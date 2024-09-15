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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Близько 30 ракет, понад 800 КАБів та майже 300 ударних БпЛА застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що Україні потрібна сильна підтримка партнерів у захисті життя від російського терору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили понад 70 "шахедів" по всій Україні, більшість з них була збита, - Зеленський

"ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну.

І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує", - додав Зеленський

Автор: 

безпілотник (4206) Зеленський Володимир (23964) ракети (4030) КАБ (366)


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Топ коментарі
+12
Ішак триндить про будь-що, аби бути в ефірі. Чмо безтолкове...
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15.09.2024 10:10
+12
Просто диктором дєрьмака набридло бути, то тепер ще й найдорожчим статистом влаштувався?

Про те, що почали випуск власник снарядів калібру 155мм хваляться, а про те, що все було готово до їх випуску ще у другій половині 2019-го - тиша. Те ж саме про "Нептуни"...
Ну а з "Богданами" взагалі цирк: у липні західні партнери виділяють кошти на 18 цих САУ, а у середині вересня вони вже рапортують про те, що ці 18 САУ вже в армії! Проста задачка з математики: скільки САУ "Богдана" могло б бути вироблено в період 2019-2021 років?

Ще рік тому (приблизно) розумні люди казали, що ця шобла при владі буде робити єдиними "пабєдунами" себе, а звинувачувати у всіх своїх "проє@алі" Байдена та інших західних партнерів, Порошенка та опозицію ну і трішки путлєра з московитами. Зараз бачимо все це на власні очі...
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15.09.2024 10:14
+10
А ми що застосували, реактивний зелений асфальт? Іди геть, нечисть прострочена!
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15.09.2024 10:14
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15.09.2024 10:04 Відповісти
********* квартал не купив жодного дрона і всі з медальками.
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15.09.2024 14:09 Відповісти
Статист занюханий....
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15.09.2024 16:45 Відповісти
Зеля радіє шо рашці є чим бити? - а ми чим ударили?
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15.09.2024 10:04 Відповісти
Цікавить про КАБи - навіть тупорилі кацапи зуміли прикрутити до бомби крильця, - це така висока технологія що неможна відтворить?
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15.09.2024 10:07 Відповісти
Вертикально падаючі авіабомби - це анахронізм часів Другої Світової. Країни Заходу давно вже утилізували свої запаси. Але не визнають цього публічно, щоб не виглядати слабкими ідіотами.
Тому не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті ... особливо коли її там немає.
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15.09.2024 10:12 Відповісти
Ти єврей? штатівці продовжують розробки і вдосконалення цих "анахронізмів".
До речі - кажуть шо ті ж каби майже неможливо збити, хіба Ізраїль може, у них вже лазери ставити будуть на чергування.
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15.09.2024 10:21 Відповісти
Ага, «продовжують», «вдосконалюють» ...
На поодинокі застосування GLSDB з б/ч 100 кг, москалі використовують тисячі КАБів з б/ч 500-1000 кг.
Поясни-ка цей факт, грамотій. Весь Захід тупіший за РФ?
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15.09.2024 10:59 Відповісти
На поодинокі застосування GLSDB з б/ч 100 кг, москалі використовують тисячі КАБів з б/ч 500-1000 кг.\\\\\\\\\\\\\

????

то це передали мало, а продовжують вдосконалювати це значить шо В сша ПРОВОДЯТЬСЯ "НИОКР"-и.
це шо за фігню ти написав? при чому блін то шо передали Ємраку безкоштовно, до того шо там в "Rautheon" випробовують? може і тут тестують нові розробки - але тобі, вибачай, якось забули повідомити. Може і ф-22 прилітали і тестували, але вони тобі не зобов.язані перед під.їздом сідати, шоб ти бачив, ні?
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15.09.2024 11:06 Відповісти
РФ застосовує КАБи з початку 2023 р. За рік збільшили дальність планування з 40 до 80 км. Збільшили точність, збільшили потужність (уже й до ФАБ 3000 модулі чіпляють). Кратно наростили виробництво і застосування на фронті.
А ти мені тут ліпиш про якісь «НИОКРи у США». Які, нах, «випробування»?!!.
Ще раз: ВЕСЬ Захід технологічно більш відсталий, ніж РФ?
Іди бабусь біля під'їзду сміши своїми «знаннями».
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15.09.2024 11:22 Відповісти
Ішак триндить про будь-що, аби бути в ефірі. Чмо безтолкове...
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15.09.2024 10:10 Відповісти
А ми що застосували, реактивний зелений асфальт? Іди геть, нечисть прострочена!
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15.09.2024 10:14 Відповісти
Просто диктором дєрьмака набридло бути, то тепер ще й найдорожчим статистом влаштувався?

