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З’явився супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка горіла 16 днів після атаки українських дронів. ВIДЕО

У понеділок, 2 вересня, було остаточно ліквідовано пожежу на нафтобазі поблизу Пролетарська Ростовської області РФ. Об'єкт горів 16 днів. З'явився супутниковий знімок нафтобази після пожежі.

Відповідне супутникове фото опублікувала російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти порівняли супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як пожежу погасили (2 вересня).

На знімку добре видно, що внаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.

За інформацією видання, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.

Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 серпня Сили оборони завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ. Згодом удар Сил оборони підтвердили у Генштабі.

Читайте також: Російська влада закрила статистику про виробництво нафтопродуктів після ударів українських дронів по НПЗ

Автор: 

НПЗ (588) пожежа (4327) росія (65162) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+28
потрібно допрацювати...
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02.09.2024 22:22
+20
Мінімум 150 тисяч тон. До 50 залізничних составів. Добра робота!
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02.09.2024 22:33
+19
Дуже хочу побачити таке з мАцквою! Щоб тільки кіптява та, *****, руїни кремля і всього того клоповника.
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02.09.2024 22:23
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потрібно допрацювати...
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02.09.2024 22:22 Відповісти
Дуже хочу побачити таке з мАцквою! Щоб тільки кіптява та, *****, руїни кремля і всього того клоповника.
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02.09.2024 22:23 Відповісти
ВСУ уничтожили С-300. Работали HIMARS и "украинский Ланцет"newsider- новость свежая совсем
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02.09.2024 22:52 Відповісти
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02.09.2024 22:24 Відповісти
Довго горіла - могла собі позволити - велика
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02.09.2024 22:31 Відповісти
Поки абсолютний рекорд серед нафтобаз.
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02.09.2024 22:47 Відповісти
Мінімум 150 тисяч тон. До 50 залізничних составів. Добра робота!
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02.09.2024 22:33 Відповісти
Тонн, а не тон.
То́нна (фр. tonne, від старофранцузького слова tunne - «бочка») - одиниця вимірювання маси. Тонна (метрична) дорівнює тисячі кілограмів (1 т = 1000 кг).

ТОН, у, ч. 1. фіз., муз. Звук, що утворюється періодичним коливанням повітря і відзначається певною висотою; музичний звук.
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02.09.2024 22:40 Відповісти
В минулих змінах правопису, подвоєння в словах іноземного походження скасували. Тепер пишеться "тона", "піца"...
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03.09.2024 10:28 Відповісти
Ні, не так. Див. Український правопис:
"§ 89. Неподвоєні й подвоєні приголосні
1. У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно не подвоюються: акумуляція, бароко, беладона, белетристика, бравісимо, ват (хоч Ватт), грип, група, групето, гун (гуни), ідилічний, інтелектуальний, інтермецо, колектив, комісія, комуна, лібрето, піанісимо, піцикато, стакато, сума, фін (фіни), фортисимо, шасі, шофер та ін.

Тільки в окремих загальних назвах зберігається подвоєння приголосних: аннали, бонна, брутто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, нетто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра."
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03.09.2024 14:08 Відповісти
Зазвичай в українській мові подвійний приголосний в словах іншомовного походження спрощується. Але слово "тонна" - це один з винятків. Подвоєння приголосного залишається в словах (всіх винятків не пам'ятаю). В Українському правописі є майже вичерпний перелік слів іншомовного походження, у яких подвійний приголосний не спрощується.

А щодо слова піца Ви цілком права.
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03.09.2024 14:13 Відповісти
Приємно зустріти грамотну людину, дякую.
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03.09.2024 19:49 Відповісти
Якщо резервуари РВС-5000 м3.
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02.09.2024 22:45 Відповісти
500 × 30 = 15 000
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02.09.2024 23:57 Відповісти
В тексті помилка. Резервуари стандартні є на 3000 та 5000 тонн.
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03.09.2024 00:01 Відповісти
Щодо "постраждалих - збрехали! У них ще тиждень тому налічувалося лише загиблими 47 осіб пожежників І близько півсотні - "прапавшие без вести"!
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03.09.2024 07:17 Відповісти
Загалом база не дієва,музейний експонат.
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02.09.2024 22:44 Відповісти
там ще троха не догоріло.
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02.09.2024 22:49 Відповісти
Це точно! Тепер кацапи будуть на неї мінімум кілька років дивиться і самі себе питать: "Нах* мы связались с этими сумасшедшими хахлами?" (написали недавно - вони ту базу будували П"ЯТНАДЦЯТЬ РОКІВ! А ми її спалили двома дронами !)
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03.09.2024 07:21 Відповісти
Будували 15 років, а спалили за 16 днів ))
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03.09.2024 09:01 Відповісти
Вот база "Атлас", эта вроде 5 дней горела
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02.09.2024 22:54 Відповісти
давайте тепер по воронезькому комбінату https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B039 "Красноє знамя" . Це недалечко, всього 320 км від Сум. Ну і шоб два рази не вставать - по калузькому комбінату https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B032 "Рєчной" (від Шостки 350 км). Він теж ще не горів. Це теж близька до фронту паливна логістика Росрезерву.
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02.09.2024 23:13 Відповісти
а коли побачимо
таку мапу усієї московіі!!??
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03.09.2024 02:10 Відповісти
Маловато будет...
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03.09.2024 04:36 Відповісти
 
 