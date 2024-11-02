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За жовтень Україну атакували більш ніж 2 тисячі "Шахедів". Це понад 170 тисяч іноземних компонентів, - Зеленський. ВIДЕО

За жовтень росіяни запустили більш ніж 2 тисячі "шахедів" проти України. Це понад 170 тисяч компонентів з-за кордону. Світ має працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів.

Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні перш за все вдячність нашим воїнам. Усім, хто захищає Україну від щоденних атак "шахедів" та ракет. Росія поступово нарощує цю активність. І для цього досі має змогу на жаль, використовувати західні компоненти.

За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі "шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "шахедів" – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори і багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор.

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Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки – багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливості обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну.

Так само як із "шахедами" – з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. Саме такі схеми дають Росії змогу також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північній Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати.

Сьогодні я хочу відзначити наших військових, які проявили себе найкраще в протидії "шахедам" саме цими тижнями. Мобільна вогнева група "Майстер" 35-ї окремої бригади морпіхів, мобільні вогневі групи "Ужик" та "Шерхан" 59-ї окремої мотопіхотної бригади, мобільна вогнева група 494 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького, також мобільні вогневі групи 513 та 631 636-го окремого зенітного кулеметного батальйону Сухопутних військ і ще мобільна вогнева група номер 9 7-ї бригади тактичної авіації. Я дякую всім вам за вашу роботу, за вашу службу кожному, хто захищає Україну так результативно.

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Говорив з Головкомом Сирським. Доповідь по фронту. Основні напрямки: Курахівський, Покровський, Лиманський та всі інші. Торецький напрямок також. Дякую всім нашим воїнам за хоробрість! Кожна захищена наша позиція, кожна відновлена позиція мають значення для всіх нас, для всього фронту.

Вдячний воїнам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – хлопці бʼються саме на Курахівському напрямку. Також інші напрямки на Донеччині: 38-ма окрема бригада морської піхоти – молодці, 68-ма окрема єгерська бригада – дякую вам, воїни! Оріхівський напрямок: дякую всім воїнам 128-ї окремої гірсько-штурмової та 141-ї окремої піхотної бригад. Також Придніпровський напрямок: 124-та та 126-та окремі бригади ТрО – дякую!

Слава всім, хто воює заради України! Усім, хто працює заради нашої держави, заради всіх наших людей! Дякую кожному у світі, хто допомагає нам захищати право, наше право, українське право і кожного народу на своє власне життя!" - розповів Зеленський.

Автор: 

безпілотник (4425) Зеленський Володимир (24552) ППО (3326) дрони (4997) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+15
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02.11.2024 21:21 Відповісти
+14
Придурок, б***ь ! У нього в усьому винен Захід. Зе-мерзота 4 роки гноїв ВПК а винен ЄС і США ! Кремль аплодує стоячи.
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02.11.2024 21:31 Відповісти
+11
А я знаю парочку ублюдков, которые качают кацапскую нефть под видом мадьярской и газпромовский газ, под видом азеровского, ****** и фицам через Украину.
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02.11.2024 21:08 Відповісти
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02.11.2024 20:58 Відповісти
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02.11.2024 22:07 Відповісти
Що робити з війною? Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково її зупиниш», - сказав Зеленський.
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02.11.2024 22:10 Відповісти
Таке враження, що в нього ціле бюро пірах@їв...
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02.11.2024 20:59 Відповісти
Вечірній мудазвон, за якого вбивали цивільних людей в Бучі, може нести любу ахінею на межі третього року від цієї події
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02.11.2024 21:52 Відповісти
Ні про що -- Донбас потрібно захистити
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02.11.2024 21:01 Відповісти
Національна катастрофа- влада зеленого наркомана тягне нас до прірви. Невже у нас не стане сил об'єднатися та скинути зелений морок і захистити себе , свою Вкраїну ? Вам ЮДИНА тисяча застлала очі і ви не розумієте , що ,як барани, тупо йдемо до свого ВИРОКУ 2019 - до своєї Бучі , до знищення ? Люде прокидай-СЯ , завтра вже може не настати
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02.11.2024 21:39 Відповісти
Сильно - 100 р назад - коли в Украіні почалася боротьба за владу - самостіиність і скінчилась
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02.11.2024 21:45 Відповісти
Так комуністи і казали
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02.11.2024 21:54 Відповісти
А без комуністів ви не знаєте де опинилась Украіна - під москвою
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02.11.2024 21:57 Відповісти
Знаю, але ви акценти проголошуєте комуністичні
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02.11.2024 22:01 Відповісти
Коли два украінці починають битися - користається третіи -- до чого комуністи?
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02.11.2024 22:04 Відповісти
Коли два украінці починають битися - користається третіи -- до чого комуністи?-Комуністи і скористалися ,окупувавши Україну
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02.11.2024 23:27 Відповісти
Тут срочна депеша від мар-яни безгуглої (тепер я бачив все):

