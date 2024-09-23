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Сили оборони виявили у посадці ворожу піхоту і знищили позиції окупантів вщент. ВIДЕО

Бійці Краматорського прикордонного загону виявили у посадці ворожу піхоту. Щоб не відстежувати окупантів поодинці, оператори БпЛА знищили всі їхні позиції вщент.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Полонений окупант шкодує, що пішов на війну: "Извини, мам, что подписал этот контракт - думал, что будет лучше". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) знищення (7342)


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Всіх чортів із кацапіі , наші Воїни відправили до пекла
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23.09.2024 23:52 Відповісти
Не треба більше штурмовиків ,вірізайте ось так дронами площі, скільки наших залишиться живими!
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24.09.2024 05:08 Відповісти
Ні - треба більше піхоти - бо в тій посадці , що поруч цієї повинні бути наші піхотинці і після зачистки позицій дронами вони повинні туди зайти. Якби було достатньо піхоти було б все набагато веселіше.
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24.09.2024 08:43 Відповісти
 
 