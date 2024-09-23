Сили оборони виявили у посадці ворожу піхоту і знищили позиції окупантів вщент. ВIДЕО

Бійці Краматорського прикордонного загону виявили у посадці ворожу піхоту. Щоб не відстежувати окупантів поодинці, оператори БпЛА знищили всі їхні позиції вщент.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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