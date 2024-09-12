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Десантники 46-ї ОАеМБр відбили штурм із 46 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

12 вересня бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ відбили чотири хвилі ворожих штурмів. Окупанти застосували 46 одиниць техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

Чотири хвилі штурмів від 05.45 до опівдня позиції батальйонів бригади атакувало 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів: танки, БТРи, БМП, піхота на мотоциклах.

  

Із 46 одиниць техніки влучним вогнем із усіх наявних засобів ураження десантники знищили 15 одиниць (9 БМП, 2 танки, 2 БТРи й 2 мото) та вивели з ладу 11 БМП.

Дивіться: Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк Т-90, а також ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

46 окрема десантно-штурмова бригада (58)


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... але де звільнені українські теріторії ?
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12.09.2024 21:55 Відповісти
А для чого тобі в Німеччині ця інформація
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13.09.2024 06:20 Відповісти
46 единиц техники атаковало 46-ю бригаду (и без толку) . . .
Русские повёртнуты на символизме. Это типа в зоне ответственности 128-й бригады Закарпатской они поедут 128 единицами ? Впрочем, наши мукачевские хлопцы 128-и коробочкам наваляют так же, как 46-я бригада наваляла 46-и единицам !
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12.09.2024 21:56 Відповісти
46-а бригада і 46 одиниць техніки.
Це "співпадіннянедумаю" чи черговий ЛЯП журналіста?
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12.09.2024 22:19 Відповісти
такое смотреть прелесть
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12.09.2024 23:01 Відповісти
Молодці наші хлопці! Дякуємо за титанічну працю!
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12.09.2024 23:15 Відповісти
молодці, хлопчики рідненькі! Обіймаю вас!
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13.09.2024 11:49 Відповісти
А де штатні всепропальці, чого сюди не заходять, чого не завивають?
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13.09.2024 13:47 Відповісти
 
 