За жовтень Україну атакували більш ніж 2 тисячі "Шахедів". Це понад 170 тисяч іноземних компонентів, - Зеленський. ВIДЕО
За жовтень росіяни запустили більш ніж 2 тисячі "шахедів" проти України. Це понад 170 тисяч компонентів з-за кордону. Світ має працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів.
Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні перш за все вдячність нашим воїнам. Усім, хто захищає Україну від щоденних атак "шахедів" та ракет. Росія поступово нарощує цю активність. І для цього досі має змогу на жаль, використовувати західні компоненти.
За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі "шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "шахедів" – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори і багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор.
Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки – багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливості обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну.
Так само як із "шахедами" – з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. Саме такі схеми дають Росії змогу також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північній Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати.
Сьогодні я хочу відзначити наших військових, які проявили себе найкраще в протидії "шахедам" саме цими тижнями. Мобільна вогнева група "Майстер" 35-ї окремої бригади морпіхів, мобільні вогневі групи "Ужик" та "Шерхан" 59-ї окремої мотопіхотної бригади, мобільна вогнева група 494 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького, також мобільні вогневі групи 513 та 631 636-го окремого зенітного кулеметного батальйону Сухопутних військ і ще мобільна вогнева група номер 9 7-ї бригади тактичної авіації. Я дякую всім вам за вашу роботу, за вашу службу кожному, хто захищає Україну так результативно.
Говорив з Головкомом Сирським. Доповідь по фронту. Основні напрямки: Курахівський, Покровський, Лиманський та всі інші. Торецький напрямок також. Дякую всім нашим воїнам за хоробрість! Кожна захищена наша позиція, кожна відновлена позиція мають значення для всіх нас, для всього фронту.
Вдячний воїнам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – хлопці бʼються саме на Курахівському напрямку. Також інші напрямки на Донеччині: 38-ма окрема бригада морської піхоти – молодці, 68-ма окрема єгерська бригада – дякую вам, воїни! Оріхівський напрямок: дякую всім воїнам 128-ї окремої гірсько-штурмової та 141-ї окремої піхотної бригад. Також Придніпровський напрямок: 124-та та 126-та окремі бригади ТрО – дякую!
Слава всім, хто воює заради України! Усім, хто працює заради нашої держави, заради всіх наших людей! Дякую кожному у світі, хто допомагає нам захищати право, наше право, українське право і кожного народу на своє власне життя!" - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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.... Марʼяна… загнала в кут Зеленського та Єрмака! Вона свідомо, (може і ні), але поставила їм класичну «шахову вилку». Марʼяна напряму звертається до Верховного Головнокомандувача з вимогою зняти з посади Головнокомандувача, тобто генерала Сирського. Угу! Так і пише, прямим текстом. Пряміше не буває…
«Пане Президенте Володимир Зеленський, виглядає так, що у Вас або хитрістю забирають владу, або Ви схвалюєте знищення ЗСУ. Прошу, приберіть «Сашеньку», благаю» (с)
Мовляв «Курська операція» провалена і так далі. І тепер ділема перед Зеленським.
Або зняти Головнокомандуючого, тим самим зізнавшись в тому, що в лютому прийняв не вірне (і це якщо дуже мʼяко) рішення щодо відставки Залужного і цілої когорти генералів. А це значить повісити собі на шію довгий та надважкий ланцюг помилок та невдач. І ще більш важке питання, «Чия відповідальність»?
Або проігнорувати заклики Марʼяни? Нуууууу… Я навіть не знаю що ми від неї почуємо найближчим часом!
Шавка почала гризти руки які її годували? Я би сказав, «Мммммм! Як цікаво! Де попкорн?», якщо би, ****, за такі кадрові танці з бубнами, «гигиги, зняли генерала, давайте знімемо ще десять», українці не платили власним життям!
***@не шоу маст го он!
p.s. Правда є ще один варіант. Знімуть саму Марʼяну. Хто зна, як вона вчилась в Трускавці?!
Не те щоб зовсім, але після 2019 р. депутатам ВР
До речи, а скілько було вітчизняних та інозємних компонентів, у одиницях, чи відсотках, у засобах ППО шо збивали парашні шахеди та ракети?
Та ти шо, Вальодья! Мабуть ти калькулятор опанував! Оце досягненнч папи Саши к розбудові нашей науки!
До речи, а скілько було вітчизняних та інозємних компонентів, у одиницях, чи відсотках, у засобах ППО шо збивали парашні шахеди та ракети?
Що тобі тут не так ??
Об"єктивно - електроніки ми ніде не візьмемо, крім як на Заході.
На крайняк - пісюном з роялем.
''Какая разніца''...
Можна було ще ''паржать'' - тоді б ''шахеди'' самі втекли.
А серйозно, де наші навіть не аналоги, а куди кращі масові дрони? На кого наклали хоч якісь санкції, на рашу чи на Україну? Чому щоночі рашисти можуть тероризувати країну, а ми раз-два на тиждень, з досить часто сумнівним результатом? Чому, при всі повазі, наші дрони не несуть по 50кг. вибухівки? І т.п. Теж Байден не дає дозволу? Чи може все таки занадто багато липне до зелених рук?
Але недавно писали - передумали, відклали на потім. Цікаво, бабла встиг настригти ??
https://an225fund.org/ Міжнародний благодійний фонд з відбудови найбільшого в світі літака АН-225 «Мрія»
Збір коштів іде, я десь зустрічав інформацію що західні фанати авіації скидаються. Ну а колись дізнаємось, що кошти підшли на проекти, узгодження, презентації, відрядження, сувеніри і на 10 болтів М8 по 16 млн. баксів кожен.
В нас загалом досить багато такого роду фондів та проектів, на відновлення чогось. Про Охматдит всі вже почули, інші просто роблять все значно тихіше.
Чому Ви думаєте постійно просять збори ?
Знову ж таки. Прокурорські чудові пенсії по Закону - прокурорське лоббі у ВР спрацювало.
Так само як і суддівське, щодо шалених ЗП і пенсій.
Але чомусь ГШ цього не робить.