УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9221 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
15 160 63

Пропагандист Полинков вимагає не міняти строковиків РФ, які потрапили у полон в Курській області. ВIДЕО

Російський пропагандист Михайло Полинков закликав Росію не обмінювати солдатів, які потрапили у полон ЗСУ у Курській області.

Він вважає, що російські солдати не заслуговують повернутися до Росії, оскільки здалися без бою, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вчера видел. Наш укрепрайон, построенный добротно, шикарный, война в стиле лакшери, без вообще вида, что он оборонялся. Они сдали его без боя. И сейчас украинская сторона использует этих военнопленных, чтобы забрать своих последних "азовцев", которые находятся у нас в плену. Да, не всех на Медведчука обменяли, еще есть. Скажу неприятную вещь для многих, тем более для родителей тех парней, которые находятся в плену. Но их нельзя менять. Нельзя, потому что они сдались без боя", - сказав Полинков.

Дивіться: 20 окупантів стрімголов тікають із зайнятої посадки через скид боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) пропаганда (2802) росія (65162) полонені (2264)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
А сам чому там не був, не захищав?😎
показати весь коментар
20.08.2024 16:47
+36
Там вся "армія" - пі.дори...
показати весь коментар
20.08.2024 16:57
+30
А его нельзя мобилизовать, он *****.
показати весь коментар
20.08.2024 16:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сам чому там не був, не захищав?😎
показати весь коментар
20.08.2024 16:47 Відповісти
А его нельзя мобилизовать, он *****.
показати весь коментар
20.08.2024 16:52 Відповісти
Там вся "армія" - пі.дори...
показати весь коментар
20.08.2024 16:57 Відповісти
його відео дорогого іпса коштує !!!

дивіться, дарагіє рассєяні, не обляпайтесь !
ваши мальчики мусили вмерти за плешивого карлика !
показати весь коментар
20.08.2024 17:02 Відповісти
"А его нельзя мобилизовать, он *****" - то не причина, то відмазка.
показати весь коментар
20.08.2024 17:08 Відповісти
це і нам наука - 18-20 літні хлопці надто молоді війни, за окремими винятками.

нижній віковий мінімум мобілізації - з 22 років
показати весь коментар
20.08.2024 16:59 Відповісти
Та ні!!!
В першу чергу молодь і "малолєткі" повинні воювати!!! І не тільки тому що дядьки вже стомились за 2 / 3 / 8 / 10 років.
А також тому що це їх країна, їх ціна майбутнього, хай виборюють а не розважатися в клубах та голосувати "папріколу" і наплодити тупаків
показати весь коментар
20.08.2024 17:10 Відповісти
Справедливості раді, коли обирали Лідора 6 років назад цим пацанам було по 12-15 років і вони точно його не обирали. 6 років безкінечного позору війни і розрухи, і падіння в прірву.
показати весь коментар
20.08.2024 17:37 Відповісти
я був сержантом у 18-ти річних пацанів - мій головняк був щоб вони не засунули кудись свою дурну голову
показати весь коментар
20.08.2024 18:26 Відповісти
Рило рашизма.
показати весь коментар
20.08.2024 16:50 Відповісти
Табори для полонених орків мають бути на об'єктах енергетики...
показати весь коментар
20.08.2024 16:51 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 16:54 Відповісти
Ну так це ж їхні скрепи. "Русскіє сваіх нє брасают".
показати весь коментар
20.08.2024 16:52 Відповісти
Вони просто миттєво перестають бути своїми, як використаний презерватив ...
показати весь коментар
21.08.2024 12:39 Відповісти
хто б сумнівався)))) рюськє лайно ніхто визволяти не збирається)) це ж не боробаті любителі ягняток))) там інша справа
показати весь коментар
20.08.2024 16:52 Відповісти
На рашці все стабільно, - в раааасіі плєнних ньєттттъ, плєннниє - єта прєееедатєльі🤔🧐😁 Діло товариша Сталіна живе, ураааа тааааваааріщьі 😝😝😝😝😜🤪 Це не може не радувати українців, москаль який був довбойоб, таким і залишається, на щастя смертний, погано, що їх багацько... Одне хвилює, де ми цю наволоч хоронити будемо, бо з них добрива навіть так собі🤔🧐😁🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
показати весь коментар
20.08.2024 16:53 Відповісти
Тов. Сталін (треба визнати) був у цьому послідовним - навіть свого сина не захотів з полону витягувати. Так, є версія, що Яков не був улюбленим сином, але батько для порятунку будь-якого свого сина нічого б не пошкодував, навіть полоненого фельдмаршала.
показати весь коментар
20.08.2024 17:00 Відповісти
Воно таке ненавистне було, що йому плювати було і на сина від першої дружини (Якова, що згинув в полоні), і на другу дружину (яку від довів до самогубства), і тих дітей, що лишились теж не пошкодував би, бо для нього був тільки він сам центр всесвіту.
показати весь коментар
20.08.2024 17:11 Відповісти
Сталіна можна ненавидіти, стьобатися з нього, але він з руїн імперії побудував ще страшнішу імперію за 20 років, але вкрай людожерливими методами. Особисто я його ненавиджу (є причини), але не прикалуюсь. А багато нинішніх світових політиків мріють повторити, але мріють тихенько, щоб у дурку не виправили.
показати весь коментар
20.08.2024 18:11 Відповісти
А хто прикалується? З усією серйозністю, падло була злобне, добре що здох, більше б людей вціліло, якби він здох раніше.
показати весь коментар
22.08.2024 13:53 Відповісти
надо проверить на чем он ездит и поспрошать почему не отдал свой джип на фронт, где его ******** на тарантайках для гольфа мучаются.
показати весь коментар
20.08.2024 16:55 Відповісти
на кую своего бородатенького коханчика він їзде, все зрозуміло по його реториці. Мог би, но я нє смог. Типічна мАцковська сосунья.
показати весь коментар
20.08.2024 18:02 Відповісти
Це дуже корисний пропаГандон ... Буде дуже цікаво подивитись на реакцію "рожающих баб" на цю пропозицію . .. Буде , взагалі , вона чи ні ?
показати весь коментар
20.08.2024 16:58 Відповісти
Ні
показати весь коментар
20.08.2024 17:09 Відповісти
Цікавіше подивитись реакцію тікток військ, яки також потрапили там у полон. Може скоро цей пропагандон принесе вибачення та визнає що був не прав
показати весь коментар
20.08.2024 18:42 Відповісти
З одного боку це буде погано, бо не вийде виміняти у підарів полонених. З іншого боку, рашка рухається до социального взриву.

"Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" - вот тогда они на улицы повалят с вилами" (С) Бабченко.

І вони до цього йдуть. Економіка кацапстану летить в кизду, величезні проблеми з зовнішньою торговлею навіть з найближчими братушками, нестача робочіх рук через величезні втрати, вторгнення ЗСУ в "ісконно рюзкіє тєріторії" показали всю неспроможність кацапської влади. Саме тому ***** 1) тягне з мобілізацією і намагається продовжувати заманювати дебілів свіжонадрукованими фантікамі, 2) розпочав перемовини про обмін полонених.
Тому скоріш за все ***** не ризикне зірвати обмін.
показати весь коментар
20.08.2024 16:59 Відповісти
І навіть тоді не вийдуть. Хіба що їжа взагалі зникне (не тільки ковбаса).
показати весь коментар
20.08.2024 17:02 Відповісти
Будуть своїх соплемінників жерти, хто послабше. Але не вийдуть.
показати весь коментар
20.08.2024 17:40 Відповісти
Вони до цього йдуть. В масштабах країни "їжа" - це не те, що вирощується на дачі (хоча 2% земель під огороди в СРСР забезпечували десь 50% їжі). Це сортове насіння, хімічні препарати, спеціалізована техніка, кваліфіковані робочі руки + бабло. По всім цим показникам в кацапів проблеми. Дуже багато чого під санкціями і завозиться через треті країни фпигунами.
показати весь коментар
20.08.2024 17:42 Відповісти
І головне - " <******* обісрався Акєла промахнувся" (С)
Багато разів поспіль.
показати весь коментар
20.08.2024 17:43 Відповісти
Задля гарантованого непотрапляння строковиків до полону, їх треба розстрілювати одразу після прийняття "прісяґі".
показати весь коментар
20.08.2024 17:02 Відповісти
Краще газом. Газенваген, до речі, придумали кацапи, а не німці.
показати весь коментар
20.08.2024 17:41 Відповісти
Взагалі, єврей придумав.
показати весь коментар
20.08.2024 18:45 Відповісти
Який же Ви кровожерлевий
показати весь коментар
20.08.2024 18:23 Відповісти
Я не кровожерливий. Я раціональний.
показати весь коментар
20.08.2024 20:07 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=oB7g13ewo-8&t=914s Юрій Бутусов у війскоматі Суджі спалив кримінальні справи на російських ухилянтів
показати весь коментар
20.08.2024 17:04 Відповісти
Зачотний відос, теж дивився, як Юрій спалив справи ухилянтів)))
показати весь коментар
20.08.2024 17:12 Відповісти
Ухилянти на параші добре Ухилянти в Україні найбільший ворог, але то таке. Потролив знатно українців Юра
показати весь коментар
20.08.2024 18:36 Відповісти
А ти, уй.оба, різниці не бачиш між ухилятися від участі в загарбницькій війні і ухилятися від захисту Батьківщини?
показати весь коментар
20.08.2024 19:00 Відповісти
немає різниці підерасіна стара, ухилення від проходження служби воно і в африці ухилення від проходження служби.
просто нахрін було ту циркову виставу робити, я хз.
показати весь коментар
20.08.2024 19:30 Відповісти
Свого кума хутін поміняв, а холопи царю не потрібні, це лише питання кацапам за кого вони воюють.
показати весь коментар
20.08.2024 17:12 Відповісти
краще обміняйте....а потім вже розстріляете.... заизменууродине...па партийному па сталински...
показати весь коментар
20.08.2024 17:13 Відповісти
Просто по мордє ліца цього поца полінкова видно,шо он би гєроічєскі сражався до послєднєго і даже тріжди обосравшись ні за что нє отступіл с такіх харашо укрєпльоних позіций.
показати весь коментар
20.08.2024 17:15 Відповісти
Когда сам попадется в плен будет рыдать и умолять на коленях.Надеюсь ему свои харю начистят.
показати весь коментар
20.08.2024 17:19 Відповісти
Кстати, абсолютно здравое (со стороны РФ) предложение - этот товарищ совершенно правильно опасается: если бы Украина хоть чуть-чуть работала с пленными, то этих "срочников", после трехмесячного плена (и работы с ними), можно было бы просто вернуть РФ (в качестве жеста доброй воли/жести белой моли): они по возвращении половину армии разложили бы. Польза бы была огромная. К сожалению, ни военные, ни гражданские в Украине так и не поняли до сих пор, что в 21 веке идёт, прежде всего, "война идей" и разложение армии противника - важнейший элемент такой войны. И лучше всего такой элемент работает посредством "солдатского телеграфа" (его не "замедлишь", как ютуб).
показати весь коментар
20.08.2024 18:00 Відповісти
Бывших пленных первыми посылают на убой, в самое пекло, именно поэтому.
показати весь коментар
20.08.2024 18:10 Відповісти
Им ничто не мешает сдаться повторно
И, нет, не посылают. Там весьма хитрая процедура: в подробности вдаваться не буду, но человек, если не захочет, то его отправить на фронт не смогут. Тем более, это "срочники": их просто отправят дослуживать в тыл (вот пусть там, в тылу, и разлагают армию). Или дембельнут досрочно (пусть гражданское население разлагают).
показати весь коментар
20.08.2024 18:14 Відповісти
Процедура одна. Она нигде не меняется. Когда американских солдат посылали на вторую мировую, им предлагали застраховаться и из довольствия оплачивать страховку.
Слоган страховщиков ( страховало МО) был. Если вас убьют, государство отправит родным похоронку, а если убьют застрахованного, выплатит кучу долларов. Ну, и как вы думаете, кого первым пошлют в бой?
показати весь коментар
20.08.2024 20:43 Відповісти
Нет.
показати весь коментар
21.08.2024 01:22 Відповісти
Згоден. Спочатку треба обміняти тих, хто відпрацював. А ці, новенькі, хай працюють і бажано так, щоб втратили здоровья.
показати весь коментар
20.08.2024 18:17 Відповісти
Та не питання.
Мамки хай прямо до цього Полинкова тепер ходять.
А почнуть ходити до Москви - дубцями їх, дубцями.
А почнуть виходити люди - стріляти їх, стріляти.
Добре, якщо б потім білі проти червоних та всі проти всіх. Від "за росію-матушку" до "за краюху хлєба".

