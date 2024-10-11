Воїни 73-го МЦ ССО дронами "Дикі Шершні" знищили склад росіян з ПММ і БК та ліквідували 10 окупантів. ВIДЕО
Воїни 73-го морського центру ССО супер продуктивно відпрацювали дронами "Дикі Шершні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За день роботи бійці знищили:
- - 10 окупантів, ще 3 – затрьохсотили;
- - будівлі з особовим складом ворога;
- - ТЗ ров в гаражі;
- - склад з ПММ і склад з БК.
Дякуємо українському народу за підтримку виробництва дронів. Підтримати виготовлення нових дронів можна на банку:
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5375 4112 2287 9012
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