 Відповісти
Кандидати у Президенти України (1994 р.) У Центральній виборчій комісії по виборах Президента України : [Кандидати у Президенти: Кравчук Л.М., Плющ І.С., Бабич В.Г., Кучма Л.Д., Лановий В.Т., Мороз О.О., Таланчук П.М....Я за Плюща голосував...
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02.08.2024 20:43 Відповісти
каюсь, я за Ланового... Знав би тоді, яким він порохофобом стане в 2019-му... він тут блогером був, я з ним так лаявся...
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02.08.2024 20:59 Відповісти
Істеричні антиукраїнські ток шоу зробили свою справу.
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02.08.2024 19:11 Відповісти
На мою думку, ви все спрощуєте. Суть в іншому. Адже очевидно, що більшість нашого народу - проросійськи налаштована і завжди голосує за проросійськи налаштованого кандидата в Президенти України. Дивіться, Кравчук був більш прорадянський і проросійський ніж Чорновіл, Кучма - більше ніж Кравчук. Прикордонний з росією від народження східняк Ющенко- колишній успішний прем'єр у Кучми, «батько гривні» з муками і революцією ледве-ледве переміг колишнього пропутінського донецького зека.

А у 2010 році той проросійський Бандюкович легко переміг успішного Президента і проєвропейського діяча, патріота Ющенка, якому наш мудрий народ дав аж 5,2% і 5-е місце. У 2014 році , якби Бандюкович не втік, наш народ знову би за нього проголосував. А так народу прийшлось вимушено голосувати за іншого проросійського кандидата - Порошенка (бо за ним колишня робота в уряді Януковича на високих посадах, ліпєцкая фабрика в росії і т.д., диякон в РПЦ тощо), бо не дай Бог - буде Ярош та Правий сектор. І цей вибір, пам'ятаємо, сподобався Лаврову. Але, несподівано, після бурхливої, проєвропейської, проукраїнської і дуже успішної державницької каденції Президента Порошенка ( одна Автокефалія ПЦУ - вперше за 300 років - чого варта), безвіз та ін.. Такий Президент на 2-й термін для більшості нашого народу, УПЦ-МП та путіна вже зовсім не підходив - їм треба було когось гарантовано максимально більш проросійського. Тим більше, що у них вже був плацдарм після Зека у вигляді окупованої частини Донбасу і Криму. Саме Такого і вибрали у 2019 році. Я після цих злощасних виборів Зе та його слуг братові сказав - наш народ свідомо чи бездумно більшістю проголосував за погибель держави Україна.
У нас весь час народом обирались проросійські президенти - всі 6. От тільки непарні президенти Кравчук, Ющенко і Порошенко виявились ще й проукраїнськими . А , пізніше вже, всі вони, як політики, мають розповідати на публіку, який наш народ дуже мудрий. Ну, дуже.
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03.08.2024 00:23 Відповісти
Скажу ще простіше - Північна та Південна Кореї, один народ...
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04.08.2024 09:09 Відповісти
І ще...у 1917 році більшовики запустили в Українське Військо агітаторів і Українського Війська не стало, а разом з ним і Української Держави.
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04.08.2024 09:14 Відповісти
Піарицця! Пєці віри нема! Євросолідарності рейтингу не дамо! Зробимо їх ще раз! Ось такі коментарі я вже читав на просторах інтернету стосовно цього. Тупі гуппі-коментатори, як і упороті зефани не розуміють, що мова не про Порошенка, не про Євросолідарність - млва про виживання. В тому числі і їхнє. Пора на залишках асфальту пошукати залишки зелених мізків.
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02.08.2024 18:54 Відповісти
Вони подохнуть, остануться без домівок. Але все рівно, в них досі Пеця поганий і краще будь хто, аби не Порошенко. 2,5 роки великої війни їх нічому не навчили..
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02.08.2024 19:01 Відповісти
+ 100 !

девьять із десятих пересічних на вулиці вперто будут долдонити що Порох барига і "А ліпєцькая фабріка...."
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02.08.2024 19:13 Відповісти
Народ в 2019 обрав СУЇЦИД. І знали ж що обирають. Вони казали "ми все зруйнуємо", "ми нічого не вміємо"
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02.08.2024 18:56 Відповісти
Саме так чубилися нацпатріоти у 1994,2004,2014.2019 і результат -"Маємо те що маємо" !!))
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02.08.2024 19:20 Відповісти
саме так
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02.08.2024 19:23 Відповісти
В 2004 ніхто не чубився до влади привели тих корупціонерів старої системи тільки вони переоділись у вишиванки...

