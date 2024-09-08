Понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" і більш як 60 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Росія лише за один тиждень застосувала для ударів по території України понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" та понад 60 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.

"Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", - додав президент.

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