Пропагандист Полинков вимагає не міняти строковиків РФ, які потрапили у полон в Курській області. ВIДЕО

Російський пропагандист Михайло Полинков закликав Росію не обмінювати солдатів, які потрапили у полон ЗСУ у Курській області.

Він вважає, що російські солдати не заслуговують повернутися до Росії, оскільки здалися без бою, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вчера видел. Наш укрепрайон, построенный добротно, шикарный, война в стиле лакшери, без вообще вида, что он оборонялся. Они сдали его без боя. И сейчас украинская сторона использует этих военнопленных, чтобы забрать своих последних "азовцев", которые находятся у нас в плену. Да, не всех на Медведчука обменяли, еще есть. Скажу неприятную вещь для многих, тем более для родителей тех парней, которые находятся в плену. Но их нельзя менять. Нельзя, потому что они сдались без боя", - сказав Полинков.

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