Я тоді працював в держструктурі і в нас і в інших установах начальники управлінь поставали люди які колись були на керівних посадах і на яких клеймо небуло де ставити... вони просто очолили старі потоки та і всі зміни які відбулись
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02.08.2024 19:34 Відповісти
Це спадщина 10-річчя правління міцних господарників,з партквітком КПРС під матрасом !! І отримали в результаті Овоча!! Завдяки "реформам" Порошенко,отримали клоуна,ляльку-маріонетку кремлівського балагана !!))
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02.08.2024 20:08 Відповісти
Офігєть. Це в Кембріджі проходять?
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02.08.2024 19:27 Відповісти
Ця парламентська опозиція (опозиція до моновлади зелених ригів) традиційно бореться за українську Україну. Це відео не про передвиборчий піар, вата неголосувальна, це про виживання України та українців.
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02.08.2024 19:07 Відповісти
Бажаю тобі особисто стикнутися з обстрілами та окупацією, як наслідком твоєї позиції.
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02.08.2024 19:18 Відповісти
Члєни тієї ТСК, одразу знали, на кого, та, як швидко, вони вийдуть на кураторів+виконавців з Урядового кварталу95!!
Усе інше, то лише теліпання, отією єрундою, для дурнів зкацаплених і ЗМІ хохломарафону, за їх же гроші…
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02.08.2024 19:02 Відповісти
Реально рослідувати нічого.... журналісти вже все знайшли, і прізвища відомі... хто від адміністрацій здачу в експлуатацію тих споруд ... Єдине що немає прізвищ хто з військових їх прийняв... одного вже зняли але не думаю що він то робив самовільно та і зняти це не рішення якщо загинуло стільки на тому напрямку, має бути кримінальна відповідальність

Взагалі по Харківських укріпленнях давно контррозвідка мала б вивчати питання... тому що деякі фірми із власниками що мають зв'язки в раші та це взагалі може бути диверсією а не просто розкрадання бюджетних коштів
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02.08.2024 19:23 Відповісти
Ой українцьким % ...так набридло слухати Петра Олексійовича ...вони так звикли до смерті ...до голоду ...та холоду ...вони це вибрали самі ...🤡 для них це фсьооо
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02.08.2024 19:02 Відповісти
Петро Порошенко, мій Президент 💯% !
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02.08.2024 19:04 Відповісти
в палаті №6 підключили інтернет?
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02.08.2024 20:09 Відповісти
Це ви про свою палату ...то я не знаю... ...далеко
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02.08.2024 20:57 Відповісти
А хто у вашій палаті провайдер?
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02.08.2024 21:00 Відповісти
А зепилорама працює 24/7!!"Велике крадівницьтво" реформувалось у "Велике фортіфікавництво" і фортіфікують бабло цілодобово,,без перерви на обід ,всі бачать аж спухли бідолаги від хроничного недоїдання !!))
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02.08.2024 19:04 Відповісти
Єрмак казав Блумбергу, що він працює 24/7 без вихідних...Бабло само себе не фортифікує, мабуть
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02.08.2024 19:09 Відповісти
В них є фортспоруди у оффшорах,от туди і фортують бабло !!))
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02.08.2024 19:14 Відповісти
Так оту ''комісію'' і створили саме для того щоб гальмувати там все що можна
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02.08.2024 19:06 Відповісти
Так це само ТСК роботу не розпочинало,а голова ТСК активно,в поті чола "працював", партія ним задоволена,може навіть орден Хмельницького дадуть.
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02.08.2024 19:06 Відповісти
Бо голова тієї ТСК тільки вийшов під заставу за вимаганя хабаря!
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02.08.2024 19:59 Відповісти
Зеленая плесень занята другим, а Дерьмак не заинтресованы как и Стефанчук в обороне.
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02.08.2024 19:08 Відповісти
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02.08.2024 19:10 Відповісти
Як на мене, то мудрий нарід чесно все це заробив і продовжує заробляти.

