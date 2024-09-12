Десантники 46-ї ОАеМБр відбили штурм із 46 одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

12 вересня бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ відбили чотири хвилі ворожих штурмів. Окупанти застосували 46 одиниць техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

Чотири хвилі штурмів від 05.45 до опівдня позиції батальйонів бригади атакувало 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів: танки, БТРи, БМП, піхота на мотоциклах.

Із 46 одиниць техніки влучним вогнем із усіх наявних засобів ураження десантники знищили 15 одиниць (9 БМП, 2 танки, 2 БТРи й 2 мото) та вивели з ладу 11 БМП.

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