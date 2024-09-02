З’явився супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка горіла 16 днів після атаки українських дронів. ВIДЕО
У понеділок, 2 вересня, було остаточно ліквідовано пожежу на нафтобазі поблизу Пролетарська Ростовської області РФ. Об'єкт горів 16 днів. З'явився супутниковий знімок нафтобази після пожежі.
Відповідне супутникове фото опублікувала російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти порівняли супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як пожежу погасили (2 вересня).
На знімку добре видно, що внаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.
За інформацією видання, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.
Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 серпня Сили оборони завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ. Згодом удар Сил оборони підтвердили у Генштабі.
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То́нна (фр. tonne, від старофранцузького слова tunne - «бочка») - одиниця вимірювання маси. Тонна (метрична) дорівнює тисячі кілограмів (1 т = 1000 кг).
ТОН, у, ч. 1. фіз., муз. Звук, що утворюється періодичним коливанням повітря і відзначається певною висотою; музичний звук.
"§ 89. Неподвоєні й подвоєні приголосні
1. У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно не подвоюються: акумуляція, бароко, беладона, белетристика, бравісимо, ват (хоч Ватт), грип, група, групето, гун (гуни), ідилічний, інтелектуальний, інтермецо, колектив, комісія, комуна, лібрето, піанісимо, піцикато, стакато, сума, фін (фіни), фортисимо, шасі, шофер та ін.
Тільки в окремих загальних назвах зберігається подвоєння приголосних: аннали, бонна, брутто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, нетто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра."
А щодо слова піца Ви цілком права.
таку мапу усієї московіі!!??