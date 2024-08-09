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Зеленський: На Ставці заслухали Сирського щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 9 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці повідомив про оборонні дії на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ставка.

Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене, - Зеленський. ВIДЕО

Доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука. Рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення нашої системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів. А міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами. Усі безпекові аспекти підготовки до навчального року.

Також була доповідь голови СЗР Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії. Ми все це бачимо й будемо готові. І насамкінець – важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!" - розповів президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На тлі прориву кордону РФ Сирський повідомив, що працює "у вихідному районі". ФОТО

Володимир Зеленський про засідання Ставки

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Сирський Олександр (611) Ставка (135)


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Топ коментарі
+7
Больше всего в действиях ВСУ на освобождаемой территории КуНР, мне нравится ювелирная точность и аккуратность. Ни одного инцидента стрельбы по мирным, даже случайной, никакого мародерства, все согласно женевской Конвенции и уставу ООН, законно и уверенно. Это вам не звери-рашисты ©
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09.08.2024 18:50
+3
Зелі генералісімуса ....потужного
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09.08.2024 20:00
+2
Не военный слушал кадрового? Логично ведь
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09.08.2024 18:55
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Больше всего в действиях ВСУ на освобождаемой территории КуНР, мне нравится ювелирная точность и аккуратность. Ни одного инцидента стрельбы по мирным, даже случайной, никакого мародерства, все согласно женевской Конвенции и уставу ООН, законно и уверенно. Это вам не звери-рашисты ©
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09.08.2024 18:50 Відповісти
Не военный слушал кадрового? Логично ведь
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09.08.2024 18:55 Відповісти
А про те, що в нас тепер вся Сумська область добавиться, як активний фронт, взагалі не думають?
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09.08.2024 19:02 Відповісти
А те, що роспропагандони після Харківщини (Вовчанська) анонсували подібне у Сумській-таке тебе не цікавило ?
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09.08.2024 19:11 Відповісти
Він вважае що тільки збереження спокою курчан було запорукою тиши на Сумщіні
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09.08.2024 20:00 Відповісти
А про те що іде війна, а не "дітки в пісочниці" не думаєте?
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09.08.2024 21:02 Відповісти
Такі події і жодного гундосіка БлаZEнь 72 години мовчав! Як же воно йому муляло
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09.08.2024 19:08 Відповісти
Так для него же это было неожиданно! Получил в ухо от куратора за то, что не пронюхал о планах военных. Немного отошел, вот и видосик. Надо же приклеиться к успеху ВСУ!
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09.08.2024 22:14 Відповісти
Буратіна хоч розуміє де він і що робить? Чи просто автоматом корчить вумне лице?
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09.08.2024 19:17 Відповісти
Зелі генералісімуса ....потужного
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09.08.2024 20:00 Відповісти
Уявляю "ставку" і такого собі Зеленського, що схилився над картою. А-ля сталін, тільки не з люлькою, а з Айкосом.
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09.08.2024 20:03 Відповісти
на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории. Источник:

Это чтобы монотонно не перечислять направления.

В 17-ом, прошлого века церква молилась за здравие Его Императорского Величества и всего царского дома. В феврале вместо этого стали упоминать Керенского и временное правительство. Когда пошла вообще непонятка, попы махнули кадилом и стали упоминать "власть придержащих" Хто при власти, тем и во здравие
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09.08.2024 20:06 Відповісти
Стратегічні прорахунки не можна компенсувати тактичними успіхами. Клаузевіц.

Що таке Курський прорив? Стратегічно продумана операція ,яка зірве наступальні плани ворога ? Чи черговий піар для відосика Верховного Гавнокомандуючого, який приведе до втрати Донбасу?

Час покаже....
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09.08.2024 21:27 Відповісти
 
 