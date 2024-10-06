Лише цього тижня РФ застосувала проти України понад 800 КАБів, майже 400 ударних БпЛА та близько 20 ракет, - Зеленський. ВIДЕО
Щоденний повітряний терор РФ в Україні можна зупинити завдяки єдності партнерів і далекобійності.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів", - зазначив Зеленський.
Він повідомив, що минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
"Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", - додав Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Збито 2 ракети та 56 із 87 ударних БПЛА, 25 безпілотників - локаційно втрачено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело:
Україну підтримує весь цивілізований світ, на Засрашку санкції, то чому й досі Україна не має КАБів хочаб на рівні Засрашки..... можливо треба контр розвідці таки прокинутись та почати заарештовувати зрадників з вищих гілок влади???!!!