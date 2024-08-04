УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
14 744 21

Окупанти горять заживо після скиду з українського дрону боєприпасу на Донеччині. ВIДЕО

Військовослужбовці ЗС РФ горять після скиду з дрону в їхній окоп на Лиманському напрямку на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Наші воїни на БМП M2A2 "Bradley" розстрілюють позиції окупантів із гармати "Bushmaster" на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Донецька область (8447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
А головне, не земля пiд ними най горить - а самi кацапи.
показати весь коментар
04.08.2024 15:32
+8
Це як трейлер до фільму»прізрачний підор»
показати весь коментар
04.08.2024 15:23
+7
Пекло на землі
показати весь коментар
04.08.2024 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пекло на землі
показати весь коментар
04.08.2024 15:22 Відповісти
А головне, не земля пiд ними най горить - а самi кацапи.
показати весь коментар
04.08.2024 15:32 Відповісти
Не додумались обісцяти один одного.
показати весь коментар
04.08.2024 15:59 Відповісти
Це як трейлер до фільму»прізрачний підор»
показати весь коментар
04.08.2024 15:23 Відповісти
чогось шашликів захотілося
показати весь коментар
04.08.2024 15:25 Відповісти
Вава, узбагойтесь.
показати весь коментар
04.08.2024 15:29 Відповісти
а дє контрольний зверху ?
показати весь коментар
04.08.2024 15:31 Відповісти
Е нi, панночко, спершу най кацапи пройдуть всi кола пекла.
показати весь коментар
04.08.2024 15:45 Відповісти
Куме, а чому ви це повільно смалите кацапа - його вереск чує все село? Просто заріжте його...
Еее... ні, куме - коли є ЧАС та НАТХНЕННЯ просто вбивати неможна.
показати весь коментар
04.08.2024 16:50 Відповісти
Підгорають. Горять це коли смалець стікає
показати весь коментар
04.08.2024 15:42 Відповісти
Я вас умоляю. Откуда у кацапа бы смалець взявся... Горить кацапа, це коли пластiк з нього скапуе.
показати весь коментар
04.08.2024 15:50 Відповісти
Бутылочку бензинчика туда еще сбросить
показати весь коментар
04.08.2024 15:46 Відповісти
Не поможет. Там напалмик добряче працюе.
показати весь коментар
04.08.2024 15:51 Відповісти
Согласен. Нужно переходить на новый уровень. А то рашисты против нас все что угодно применяют а мы как терпилы
показати весь коментар
04.08.2024 16:26 Відповісти
Гарєть всігда
гарєть віздє
гарєть і нікакіх гваздєй(с)
показати весь коментар
04.08.2024 15:48 Відповісти
Відео коротке і неякісне...Незрозуміло,він здох чи просто трошки попікся і через тиждень буде як штик?
показати весь коментар
04.08.2024 15:51 Відповісти
Как штык - понимать, мол, околеет?
показати весь коментар
04.08.2024 15:58 Відповісти
..не носил бы ты, ванёк, литиевые батЫ....
показати весь коментар
04.08.2024 15:58 Відповісти
Запальні рашисти, попались… І що вони роблять в Україні, із зброєю в руках?? Мабуть, орки прийшли на самміт «міру-мір», від єрмака і зеленського?? Татаров, таких не чіпає…
показати весь коментар
04.08.2024 17:03 Відповісти
порткі вспалахнули) сухе гівно,певно,файо горит💩🤣
показати весь коментар
04.08.2024 18:41 Відповісти
Спички детям не игрушка!
показати весь коментар
04.08.2024 18:49 Відповісти
 
 