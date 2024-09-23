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Командування ДШВ показало, як українські десантники проривали ще одну ділянку на кордоні з РФ (оновлено). ВIДЕО

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону. Ймовірно, йдеться про прорив у Глушковському районі Курської області, здійснений близько тижня тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як зазначається це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ.

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За даними ДШВ, на відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.

Коли саме відбувся прорив та про яку ділянку кордону з РФ йдеться, не зазначається.

Тим часом, український військовий у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" зазначає, що немає ніякої інформації про ще один новий захід на Курщину.

"Публікації відео від 95ки - це захід через Глушковський район, який відбувався близько тижня тому, адже підрозділи дотримуються відповідної паузи в інфопросторі", - пояснив він.

офіцер скрін прорив

Напередодні президент України Володимир Зеленський зазначав, що оцінювати успіх Курської операції Сил оборони України ще передчасно, проте певні результати вже помітні. Також Цензор.НЕТ інформував, що ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині. За даними Forbes, українські війська просунулися на новому напрямку в Курській області.

Автор: 

кордон (4775) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Десантно-штурмові війська (223) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+13
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23.09.2024 10:29
+9
Оце мабуть назбирали(відео вище)
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23.09.2024 11:04
+8
А позбирати "зуби дракона" та завести на Покровськ?
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23.09.2024 10:32
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Рвуть як Тузік грєлку - а захист Украіни?
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23.09.2024 10:29 Відповісти
А позбирати "зуби дракона" та завести на Покровськ?
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23.09.2024 10:32 Відповісти
Вже пізно -- над кожним "зубом" буде висіти кацапськии дрон
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23.09.2024 10:35 Відповісти
https://streamable.com/jfz34q
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23.09.2024 10:59 Відповісти
Оце мабуть назбирали(відео вище)
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23.09.2024 11:04 Відповісти
вася ху&ло - твоє справжнє ім'я
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23.09.2024 12:07 Відповісти
тяжка справа йти першим
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23.09.2024 10:29 Відповісти
З далекого погляду воно і непогано, але нам від цього не легше.
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23.09.2024 10:33 Відповісти
Армія потрібна щоб боротись із ворогом а не для того щоб Деніскє стало легше
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23.09.2024 10:42 Відповісти
Тільки час може показати, чи було це рішення правильним. Мінські, як виявилось, таки пішли на користь Україні.
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23.09.2024 10:43 Відповісти
В той час як на Сході фронт на межі розвалу. В Генштабі точно не переплутали - за кого вони?
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23.09.2024 10:34 Відповісти
твоє кукурікання на межі ідіотії, це точно
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23.09.2024 10:43 Відповісти
А це треба?!...
А що далі?...
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23.09.2024 10:34 Відповісти
zeļebobiki v Americi - treba šob byv "fon" sootvetstvujušy
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23.09.2024 10:37 Відповісти
Perevesti vainu na teritorii ********** , eta kaneshno harasho , no nibudet eta pirrovoi pabedoi v kanechnom rezultate ? 🤔
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23.09.2024 10:36 Відповісти
Ви хочете, щоб росія розвалилась?
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23.09.2024 10:38 Відповісти
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23.09.2024 10:38 Відповісти
А в цей час: "Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ в Донецькій області.

Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/DeepStateUA/20388 проєкт DeepState

