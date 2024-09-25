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Українські захисники знищили ворожу колону та російських солдатів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Воїни 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів виявили, а артилерія знищила ворожу колону та російських солдатів на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322)


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Сафарі ).
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25.09.2024 18:46 Відповісти
Супер!!!Слава ЗСУ!!!
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25.09.2024 18:56 Відповісти
Well done!)
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25.09.2024 19:04 Відповісти
Vot kaseti mne nravitsia,tut nemalo budet trupov kacapov-fasistov, paru kamazov nado budet vyvesti gruza 200, raneni kasetami trudno lecyt takix,mnogyje dolgo netianet
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25.09.2024 19:11 Відповісти
мая твоя непонимать
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25.09.2024 19:36 Відповісти
непонимать? Тогда физдуешь за руцким карабльом...
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25.09.2024 20:17 Відповісти
на фініші відео вантажівки стоять майже цілі, трупів не видно
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25.09.2024 21:39 Відповісти
Всьо, пісьєу, вже ніхто нікуда ньє єдьєт...
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25.09.2024 19:52 Відповісти
Гарно! Два постріли - і нікого відкачувати.
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26.09.2024 10:25 Відповісти
 
 