Командування ДШВ показало, як українські десантники проривали ще одну ділянку на кордоні з РФ (оновлено). ВIДЕО
Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону. Ймовірно, йдеться про прорив у Глушковському районі Курської області, здійснений близько тижня тому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Як зазначається це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ.
За даними ДШВ, на відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.
Коли саме відбувся прорив та про яку ділянку кордону з РФ йдеться, не зазначається.
Тим часом, український військовий у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" зазначає, що немає ніякої інформації про ще один новий захід на Курщину.
"Публікації відео від 95ки - це захід через Глушковський район, який відбувався близько тижня тому, адже підрозділи дотримуються відповідної паузи в інфопросторі", - пояснив він.
Напередодні президент України Володимир Зеленський зазначав, що оцінювати успіх Курської операції Сил оборони України ще передчасно, проте певні результати вже помітні. Також Цензор.НЕТ інформував, що ЗСУ зупинили контрнаступ російських військ на Курщині. За даними Forbes, українські війська просунулися на новому напрямку в Курській області.
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Про це повідомляє із посиланням на https://t.me/DeepStateUA/20388 проєкт DeepState
"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аналітики DeepState напередодні , що окупанти намагаються здійснити оточення міста Вугледар. Днями ситуація довкола Вугледара суттєво погіршилася, оскільки відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога." Джерело:
плєшивий крємлєбздун тільки тільки розпорядився, вигнати всіх польських негрів натівців з курська, а тут знову халепа.
це, точно найманці з албанії!
"Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського.
https://suspilne.media/838245-zaluznij-buv-proti-kurskoi-operacii-politico/
Так, одного він назвав «патріотом України», а іншого - «патріотом своєї кар'єри». При цьому Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто і досить добре, щоби формувати свою думку впевнено.
«За якістю вони приблизно на одному рівні, за знаннями. Залужний має таку особливість - він срібний долар, всім подобається, "зайка" прямо. Він своєрідний, але лідер. І він щирий. Знаєте, у чому? Він - український офіцер. Він же служити пішов в українську армію ще курсантом. Він має долю патріотичної мотивації. Він все життя служив Україні та за Україну готовий загинути. Це єдиний офіцер такого високого рівня, якого я бачив там, куди й комбати рідко заїжджають. Він патріот. Але якщо йому дадуть команду якусь погану, Залужний цього не зробить. Він занедужає, зникне зі зв'язку. Він не бруднить руки об брудну справу. Не толерантно ставиться до корупції», - пояснив Арті Грін.
Натомість, Сирський, за словами офіцера, виконає будь-яку команду.
«Сирський - самурай, він є патріотом не України, а своєї кар'єри. Але він не зрадник. Доказом цього є Харківська та Курська операції, які виявилися несподіваними для росіян. Сирського не дуже *******, він тримає дистанцію, великий начальник. Він ніколи нікого не слухає, розповідає всім, що робити. Його треба змусити послухати. Він чоловік, що забронзовів. Залужний у цьому плані простіший, тому він і популярний. Сирський - серйозний. Якщо приїжджає кудись ордени вручати, стоятиме у бронежилеті, обвішаному магазинами, ніби зараз в атаку піде», - сказав офіцер."