Короче, все, як *******. Все, як вміють. Все, як по писаному трохи більше ніж 100 років тому.
показати весь коментар
20.08.2024 18:38 Відповісти
Одним словом - колективне ***** ...
показати весь коментар
21.08.2024 12:46 Відповісти
А воно не боїться що мамашки отих полонених ''строчників'' його на шматки порвуть?
показати весь коментар
20.08.2024 18:47 Відповісти
Не боїться. Мамашкі - "Машкі" бояться тільки одного - що вони не отримають "виплати" і не буде за що "випіть" (нажертися до втрати свідомості) "за ґєроєв".
показати весь коментар
20.08.2024 20:15 Відповісти
Доброго вечера, пан Коцький. Не по делу вы говорите.
Машка знает шо сын раб призывник, и выплаты ему не катят. А во вторых, он не участвует в СВО, а несет службу на территории где проводится КТО.
показати весь коментар
20.08.2024 20:48 Відповісти
Честь, пане Сергію.
Як тільки машкіного ********, народженого від "святого духа" (бо від кого вона "залєтєла па пьяні", машка й сама не пам'ятає), "забралі" до війська (на росії "забірают" в три місця - до в'язниці, до війська і "навєрх"), в машки з'являється надія на "виплати". Різниці між "срочьной" і "кантрактам" вона не знає, а якщо знає, то не розуміє.
Але що їй "паложени виплати" знає точно.
показати весь коментар
20.08.2024 21:51 Відповісти
Остап Бендер чтобы быть похожим на "органы" таскался с фуражкой, а этот пидарок напялил такой же полупрозрачный аксессуар - то ли форма то ли не форма, и если будут попрекать то можно и отмазаться, что это не общевойсковое обмундирование.А так в полщишечки на военного смахивает, мол, времена то какие - тяжолые и адьож такой же военно-скорбный, типа он готов есле чо, грудаком на абрвзуру, а на самом деле дристожопый как и Гирькин - хреновы диды-реставраторы.
показати весь коментар
20.08.2024 18:53 Відповісти
Не поміняють і не треба, нам потрібні здорові раби та солдати. А хто їх здав, вони знають...
показати весь коментар
21.08.2024 00:47 Відповісти
Так обменяйте, а потом у себя их бутыльте, судите и вообще, сожрите их, ибо нефиг.
показати весь коментар
21.08.2024 02:29 Відповісти
 
 