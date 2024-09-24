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БПЛА впав у російському Таганрозі: Виникла пожежа. ВIДЕО

У російському місті Таганрог впав безпілотник, внаслідок чого виникла пожежа на складі лісоматеріалів.

Про це повідомляє видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

У мережі також опубліковано відповідне відео.

"У промзоні Таганрога через падіння БПЛА виникла пожежа на складі лісоматеріалів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місце виїхали чергово-рятувальні служби", - зазначив губернатор.

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Автор: 

росія (65316)


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Топ коментарі
+9
І це тільки один невеличкий уламок...
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24.09.2024 14:01
+6
Треба писати « історично бувшому українському місті Таганрог»
вважаю що постійне нагадування про українські землі не заважає
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24.09.2024 14:10
+6
Там був стратегічний запас дошок на труни. Тепер тільки пакети..)
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24.09.2024 14:14
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І це тільки один невеличкий уламок...
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24.09.2024 14:01 Відповісти
касапські розборки перейшли на новий рівень
скоро замовні вбивства на кацапах будуть дрони виконувати
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24.09.2024 15:27 Відповісти
Руснявий френдлифаєр…
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24.09.2024 14:03 Відповісти
Це ще не обломкі, так, легке задимлення.
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24.09.2024 14:06 Відповісти
Треба писати « історично бувшому українському місті Таганрог»
вважаю що постійне нагадування про українські землі не заважає
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24.09.2024 14:10 Відповісти
По данным переписи Донбасса за январь-февраль 1923 г., по Таганрогскому округу украинского населения было 77%, русского - 18%, прочих национальностей - 5%». Сравнение этих данных с данными Всероссийской переписи за 1897 г. показывает, что за 26 лет украинское население выросло на 15,3%, а русское население сократилось на 13,7%. Следовательно, несмотря на то что в течение 26-летнего периода Таганрогский округ был искусственно отделен от Екатеринославщины (Украины) и присоединен к бывшей Области Войска Донского, регион тяготел к Украине, а не к России. Исторически Таганрог лишь в некоторых станицах заселялся русскими казаками, коренным населением были потомки запорожских казаков.
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24.09.2024 16:39 Відповісти
Тобто записуємо Таганрог у список міст що підлягають поверненню України - раша за напад на Україну має поплатись територіями
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24.09.2024 19:50 Відповісти
А там точно лише лісоматеріали? Щось не віриться, щоб БПЛА летів у таку далечінь, щоб дрова спалити.
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24.09.2024 14:11 Відповісти
Там був стратегічний запас дошок на труни. Тепер тільки пакети..)
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24.09.2024 14:14 Відповісти
Впав на чорноопих господарів русні.
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24.09.2024 14:14 Відповісти
Зх,краще б він впав на,,Русском полє,,! Там у мене купа їбон..х родичів прживають.
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24.09.2024 14:26 Відповісти
не знаю как вы, а я потанцевал под звук сигналки
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24.09.2024 14:26 Відповісти
Неправильні лісоматеріали якісь. У правильних спостерігається вторинна детонація. Але коли не важливо що взагалі горить нарассєє, це не може бути не добре.
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24.09.2024 14:29 Відповісти
як вчора здається такий жарт був на Антизомбі: Кацапи весь час кажуть що уламки наших БПЛА вчиняють підриви арсеналів зброї, нафтобаз та нафтопереробних заводів. То навіщо нам ті дозволи та західна зброя, коли навіть "уламки" наших беспілотників таку шкоду роблять кацапам))
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24.09.2024 14:35 Відповісти
Ну як СВО? Подобається? "То-ли ещё будет, ой-ой-ой
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24.09.2024 14:37 Відповісти
Летів собі мирний безпілотник подивитись на життя-буття Януковича, а тут на нього дошки напали. Та так відважно, що аж склад згорів.
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24.09.2024 14:39 Відповісти
Пад сталом от оперативности! 🤣
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24.09.2024 14:53 Відповісти
А шо в них вогнегасників у комерсів нема? Закупляйте китайські.
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24.09.2024 14:58 Відповісти
А кому они там нужны? Все равно пожарникам и ментам отстегивать надо,Расея однако..
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24.09.2024 15:36 Відповісти
Та ні . Це їхній прилетів додому
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24.09.2024 15:48 Відповісти
Чувствуется шо пожарные профи - все делают уверенно, солидно, неторопливо... а не мечутся, как на пожаре.
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24.09.2024 15:51 Відповісти
Що це за пожежники у трусіках ??
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24.09.2024 18:50 Відповісти
 
 