Пропагандист Полинков вимагає не міняти строковиків РФ, які потрапили у полон в Курській області. ВIДЕО
Російський пропагандист Михайло Полинков закликав Росію не обмінювати солдатів, які потрапили у полон ЗСУ у Курській області.
Він вважає, що російські солдати не заслуговують повернутися до Росії, оскільки здалися без бою, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вчера видел. Наш укрепрайон, построенный добротно, шикарный, война в стиле лакшери, без вообще вида, что он оборонялся. Они сдали его без боя. И сейчас украинская сторона использует этих военнопленных, чтобы забрать своих последних "азовцев", которые находятся у нас в плену. Да, не всех на Медведчука обменяли, еще есть. Скажу неприятную вещь для многих, тем более для родителей тех парней, которые находятся в плену. Но их нельзя менять. Нельзя, потому что они сдались без боя", - сказав Полинков.
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дивіться, дарагіє рассєяні, не обляпайтесь !
ваши мальчики мусили вмерти за плешивого карлика !
нижній віковий мінімум мобілізації - з 22 років
В першу чергу молодь і "малолєткі" повинні воювати!!! І не тільки тому що дядьки вже стомились за 2 / 3 / 8 / 10 років.
А також тому що це їх країна, їх ціна майбутнього, хай виборюють а не розважатися в клубах та голосувати "папріколу" і наплодити тупаків
"Когда в России вся туалетная бумага окажется у них в колбасе, а колбаса окажется у партактива, а задницу они опять будут подтирать газетой "Правда" - вот тогда они на улицы повалят с вилами" (С) Бабченко.
І вони до цього йдуть. Економіка кацапстану летить в кизду, величезні проблеми з зовнішньою торговлею навіть з найближчими братушками, нестача робочіх рук через величезні втрати, вторгнення ЗСУ в "ісконно рюзкіє тєріторії" показали всю неспроможність кацапської влади. Саме тому ***** 1) тягне з мобілізацією і намагається продовжувати заманювати дебілів свіжонадрукованими фантікамі, 2) розпочав перемовини про обмін полонених.
Тому скоріш за все ***** не ризикне зірвати обмін.
Багато разів поспіль.
просто нахрін було ту циркову виставу робити, я хз.
И, нет, не посылают. Там весьма хитрая процедура: в подробности вдаваться не буду, но человек, если не захочет, то его отправить на фронт не смогут. Тем более, это "срочники": их просто отправят дослуживать в тыл (вот пусть там, в тылу, и разлагают армию). Или дембельнут досрочно (пусть гражданское население разлагают).
Слоган страховщиков ( страховало МО) был. Если вас убьют, государство отправит родным похоронку, а если убьют застрахованного, выплатит кучу долларов. Ну, и как вы думаете, кого первым пошлют в бой?
Мамки хай прямо до цього Полинкова тепер ходять.
А почнуть ходити до Москви - дубцями їх, дубцями.
А почнуть виходити люди - стріляти їх, стріляти.
Добре, якщо б потім білі проти червоних та всі проти всіх. Від "за росію-матушку" до "за краюху хлєба".
Короче, все, як *******. Все, як вміють. Все, як по писаному трохи більше ніж 100 років тому.
Машка знает шо сын
рабпризывник, и выплаты ему не катят. А во вторых, он не участвует в СВО, а несет службу на территории где проводится КТО.
Як тільки машкіного ********, народженого від "святого духа" (бо від кого вона "залєтєла па пьяні", машка й сама не пам'ятає), "забралі" до війська (на росії "забірают" в три місця - до в'язниці, до війська і "навєрх"), в машки з'являється надія на "виплати". Різниці між "срочьной" і "кантрактам" вона не знає, а якщо знає, то не розуміє.
Але що їй "паложени виплати" знає точно.