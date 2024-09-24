БПЛА впав у російському Таганрозі: Виникла пожежа. ВIДЕО

У російському місті Таганрог впав безпілотник, внаслідок чого виникла пожежа на складі лісоматеріалів.

Про це повідомляє видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

У мережі також опубліковано відповідне відео.

"У промзоні Таганрога через падіння БПЛА виникла пожежа на складі лісоматеріалів. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місце виїхали чергово-рятувальні служби", - зазначив губернатор.

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