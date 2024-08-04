Окупанти горять заживо після скиду з українського дрону боєприпасу на Донеччині. ВIДЕО

Військовослужбовці ЗС РФ горять після скиду з дрону в їхній окоп на Лиманському напрямку на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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