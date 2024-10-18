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Росіяни поширюють фейк від імені UNITED24 про те, що Україна планує залучити до роботи у ТЦК польських військових, - ЦПД. ВIДЕО

Російська пропаганда поширює фейкове відео від імені платформи UNITED24 з твердженням, нібито Україна у грудні 2024 року планує залучити до роботи у ТЦК та СП польських військових. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Верифікувавши інформацію у UNITED24, Центр повідомляє, що платформа такого контенту не створювала й не поширювала. Інформація про залучення польських військових до роботи у ТЦК та СП також є неправдивою", - наголошують в ЦПД.

Зазначається, що метою цієї брехні є створення напруженості між українським та польським народами і дискредитація співпраці між Україною та її партнерами. 

Також в Центрі додають, що це вже не перше фейкове відео ru-пропагандистів, спрямоване на створення напруженості з Польщею.

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Автор: 

Польща (8620) фейк (749) Центр протидії дезінформації (162) ТЦК та СП (651)


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Топ коментарі
+9
От навіщо на цензорі поширюють якусь дешеву ×уйню, про яку більшість ніколи б й не узнало.
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18.10.2024 02:26 Відповісти
+8
они пусть пошириют, что хотят, но эти у нас амбалы в форме ,которые клялись защищать Украину валяют дурака в городе, за, что они носят форму? позор.
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18.10.2024 02:26 Відповісти
+5
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18.10.2024 08:45 Відповісти
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они пусть пошириют, что хотят, но эти у нас амбалы в форме ,которые клялись защищать Украину валяют дурака в городе, за, что они носят форму? позор.
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18.10.2024 02:26 Відповісти
Для них дійсно повинна бути своя окрема форма
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18.10.2024 07:32 Відповісти
От навіщо на цензорі поширюють якусь дешеву ×уйню, про яку більшість ніколи б й не узнало.
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18.10.2024 02:26 Відповісти
То хай теперь знають, як кацапи працюють самое проти ТЦК і на ворожнечу з поляками одночасно.
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18.10.2024 06:54 Відповісти
Так, плануємо... фермерів!
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18.10.2024 06:25 Відповісти
Фермеров отправят от ООН на границы 1991-го года пусть там фуры блокируют.
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18.10.2024 07:44 Відповісти
А драма. Там база непогана. Здоровані, відіжралися на польській допомозі, на дорогих машинах їздять. Ці попали б у першу чергу, на відміну від того, як у нас...
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18.10.2024 06:53 Відповісти
А что плохого,поляки может повезут на фронт элиту типа полицаев,прокуроров,податкивцев и таможенников,сформируется замечательная,особая штурмовая дивизия на усиленом пайке.
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18.10.2024 07:08 Відповісти
Та не смішіть -ці воювати не будуть точно
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18.10.2024 07:53 Відповісти
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18.10.2024 08:45 Відповісти
то что идет массированная спецоперация против украино-польских взаимоотношений, хорошо заметно по активности антипольских ботов под каждой статьей о Польше...
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18.10.2024 15:32 Відповісти
Переключають увагу з корейців на поляк!
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18.10.2024 21:32 Відповісти
 
 