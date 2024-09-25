Українські захисники знищили ворожу колону та російських солдатів на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Воїни 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів виявили, а артилерія знищила ворожу колону та російських солдатів на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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