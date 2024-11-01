14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів створив сайт, де можна дізнатися про вакансії у підрозділі. ВIДЕО
14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів створив сайт, на якому кожен може дізнатись детальну дорожню карту рекрута та про актуальні вакансії у підрозділі.
Про це повідомляється на сторінці полку у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"14-й окремий полк БпАК стає ще ближчим та відкритішим. Ми запустили сайт, де кожен може дізнатись історію створення та розвитку полку, детальну дорожню карту рекрута та наші актуальні вакансії! Переходьте на https://14reg.army, щоб дізнатися більше!" - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Малець Тарас
показати весь коментар02.11.2024 00:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Леопольд #594959
показати весь коментар02.11.2024 05:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар02.11.2024 06:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Леопольд #594959
показати весь коментар02.11.2024 06:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Danger Zone
показати весь коментар02.11.2024 09:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль