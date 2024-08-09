Зеленський: На Ставці заслухали Сирського щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 9 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці повідомив про оборонні дії на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ставка.

Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території.

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Доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука. Рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення нашої системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів. А міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами. Усі безпекові аспекти підготовки до навчального року.

Також була доповідь голови СЗР Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії. Ми все це бачимо й будемо готові. І насамкінець – важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!" - розповів президент.

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