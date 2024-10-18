Росіяни поширюють фейк від імені UNITED24 про те, що Україна планує залучити до роботи у ТЦК польських військових, - ЦПД. ВIДЕО

Російська пропаганда поширює фейкове відео від імені платформи UNITED24 з твердженням, нібито Україна у грудні 2024 року планує залучити до роботи у ТЦК та СП польських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Верифікувавши інформацію у UNITED24, Центр повідомляє, що платформа такого контенту не створювала й не поширювала. Інформація про залучення польських військових до роботи у ТЦК та СП також є неправдивою", - наголошують в ЦПД.

Зазначається, що метою цієї брехні є створення напруженості між українським та польським народами і дискредитація співпраці між Україною та її партнерами.

Також в Центрі додають, що це вже не перше фейкове відео ru-пропагандистів, спрямоване на створення напруженості з Польщею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ планує щороку набирати до армії 225 тисяч контрактників, - ЦПД