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZVlQDmNayfbK_TMpWoZfNIgM0KKmhEAxI-JqH0c_5sc7D0qmShPwiye-83swE39S9muIcszRSjWF2mP9MWr5NjA6tzkAVajObhLvigEZ5C9u3wpLZDdQ-25unZ-rPydHGhiXi05VPj3js14yDHZMudE&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Петров

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/pfbid037rkuus4P9DUojyT511r7DWot5sW7yA6x9mEAZ35NsgTuLZjhBwtaYvf7qG4meSNUl?__cft__[0]=AZVlQDmNayfbK_TMpWoZfNIgM0KKmhEAxI-JqH0c_5sc7D0qmShPwiye-83swE39S9muIcszRSjWF2mP9MWr5NjA6tzkAVajObhLvigEZ5C9u3wpLZDdQ-25unZ-rPydHGhiXi05VPj3js14yDHZMudE&__tn__=%2CO%2CP-R

.... Марʼяна… загнала в кут Зеленського та Єрмака! Вона свідомо, (може і ні), але поставила їм класичну «шахову вилку». Марʼяна напряму звертається до Верховного Головнокомандувача з вимогою зняти з посади Головнокомандувача, тобто генерала Сирського. Угу! Так і пише, прямим текстом. Пряміше не буває…

«Пане Президенте Володимир Зеленський, виглядає так, що у Вас або хитрістю забирають владу, або Ви схвалюєте знищення ЗСУ. Прошу, приберіть «Сашеньку», благаю» (с)

Мовляв «Курська операція» провалена і так далі. І тепер ділема перед Зеленським.

Або зняти Головнокомандуючого, тим самим зізнавшись в тому, що в лютому прийняв не вірне (і це якщо дуже мʼяко) рішення щодо відставки Залужного і цілої когорти генералів. А це значить повісити собі на шію довгий та надважкий ланцюг помилок та невдач. І ще більш важке питання, «Чия відповідальність»?

Або проігнорувати заклики Марʼяни? Нуууууу… Я навіть не знаю що ми від неї почуємо найближчим часом!

Шавка почала гризти руки які її годували? Я би сказав, «Мммммм! Як цікаво! Де попкорн?», якщо би, ****, за такі кадрові танці з бубнами, «гигиги, зняли генерала, давайте знімемо ще десять», українці не платили власним життям!

***@не шоу маст го он!

p.s. Правда є ще один варіант. Знімуть саму Марʼяну. Хто зна, як вона вчилась в Трускавці?!
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02.11.2024 21:01 Відповісти
Так вона ж на Залужного перша гавкати почала
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02.11.2024 21:14 Відповісти
Я то це добре пам'ятаю, і ніколи не прощу. Їй місце на лаві підсудних разом з усіма дефективними менеджерами.
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02.11.2024 22:20 Відповісти
А шо такоє ? Демократія, вона так думає ! Депутат ВР !! А Ви хто ?!
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03.11.2024 11:25 Відповісти
Пишуть що у неї кавалєр з військових.
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03.11.2024 11:26 Відповісти
І що, тепер винеї індульгенція на віки вічні? Її під суд, або в дурку.Паскуда руда, невже ніхто нічого не може зробити ?
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03.11.2024 14:35 Відповісти
Я мав на увазі, що інфа може бути з армії, з війни.

Не те щоб зовсім, але після 2019 р. депутатам ВР
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03.11.2024 19:14 Відповісти
А я знаю парочку ублюдков, которые качают кацапскую нефть под видом мадьярской и газпромовский газ, под видом азеровского, ****** и фицам через Украину.
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02.11.2024 21:08 Відповісти
а ты на 2000 шахедов потужно відповів 2000 гундосиков на 170 000 іноземних компонентах
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02.11.2024 21:16 Відповісти
До бомбардувань України гундосік бачив лише мир в очах Пу..на, тепер 170 тисяч компонентів нарахував, а те що через Україну й далі ганятимуть кацапський газ в Європу, хріпотца не помітить.
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02.11.2024 21:19 Відповісти
Газ наче закінчують, а нафту нє.
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03.11.2024 11:27 Відповісти
Продовжать качати газ під виглядом азербайджанського.
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03.11.2024 12:54 Відповісти
Та ти шо, Вальодья! Мабуть ти калькулятор опанував! Оце досягненнч папи Саши к розбудові нашей науки!
До речи, а скілько було вітчизняних та інозємних компонентів, у одиницях, чи відсотках, у засобах ППО шо збивали парашні шахеди та ракети?
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02.11.2024 21:20 Відповісти
Тебе перемкнуло ??



