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Понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" і більш як 60 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Росія лише за один тиждень застосувала для ударів по території України понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" та понад 60 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.

"Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія випробувала плануючі бомби з модернізованим УМПК, - ISW

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) ракети (4030) дрони (4758) КАБ (366)


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Топ коментарі
+7
який талановитий зе!лідор.
воно, ще й статистику повідомляє.
от видно, що працює людина, а нам, лише, риготати з нього.
та, яке риготати? блювати.
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08.09.2024 11:05
+7
На тактику вогневого валу, зебіл відповіда тактикою гарматного м"яса. це не президент, воно катастрофа
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08.09.2024 11:25
+4
Скільки КАБів полетіло на кацапстан за тиждень,місяць,рік,ось у чому питання.Коли доповідеш Українцям ???
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08.09.2024 11:06
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який талановитий зе!лідор.
воно, ще й статистику повідомляє.
от видно, що працює людина, а нам, лише, риготати з нього.
та, яке риготати? блювати.
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08.09.2024 11:05 Відповісти
Блювати від цього лідора верне з травня 2019 року !
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08.09.2024 11:09 Відповісти
Мене ще з його квк..
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08.09.2024 11:36 Відповісти
Скільки КАБів полетіло на кацапстан за тиждень,місяць,рік,ось у чому питання.Коли доповідеш Українцям ???
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08.09.2024 11:06 Відповісти
Оце питання....Але так як останні 20 років ми входимо в 10ку найбільших продавців зброї --то продали все шо можна ..нічого не залишили на оборону
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08.09.2024 11:10 Відповісти
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08.09.2024 11:07 Відповісти
Ніт !
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08.09.2024 11:10 Відповісти
прикиньте, скільки грошей ******* 95 квартал, що б знати такий непотріб, та й ще виставити на ввс?
ось, де наша ракетна програма, фортифікації та озброєння.
прокляті буржуї, у всьому винні!
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08.09.2024 11:14 Відповісти
Та нунах!! Не дай Боже!!
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08.09.2024 11:37 Відповісти
Надпотужна заява, треба бiльше людського ресурсу!
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08.09.2024 11:07 Відповісти
Мало заробляє, що статистом підпрацьовує
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08.09.2024 11:17 Відповісти
Статистиком)) статисти - то в кіно, що натовп роблять..
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08.09.2024 11:38 Відповісти
Статист ху * в !!! закрий рота 🤡 мухи летять !!!
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08.09.2024 11:22 Відповісти
На тактику вогневого валу, зебіл відповіда тактикою гарматного м"яса. це не президент, воно катастрофа
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08.09.2024 11:25 Відповісти
Потужна відповідь верховного головнокомандувача на російський терор, потужно поговорив з партнерами, потужно провітрив відновлений президентський літак по Європі, потужно зняв потужне відео! Впорався!
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08.09.2024 11:31 Відповісти
що взесвітній зебілиш, вмився кров'ю українців, що твій дід у могилі заздрить? буба смердюча із виводком скумбрій.
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08.09.2024 11:32 Відповісти
Воно таке не одне, їх там ціла зграя...
Поки від них не звільнимось діла не буде, а буде тільки гірше!
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08.09.2024 11:55 Відповісти
Нагадало(("адін кракаділ,два кракаділа,трі кракаділа....50,100...брєдіт бєдняга"(((
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08.09.2024 11:59 Відповісти
А ти не додумався свої Каби зробити, Наполєон)
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08.09.2024 12:09 Відповісти
І що там вангував буданов? Уже усьо, ось-ось все у них закінчиться, і війні кінець. Як там у Жванецького: "Уже виден свет в конце туннеля. Туннель **** не кончается..." (с)
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08.09.2024 12:13 Відповісти
Считовод .
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08.09.2024 13:00 Відповісти
ну то починай збагатшувати уран, тільки мовчки 🤫
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08.09.2024 13:32 Відповісти
Понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" і більш як 60 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський

Павел Степанович: Силой воображения представьте себе какой жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было во всем городе до 1913 года. Прошу Вас... А если взять поэтажно весь объём работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери».

Федя: Какой-какой матери?

Павел Степанович: Парижской. (на секунды серьёзнея) Бога матери...

(хф "Операция "Ы")

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08.09.2024 14:22 Відповісти
Знову пацаня кізяків накурилося. Хай у буданово спитає, буднов краще знає що у кацапів немає стільки ракет. Арестович підтвердить.
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08.09.2024 14:24 Відповісти
А ти чим відповів на це, Гундос імпотентний? Надув щоки і ножкою тупнув? Нездара.
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08.09.2024 15:32 Відповісти
Если бы ты не был ******* КЛОУНОМ, собравшим вокруг себя ФСБешный СБРОД и ВОРОВ, то ровно такое количество КАБов, "аля Шахедов" и балистических РАКЕТ летело бы каждую неделю на **********.
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08.09.2024 21:28 Відповісти
 
 