Близько 30 ракет, понад 800 КАБів та майже 300 ударних БпЛА застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що Україні потрібна сильна підтримка партнерів у захисті життя від російського терору.

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"ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну.

І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує", - додав Зеленський