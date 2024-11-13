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НАТО вже ввело б свої війська в Україну, якби у РФ не було ядерної зброї, - голова Військового комітету Альянсу Бауер. ВIДЕО

Якби у Росії не було ядерної зброї, Північноатлантичний Альянс вже б залучив свої війська для допомоги Україні у війні. 

Про це голова Військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер сказав під час дискусії, організованої Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Його запитали, чи не настав час розширити допомогу Україні, з натяком на фізичну присутність певних сил західних союзників.

"Воювати в Афганістані – це не те саме, що воювати з росіянами в Україні. У "Талібана" не було ядерної зброї. У росіян вона є. Але знов таки, я не кажу, що це "неможливо". Проте ми як Альянс бачимо цей ризик, і потрібна політична дискусія (...): чи готові ми на такий ризик?", - зазначив адмірал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО оцінили загрозу нападу РФ на Альянс: Крім риторики, ми не бачимо жодних підготовок. 90% їх сухопутних сил уже в Україні

Бауер зазначив, що тепер, коли Україна вже отримала майже увесь спектр зброї, аж до F-16, логічно ставити запитання про те, чому рішення про це ухвалювалися так довго.

За його словами, на початку лідери дійсно вагалися, де проходять "червоні лінії" Кремля. 

Завжди легко озиратися і казати, що ті страхи були дурницею. Але якщо на вас лежить відповідальність за те, чи приймати ризик, це інша розмова… Я абсолютно переконаний, що якби у Росії не було ядерної зброї, ми б вже були в Україні, щоб витурити їх звідти. Але у них ядерна зброя. Тож це не те саме, що Афганістан", - додав Бауер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нарощуватимуть підтримку України та зміцнюватимуть НАТО, - Блінкен

Автор: 

НАТО (6441) росія (65146) ядерна зброя (1153) Бауер Роб (51)


