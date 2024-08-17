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Окупанти з підрозділу "Шторм Z" напилися та відкрили вогонь по своїх товаришам по службі. ВIДЕО

Російські загарбники з підрозділу "Шторм Z" понапивалися та відкрили вогонь по групі своїх товаришів по службі. Ті не розгубилися і їх розстріляли.

В результаті, - один окупант "двісті" вже лежить у чорному пакеті, інші, - поранені, решту просто побили та зв'язали, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант, тікаючи від атаки дрона-камікадзе, підірвався на міні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) росія (65162)


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Топ коментарі
+31
Духовниє скрєпи. Кацапам потрібно разом з бомбами скидувати ящики з бухлом та наркотиками туди, нехай один одного повбивають
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17.08.2024 15:49
+30
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17.08.2024 15:50
+24
Я про це давно тут пропонувала)))) а ще - наші підприємства на виготовлення метанолу перевести..

На раїсі - бєз бухла і жізнь плоха..
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17.08.2024 16:05
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Духовниє скрєпи. Кацапам потрібно разом з бомбами скидувати ящики з бухлом та наркотиками туди, нехай один одного повбивають
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17.08.2024 15:49 Відповісти
Туда цистерну подогнать, весь последующий резерв будет там лежать.
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17.08.2024 15:51 Відповісти
Я про це давно тут пропонувала)))) а ще - наші підприємства на виготовлення метанолу перевести..

На раїсі - бєз бухла і жізнь плоха..
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17.08.2024 16:05 Відповісти
"...скидувати ящики з бухлом та наркотиками..."
Ніззя. Це хімічна зброя.
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17.08.2024 16:17 Відповісти
Біологічна
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17.08.2024 16:36 Відповісти
Біохімічна.
Біохімія як наука почалася з бродильного чану.
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17.08.2024 17:08 Відповісти
Зэр гут!
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17.08.2024 15:50 Відповісти
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17.08.2024 15:50 Відповісти
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17.08.2024 16:03 Відповісти
Хоч бери і скидай їм "балцанки" зі спиртом замість мін Самі один одного поперебивають!
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17.08.2024 15:51 Відповісти
З метанолом. Як бабуся пиріжками труїла)))
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17.08.2024 16:06 Відповісти
Це як в анекдоті - циганка нагадала Петрові - шо в нього рік не буде сексу - він не розгубився і два рази доказав шо вона шарлатанка
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17.08.2024 15:51 Відповісти
Циганка завжди знає, чого хоче 😂
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17.08.2024 17:52 Відповісти
Хай п'ють до всрачки та стріляють один одного - Лепотааа!
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17.08.2024 15:52 Відповісти
ХаХаХа кацапи є кацапи!
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17.08.2024 15:54 Відповісти
Правильной дорогой идёте товарищи!
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17.08.2024 15:59 Відповісти
От так і Вермахт приблизно мільйони такого ж бидла приймав в полон, замість шоб звільняти москву. зачипаєш полониними, зомбуєш - а потім маси скоту, бидла, нещасних рабів посилаєш і жереш собі в кремлі шампанське, раби то точно захлинуть кількістю наступаючі війська, а ти потім вже заскавулиш шо "нанаснапалє"(а на Фінляндію ніхто ж нє напалє?)
в історії не було більш падлючої "нації". - подивимось просто на геогр. карту. - і як їх піп Гуня сказав - цитата - "рєсєя на нікаво нє нападала нікагда"
падаль, гниль і тридвараси моральні
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17.08.2024 15:59 Відповісти
більше !!! в полон до німців, з 22 червня і до кінця 1941 року, під час звільнення німцями території так званого "срср" від червоної комуно-нацистької чуми, тільки за офіційними оцінками здалося 2 мільйона солдатів і офіцерів так званою "ркка", реальні оцінки 3,5 мільйона !!!
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17.08.2024 17:17 Відповісти
за слово "нацистьської" по відношенню до коммі, тобі б варто почитати повне сочінєніє всіх оцих уродів красножопих.
Через 5 років я би спитав - як слово "нацист" в.яжеться з тим що всі народні маси - зливали в одну - совкове животне?
чувак, "нацизм" ЦЕ *** ПРО НАЦІЮ!!! типу там "арійську", штучна і придумана хрінь, але ти срав.ніл богА і однорога, тобто якось дуже дивно це гавно називати "нацистами".
до речі, чому ***** верещить про "нацизм", так тому шо ми хочемо (не я) бути українцями, ОКРЕМИМ НАРОДОМ, тобто з комуністами це просто антагонізм, коммі всіх змішують і виходить таке як Царьов\Ківа\Рабінович.
я просто уточнюю, шоб ви не подумав шо я нац.-соціаліст часом.
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24.08.2024 12:29 Відповісти
- На єво мєсті должин бить Я!
- Напьйосся, будіш.
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17.08.2024 16:00 Відповісти
Які вони наблотикані , А коли сам стоїть на колінах під дубом автомата аж смердить навкруги
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17.08.2024 16:01 Відповісти
Кацапська математика. Є обмежена кількість водки (не плутати з горілкою - то суто український напій) і певна її кількість приходиться на кожне рило в пиятиці. Як збільшити кількість водки на рило? Відповідь - зменшити кількість рил.
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17.08.2024 16:01 Відповісти
па таваріщям - агонь!
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17.08.2024 16:02 Відповісти
желаю им обоюдной победы до последнего ублюдка!
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17.08.2024 16:04 Відповісти
НІ хрєна це не "Шторм-Зет", ті після таборів виглядають як після концтаборів
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17.08.2024 16:04 Відповісти
Просто тепер у шторм Z записують прямо "в залє суда", а декого - ще й до суду.
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17.08.2024 16:12 Відповісти
Великий почин
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17.08.2024 16:07 Відповісти
Це той самий випадок, коли випивончик іде на користь суспільству.
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17.08.2024 16:09 Відповісти
Кацапня ниє про те що її армія накивала п'ятами з Тьоткіно і Глушково і підірвала за собою мости .
хз чи правда чи ні .. Інфа з телеграму .
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17.08.2024 16:10 Відповісти
Це не ті мости що в новинах вчорашніх? Наче буда інфа що цапів оточили, завдяки тим розбитим мостам, чекають коли здадуться...
Якщо це інше, то пардон. Буду шукати фоточки
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17.08.2024 16:38 Відповісти
Та схоже - ті . Я натрапив на на ось це в тг .
.
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17.08.2024 18:03 Відповісти
Гарна новина.
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17.08.2024 16:14 Відповісти
Що "бражка живатваряща" робить. Було три необстріляних кацапа, залишилось два п'янючих кацапа ї один обстріляний.
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17.08.2024 16:14 Відповісти
та обісцяний..
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17.08.2024 16:32 Відповісти
той хто знімає на смартфон - уже порушує заборону гос-дурой смартфони на війні
короче всі помруть
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17.08.2024 16:49 Відповісти
А як ще їм стрільбу по своїх виправдать? Зараз слідчого викличуть - от йому і доказ готовий!
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18.08.2024 07:55 Відповісти
Желаю, чтобы все.
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17.08.2024 17:07 Відповісти
********* давай не астанавливайся
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17.08.2024 17:43 Відповісти
вИ воїни? вИ неонацисти з роZZії @@@@!!
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17.08.2024 19:08 Відповісти
что с орками делает "святая водица" алкоголь в переводе с арабского самое существенное вещество и при контакте с ним необходимо соблюдать меры безопасности
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17.08.2024 21:00 Відповісти
Я вже давно казав що треба перед відступом залишати канісири з метиловим спиртом...
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17.08.2024 23:23 Відповісти
 
 