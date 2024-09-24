БПЛА впав у російському Таганрозі: Виникла пожежа. ВIДЕО
У російському місті Таганрог впав безпілотник, внаслідок чого виникла пожежа на складі лісоматеріалів.
Про це повідомляє видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
У мережі також опубліковано відповідне відео.
"У промзоні Таганрога через падіння БПЛА виникла пожежа на складі лісоматеріалів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місце виїхали чергово-рятувальні служби", - зазначив губернатор.
Топ коментарі
+9 Sergii Ustim
показати весь коментар24.09.2024 14:01
+6 Maria Sofia Douglas #585494
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+6 kharkov1000
показати весь коментар24.09.2024 14:14
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скоро замовні вбивства на кацапах будуть дрони виконувати
вважаю що постійне нагадування про українські землі не заважає