Окупанти з підрозділу "Шторм Z" напилися та відкрили вогонь по своїх товаришам по службі. ВIДЕО
Російські загарбники з підрозділу "Шторм Z" понапивалися та відкрили вогонь по групі своїх товаришів по службі. Ті не розгубилися і їх розстріляли.
В результаті, - один окупант "двісті" вже лежить у чорному пакеті, інші, - поранені, решту просто побили та зв'язали, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+31 Dmitriy Prudko
показати весь коментар17.08.2024 15:49
+30 Pavlo Z
показати весь коментар17.08.2024 15:50
+24 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар17.08.2024 16:05
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На раїсі - бєз бухла і жізнь плоха..
Ніззя. Це хімічна зброя.
Біохімія як наука почалася з бродильного чану.
в історії не було більш падлючої "нації". - подивимось просто на геогр. карту. - і як їх піп Гуня сказав - цитата - "рєсєя на нікаво нє нападала нікагда"
падаль, гниль і тридвараси моральні
Через 5 років я би спитав - як слово "нацист" в.яжеться з тим що всі народні маси - зливали в одну - совкове животне?
чувак, "нацизм" ЦЕ *** ПРО НАЦІЮ!!! типу там "арійську", штучна і придумана хрінь, але ти срав.ніл богА і однорога, тобто якось дуже дивно це гавно називати "нацистами".
до речі, чому ***** верещить про "нацизм", так тому шо ми хочемо (не я) бути українцями, ОКРЕМИМ НАРОДОМ, тобто з комуністами це просто антагонізм, коммі всіх змішують і виходить таке як Царьов\Ківа\Рабінович.
я просто уточнюю, шоб ви не подумав шо я нац.-соціаліст часом.
- Напьйосся, будіш.
хз чи правда чи ні .. Інфа з телеграму .
Якщо це інше, то пардон. Буду шукати фоточки
.
короче всі помруть