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Топ коментарі
+16
Як би ще в НАТИ були би яйця !!
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13.11.2024 15:08
+14
Перекладаю з політичної мови на звичайну:
У кого в світі є Ядерна зброя, той може робити буквально що завгодно. Міжнародні закони на такі країни можуть не діяти.
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13.11.2024 15:22
+11
Про таких кажуть-"зробив камінг аут". Яка виявляється до абсурду проста істина в 21 столітті. Маєш ЯЗ-роби що хочеш.
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13.11.2024 15:12
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...або якщо були б поклади нафти, як в Кувейті
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13.11.2024 15:08 Відповісти
Як би ще в НАТИ були би яйця !!
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13.11.2024 15:08 Відповісти
навіщо їм рятувати Україну? тут територія беззаконя
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13.11.2024 15:15 Відповісти
На місці тайванських китайців (справжньої Республіки Китай тобто) я б дуже серйозно напружився після таких слів.
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13.11.2024 15:11 Відповісти
Бідненьке нато! У неї навіть ядерної збройки немає!
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13.11.2024 15:12 Відповісти
Якби свині крила то й свиня полетіла.
Це на якого дебіла розчитана ця мівіна )
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13.11.2024 15:12 Відповісти
Про таких кажуть-"зробив камінг аут". Яка виявляється до абсурду проста істина в 21 столітті. Маєш ЯЗ-роби що хочеш.
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13.11.2024 15:12 Відповісти
Є в історії світу, один одинокий, дивний приклад, коли європейська начебто країна відмовилась від ЯЗ, а на заміну отримала скляні буси загорнуті в якийсь "меморандум"...
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13.11.2024 15:18 Відповісти
Бо то була країна дурнів. Міняти ЯЗ можна було тільки (!) на вступ у НАТО, і ні на що інше.
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13.11.2024 15:43 Відповісти
Була? По мені, мало що змінилось...
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13.11.2024 15:44 Відповісти
Ми мали ядерну зброю знищити, а не передавати росіі. І тоді нам був відкритим вступ у НАТО. Щось таке казав Костенко.
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13.11.2024 15:48 Відповісти
Мабуть тільки одне на горизонті,це своя ядерна зброя,а оці всі заяви,це просто отмазка,аби що.
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13.11.2024 15:21 Відповісти
...А що то так смердить? Це ми не від страху, це ми від злості!...
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13.11.2024 15:13 Відповісти
Тупа відмазка, бо як зрозуміти висери зарубіжних експердів, що ***** засцить, щось застосовувати. Хоча б тому, що у 150 сантиметрового окурка є дві старі ключі і двоє малолітніх ********* від гімнастки.
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13.11.2024 15:14 Відповісти
якби у бабки був хрєн, то вона була б дідкою
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13.11.2024 15:15 Відповісти
Вважати українців настільки ідіотами, це якось образливо.
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13.11.2024 15:16 Відповісти
не смітіть. нато наразі "клуб проведення дозвілля"
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13.11.2024 15:17 Відповісти
Зате в НАТО всі генерали стрункі, підтягнуті. Хоча якісь плюшеві на дотик.
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13.11.2024 15:17 Відповісти
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13.11.2024 15:19 Відповісти
визнали свою слабкість. сумна історія
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13.11.2024 15:21 Відповісти
Не правда. Политрук Бауэр врёт. Мы то знаем. Тем более на нашем сайте. По крайне мере Франция готова, хоть завтра, до обеда, ввести войска. Наш .... сам отказался. А так бы, уже.
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13.11.2024 17:57 Відповісти
А, ну да! А то сцикотно якось, ось якби не було ядерки то гвно-питання, отже партнери продовжують "адаптовуватися" як каже Блінкен
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13.11.2024 15:21 Відповісти
З таким підходом будь яка країна, що не має ЯЗ може опинитись на місті України. І ніяке членство в альянсі їй не допоможе, бо рашка може застосувати ядерну бомбу.
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13.11.2024 15:21 Відповісти
Перекладаю з політичної мови на звичайну:
У кого в світі є Ядерна зброя, той може робити буквально що завгодно. Міжнародні закони на такі країни можуть не діяти.
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13.11.2024 15:22 Відповісти
"потрібна політична дискусія" на майже четвертому році війни?!! і коли ви її будете проводити, з якимось позитивним висновком? років через 10?
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13.11.2024 15:23 Відповісти
І то якщо будуть бо здаеться мені все буде в руінах, і від НАТО залишаться деякі спогади і питання
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13.11.2024 15:44 Відповісти
потрібна дискусія... куди ж без неї..., вже 3 роки як вона триває..., спочатку - ось вам шоломи, а ми подивимось..., потім беріть ф-16, але тільки 5..., навіщо вам більше, у вас же є шоломи з першої поставки...
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13.11.2024 15:25 Відповісти
ПОЗОР ‼️
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13.11.2024 15:26 Відповісти
НАТО звикло воювати проти бородатих селюків з автоматами і кустарними ракетами, виготовленими з труб. Там вони можуть розвернутись на повну - авіація, есмінці, томагавки. Проти когось серйозного вони віддають перевагу домовленостям і "діалогу".
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13.11.2024 15:27 Відповісти
Дві великі опрерації - проти Іраку та Сербії Там вони "герої". Особливо як що брати до уваги, повну імпотенцію тодішньої московії. А зараз ссикі-дріки
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13.11.2024 15:32 Відповісти
А хіба у Альянсу нема ЯЗ. З московією треба чинити, так як чинили Кеннеді, Рейган, а не як Обама. Що заслугував своїм безхребетним ставленям по орків прізвисько ЧМО
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13.11.2024 15:27 Відповісти
Те що зараз робить Захід проти рашки, набагато більше ніж Кеннеді, Рейган і всі інші в історії разом узяті. Такого ще ніколи не було.
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13.11.2024 16:35 Відповісти
Шо конкретно більше, детальніше?
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13.11.2024 18:47 Відповісти
сцикун, чи сирун, чи "два в одному"?
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13.11.2024 15:28 Відповісти
Почитав: нідерландець. Вони "прославились" в Сребрениці, коли умили руки й покинули беззахисних босняків для різні сербів...
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13.11.2024 15:42 Відповісти
Коментатори, а висловіться-но щодо заяв вашого презедента.
Без його дозволу ніяке НАТО не може зайти в України.

