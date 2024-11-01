УКР
14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів створив сайт, де можна дізнатися про вакансії у підрозділі. ВIДЕО

14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів створив сайт, на якому кожен може дізнатись детальну дорожню карту рекрута та про актуальні вакансії у підрозділі.

Про це повідомляється на сторінці полку у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"14-й окремий полк БпАК стає ще ближчим та відкритішим. Ми запустили сайт, де кожен може дізнатись історію створення та розвитку полку, детальну дорожню карту рекрута та наші актуальні вакансії! Переходьте на https://14reg.army, щоб дізнатися більше!" - йдеться у повідомленні.

14-й окремий полк БпАК повідомив про створення сайту

безпілотник (4942) мобілізація (3231) ЗСУ (7944) Рекрутинг (160) Сили безпілотних систем (238)
З Богом козаки!
показати весь коментар
02.11.2024 00:00 Відповісти
ISW: Солдати, яких Північна Корея відправила на фронт, це тижнева норма втрат Росії
показати весь коментар
02.11.2024 05:27 Відповісти
до піторка ляшка можливо записаться?
показати весь коментар
02.11.2024 06:30 Відповісти
Look who's talking!
показати весь коментар
02.11.2024 06:31 Відповісти
Та ті сайти вже школярі ломають. Нахріна давати хочь якусь інфу у той нет. Перемога ******** тишу.
показати весь коментар
02.11.2024 09:00 Відповісти
 
 