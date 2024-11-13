НАТО вже ввело б свої війська в Україну, якби у РФ не було ядерної зброї, - голова Військового комітету Альянсу Бауер. ВIДЕО

Якби у Росії не було ядерної зброї, Північноатлантичний Альянс вже б залучив свої війська для допомоги Україні у війні.

Про це голова Військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер сказав під час дискусії, організованої Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Його запитали, чи не настав час розширити допомогу Україні, з натяком на фізичну присутність певних сил західних союзників.

"Воювати в Афганістані – це не те саме, що воювати з росіянами в Україні. У "Талібана" не було ядерної зброї. У росіян вона є. Але знов таки, я не кажу, що це "неможливо". Проте ми як Альянс бачимо цей ризик, і потрібна політична дискусія (...): чи готові ми на такий ризик?", - зазначив адмірал.

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Бауер зазначив, що тепер, коли Україна вже отримала майже увесь спектр зброї, аж до F-16, логічно ставити запитання про те, чому рішення про це ухвалювалися так довго.

За його словами, на початку лідери дійсно вагалися, де проходять "червоні лінії" Кремля.

Завжди легко озиратися і казати, що ті страхи були дурницею. Але якщо на вас лежить відповідальність за те, чи приймати ризик, це інша розмова… Я абсолютно переконаний, що якби у Росії не було ядерної зброї, ми б вже були в Україні, щоб витурити їх звідти. Але у них ядерна зброя. Тож це не те саме, що Афганістан", - додав Бауер.

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