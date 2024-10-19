Чим результативнішою буде Україна на полі бою, то швидше повернуться полонені, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський вважає, що чим результативнішою буде Україна на полі бою та у дипломатії, тим швидше повернуться українські військовополонені.
Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!
Передусім сьогодні вдячність нашій команді, яка займається обмінами, та всім українським воїнам – кожному підрозділу, – які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся всіма вами і дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону.
Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую всім, хто це забезпечує.
Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість із них – рядові та сержанти, 26 офіцерів. Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них "азовці". Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога.
І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей: військових і цивільних. Це дуже складний процес, але що більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, то швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх.
Дякую Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто залучений і хто допомагає. Також нашим партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі. Всі, хто захоплений Росією.
Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібно. Я вдячний Франції, Президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні переговори в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і в політиці, і заради нашої більшої стійкості – України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку Плану перемоги – пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення – бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир.
І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію: маємо цього тижня новий пакет підтримки – 260 мільйонів доларів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики. Відновлення зруйнованих обʼєктів і розбудова сучасної інфраструктури – це те, що потрібно саме зараз, перед зимою.
Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки: Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую!
Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників – санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. І треба значно більше тиску світу проти Росії в цьому напрямі. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор та, окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє та намагається убезпечити людей та країни.
І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки: підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою. Але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нещодавно Радіо Свобода у програмі https://www.youtube.com/watch?v=aLcbUONzQrM&list=PLRVLFiynwHmGQ2Mfeylgcy2HSyzJVhnfw&index=7 Свобода. Ранок озвучило скарги бійців 208-го окремого батальйону 114-ї бригади Територіальної оборони на те, що вони на позиціях без ротацій, їжі, а часто й води, що унеможливлює виконання бойового завдання.
Ось кілька із численних коментарів під https://www.youtube.com/watch?v=aLcbUONzQrM&list=PLRVLFiynwHmGQ2Mfeylgcy2HSyzJVhnfw&index=7 відео цієї програми:
«Абсолютна правда. Ніхто не сплачував нам премію в 100 тис кожного місяця, вже 4 місяці. На деяких позиціях сидять бійці з хронічними захворюваннями і їх ніхто не виводить, вищому командуванню абсолютно байдуже на забезпечення, особовий склад. Батальйон укомплектований людьми на 20%...»
«Реалії сумні: завдання та вимоги до ТрО на рівні механізованих бригад, а оснащення та забезпечення за остаточним принципом. Дали «піксель», автомат та чотири «ріжки» патронів і вперед - штурмувати та утримувати посадки...»
«Немає РЕБів, броньованої техніки. І бронік, і каска, і машина - все куплене власним коштом. Командири тільки плюсують інформацію і нічим не допомагають. До речі, командирів ніхто і не бачить. В окопах тільки рядові і сержанти. Хлопці самостійно приймають рішення, ще й в усьому винні...».
Найбільше поповнення ТрО особовим складом, як https://tro.mil.gov.ua/istoriya-tro/ повідомляє офіційний сайт, сталося у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну - до 110 тисяч.
Люди різних цивільних професій https://www.youtube.com/watch?v=keUnThGVIWQ стояли у чергах під військкоматами Києва, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Маріуполя, Херсона та інших українських міст, щоб отримати зброю і захищати свої регіони.
Згодом, у квітні 2022 року, на східні напрямки фронту почали відправляти тероборонівців з тих областей, де бойових дій не було.
Вже тоді військові, а також їхні рідні заявляли про проблеми участі бригад ТрО у повноцінних боях - через непідготовленість людей, більшість з яких досі не мали справи з військом, відсутність техніки та озброєння, необгрунтовані накази командування.
Через два з половиною роки після цього подібні скарги від «тероборонівців» все ще лунають.
«У нас люди сидять на позиціях по місяцю, їх немає кому змінити. Вони навіть не можуть нікуди виїхати, щоб привести себе до ладу. На даний час, наразі, є такі місця, куди навіть вже дійти не можуть. Їм скидають дронами воду. Але через те, що висота висока, вона розбивається. Про їжу взагалі - мови немає, тому що нема як готувати. Хлопці виснажені. Тобто фізичного здоров'я вже немає ні в кого - ні фізичного, ні морального», - розповіла Радіо Свобода інша людина з 208 батальйону.
пытался найти через гугл - не получил нормального результата...\ты вроде писал где оно находится...\
можешь написать где искать - ты ещё писал что там "через дорогу" большое нефтехранилище"
Та ПС, про яку я писав у тому пості - то одна із крупних московських ПС - https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B040 №510 "Чагіно" (2000 МВА, 500/220/110/20/10 кВ). І знаходиться вона не під москвою, а прямо у москві, недалеко від МКАД. На відстані кілометра через вулию Вєрхніє Поля починається теріторія https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B038 МНПЗ , який звісно має і свій резервуарний парк. Тобто це не "нафтосховище", а великий НПЗ. Майже половина москви їздить на паливі, виробленому на цьому НПЗ (зараз менше, після ураження у вересні). Будь-який серйозний прильот на ПС №510 спричинть аварію енергетичного комплексу момкви і прилеглих районів, співставною по масштабам з аварією у травні 2005 року.