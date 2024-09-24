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Бійці 28 ОМБр вибили ворожі штурмові групи із позицій на Донеччині, декого з росіян вдалося взяти у полон. ВIДЕО

На Донеччині, поблизу Торецька, воїни спеціального стрілкового батальйону "Шквал" та пілоти 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу ліквідували кілька груп російських штурмовиків, ще група окупантів здалася у полон.

Про це повідомили в телеграм-каналі воїни 28-ої ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

"Бої точилися практично за кожну будівлю. За кожним вікном і в кожному підвалі потенційно міг ховатися ворог. Зрештою, ворожі групи спочатку були вибиті з зайнятих позицій, а потім загнані в глухий кут і ліквідовані. Кілька окупантів все ж зрозуміли своє становище і вирішили здатись у полон", - повідомили бійці.

Також дивіться: Окупант покидає пораненого російського солдата, якого уразили бійці "Азову". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) полон (1566)


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Шквал шкварить кацапню!
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24.09.2024 22:42 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.09.2024 22:45 Відповісти
Немає там ні бога, ні матінки твоєї.

Хочеш допомоги хлопцям - донать на тепловізійні дрони.
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24.09.2024 23:00 Відповісти
Дурбецело. Якщо немає, то застрелься.. або йди туди .... ти ж віриш ))))
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25.09.2024 07:29 Відповісти
У тебе питали поради?
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25.09.2024 11:10 Відповісти
У тебе питали про звернення до бога і матінки твоєї? Твої права закінчуються рівно там, де починаються мої. Тож пишу що хочу, як і ти. Зрозумів?
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25.09.2024 18:37 Відповісти
 
 