На супермаркет в окупованому Донецьку впали уламки збитої ракети: Роспропаганда збрехала про "удар" та "величезну кількість жертв". ВIДЕО

Російська пропаганда брехала про нібито велику кількість жертв через удар по супермаркету "Галакатика" в окупованому Донецьку. Проте згодом виявилось, що загиблих взагалі не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Денис Казанський.

"16 серпня уламки збитої ракети впали на віджатий супермаркет "Амстор" у Донецьку, який бандити перейменували на "Галактику". Через це почалася пожежа і супермаркет згорів. Цей епізод пропагандисти вирішили використати для нагнітання істерії та виправдання масових убивств цивільного населення України. Розумний приятель Тетяни Монтян, провокатор і клікуша Андрій Лисенко, став у нападі верещати що в супермаркеті "згоріло живцем величезна кількість жінок і дітей", що він особисто бачив, як там усі вмирали і горіли, і зажадав завдати по Україні ядерного удару, не брати полонених, окупувати всю країну та провести "чистку" населення", - зазначив він.

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Інші Z-блогери також почали закликати до етнічних чисток та масових вбивств цивільного населення в Україні.

"Щоправда, наступного дня з'ясувалося, що загиблих у згорілому "Амсторі" (Галактиці) немає. Повідомили, що розбирають завали. Але потім тему швидко зам'яли і більше не згадували. Минуло 3 дні і досі жодних повідомлень про загиблих так і не опублікували. Тобто ніякої "величезної кількості жінок, що згоріли живцем, і дітей" там не було й близько. Оскільки ніхто спеціально по супермаркету не бив, і він спалахнув від падіння уламків, там ніхто не загинув. Люди встигли його залишити. Не так, як у Кременчуці, де справді спеціально вдарили у супермаркет ракетою", - зазначив Казанський.

Брехню роспропаганда так і не спростувала.

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