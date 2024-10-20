За тиждень армія РФ застосувала проти України близько 800 КАБів та понад 500 дронів, - Зеленський. ВIДЕО

Росія продовжує свідомий терор проти українців. Міста та громади України цього тижня вкотре атаковано КАБами, дронами та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За цей тиждень російські терористи застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.

"Об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", - зазначив Зеленський.

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