Про те, що почали випуск власник снарядів калібру 155мм хваляться, а про те, що все було готово до їх випуску ще у другій половині 2019-го - тиша. Те ж саме про "Нептуни"...
Ну а з "Богданами" взагалі цирк: у липні західні партнери виділяють кошти на 18 цих САУ, а у середині вересня вони вже рапортують про те, що ці 18 САУ вже в армії! Проста задачка з математики: скільки САУ "Богдана" могло б бути вироблено в період 2019-2021 років?

Ще рік тому (приблизно) розумні люди казали, що ця шобла при владі буде робити єдиними "пабєдунами" себе, а звинувачувати у всіх своїх "проє@алі" Байдена та інших західних партнерів, Порошенка та опозицію ну і трішки путлєра з московитами. Зараз бачимо все це на власні очі...
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15.09.2024 10:14 Відповісти
Звіт від простроченого не повний. Нема у ньому даних скільки погонних метрів або кілометрів асфальту уложено у прифронтовій зоні, скільки клумб квитів зроблено у Покровську, скільки кадирівців за тиждень вбив татаров тощо.
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15.09.2024 10:21 Відповісти
Подивитись на цього бичка в піжамі на міжнародних зустрічах, то боюсь навіть уявити шо думає простий француз побачивши фото. А реднеки певно весело ржали коли Ємрак сракою відштовхнув Харріс, це жесть, - і шо на її місці би зробив кожен? Отріцатєльно полюбив таку країну де зав-унітазами приперся як бомж і її відтиснув для того шоп Патрушев дав йому чергове звання. Хоча там певно вже вище нікуди - вище тільки сам патрушев
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15.09.2024 10:25 Відповісти
У мене також, таке обличчя, як у потужного, коли кілька днів бухаю і у люстерко не дивлюсь, але ж мені не їхати до Байдена у Вашингтон.
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15.09.2024 10:54 Відповісти
пишуть шо в Болгарії і Бразилії краще був би вже після бухалова, а не порошків. нахамив і обгадився сам.
а є ще фото Стефанчука в америці - я не розумію Чекалкіна, котрий кричить шо Голівуд зображує наших чинуш типу образливо як корупціонерів і т.д.. Так блін, Голівуд ше й бреше, в сторону облагородження. Яка жесть, ісп. сором, реально.
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15.09.2024 11:00 Відповісти
Зеленський дипломатично бреше. Навіть якщо в самого розуму не вистачає, то радники йому доповіли, що за подібної інтенсивності виробництва/обстрілів усі ********** (для ППО) Заходу закінчаться набагато швидше.
А ось чому Захід не форсує свій ВПК (і схоже не збирається цього робити) - це головне питання цієї війни. Але таких запитань Зеленський чомусь не ставить. Мабуть щось знає. Ну або Захід наполегливо попросив публічно не артикулювати цю тему. Рівно як із публічних заяв Зеленського «раптом» різко зник Будапештський меморандум і Ленд-ліз, оголошений Байденом у травні 2022 р. ...
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15.09.2024 10:32 Відповісти
блювота чи гріндебіл?
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15.09.2024 10:41 Відповісти
А що там з місячними днями (книжками)? Щось заглохло, ніхто не купує?
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15.09.2024 13:07 Відповісти
воно вже в кінематографі: https://www.youtube.com/watch?v=Uyhj3OGe2y0&t=425s ПолітПросвіта
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15.09.2024 16:44 Відповісти
Кому цей статист-доповідач потрібен? Констатувати як і чим нас б"ють? Президент і Верховний г-командувач мав би організувати і забезпечити ППО і ПРО країни і не дати ворогові руйнувати наші міста, села, енергетику, економіку. І доповідати що зроблено, а не про свої пройюби.
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15.09.2024 18:28 Відповісти
 
 