Ну не можна допомогти суіциднику проти його волі.
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02.08.2024 19:15 Відповісти
100%, не можна, я пробував...
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02.08.2024 19:20 Відповісти
привіт!
Бачив ?
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02.08.2024 19:26 Відповісти
І? Що ти хочеш цим сказати?
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02.08.2024 19:53 Відповісти
я з тобою (і з пані Аллою) тоді навіть не сварився, а сперечався стосовно ознак українофобії; тебе забанили, нас ні; я за тебе заступився, довів, що забанили несправедливо; тебе розбанили, натомість забанили мене
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02.08.2024 20:45 Відповісти
Дякую за справедливість
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03.08.2024 09:17 Відповісти
Я не дуже розуміюсь, як воно працює. Чому там комент від твого імені?
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02.08.2024 19:59 Відповісти
короче, я це за те, щоб ти на мене зла не тримав, у твоєму тому бані я не винуватий
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02.08.2024 20:48 Відповісти
+
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02.08.2024 19:30 Відповісти
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02.08.2024 19:26 Відповісти
Поганим танцюристам завжди щось заважає.
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02.08.2024 19:39 Відповісти
А дебілами на шостий рік правління Зеленського продовжує заважати Порошенко. До речі, скільки коштує кіловат тепер, убогий?
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02.08.2024 21:03 Відповісти
ти **** дався? скільки має коштувати кіловат при знищенні окупантами енергетики? напевно доречніше думати і вживати заходів щоб вижити без цих кіловатів від держави!
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02.08.2024 23:22 Відповісти
**** дався ти, привівши до влади Зеленського, злочинна недбалість якого і сприяла окупації !
У вас, адептів зеленої сволоти, геть відсутня оцінка причин та наслідків.
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03.08.2024 00:23 Відповісти
Не уволить, а посадить. Пожизненно.
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02.08.2024 19:40 Відповісти
Слуг вже треба на стовбах вішати як ворогів народа, так красти як краде зеленський і його гопота у світі ніхто не краде а в Україні іде війна ,шоб ви вдавилися,кончені тварі
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02.08.2024 20:15 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10103 Петро Порошенко :

Влада краде на Охматдиті та Військовому кладовищі! Зараз ми пожинаємо плоди їхніх махінацій: маємо шалені корупційні скандали.
Один з них - на житті та здоров'ї маленьких пацієнтів «Охматдита», які попали під ракетну атаку російського ворога. Фірма не має жодного досвіду, проте володіє зв'язками з чинною владою, виграє тендери на сотні мільйонів.
Така ж перевага у компанії, що виграла тендер, розміром у 2 млрд гривень, на будівництво Національного військового кладовища. Уявіть собі, вона була створена вже ПІД ЧАС проведення тендеру.
І тільки реакція суспільства зупиняє корупційні оборудки на сотні мільярдів гривень.
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02.08.2024 22:45 Відповісти
https://t.me/bryhynets/19686 Олександр БРИГИНЕЦЬ :