"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аналітики DeepState напередодні , що окупанти намагаються здійснити оточення міста Вугледар. Днями ситуація довкола Вугледара суттєво погіршилася, оскільки відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога." Джерело:
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23.09.2024 10:40 Відповісти
А на мацкву коли підуть? Якщо не підуть, то нахолєри оті ''прориви''? Щоб хрінпіду мав на чомусь піаритися! І це на тлі повзучої окупації Донбасу!
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23.09.2024 10:46 Відповісти
Вас чекають. Як тіки дочекаються - так одразу й на москву.
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23.09.2024 10:54 Відповісти
Лапті Аслалюбимова казатимуть що знову ЗСУ із тік-током розминулися
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23.09.2024 10:46 Відповісти
ну то коїться7
плєшивий крємлєбздун тільки тільки розпорядився, вигнати всіх польських негрів натівців з курська, а тут знову халепа.
це, точно найманці з албанії!
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23.09.2024 10:47 Відповісти
Ох уж ці хфранцузи....
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23.09.2024 11:19 Відповісти
Буферна зона між Україною і кацапами, а там Паляницями до Москви. Залишайтесь живими
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23.09.2024 10:51 Відповісти
Там не перший тиждень епічна війна за село Веселе. Це інше?
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23.09.2024 10:55 Відповісти
доповнено, Глушковський район, тобто це дійсно боротьба за село Веселе, по карті навіть посадку яку штурмують знайшов.
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23.09.2024 11:11 Відповісти
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23.09.2024 11:03 Відповісти
заперечення Залужного проти вторгнення полягало в тому, що не було чіткого другого кроку після успішного прориву кордону елітними українськими підрозділами, сформованими з чотирьох бригад. Залужний запитав: "Коли ви отримаєте плацдарм, що далі?"

"Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського.

https://suspilne.media/838245-zaluznij-buv-proti-kurskoi-operacii-politico/
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23.09.2024 11:08 Відповісти
@ "Офіцер артилерійської розвідки ЗСУ, військовий експерт Арті Грін (справжнє ім'я Євген Бекреньов) в одному з https://www.youtube.com/live/KEW5vo2XU7k?si=c_97Ztf0qdFs9YSP інтерв'ю розповів, чим колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відрізняється від нинішнього Головкому Олександра Сирського.
Так, одного він назвав «патріотом України», а іншого - «патріотом своєї кар'єри». При цьому Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто і досить добре, щоби формувати свою думку впевнено.
«За якістю вони приблизно на одному рівні, за знаннями. Залужний має таку особливість - він срібний долар, всім подобається, "зайка" прямо. Він своєрідний, але лідер. І він щирий. Знаєте, у чому? Він - український офіцер. Він же служити пішов в українську армію ще курсантом. Він має долю патріотичної мотивації. Він все життя служив Україні та за Україну готовий загинути. Це єдиний офіцер такого високого рівня, якого я бачив там, куди й комбати рідко заїжджають. Він патріот. Але якщо йому дадуть команду якусь погану, Залужний цього не зробить. Він занедужає, зникне зі зв'язку. Він не бруднить руки об брудну справу. Не толерантно ставиться до корупції», - пояснив Арті Грін.
Натомість, Сирський, за словами офіцера, виконає будь-яку команду.
«Сирський - самурай, він є патріотом не України, а своєї кар'єри. Але він не зрадник. Доказом цього є Харківська та Курська операції, які виявилися несподіваними для росіян. Сирського не дуже *******, він тримає дистанцію, великий начальник. Він ніколи нікого не слухає, розповідає всім, що робити. Його треба змусити послухати. Він чоловік, що забронзовів. Залужний у цьому плані простіший, тому він і популярний. Сирський - серйозний. Якщо приїжджає кудись ордени вручати, стоятиме у бронежилеті, обвішаному магазинами, ніби зараз в атаку піде», - сказав офіцер."
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23.09.2024 12:11 Відповісти
Для чого розкривати тактику дій? Напишіть у наступний раз де і коли, і яку тактику будуть застосовувати наші підрозділи..
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23.09.2024 11:09 Відповісти
тактика дій відома вже давно. Вигадати щось нове при штурмах замінованої території нереально, спачатку йде танк з тралом потім УР потім ударний кулак.
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23.09.2024 11:14 Відповісти
А тим часом ворог просуваєтся до Покровська ,може комусь хочется піару ,але треба подумати як зупинити ворога на Донбасі .
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23.09.2024 11:14 Відповісти
Ворогу треба наносити максимальне ураження, це головне, а просування то таке, сьогодні вони, завтра ми, чи ти серйозно вважаєш що війська повинні стояти на мисці лоб у лоба, і мочити один одного в упор на відстані витягнутої руки? Так це дуже тупо, тут не треба мати військової освіти, достатньо пари тренувань з боксу.
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23.09.2024 11:28 Відповісти
 
 