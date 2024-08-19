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На супермаркет в окупованому Донецьку впали уламки збитої ракети: Роспропаганда збрехала про "удар" та "величезну кількість жертв". ВIДЕО

Російська пропаганда брехала про нібито велику кількість жертв через удар по супермаркету "Галакатика" в окупованому Донецьку. Проте згодом виявилось, що загиблих взагалі не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Денис Казанський.

"16 серпня уламки збитої ракети впали на віджатий супермаркет "Амстор" у Донецьку, який бандити перейменували на "Галактику". Через це почалася пожежа і супермаркет згорів. Цей епізод пропагандисти вирішили використати для нагнітання істерії та виправдання масових убивств цивільного населення України. Розумний приятель Тетяни Монтян, провокатор і клікуша Андрій Лисенко, став у нападі верещати що в супермаркеті "згоріло живцем величезна кількість жінок і дітей", що він особисто бачив, як там усі вмирали і горіли, і зажадав завдати по Україні ядерного удару, не брати полонених, окупувати всю країну та провести "чистку" населення", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційно спростовуємо заяви російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати АЕС, - МЗС

Інші Z-блогери також почали закликати до етнічних чисток та масових вбивств цивільного населення в Україні.

"Щоправда, наступного дня з'ясувалося, що загиблих у згорілому "Амсторі" (Галактиці) немає. Повідомили, що розбирають завали. Але потім тему швидко зам'яли і більше не згадували. Минуло 3 дні і досі жодних повідомлень про загиблих так і не опублікували. Тобто ніякої "величезної кількості жінок, що згоріли живцем, і дітей" там не було й близько. Оскільки ніхто спеціально по супермаркету не бив, і він спалахнув від падіння уламків, там ніхто не загинув. Люди встигли його залишити. Не так, як у Кременчуці, де справді спеціально вдарили у супермаркет ракетою", - зазначив Казанський.

Брехню роспропаганда так і не спростувала.

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Автор: 

Донецьк (946) обстріл (28472) пропаганда (2801)


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Топ коментарі
+17
чувак в чистой одежде с сигаретой в руках .... "спасал" и заодно подкурил
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19.08.2024 12:18
+9
гебельсТВ
А чому ця падла як із пральні ?
навіть нормальний фейк кацапня не може зробити
Сам курить, не вистачає склянки з горілкою
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19.08.2024 12:36
+8
"Дєті, жєнщіни сгарєлі заживо! І тіпєрь ані крічат, а ми нічєм німожєм ім памочь!",-

Ну чому ж не можеш?
Розкажи, що за муйня у тебе в папіросці. Забориста ж шняга! Коли тобі вже трупи кричати почали
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19.08.2024 12:39
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"Кацапу збрехать - що дурному з гори збігти!"
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19.08.2024 12:17 Відповісти
чувак в чистой одежде с сигаретой в руках .... "спасал" и заодно подкурил
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19.08.2024 12:18 Відповісти
та то вони шахеди там збирали і понапивались, а далі як завжди - бабахнуло
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19.08.2024 12:23 Відповісти
Это бывший "Амстор" стоит на площади. Забора нет, все просматривается. Из окон девятиэтажек все как на ладони. Плохое место. Если нужен совет, вниз от этого Амстра, к Александровка, расстояние метров 90 закрытое АТП. Вот там лучше открыть цех.
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19.08.2024 19:42 Відповісти
все вірно в цивілізованій державі нелюдам не місце ! тож тобі худоба жити з кацапами .
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19.08.2024 12:26 Відповісти
гебельсТВ
А чому ця падла як із пральні ?
навіть нормальний фейк кацапня не може зробити
Сам курить, не вистачає склянки з горілкою
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19.08.2024 12:36 Відповісти
Как то спокойно вокруг етого супермаркета как для массовой гибели людей. Ну етого и стоило ожидать. ***** когда чуствует что все просрал будет выпускать пропагандонов и устраивать клоунаду.
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19.08.2024 12:37 Відповісти
"Дєті, жєнщіни сгарєлі заживо! І тіпєрь ані крічат, а ми нічєм німожєм ім памочь!",-

Ну чому ж не можеш?
Розкажи, що за муйня у тебе в папіросці. Забориста ж шняга! Коли тобі вже трупи кричати почали
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19.08.2024 12:39 Відповісти
Мальчик якийсь несправжній... Де трусіки?
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19.08.2024 12:52 Відповісти
Докладно розбір ситуації з постановочним шоу пропагандона лисенка можна бачити у https://x.com/prof_preobr/status/1824709962234310807 проф. Преображенського .

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19.08.2024 12:52 Відповісти
Чому цапня забороняє розслідувати міжнародним організаціям місця теракту?
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19.08.2024 12:56 Відповісти
Спасал детей не вынимая з зубов сигарету
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19.08.2024 14:04 Відповісти
Сподіваюсь незабаром цій потворі у макітру влетить шмат заліза. Зажилося вже на цьому світі, падло.
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19.08.2024 15:20 Відповісти
 
 