Зеленський:

"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО".
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13.11.2024 15:31 Відповісти
Це ще одна причина для швидкої розробки своєї ядерної зброї, яка як виявляється є дійсно надійним захистом від нападу. Як би в нас була ядерна зброя путін точно не поліз би до нас.
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13.11.2024 15:32 Відповісти
Росія за забрала в нас Чорноморський Флот, коли нас була керована Україною тактична ядерна зброя.
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13.11.2024 16:57 Відповісти
В Корею ж ввели і СРСР ввів - те саме і в В"єтнамі
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13.11.2024 15:34 Відповісти
",,,НАТО вже ввело б свої війська в Україну, якби у РФ не було ядерної зброї,," -- Пане Роб, ЦЕ!!! Саме Тупе!!! , що можна було від вас почути, як від голови військового комітету альянсу.
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13.11.2024 15:36 Відповісти
жахлива відмазка
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13.11.2024 15:36 Відповісти
Ще один тонкий натяк світові - "якщо у вас є ядерна зброя, можете творити все що завгодно". Цікаво, хто вже почав таємну розробку зброї масового знищення?
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13.11.2024 15:38 Відповісти
А-ха-ха, так он де собака порилася! Маєш ЯЗ і можеш геноцидити в центрі Європи цілий народ у 21 столітті, ніхто не рипнеться!! Цікаво, а якщо паРаша нападе на НАТО, теж така відповідь буде, бо в неї - ЯЗ? Ну хоча б призналися у своїй сцикливості, імпотенти!
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13.11.2024 15:40 Відповісти
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13.11.2024 15:41 Відповісти
это просто насмешка, если бы были винтовки вместо ядерки, а вы раньше не знали, когда в блудняк заводили?
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13.11.2024 15:41 Відповісти
скоріше північно-корейський "пельмєнь".разом з рашистським куйлом окпують де-які країни НАТО.А НІЖ НАТО допоможе Україні звільнити свою територію від рашистської окупації(по3,14здякати ,як легко працювати грузчиком на цукровому заводі,зовсім не важко,але мішки тягати на горбі....та ну його накуй.
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13.11.2024 15:44 Відповісти
не меліть дурниць, НАТО про все знає, як і самі штати не існує наразі там ЯЗ, оскільки все совкове давно вже протухло (зрозуміло для фізиків ), а мати своє - знову без штанів бігати по світу.
а звідси і Висновок щодо війни.

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13.11.2024 15:52 Відповісти
Якщо дивитися реалістично, ці слова означають одне: НАТО нема.

Якщо настане веремія, кожен буде сам за себе.

Тому й "запрошення до вступу в НАТО" - тільки папірець дурневі в торбу.
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13.11.2024 15:52 Відповісти
Сам за себе, це ті хто не в НАТО.
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13.11.2024 16:03 Відповісти
І ті, хто в НАТО, - так само.

