Лише цього тижня РФ застосувала проти України понад 800 КАБів, майже 400 ударних БпЛА та близько 20 ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Щоденний повітряний терор РФ в Україні можна зупинити завдяки єдності партнерів і далекобійності.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

"Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами", - додав Зеленський.

Також читайте: Нічна атака "шахедів": уламки дронів фіксуються в шести районах Київщини

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Збито 2 ракети та 56 із 87 ударних БПЛА, 25 безпілотників - локаційно втрачено.

Зеленський Володимир (25203) обстріл (30425)
+12
але головніше питання в іншому: де протидія проти ворожих КАБів?
показати весь коментар
06.10.2024 15:49 Відповісти
+11
його "зелена" величність -обліковець рашистської зброї і жертв, та розрухи , котру він сіє в Україні вже майже на протязі трьох років...
показати весь коментар
06.10.2024 15:12 Відповісти
+10
На жалість давиш?Наволоч пафосна,йди працюй а не ****...кай!
показати весь коментар
06.10.2024 15:01 Відповісти
не цікава російська статистика - де наша?
показати весь коментар
06.10.2024 15:01 Відповісти
У Росії заявили про масовану атаку безпілотників, нібито збили 113 дронів
Джерело:
показати весь коментар
06.10.2024 16:39 Відповісти
Яка назва цих дронів?
показати весь коментар
06.10.2024 16:48 Відповісти
Мені те саме прийшло на думку.
Україну підтримує весь цивілізований світ, на Засрашку санкції, то чому й досі Україна не має КАБів хочаб на рівні Засрашки..... можливо треба контр розвідці таки прокинутись та почати заарештовувати зрадників з вищих гілок влади???!!!
показати весь коментар
06.10.2024 16:23 Відповісти
Тому що це нереально. Засрашка і до війни перевершувала Україну на порядок в цих галузях промисловості, а зараз і поготів.
показати весь коментар
06.10.2024 16:43 Відповісти
А скільки до війни Зеленський виробляв балістичних ракет?
показати весь коментар
06.10.2024 16:51 Відповісти
Відстаєте - вже 4 міліона обіцяв. А відос який - просто лють - страх до всикачки.
показати весь коментар
06.10.2024 18:45 Відповісти
5.5 рокiв!
показати весь коментар
06.10.2024 20:45 Відповісти
Ти жалуєшся чи хвастаєшся? (С)
показати весь коментар
06.10.2024 15:14 Відповісти
А він простий сумісник - і ********** і товариш сина генерала фсб.
показати весь коментар
06.10.2024 18:48 Відповісти
Зедленський? Ну, це, якщо курсор на віконце інфи навести... Хоча, насправді, він ЕрЗе.
показати весь коментар
06.10.2024 15:47 Відповісти
Так сказав нещодавно квартирний брокер - у 25 році в Україні страртує ракетна програма - у світі такої немає. Надія вмре останньою - разом з відосами та з усіма архивами з ними.
показати весь коментар
06.10.2024 18:50 Відповісти
Він придурок
показати весь коментар
06.10.2024 16:15 Відповісти
Він що статистом, чи речником підпрацьовує?
показати весь коментар
06.10.2024 16:01 Відповісти
Спиш добре, бастардо?
показати весь коментар
06.10.2024 20:43 Відповісти
 
 