Окупанти горять заживо після скиду з українського дрону боєприпасу на Донеччині. ВIДЕО
Військовослужбовці ЗС РФ горять після скиду з дрону в їхній окоп на Лиманському напрямку на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+12 alexandr shamov
показати весь коментар04.08.2024 15:32
+8 Serhiy Talatynnik
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+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.08.2024 15:22
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Еее... ні, куме - коли є ЧАС та НАТХНЕННЯ просто вбивати неможна.
гарєть віздє
гарєть і нікакіх гваздєй(с)