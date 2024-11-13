НАТО вже ввело б свої війська в Україну, якби у РФ не було ядерної зброї, - голова Військового комітету Альянсу Бауер. ВIДЕО
Якби у Росії не було ядерної зброї, Північноатлантичний Альянс вже б залучив свої війська для допомоги Україні у війні.
Про це голова Військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер сказав під час дискусії, організованої Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Його запитали, чи не настав час розширити допомогу Україні, з натяком на фізичну присутність певних сил західних союзників.
"Воювати в Афганістані – це не те саме, що воювати з росіянами в Україні. У "Талібана" не було ядерної зброї. У росіян вона є. Але знов таки, я не кажу, що це "неможливо". Проте ми як Альянс бачимо цей ризик, і потрібна політична дискусія (...): чи готові ми на такий ризик?", - зазначив адмірал.
Бауер зазначив, що тепер, коли Україна вже отримала майже увесь спектр зброї, аж до F-16, логічно ставити запитання про те, чому рішення про це ухвалювалися так довго.
За його словами, на початку лідери дійсно вагалися, де проходять "червоні лінії" Кремля.
Завжди легко озиратися і казати, що ті страхи були дурницею. Але якщо на вас лежить відповідальність за те, чи приймати ризик, це інша розмова… Я абсолютно переконаний, що якби у Росії не було ядерної зброї, ми б вже були в Україні, щоб витурити їх звідти. Але у них ядерна зброя. Тож це не те саме, що Афганістан", - додав Бауер.
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Це на якого дебіла розчитана ця мівіна )
ПолитрукБауэр врёт. Мы то знаем. Тем более на нашем сайте. По крайне мере Франция готова, хоть завтра, до обеда, ввести войска. Наш .... сам отказался. А так бы, уже.
У кого в світі є Ядерна зброя, той може робити буквально що завгодно. Міжнародні закони на такі країни можуть не діяти.
Без його дозволу ніяке НАТО не може зайти в України.
Зеленський:
"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО".
а звідси і Висновок щодо війни.
Якщо настане веремія, кожен буде сам за себе.
Тому й "запрошення до вступу в НАТО" - тільки папірець дурневі в торбу.
Не так давно Орбан заявляв, мовляв, угорці не підуть умирати за яку-небудь Польщу. І жодної реакції ні від кого.
А Орбан знову піде каву пити.
НАТО, конечно, не протестовало, но заявило что Пердоган с ними не консультировался, Португалия добро не давала, и это, чисто, его ответственность.
обещал женитьсярассказывал в 22-ом.
Нужжно было не ссать либерально и демократически боятся конфронтации а вместо пищать что ой ой ой пуйло готовится напасть - вводить войска. Диктатуры тем и хороши что реагируют очень быстро а не устраивают дебаты на тему што делать и как быть.
Этот старый пердун не чует, в чем разница?
і лапті про це давно знають.
Хоча це і дурню ясно що ніхто не буде нападати на країну яка має яо, саме тому єдиний наш шанс уберегтись від наступної навали, яка точно буде, це вступ у Нато.