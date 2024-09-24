Бійці 28 ОМБр вибили ворожі штурмові групи із позицій на Донеччині, декого з росіян вдалося взяти у полон. ВIДЕО

На Донеччині, поблизу Торецька, воїни спеціального стрілкового батальйону "Шквал" та пілоти 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу ліквідували кілька груп російських штурмовиків, ще група окупантів здалася у полон.

Про це повідомили в телеграм-каналі воїни 28-ої ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

"Бої точилися практично за кожну будівлю. За кожним вікном і в кожному підвалі потенційно міг ховатися ворог. Зрештою, ворожі групи спочатку були вибиті з зайнятих позицій, а потім загнані в глухий кут і ліквідовані. Кілька окупантів все ж зрозуміли своє становище і вирішили здатись у полон", - повідомили бійці.

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