Командування ДШВ показало, як українські десантники проривали ще одну ділянку на кордоні з РФ (оновлено). ВIДЕО

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону. Ймовірно, йдеться про прорив у Глушковському районі Курської області, здійснений близько тижня тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Як зазначається це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ.

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За даними ДШВ, на відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.

Коли саме відбувся прорив та про яку ділянку кордону з РФ йдеться, не зазначається.

Тим часом, український військовий у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" зазначає, що немає ніякої інформації про ще один новий захід на Курщину.

"Публікації відео від 95ки - це захід через Глушковський район, який відбувався близько тижня тому, адже підрозділи дотримуються відповідної паузи в інфопросторі", - пояснив він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський зазначав, що оцінювати успіх Курської операції Сил оборони України ще передчасно, проте певні результати вже помітні. Також Цензор.НЕТ інформував, що ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині. За даними Forbes, українські війська просунулися на новому напрямку в Курській області.