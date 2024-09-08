Понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" і більш як 60 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Росія лише за один тиждень застосувала для ударів по території України понад 800 КАБів, майже 300 "Шахедів" та понад 60 ракет.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору.
"Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", - додав президент.
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воно, ще й статистику повідомляє.
от видно, що працює людина, а нам, лише, риготати з нього.
та, яке риготати? блювати.
ось, де наша ракетна програма, фортифікації та озброєння.
прокляті буржуї, у всьому винні!
Поки від них не звільнимось діла не буде, а буде тільки гірше!
Павел Степанович: Силой воображения представьте себе какой жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было во всем городе до 1913 года. Прошу Вас... А если взять поэтажно весь объём работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает «Собор Парижской Богоматери».
Федя: Какой-какой матери?
Павел Степанович: Парижской. (на секунды серьёзнея) Бога матери...
(хф "Операция "Ы")