Не так давно Орбан заявляв, мовляв, угорці не підуть умирати за яку-небудь Польщу. І жодної реакції ні від кого.
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13.11.2024 16:26 Відповісти
Угорці дуже скоро можуть отримати копняка під зад, коли Трамп змусить усіх членів НАТО сплачувати внески.
А Орбан знову піде каву пити.
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13.11.2024 16:43 Відповісти
Але від того НАТО дієвішим не зробиться.
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13.11.2024 17:04 Відповісти
Когда военные Пердогана сбили кацапский самолёт. Помните?
НАТО, конечно, не протестовало, но заявило что Пердоган с ними не консультировался, Португалия добро не давала, и это, чисто, его ответственность.
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13.11.2024 17:49 Відповісти
Ось з цього треба було ще два роки назад і розпочинати- "не буде допомоги військами, бо в *уйла ЯЗ, і ми вкакалися"
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13.11.2024 15:59 Відповісти
А как Джонсон обещал жениться рассказывал в 22-ом.
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13.11.2024 17:51 Відповісти
Дешева відмазка, яо це засіб стримування яо. А не конвенціональної зброї.
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13.11.2024 16:02 Відповісти
НАТО официально призналось в том, что если есть ЯО то мы импотенты, с такими заявами РФ может без всякого страха опять полезть в Грузию!
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13.11.2024 16:02 Відповісти
Як би у бабусі були яйця - вона була б дедусем! Якесь зачинене коло- ми вам не допомагаємо тому що …. Сказали б чесно - тому що від жаху перед гітлером обісцялися!
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13.11.2024 16:03 Відповісти
Круто. Оце так поворот
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13.11.2024 16:05 Відповісти
Вот пуйло этим и воспользовался
Нужжно было не ссать либерально и демократически боятся конфронтации а вместо пищать что ой ой ой пуйло готовится напасть - вводить войска. Диктатуры тем и хороши что реагируют очень быстро а не устраивают дебаты на тему што делать и как быть.
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13.11.2024 16:07 Відповісти
Так не в Россию нужно вводить войска, а в Украину!
Этот старый пердун не чует, в чем разница?
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13.11.2024 16:14 Відповісти
В Афганістані США воювали проти частини місцевого населення, в Україні йде мова про захист її людей і державності від іноземних окупантів.
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13.11.2024 16:15 Відповісти
Якщо судити по втратах, там воювали афганці проти афганців.
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13.11.2024 16:48 Відповісти
наркотик демократії
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13.11.2024 16:18 Відповісти
та ще давні афінці казали давнім спартанцям : "ми б допомогли вам захиститися від персів, але в них є бойові слони, а це зброя масового знищення, ви вже там якось без нас"
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13.11.2024 16:20 Відповісти
Поляки ссуться збивати ракети та бпла, а то війська НАТО на території України ??
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13.11.2024 16:27 Відповісти
Це означає, що коли росія влізе до них, є тільки один вихід - капітуляція! Бо у расії є ядерна зброя. От так...така їхня логіка.
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13.11.2024 16:30 Відповісти
Так і було б, як щоб пішли на приклад на Сувалки ні хто б там не воював, вели б переговори. Без США і Британії НАТО не боєздатне хоть має ******* зброю але не має волі до спротиву,
і лапті про це давно знають.
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13.11.2024 18:15 Відповісти
Такий брєд, що капець
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13.11.2024 16:34 Відповісти
если бы у бабушки был хрен то она была бы дедушкой
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13.11.2024 16:39 Відповісти
Ми могли б но обосралися....
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13.11.2024 16:50 Відповісти
Be careful when choosing your friends. Be even more careful when choosing your enemies. Because the former are always fake, and the latter can suddenly become very real.
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13.11.2024 17:16 Відповісти
if your friends are always fake, then are you offering this advice as a friend or otherwise?
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14.11.2024 01:13 Відповісти
like a coward and a demagogue
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14.11.2024 01:50 Відповісти
Якби Усик не був боксером то я б його точно побив...
Хоча це і дурню ясно що ніхто не буде нападати на країну яка має яо, саме тому єдиний наш шанс уберегтись від наступної навали, яка точно буде, це вступ у Нато.
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13.11.2024 18:01 Відповісти
Ця заява тільки підштовхне путлєра на ще більшу загрозу застосування яз...
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13.11.2024 18:06 Відповісти
висновок один - відновлення ядерного арсеналу. І вже креслити свої червоні лінії. Але ж наші "партнери" цього не допусть
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13.11.2024 19:37 Відповісти
тупа сциклива заява. гірше не придумаєш... така заява актуальна могла би бути тільки тоді, коли мова йшла би про введення військ НАТО на територію срасії. ось тоді каци могтимуть небезпідставно трясти своїми ядерними причандалами. проте коли мова йде про введення військ НАТО в Україну - це до ядерних кацапських причандал немає абсолютно ніякого відношення.
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13.11.2024 19:41 Відповісти
На словах я Лев Толстой...
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13.11.2024 20:09 Відповісти
 
 