Окупанти з підрозділу "Шторм Z" напилися та відкрили вогонь по своїх товаришам по службі. ВIДЕО

Російські загарбники з підрозділу "Шторм Z" понапивалися та відкрили вогонь по групі своїх товаришів по службі. Ті не розгубилися і їх розстріляли.

В результаті, - один окупант "двісті" вже лежить у чорному пакеті, інші, - поранені, решту просто побили та зв'язали, передає Цензор.НЕТ.

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