Та ти шо, Вальодья! Мабуть ти калькулятор опанував! Оце досягненнч папи Саши к розбудові нашей науки!
До речи, а скілько було вітчизняних та інозємних компонентів, у одиницях, чи відсотках, у засобах ППО шо збивали парашні шахеди та ракети?



Що тобі тут не так ??
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03.11.2024 11:29 Відповісти
Шо, за Вальодью абідна?
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03.11.2024 12:12 Відповісти
Боже збав !! Але про західні комплектуючі в наших дронах, якось дивно.
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03.11.2024 12:57 Відповісти
Чому дивно? Не маєш власних - вмкористовуєш іноземні. А чому нема власних? То у Вальодьі запитать треба.Може вони там де і 1 лімон дронів?
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03.11.2024 14:00 Відповісти
Ну то вже таке ...

Об"єктивно - електроніки ми ніде не візьмемо, крім як на Заході.
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03.11.2024 19:16 Відповісти
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02.11.2024 21:21 Відповісти
А як же "я вам нічого нє должен"?
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02.11.2024 21:24 Відповісти
н-да ... народний креатив
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03.11.2024 11:30 Відповісти
З цим бастардо перемогти неможливо.
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02.11.2024 21:24 Відповісти
Мадам, широ, відверто - ЗВОЛУЧЬ, як то кажуть на львівщині.
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02.11.2024 22:18 Відповісти
Так, саме так)) я не додумалась так писати. А за всі решта слова на його адресу мене банять))
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02.11.2024 22:48 Відповісти
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02.11.2024 21:24 Відповісти
Потрібно було збивати ті ''шахеди'' - шашликами, асфальтом, ''кавеенами'', ''сватами'', ''відосіками'', Стефанчуком, Юзіком...
На крайняк - пісюном з роялем.
''Какая разніца''...
Можна було ще ''паржать'' - тоді б ''шахеди'' самі втекли.
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02.11.2024 21:29 Відповісти
Придурок, б***ь ! У нього в усьому винен Захід. Зе-мерзота 4 роки гноїв ВПК а винен ЄС і США ! Кремль аплодує стоячи.
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02.11.2024 21:31 Відповісти
Зермаки приховано ************ Україну від ЄС і НАТО.
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02.11.2024 21:33 Відповісти
А може варто не відоси записувати з потужним виразом обличчя, а наприклад.... запитати Арахамію https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html про оголошені ним свого часу потужні зв'язки, та близькість Слуги Народу та комуністичної партії КНР. Нехай порішає щодо постачання китайцями двигунів до Шахедів і т.п.?
А серйозно, де наші навіть не аналоги, а куди кращі масові дрони? На кого наклали хоч якісь санкції, на рашу чи на Україну? Чому щоночі рашисти можуть тероризувати країну, а ми раз-два на тиждень, з досить часто сумнівним результатом? Чому, при всі повазі, наші дрони не несуть по 50кг. вибухівки? І т.п. Теж Байден не дає дозволу? Чи може все таки занадто багато липне до зелених рук?
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02.11.2024 21:36 Відповісти
Агрохамія зустрічався з Бренксом - хотіли відновити Мрію. Під час війни.
Але недавно писали - передумали, відклали на потім. Цікаво, бабла встиг настригти ??
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03.11.2024 11:32 Відповісти
Що значить чи встиг настригти бабла?
https://an225fund.org/ Міжнародний благодійний фонд з відбудови найбільшого в світі літака АН-225 «Мрія»
Збір коштів іде, я десь зустрічав інформацію що західні фанати авіації скидаються. Ну а колись дізнаємось, що кошти підшли на проекти, узгодження, презентації, відрядження, сувеніри і на 10 болтів М8 по 16 млн. баксів кожен.
В нас загалом досить багато такого роду фондів та проектів, на відновлення чогось. Про Охматдит всі вже почули, інші просто роблять все значно тихіше.
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03.11.2024 17:25 Відповісти
А 25 тисяч таких же "шахедів" з мільйону дронів на рік зробити не в змозі, чи "мільйон" то просто п..дьож, а треба тільки "Томагавкі", стратех обдовбаний.
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02.11.2024 21:43 Відповісти
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02.11.2024 21:46 Відповісти
Зато,что твои дружки делают вообще не взлетают.
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02.11.2024 21:47 Відповісти
Якщо це помножити на 12 місяців то вийде приблизна кількість 24 тисячі.Фіксуємо заподіяні втрати.Тепер,якби українських дронів був 1 мільйон,то в місяць десь по 80 тисяч.Припустимо лиш чверть дронів по рашці,а решту для фронту.Якісь дивні результати ,вам так не здається?(((