🌀 Порошенко про будівництво фортифікацій (за матеріалами брифінгу).
Ще рік тому ЄС поставила питання про необхідність негайно розгорнути будівництва фортифікаційних споруд. Влада відмовила, бо це, мовляв дискредитує наш «контрнаступ».
У грудні 2023 року за рахунок коштів Фонду Порошенка, почалося фінансування зведення фортифікацій.
У лютому 2024 року влада відповіла відмовою на пропозицію Фонду Порошенка виділити ділянку фронту для облаштування Фондом фортифікацій під ключ.
В 2016 році фортифікації будувалися 2-2,5 місяці. Приблизно за такий само термін була збудована ворогом «лінія Суровикіна». Чому ж фортифікації, які нібито будує влада тепер, не завершено й досі?
Брехня влади про нібито підготовку фортифікаційних споруд виявилася під час виступу під Авдіївкою, де нашим воїнам на другій лінії просто не було за зо зачепитись, де замість фортифікацій були траншеї.
В лютому ЄС почала вимагати створити ТСК, яка б перевірила будівництво фортифікацій, але комісію змогли створити лише у травні. Крім того влада засекретила інформацію про вартість матеріалів для зведення фортифікацій.
ТСК не збиралася вже кілька тижнів. Ця комісія, як і всі попередні, була створена, щоб відмазати владу. Куди поділися 38 млрд грн?
Неправильно обрані локації, не завершені у 90% випадках роботи. Ми не маємо фортифікаційних споруд. Зате 363 млн було витрачено на дорогу Вовчанськ-Харків перед наступом росіян.
Фонд Порошенка викупив усю продукцію заводу українських екскаваторів до кінця року, бо влада не купила у виробника жодної машини.
ЄС вимагає негайно:
Відновити роботу ТСК по фортифікаційних спорудах.
Звільнити голову ТСК, якому висунута підозра у корупції.
У майбутньому Комісія має звертати увагу насамперед на ціни, на якість та на добропорядність підрядників.
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02.08.2024 22:50 Відповісти
ВСК по вопросам фортификаций ведут саботаж. А куда интересно смотрит СБУ.
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02.08.2024 23:13 Відповісти
мальок пакує Червінського і оглядається на ОПу.
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02.08.2024 23:16 Відповісти
Сбу давно уже под опой, делают то, что скажут. Крышуют офисы итд, им не до саботажа.(кроме отделов что на войне) Там еще по шапке получить можно. Вот добазаряться, дадут команду маски шоу тогда поехали
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03.08.2024 03:01 Відповісти
Дійсно, це неподобство! Відповідальним за фортифікації потрібно призначити Умєрова (поки не вмер), контроль від ВР довірити Порошенку, а консультантом запросити Яценюка.
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02.08.2024 23:14 Відповісти
Порошенко ще той популіст. Говорить,наче,правильні речі,а за свого президентства робив те саме,що і зелені. Не вірю ані першим,ані другим!
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03.08.2024 00:25 Відповісти
Порошенко робив те саме? При Порошенку була повномасштабна війна? При Порошенку цибуля була по 6 грн, у людей була робота, курс долара стабільний, ракети не літали по всій Україні. Порошенко замінував Чонгар. Зеленський його розмінував, чим сприяв окупації півдня. Порошенко запустив ВПК, Зеленський його закрив, тепер зброї не вистачає, щоб зупинити рашистів. При Порошенку можевладці крали мільонами, максимум мільярдами, а при Зеленському сотнями мільярдів крадуть, сотнями мільярдів крадуть тільки на яйцях і великому крадівництві!! Тільки в цьому році на фортифікаціії і "мільон дронів" виділили більше 100 мільярдів гривень, немає не фортифікацій, ні мільона дронів. І не буде. Хиба при Порошенку людей бомбили, окупували, хиба люди втрачали домівки по всій Україні? Пр Порошенку хиба була Буча? Тому що Зе заборонив йти війська на кордони, стояти чекати ворога на півночі України. А Порошенко і Турчинов писали листа перед вторгненням у лютому 2022, що треба терміново заправити паливом танки і йти на кордони, на північ, захищати Київ, Чернигів. Що Зеленський відповів?? Що не втручайтесь, працюють професіонали. І де зараз Україна з цими "професіоналами"??
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03.08.2024 09:42 Відповісти
Ну тільки відвели цю тему, і ось на тобі.

Вже і про літаки, і про медалі і зброю (нагродну) за ще не засудженого вбивцю фаріон, і про брехуна галущенка, і про діру в бюджеті і податках.
І ту на тобі - фортифікацій не було і не має бо всім три останні місяці насрати. Всі подумки ділили майбутні вливання.
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03.08.2024 00:54 Відповісти
Мудрый нарид уже потихоньку раздупляеться после двух лет промывания мозгов от янелоха и кофе в Крыму. Так шо пора пороху камбекать, а то с этой зеленой плесенью далеко не уедем
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03.08.2024 02:58 Відповісти
Нажаль, ні - не роздуплився мудрий нарід. Просто на цензорі- своя бульбашка. А у більшості людей, у глядачів телемарафону -У Порошенка найбільший антирейтинг. Спитай будь кого на вулиці- 9 з 10 скажуть. Барига, свінарчуки, липецька фабрика. Скажуть, що він такий самий, як ЗЕ. Цей нарід невиліковний...
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03.08.2024 09:46 Відповісти
 
 