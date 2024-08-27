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Знешкоджено наркосиндикат, який щомісяця виробляв до 100 кг важких психотропів: Затримано 10 учасників, проведено 44 обшуки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували міжнародну злочинну організацію, яка виготовляла та продавала оптові партії важких наркотиків і психотропів.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті спецоперації в Одесі та інших регіонах України одночасно затримано 10 учасників наркосиндикату, зокрема двох його організаторів. За матеріалами справи, щомісяця зловмисники виготовляли від 60 до 100 кг "товару" на суму понад 20 млн грн за цінами чорного ринку. Водночас у межах кримінального провадження задокументовано контрабанду 120 кг психотропних речовин.

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Знешкоджено наркосиндикат

У СБУ повідомили, що серед вилученого у фігурантів – великі партії амфетаміну, мефедрону та особливо небезпечного психотропу PVP.

Також під час комплексних заходів встановлено локацію нарколабораторії угруповання, яку фігуранти облаштували на одному з дачних кооперативів Одеси. Усі компоненти для виготовлення заборонених речовин вони отримували контрабандою від своїх спільників з країни Східної Азії, а також закуповували через спеціалізовані інтернет-форуми.

Дивіться: Оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн. ВIДЕО

Знешкоджено наркосиндикат
Знешкоджено наркосиндикат

Готову "продукцію" наркоділки збували по найбільших містах України, використовуючи так звані "закладки". Також для оптової наркоторгівлі учасники угруповання створили власну мережу телеграм-каналів, де рекламували свій "товар". Крім цього фігуранти активно шукали потенційних покупців у даркнеті. Для відправлення наркотиків використовували поштові сервіси, а "замовлення" ховали в контейнерах серед продуктів харчування.

За даними слідства, однією із організаторок угруповання виявилася рецидивістка, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркоторгівлю.

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Під час 44 обшуків у затриманих виявлено:

  • 280 літрів прекурсорів для виробництва наркотиків і психотропів;
  • майже 17 кг заборонених речовин;
  • технологічне обладнання нарколабораторії.

Знешкоджено наркосиндикат
Знешкоджено наркосиндикат

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів); ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів); ч. 4 ст. 28 та чч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене злочинною організацією).

Також дивіться: На Закарпатті голова профспілкової організації торгував наркотиками, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Знешкоджено наркосиндикат
Знешкоджено наркосиндикат
Знешкоджено наркосиндикат

Як додали в СБУ, зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Знешкоджено наркосиндикат

Автор: 

наркотики (1447) Нацполіція (15164) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+16
Нарешті!
Тепер зрозуміло, чого сьогодні настільки "зелено"
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27.08.2024 16:47
+16
Завтра в Буби буде ломка і він зробить вигляд шо не пам`ятає нічого про героїчні звитяги Татарова
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27.08.2024 16:49
+7
ваЗЕлін і "адекватні речі"? Ви жартуєте?
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27.08.2024 17:03
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Нарешті!
Тепер зрозуміло, чого сьогодні настільки "зелено"
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27.08.2024 16:47 Відповісти
це дрібниці з транзитом наркоти з Афганістану через російське фсб за посередництва російських дипломатів по всьому світі - всі пам'ятають Аргентинський кокс лавруши
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27.08.2024 17:03 Відповісти
Завтра в Буби буде ломка і він зробить вигляд шо не пам`ятає нічого про героїчні звитяги Татарова
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27.08.2024 16:49 Відповісти
Вже була, щось тириндів про паляницю, як у Львові буцімто тону героїну спалив, навіть курськ пропустив.
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27.08.2024 17:40 Відповісти
Дозу наркуману не принесли!
Отож його так зранку й штирить!!!
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27.08.2024 16:51 Відповісти
Оо, там стільки ''порошку''. Блін, ще довго доведеться терпіти ''перли'' від хрінпіду.
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27.08.2024 16:53 Відповісти
з "багато" можливі варіанти. Може, і не довго.
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27.08.2024 16:55 Відповісти
менти здають тих,кого роками кришували,бо без разючих результатів прийдеться йти воювати,а тепер підуть виробники,логісти та ділери одного з регіональних наркотрафіків,після оголошення вироку вони підуть у військо
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27.08.2024 16:54 Відповісти
Невже ОПешечку накрили?
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27.08.2024 16:55 Відповісти
І тепер зеленський говоритиме адекватні речі, а не нестиме маючню як, наприклад, про татарова?
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27.08.2024 16:56 Відповісти
ваЗЕлін і "адекватні речі"? Ви жартуєте?
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27.08.2024 17:03 Відповісти
Вже просто й запитати не можна?
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27.08.2024 17:09 Відповісти
Треба просто цих гнид заставити з'їсти ті таблеточки та потримати до ранку під наглядом, щоб Не повиригувпли.
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27.08.2024 16:58 Відповісти
А ще, те саме зробити зі всіма мусорами, які кришують таких, і збирають з них дань!!!!
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27.08.2024 21:37 Відповісти
А ми то всі думали - чого так Зєлю сьогодні штирить...
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27.08.2024 17:06 Відповісти
Вовка,тримайся,без паніки! дєрьмак просто міняє постачальника!
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27.08.2024 17:09 Відповісти
Важких психотропів, чи потужних? 🤔 Можливо я навіть знаю ту десятку потужних менеджерів учасниеів
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27.08.2024 17:10 Відповісти
Передувала, що в темі про наркотиків всі комети будуть присвячені Зеленському
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27.08.2024 17:10 Відповісти
то дурня, бо він на коксі, а пацани бодяжили фен та пігулки
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27.08.2024 17:16 Відповісти
надіявся що ОП накрили.
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27.08.2024 17:30 Відповісти
Гейзенберг, ти кращий !!!
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27.08.2024 18:01 Відповісти
Мінус 100кг потужності
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27.08.2024 18:32 Відповісти
Ото мусорня понапивається! Конкурентів бо прибрали з дороги...
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27.08.2024 19:34 Відповісти
 
 