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02.11.2024 21:49 Відповісти
Не на часі рахувати, треба вірити незламному медіаносцю
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02.11.2024 22:21 Відповісти
Це проста арихметика про складні речі, нажаль. Дрони массово втрачаються без результатів.
Чому Ви думаєте постійно просять збори ?
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03.11.2024 11:37 Відповісти
Тобто,ефективність ******(А які висновки робить командування : лиш хороші звіти(((
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03.11.2024 12:37 Відповісти
Ну ... тут мабуть нашим військовим видніше, але ж ...
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03.11.2024 12:55 Відповісти
Та йди н..й статист сраний. Скажи мудаку ліпше скільки територій здав за три місяці авантюри з курщиною.
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02.11.2024 21:54 Відповісти
ну і виглядає, у спортзалі був?
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02.11.2024 22:01 Відповісти
Поки кацапи обходили санкції і виготовляли зброю, за цей час наш потужний Лідор зняв понад 170 тисяч відосиків і уклав стільки ж тон асфальту
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02.11.2024 22:18 Відповісти
УБЛЮДОК, а наши реактивные "ПОЛЯНИЦІ" в это же время улетели на СЧЕТА в Швейцарских банках???
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02.11.2024 22:47 Відповісти
А ми могли б мільйон разів вдарити дронами. Але щось пішло не в ті кишені.
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02.11.2024 23:32 Відповісти
Головнокомандувач світом.
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03.11.2024 04:01 Відповісти
А що ти, *****.....ва сволото зробило щоб цього не сталося? Засрав відосиками всі ефіри? Тварюка. Маму Риму із сраним сепарюгою, папиком на фронт. Ублюдошна сімейка!
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03.11.2024 08:00 Відповісти
Зебіл давно міг би зробити аналог шахеда з тих самих компонентів, але він тупо все зливає в асфальт
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03.11.2024 08:40 Відповісти
Яка ж велика подяка Президенту, що він озвучив кількість дронів, які кацапи скинули на українців. Без нього ми і не знали. А де наші ракети, дрони, РЕБи? Скільки це все буде летіти на голови українців? Наскільки я розумію, то тебе вибрали не озвучувати цифри, які тобі дають військові, для цього є прес-офіцери, а захищали українців і Україну. Переводити економіку на військові рейки, провести зміни в бюджетному законі і законі про мобілізацію.
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03.11.2024 08:45 Відповісти
Пока зе у власти Украины не будет
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03.11.2024 09:15 Відповісти
Друзі, дивився вчора Березу з Бобиренко. Страшенно поважаю обох. До того ж Бобиренко ще й мій земляк. І ось що почув з вуст пана Бобиренко. "Ну, крав зєлєнскій чи ні невідомо .....". Це що ЖАРТ ? Не спіймали - а ловили !? І взагалі, хто вирішив, що Порошенко крав чи янукович, чи Кучма, чи Ющенко ? Їх прямо біля державного "амбару" спіймали з мішком золота? І ще. Що таке відкат ? Це не злочин, а просто дружня допомога ? Тоді чого всі тендери Великого "крадівництва" дорог отримали друзі або зєлєнского, або його "надпАтужних помощЬніков" ? А, да це така дружня "послуга". І головне АЛЬТРУЇСТИЧНА. Нічого зайвого ? !
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03.11.2024 10:15 Відповісти
Нажаль, мабуть тому прокурорів і "пригасили" і Генпрокурора немає. Вже після зміни влади.

Знову ж таки. Прокурорські чудові пенсії по Закону - прокурорське лоббі у ВР спрацювало.
Так само як і суддівське, щодо шалених ЗП і пенсій.
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03.11.2024 11:41 Відповісти
Нема тобi пробачення за Залужного....
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03.11.2024 11:06 Відповісти
ЗВІДКИ В НИХ ГРОШІ НА ЦІ ШАХЕДИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????
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03.11.2024 11:22 Відповісти
Не треба жодних москальських пропагандистів: показуйте і озвучуйте щоденно цього зеленського - і відраза до української влади (а за нею, природно, і до України у світі) буде наростати у геометричній прогресії. Через цього брехливого, продажного, злодюжного обдолбаного аморала і його камарілью з Україною і усім що з нею пов"язано ніхто у світі уже не хоче не те що мати справу, але й навіть розмовляти.
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03.11.2024 11:27 Відповісти
Добре що відмічає підрозділи, які дали значні результати. Це треба робити.
Але чомусь ГШ цього не робить.
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03.11.2024 11:47 Відповісти
 
 