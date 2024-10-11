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Воїни 73-го МЦ ССО дронами "Дикі Шершні" знищили склад росіян з ПММ і БК та ліквідували 10 окупантів. ВIДЕО

Воїни 73-го морського центру ССО супер продуктивно відпрацювали дронами "Дикі Шершні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За день роботи бійці знищили:

  • - 10 окупантів, ще 3 – затрьохсотили;
  • - будівлі з особовим складом ворога;
  • - ТЗ ров в гаражі;
  • - склад з ПММ і склад з БК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 73-го МЦ ССО дроном "Дикі Шершні" знищили ворожу радіолокаційну станцію "Гармонь". ВIДЕО

Дякуємо українському народу за підтримку виробництва дронів. Підтримати виготовлення нових дронів можна на банку:

Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/8R1fgGAYWh

Номер картки банки
5375 4112 2287 9012

Автор: 

ліквідація (4046) 73-й морський центр спецоперацій (16) Дикі шершні (232) fpv-дрон (123)


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Як же тоді рузьге примудряються наступати та захоплювати наші землі?
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11.10.2024 18:30 Відповісти
Їх мобілізують більше ніж ми їх ліквідовуєм.
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11.10.2024 19:41 Відповісти
Ось це і є реальний практичний вклад команди Юрія Бутусова в перемогу над лаптєногими орками.
Молодці
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11.10.2024 18:36 Відповісти
Дуже, ну невинсимо тривожно, Я згадую 2014 рік, гарно почали протистояти кідарам, потім воїнам потихеньку замулили очі, кого вбили, кого цукеркой задобрили кому посаду дали, і всі забули що ворог у воріт, і вже наполовину проліз у отвір щоб далі забирати Українську землю, люди веселилися держиморди наживалися, контрабандісти нарешті відчули що вони вже відкрили врата контрабандного раю, і прийшов лютий 2022 року, вважав що нарешті вже не треба нікому доводити що кідари не змінюються вони тільки стають жаднішими і дурнішими, і зараз на терезах знаходиться наша Незалежність і взагалі потрібно згуртуватися і дати відсіч хоча б на тих територіях які були на 2014 рік і далі звільняти території до державного кордону України. Я кожен день відчуваю як хлопцям зараз знаходитися у пеклі війни, на протязі хто вже 10 років, хто з лютого 2022 року, і хочетья кричати люди що ви робити, продовжують грабувати країну, набиваючю власні кишені, затямте на тому світі вони вам не ***********, постійні гулянк вихваляння у кого крутіша тачка, отямтися і ставайте на захист України.
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11.10.2024 19:09 Відповісти
За поребріком корупція ще більша але це їм не дуже заважає.
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11.10.2024 19:43 Відповісти
ЗАЖАРИЛИ ИХ ВОНЮЧИЕ ЯЙЦА ЧТОБЫ НЕ ПЛОДИЛИСЬ ПДРЫ !!!
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11.10.2024 20:40 Відповісти
 
 