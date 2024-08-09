Зеленський: На Ставці заслухали Сирського щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 9 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці повідомив про оборонні дії на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ставка.
Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території.
Доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука. Рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення нашої системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів. А міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами. Усі безпекові аспекти підготовки до навчального року.
Також була доповідь голови СЗР Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії. Ми все це бачимо й будемо готові. І насамкінець – важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!" - розповів президент.
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Это чтобы монотонно не перечислять направления.
В 17-ом, прошлого века церква молилась за здравие Его Императорского Величества и всего царского дома. В феврале вместо этого стали упоминать Керенского и временное правительство. Когда пошла вообще непонятка, попы махнули кадилом и стали упоминать "власть придержащих" Хто при власти, тем и во здравие
Що таке Курський прорив? Стратегічно продумана операція ,яка зірве наступальні плани ворога ? Чи черговий піар для відосика Верховного Гавнокомандуючого, який приведе до втрати Донбасу?
Час покаже....