З’явився супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка горіла 16 днів після атаки українських дронів. ВIДЕО

У понеділок, 2 вересня, було остаточно ліквідовано пожежу на нафтобазі поблизу Пролетарська Ростовської області РФ. Об'єкт горів 16 днів. З'явився супутниковий знімок нафтобази після пожежі.

Відповідне супутникове фото опублікувала російська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти порівняли супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як пожежу погасили (2 вересня).

На знімку добре видно, що внаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.

За інформацією видання, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.

Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 серпня Сили оборони завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ. Згодом удар Сил оборони підтвердили у Генштабі.

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