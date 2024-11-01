14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів створив сайт, де можна дізнатися про вакансії у підрозділі. ВIДЕО

14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів створив сайт, на якому кожен може дізнатись детальну дорожню карту рекрута та про актуальні вакансії у підрозділі.

Про це повідомляється на сторінці полку у фейсбуці

"14-й окремий полк БпАК стає ще ближчим та відкритішим. Ми запустили сайт, де кожен може дізнатись історію створення та розвитку полку, детальну дорожню карту рекрута та наші актуальні вакансії! Переходьте на https://14reg.army, щоб дізнатися більше!" - йдеться у повідомленні.

